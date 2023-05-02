Revolut запустил банковский и криптовалютный сервис в Бразилии Статьи редакции
Это первая страна в Латинской Америке, где компания начала работать.
- Сервисы Revolut стали доступны в Бразилии. Компания набрала штат в стране, гендиректором стал Глаубер Мот, до этого работавший в одном из самых крупных инвестбанков Латинской Америки BTG Pactual.
- В приложении Revolut можно открыть кошелёк для обмена валюты и денежных переводов и виртуальную карту, которая принимается более чем в 150 странах.
- Также доступен сервис для покупки криптовалюты. По данным компании, в Бразилии цифровыми активами пользуются не менее 10 млн человек.
- Лидер бразильского рынка по количеству клиентов — цифровой Nubank, им пользуются около 70 млн человек, приводит данные CoinDesk. Nubank запустил торговлю криптовалютами в июне 2022 года, за месяц количество пользователей сервиса превысило 1 млн.
- Revolut — банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Сервис подал заявку на банковскую лицензию в США в марте 2021 года, а в январе 2022-го запустил сервис для торговли акциями без комиссии в стране. В октябре сооснователь Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства.
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Эх, виртуальный крипто-Revolut принимается в 150 странах, а Мир — нет.
1. газпромовский папаша Сторонского
2. че, когда в прибыль
ребята, я накидал заготовки для дискуссии
а вообще конечно собаки сутулые эти газпромовцы с их талантливыми чадами. На нашем газу себе карьеры строят, а мы тут на виси комментить чето должны
ps виси, не бань за политоту пжлст
А он реально на свои револют открыл? Или на деньги папаши? Я просто не в курсе.
Мне как то тут на виси год назад за упоминание папы Стронского из Газпрома минусов наставили.
Недавно начали и Азербайджан подключать,можно с местной симкой гражданам регистрироваться
Вангую, ситуация с криптой будет как с порно-видеокассетами. Момент, я не шиз. В свое время было 2 формата ВэХаЭс и Бетамакс. Под каждую кассету нужен был свой видик. Порно начали клепать на ВэХаЭс, за счет чего они быстро приобрели популярность. Поэтому, какие крипто-структуры захватят максимально широкий рынок, те и станут у вершины через 5-10 лет