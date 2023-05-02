«Альфа-банк» запустил «обратную верификацию» для сотрудников — чтобы клиент мог убедиться, что звонят не мошенники Статьи редакции
В приложении можно будет сгенерировать уникальный код и попросить звонящего назвать его.
- Такая верификация нужна для защиты от мошенников: чтобы клиент мог убедиться, действительно ли ему звонят из банка, сообщили в компании.
- Например, если пользователю звонят из «Альфа-банка» и он хочет удостовериться, что это не мошенники, он может сгенерировать в приложении банка уникальный одноразовый код. После этого клиент может попросить сотрудника назвать этот код — если он не совпадёт, значит, звонят мошенники.
- На первом этапе можно будет верифицировать сотрудников службы безопасности «Альфа-банка», после — если звонят из других подразделений: персональные менеджеры, телемаркетинг и другое. Когда это станет доступно — в банке пока не уточняют.
- Функция работает на iOS в двух последних рекомендованных банком приложениях — «Деньги» и «Деньги пришли», а также в приложении на Android версии 11.60 и выше.
- В «Альфа-банке» отмечают, что будут рады, если их решение поддержат и другие банки — в таком случае компания готова «делиться экспертизой».
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— Вам поступит СМС с кодом, введите его в поле ввода...
— Так, я там тоже запрос отправил, а ну-ка говори код, али ты не из банка?
Дело хорошее, какая-то верификация нужна, ибо «сотрудников» уже немеряно. Только вот большинство разговоров прекращаются задолго до запросов и подтверждений.
Ну по-сути это и решает ситуацию, когда разговор "затянулся". Если ты уже скинул на второй секунде, то зачем тебе верификация какая-то)
Надо будет опробовать, представляю лицо бедняги-мошенника, теперь ему придется код называть :)
Пока данная тема начнет применяться повсеместно. Мошенники все деньги уже украдут. Это же Россия. Здесь только законы об электронных повестках за 3 дня принимают.
Я не думаю, что тут какое-то сложное решение будет. Это не только в интересах клиентов, но и банков. Кажется, что могли бы уже давно что-то такое сделать, но альфе уважуха как открывателям :)
Звучит интересно, хорошо, если будет поддержано и другими банками
А если серьёзно, то ЦБ готовит регламент, по которому банки будут возмещать клиентам украденные деньги.
И только беспокойство за свой кошелёк заставляет банки суетиться. Отсюда все эти улучшения безопасности
Об этом разговоры идут последние лет 8 только на моей памяти. Ага, щаз, даст кто-то ЦБ от банков кусок откусывать. Все равно на рынке уже практически только кто надо остался.
О, неплохо.
https://youtu.be/0ZmKOrpV2Zk
- Добрый день, беспокоит служба безопасности банка, сообщите нам код из приложения для подтверждения вашей личности
- Здравствуйте, я сотрудник банка. Чтобы подтвердить свою личность я назову вам код из СМС-сообщения, которое поступило только что.
Все, верификация сломана.
Наконец-то действительно полезные новости. Молодцы, что тут ещё добавить. Хорошо, если станет общепринятой практикой.