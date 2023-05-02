"У Natura Siberica изменится собственник — им стала АФК «Система»"

Было остановлено производство и отгрузки. Мы были выведены из федеральных и региональных сетей. Собственные магазины были закрыты. Практически никакого персонала не осталось. Денег на счете было буквально на дневную зарплату. Вот в таком «чудесном» состоянии находилась компания – на грани жизни и смерти.