Финансы
Евгения Евсеева

У Natura Siberica изменится собственник — им стала АФК «Система» Статьи редакции

Спустя два года наследственных споров после смерти основателя компании Андрея Трубникова.

  • Сделка по покупке 100% группы Natura Siberica инвестиционной компанией АФК «Система» практически завершена, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон. Гендиректор Natura Siberica Феликс Либ подтвердил информацию в интервью изданию.

  • Условия сделки не раскрываются, представитель АФК «Система» лишь уточнил, что её закроют в ближайшее время.
  • Сделка стала возможна после завершения корпоративного и наследственного конфликтов в Natura Siberica. По словам Либа, АФК «Система» заинтересовалась покупкой больше года назад, но была готова рассматривать приобретение компании только по окончанию любых споров.
  • Либ рассказал, что пришёл в компанию ещё до момента, когда АФК «Система» задумалась о сделке. Когда он только вступил в должность, Natura Siberica была в состоянии, когда «отказали все органы и не функционировало ничего».

Было остановлено производство и отгрузки. Мы были выведены из федеральных и региональных сетей. Собственные магазины были закрыты. Практически никакого персонала не осталось. Денег на счете было буквально на дневную зарплату. Вот в таком «чудесном» состоянии находилась компания – на грани жизни и смерти.

Феликc Либ, гендиректор Natura Siberica
  • Реанимировать компанию получилось «шаг за шагом». В 2022 году выручка Natura Siberica превысила 10 млрд рублей. Данные по прибыли Либ не раскрыл, но отметил, что «рекорда не было». В 2021-м, по данным «Контур.Фокуса», выручка входящих в группу ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение» составила 4 млрд рублей и 5,2 млрд рублей соответственно. У «Натура Сиберика» был чистый убыток — 179,3 млн рублей, у «Первого решения» чистая прибыль — 238,6 млн рублей.
  • В конце 2020-го основатель Natura Siberica Андрей Трубников оценивал компанию в $500 млн, в 2021-м эксперты считали, что она стоит $70-100 млн. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупка могла обойтись АФК «Система» не более чем в 3 млрд рублей ($37,2 млн по курсу ЦБ на 2 мая 2023 года).
  • Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства. На него претендовали дети предпринимателя от первого брака Дмитрий и Екатерина, дочь Елизавета от второго брака и третья жена Анастасия, которая находилась в бракоразводном процессе с Трубниковым на момент его смерти. В 2023-м конфликт завершился, наследниками стали дети Трубникова, писали «Ведомости».
  • В 2021 году покупкой компании якобы заинтересовались АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски, писали The Bell и Forbes, а также гендиректор золотодобытчика «Полюс» Павел Грачев.
  • В ноябре 2021-го президентом Natura Siberica стал Михаил Сергеев, по данным Forbes и The Bell, связанный с АФК «Система». В начале 2022-го гендиректором юрлиц Natura Siberica был назначен бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ. Тогда в компании говорили, что видят большой потенциал в Natura Siberica и считают её инвестиционно привлекательным бизнесом.

#новость #naturasiberica #афксистема

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29 комментариев
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 Вадим Д.

А давайте наоборот — публиковать компании, которыми (пока) ещё не владеет АФК «Система»!

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Иван Серик
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Рахат Рысбеккызы

классна

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Кирилл Фотькин

Классика

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Мия Сергеева

цап царап

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Поручик молчать

Natura Siberica уже сдохла. Рынок заполонили другие российские бренды. Поздняк метаться

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noname

Эксперты на виси не подводят.

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Поручик молчать

коментаторы экспертов тоже

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Михаил Барабаш

У Натуры Сиберики большая лояльная аудитория, которая вернется к знакомым продуктам, поэкспериментировав с новинками. И катманы всех торговых сетей без проблем вернут НС в матрицу.
И да, у НС есть серьезные производственные мощности, которых у новых русских брендов попросту нет.

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Кирилл Таран

Мощности разве не сгорели года полтора назад?

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Поручик молчать

она уже переключилась на другие бренды

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Михаил Барабаш

какие?

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noname

Тут эксперт в деле, не мешайся 😂

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M.R.T.

Простая небольшая динамично развивающаяся компания АФК система

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Игорь

Не такая уж и не большая.

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Слегка Придурковатый

Я так понимаю, это последний сезон подзаебавшего уже сериала.

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IlIlIlIlI

Напишите тогда уже и про пожар на складе)))

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Илья Зарецкий

у них такая дешевая косметика,интересно что они там намешали

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Василий Мартьянов

Это секрет бабушки агафьи

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Garmonbon

подножный корм ведь

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Поручик молчать

ничего у них не дешево...

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Куртуазный маньерист

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых – стоп. Остальных просто не найдут.

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Алексей Тронь

Взять и угробить бизнес, талант! Аплодирую мысленно.

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Dima Alexeev

Да, вот это укрупнение бизнесов в стране и консолидация их в ограниченном кругу собственников - очень удобная штука для последующей национализации

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Валентин Солодченко

делили делили да нормально не поделили, вот и сказки конец

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Паронормальный

Какой-нибудь чиновник сделал подарок своей крале.. будет теперь косметику выпускать

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Сергей Леопольдович

"У Natura Siberica изменится собственник — им стала АФК «Система»"
Э, моя совсем запутался и страдать - Изменится в будущем или АФК уже на сейчас собственник?
"Спустя два года наследственных споров после смерти основателя компании Андрея Трубникова."
Что 2 года спустя?

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Куртуазный маньерист

АФК система собственник на полшишечки, поэтому собственник Шрёдингера

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Александр Проскурин

АФК на мой взгляд лучший вариант для NS, эти ребята точно чуть качнут проект и выведут его на биржу.

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