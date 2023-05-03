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Финансы
Артур Томилко

День 434: Совфед предложил поднять утильсбор на автомобили для поддержки производства в стране Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 апреля — 2 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 87,66 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:21 мск: доллар — 79,83 рубля, евро — 88,28 рубля.

Курсы на Forex на 07:40: доллар — 80,57 рубля, евро — 88,79 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83 рублей.

«Газпромбанк» запустил переводы в турецкой лире для физических лиц по России и за рубеж. Минимальная сумма не ограничена, комиссия составляет 1,5 для розничных клиентов и 1% для сегментов VIP и Private banking.

Кто и как адаптируется

«Яндекс» совместно с ГК «Ланит» и тайваньской Gigabyte завершил строительство завода по производству серверов в Рязани, пишет «Ъ». В 2023 году на нём планируют запустить производство разработанных «Яндексом» серверов OpenYard. Компания также намерена добиться включения своего оборудования в реестр Минпромторга для участия в госзакупках.

Компания «Макскомм», созданная в феврале 2023 года, задекларировала ввоз в Россию 20 тысяч базовых станций шведской Ericsson, которая ушла с российского рынка весной 2022-го. Информацию об этом «Ъ» обнаружил в «Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии». Собеседники газеты говорят, что объём закупки сопоставим с годовым запасом для развития сети одного из крупнейших операторов, и оценивают стоимость партии в $30-40 млн. При этом для активации оборудования всё равно потребуется разрешение Ericsson, отмечают эксперты.

В каталоге музыкального стриминга «Звук» появились композиции иностранных лейблов, прекративших работу в России, обратил внимание «Ъ». Среди них — последние альбомы Гарри Стайлза, Тэйлор Свифт, Gorillaz и других. До этого сервис разрешил артистам загружать своё творчество напрямую, без дистрибьюторов, чем могли воспользоваться пираты. Однако юристы допускают, что права на распространение в России получила сторонняя зарубежная компания.

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Совет Федерации предложил правительству увеличить утилизационный сбор на автомобили, чтобы поддержать производство машин в России. Инициативу поддержали в АвтоВАЗе: там считают, что это поможет сделать инвестиции в отечественный автопром более привлекательными, чем импорт готовых автомобилей из-за рубежа. Последний раз утильсбор поднимали в 2020 году — в среднем на 110,7% для легковых автомобилей.

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обратилась в Минцифры с просьбой, включить музыкальные лейблы в число организаций, который могут получить аккредитацию ИТ-компаний, пишут «Ведомости». Глава НФМИ Никита Данилов мотивировал это тем, что каждый лейбл имеет собственное ПО для подготовки и аналитики релизов. Но эксперты сомневаются, что музыкальные компании соответствуют требованиям для получения ИТ-аккредитации.

Какие есть проблемы и трудности

Стоимость каско на автомобили Tesla в России в 2023 году может достигать 500-800 тысяч рублей, выяснили «Ведомости». Информацию подтвердили в крупнейших страховых компаниях. Цену объясняют сложностью урегулирования страховых рисков, отсутствием поставок запчастей и невозможностью полноценного локального ремонта таких автомобилей. В 2022 году стоимость каско для Model 3 и Model Y составляла около 100 тысяч рублей.

Контекст

Выручка российского юрлица Google по итогам 2022 года снизилась на 82% и составила 24,2 млрд рублей, следует из финансовой отчётности компании. Чистый убыток — 10,2 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 2 мая — здесь.

#новость

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12 комментариев
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 Артём Горячкин

Последний раз утильсбор поднимали в 2020 году — в среднем на 110,7% для легковых автомобилей. - где результаты? Блокируя хорошее "чужое" свое лучше не становится.
АвтоВАЗ поддержал ахахахах

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Allestor Klei

Иранский опыт, хуле

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Вадим Д.

Рязанские серверы, белорусские устрицы, российское шампанское и китайские москвичи...
«Интересное» время, конечно.

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S.Capusta

Ты вот шутки шутишь, а там все серьезно.
Рязанские шпроты могут занять до 45% рынка страны, если увеличить квоту на вылов рыбы.

https://tass.ru/ekonomika/2177298

Рязанские шпроты могут занять до 45% рынка…
После введения продуктового эмбарго калининградской рыбы не хватает на всех производителей консервов
tass.ru
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Вадим Д.

Ну всё правильно, Рязань ведь — вторая Балтика, город-порт — морской курорт.

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Вадим Д.

Кому лиры по РФ перевести? Как не надо, газпромбанк запустил, извольте пользоваться.

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Bacceti Sphodromantis

Make утильсбор great again!

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iDark Ogr

Переводы всякого говна включили и дурят народ что победили доллар и евро.

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Вадим Д.
Выручка российского юрлица Google по итогам 2022 года снизилась на 82%

Ну дык, тут такие старания приложены.

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Слегка Придурковатый

Вот будет печально Максиму Агееву (а скорее всего кому-то из опсосов, кто стоит за его ооошкой), если вражьи шведы из Ericsson таки не выдадут Hardware Activation Code. 40 лямов баксов коту под хвост, лол.

Судья - скандинав! (с)

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Иван Серик
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ЕНОТ

Вурдалаки просто, народная машина уже к двум лямам потянется скоро.
Слуги народа, лять

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