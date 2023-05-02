У Natura Siberica изменится собственник — им стала АФК «Система» Статьи редакции
Спустя два года наследственных споров после смерти основателя компании Андрея Трубникова.
Сделка по покупке 100% группы Natura Siberica инвестиционной компанией АФК «Система» практически завершена, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон. Гендиректор Natura Siberica Феликс Либ подтвердил информацию в интервью изданию.
- Условия сделки не раскрываются, представитель АФК «Система» лишь уточнил, что её закроют в ближайшее время.
- Сделка стала возможна после завершения корпоративного и наследственного конфликтов в Natura Siberica. По словам Либа, АФК «Система» заинтересовалась покупкой больше года назад, но была готова рассматривать приобретение компании только по окончанию любых споров.
- Либ рассказал, что пришёл в компанию ещё до момента, когда АФК «Система» задумалась о сделке. Когда он только вступил в должность, Natura Siberica была в состоянии, когда «отказали все органы и не функционировало ничего».
- Реанимировать компанию получилось «шаг за шагом». В 2022 году выручка Natura Siberica превысила 10 млрд рублей. Данные по прибыли Либ не раскрыл, но отметил, что «рекорда не было». В 2021-м, по данным «Контур.Фокуса», выручка входящих в группу ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение» составила 4 млрд рублей и 5,2 млрд рублей соответственно. У «Натура Сиберика» был чистый убыток — 179,3 млн рублей, у «Первого решения» чистая прибыль — 238,6 млн рублей.
- В конце 2020-го основатель Natura Siberica Андрей Трубников оценивал компанию в $500 млн, в 2021-м эксперты считали, что она стоит $70-100 млн. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупка могла обойтись АФК «Система» не более чем в 3 млрд рублей ($37,2 млн по курсу ЦБ на 2 мая 2023 года).
- Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства. На него претендовали дети предпринимателя от первого брака Дмитрий и Екатерина, дочь Елизавета от второго брака и третья жена Анастасия, которая находилась в бракоразводном процессе с Трубниковым на момент его смерти. В 2023-м конфликт завершился, наследниками стали дети Трубникова, писали «Ведомости».
- В 2021 году покупкой компании якобы заинтересовались АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски, писали The Bell и Forbes, а также гендиректор золотодобытчика «Полюс» Павел Грачев.
- В ноябре 2021-го президентом Natura Siberica стал Михаил Сергеев, по данным Forbes и The Bell, связанный с АФК «Система». В начале 2022-го гендиректором юрлиц Natura Siberica был назначен бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ. Тогда в компании говорили, что видят большой потенциал в Natura Siberica и считают её инвестиционно привлекательным бизнесом.
2069 просмотров
А давайте наоборот — публиковать компании, которыми (пока) ещё не владеет АФК «Система»!
классна
Классика
цап царап
Natura Siberica уже сдохла. Рынок заполонили другие российские бренды. Поздняк метаться
Эксперты на виси не подводят.
коментаторы экспертов тоже
У Натуры Сиберики большая лояльная аудитория, которая вернется к знакомым продуктам, поэкспериментировав с новинками. И катманы всех торговых сетей без проблем вернут НС в матрицу.
И да, у НС есть серьезные производственные мощности, которых у новых русских брендов попросту нет.
Мощности разве не сгорели года полтора назад?
она уже переключилась на другие бренды
какие?
Тут эксперт в деле, не мешайся 😂
Простая небольшая динамично развивающаяся компания АФК система
Не такая уж и не большая.
Я так понимаю, это последний сезон подзаебавшего уже сериала.
Напишите тогда уже и про пожар на складе)))
у них такая дешевая косметика,интересно что они там намешали
Это секрет бабушки агафьи
подножный корм ведь
ничего у них не дешево...
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых – стоп. Остальных просто не найдут.
Взять и угробить бизнес, талант! Аплодирую мысленно.
Да, вот это укрупнение бизнесов в стране и консолидация их в ограниченном кругу собственников - очень удобная штука для последующей национализации
делили делили да нормально не поделили, вот и сказки конец
Какой-нибудь чиновник сделал подарок своей крале.. будет теперь косметику выпускать
"У Natura Siberica изменится собственник — им стала АФК «Система»"
Э, моя совсем запутался и страдать - Изменится в будущем или АФК уже на сейчас собственник?
"Спустя два года наследственных споров после смерти основателя компании Андрея Трубникова."
Что 2 года спустя?
АФК система собственник на полшишечки, поэтому собственник Шрёдингера
АФК на мой взгляд лучший вариант для NS, эти ребята точно чуть качнут проект и выведут его на биржу.