У Natura Siberica изменился собственник — им стала АФК «Система» Статьи редакции
Спустя два года наследственных споров после смерти основателя компании Андрея Трубникова.
Сделка по покупке 100% группы Natura Siberica инвестиционной компанией АФК «Система» практически завершена, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон. Гендиректор Natura Siberica Феликс Либ подтвердил информацию в интервью изданию.
- Условия сделки не раскрываются, представитель АФК «Система» лишь уточнил, что её закроют в ближайшее время.
- Сделка стала возможна после завершения корпоративного и наследственного конфликтов в Natura Siberica. По словам Либа, АФК «Система» заинтересовалась покупкой больше года назад, но была готова рассматривать приобретение компании только по окончанию любых споров.
- Либ рассказал, что пришёл в компанию ещё до момента, когда АФК «Система» задумалась о сделке. Когда он только вступил в должность, Natura Siberica была в состоянии, когда «отказали все органы и не функционировало ничего».
- Реанимировать компанию получилось «шаг за шагом». В 2022 году выручка Natura Siberica превысила 10 млрд рублей. Данные по прибыли Либ не раскрыл, но отметил, что «рекорда не было». В 2021-м, по данным «Контур.Фокуса», выручка входящих в группу ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение» составила 4 млрд рублей и 5,2 млрд рублей соответственно. У «Натура Сиберика» был чистый убыток — 179,3 млн рублей, у «Первого решения» чистая прибыль — 238,6 млн рублей.
- В конце 2020-го основатель Natura Siberica Андрей Трубников оценивал компанию в $500 млн, в 2021-м эксперты считали, что она стоит $70-100 млн. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупка могла обойтись АФК «Система» не более чем в 3 млрд рублей ($37,2 млн по курсу ЦБ на 2 мая 2023 года).
- Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства. На него претендовали дети предпринимателя от первого брака Дмитрий и Екатерина, дочь Елизавета от второго брака и третья жена Анастасия, которая находилась в бракоразводном процессе с Трубниковым на момент его смерти. В 2023-м конфликт завершился, наследниками стали дети Трубникова, писали «Ведомости».
- В 2021 году покупкой компании якобы заинтересовались АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски, писали The Bell и Forbes, а также гендиректор золотодобытчика «Полюс» Павел Грачев.
- В ноябре 2021-го президентом Natura Siberica стал Михаил Сергеев, по данным Forbes и The Bell, связанный с АФК «Система». В начале 2022-го гендиректором юрлиц Natura Siberica был назначен бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ. Тогда в компании говорили, что видят большой потенциал в Natura Siberica и считают её инвестиционно привлекательным бизнесом.
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А давайте наоборот — публиковать компании, которыми (пока) ещё не владеет АФК «Система»!
Владеет и владеет....Если под их управлением компания процветает и делает хороший продукт... то в чем тут проблема?
цап царап
Простая небольшая динамично развивающаяся компания АФК система
Не такая уж и не большая.
Natura Siberica уже сдохла. Рынок заполонили другие российские бренды. Поздняк метаться
Эксперты на виси не подводят.
У Натуры Сиберики большая лояльная аудитория, которая вернется к знакомым продуктам, поэкспериментировав с новинками. И катманы всех торговых сетей без проблем вернут НС в матрицу.
И да, у НС есть серьезные производственные мощности, которых у новых русских брендов попросту нет.
🇷🇺#AFKS #mna #ipo
после урегулирования всех наследственных и корпоративных споров Natura Siberica добилась в 2022 г. рекордной выручки в 10 млрд руб., и «Система» наконец намерена объявить о приобретении 100% акций — интервью - Гендиректор Natura Siberica о покупке компании АФК «Система» и перспективах бизнеса
Классика
или "мы делили апельсин"
Я так понимаю, это последний сезон подзаебавшего уже сериала.
у них такая дешевая косметика,интересно что они там намешали
Это секрет бабушки агафьи
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых – стоп. Остальных просто не найдут.
По-хорошему импортная косметика у себя на родинах стоит ненамного дороже российской - это затраты на логистику (и закупки всяких параллеловозов по розничной цене в наших реалиях) задают более высокую ценовую планку, чем у локального производства.
К слову, это и наоборот работает - на Амазоне сиберичный же шампунь с лимонником за 300 рублей превращается в шампунь с Siberian Limonnik™ за 2000+ руб, тогда как шампуни американских брендов у себя в стране стоят сопоставимые с нашими 5-8 долларов.
подножный корм ведь
ничего у них не дешево...
Я хз, что там на самом деле, но твердое мыло от Агафьи у них топ. Всё на натуральных мылких корнях и прочее. Жаль в Португалии именно его найти не могу. Всякое черное мыло для бани и шампуни продаются, а твердого - нет. Но как посмотрела - рынок они расширили неплохо, раз даже здесь Babushka Agafia торгуется
Да как и у многих других, в какой-нибудь подружке цены примерно все такие)
Напишите тогда уже и про пожар на складе)))
Да, об этом почему то умалчивают ))
Дед был хорош, но не подумал о наследовании
минус одна классная компания
Да, вот это укрупнение бизнесов в стране и консолидация их в ограниченном кругу собственников - очень удобная штука для последующей национализации
Какой-нибудь чиновник сделал подарок своей крале.. будет теперь косметику выпускать
АФК на мой взгляд лучший вариант для NS, эти ребята точно чуть качнут проект и выведут его на биржу.
Конечно вариант. Главное отжали, а там разберутся.
Взять и угробить бизнес, талант! Аплодирую мысленно.
жадность может погубить всё
делили делили да нормально не поделили, вот и сказки конец
"У Natura Siberica изменится собственник — им стала АФК «Система»"
Э, моя совсем запутался и страдать - Изменится в будущем или АФК уже на сейчас собственник?
"Спустя два года наследственных споров после смерти основателя компании Андрея Трубникова."
Что 2 года спустя?
АФК система собственник на полшишечки, поэтому собственник Шрёдингера
Natura Systemica
От жабы к гадюке
Все проблемы из-за баб
Лого, главное, им не забыть поменять у NS. На подобное говно как у МТС. У МТС, правда, говно на говно меняли...
Хороший бренд, всей семьей пользуемся. Будет жалко, если испортится)