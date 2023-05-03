День 434: Совфед предложил поднять утильсбор на автомобили для поддержки производства в стране Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 30 апреля — 2 мая: доллар — 79,96 рубля, евро — 87,66 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83 рублей.
«Газпромбанк» запустил переводы в турецкой лире для физических лиц по России и за рубеж. Минимальная сумма не ограничена, комиссия составляет 1,5 для розничных клиентов и 1% для сегментов VIP и Private banking.
Кто и как адаптируется
«Яндекс» совместно с ГК «Ланит» и тайваньской Gigabyte завершил строительство завода по производству серверов в Рязани, пишет «Ъ». В 2023 году на нём планируют запустить производство разработанных «Яндексом» серверов OpenYard. Компания также намерена добиться включения своего оборудования в реестр Минпромторга для участия в госзакупках.
Компания «Макскомм», созданная в феврале 2023 года, задекларировала ввоз в Россию 20 тысяч базовых станций шведской Ericsson, которая ушла с российского рынка весной 2022-го. Информацию об этом «Ъ» обнаружил в «Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии». Собеседники газеты говорят, что объём закупки сопоставим с годовым запасом для развития сети одного из крупнейших операторов, и оценивают стоимость партии в $30-40 млн. При этом для активации оборудования всё равно потребуется разрешение Ericsson, отмечают эксперты.
В каталоге музыкального стриминга «Звук» появились композиции иностранных лейблов, прекративших работу в России, обратил внимание «Ъ». Среди них — последние альбомы Гарри Стайлза, Тэйлор Свифт, Gorillaz и других. До этого сервис разрешил артистам загружать своё творчество напрямую, без дистрибьюторов, чем могли воспользоваться пираты. Однако юристы допускают, что права на распространение в России получила сторонняя зарубежная компания.
Совет Федерации предложил правительству увеличить утилизационный сбор на автомобили, чтобы поддержать производство машин в России. Инициативу поддержали в АвтоВАЗе: там считают, что это поможет сделать инвестиции в отечественный автопром более привлекательными, чем импорт готовых автомобилей из-за рубежа. Последний раз утильсбор поднимали в 2020 году — в среднем на 110,7% для легковых автомобилей.
Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обратилась в Минцифры с просьбой, включить музыкальные лейблы в число организаций, который могут получить аккредитацию ИТ-компаний, пишут «Ведомости». Глава НФМИ Никита Данилов мотивировал это тем, что каждый лейбл имеет собственное ПО для подготовки и аналитики релизов. Но эксперты сомневаются, что музыкальные компании соответствуют требованиям для получения ИТ-аккредитации.
Какие есть проблемы и трудности
Стоимость каско на автомобили Tesla в России в 2023 году может достигать 500-800 тысяч рублей, выяснили «Ведомости». Информацию подтвердили в крупнейших страховых компаниях. Цену объясняют сложностью урегулирования страховых рисков, отсутствием поставок запчастей и невозможностью полноценного локального ремонта таких автомобилей. В 2022 году стоимость каско для Model 3 и Model Y составляла около 100 тысяч рублей.
Контекст
Выручка российского юрлица Google по итогам 2022 года снизилась на 82% и составила 24,2 млрд рублей, следует из финансовой отчётности компании. Чистый убыток — 10,2 млрд рублей.
Новости предыдущего дня, 2 мая — здесь.
Последний раз утильсбор поднимали в 2020 году — в среднем на 110,7% для легковых автомобилей. - где результаты? Блокируя хорошее "чужое" свое лучше не становится.
АвтоВАЗ поддержал ахахахах
Иранский опыт, хуле
Рязанские серверы, белорусские устрицы, российское шампанское и китайские москвичи...
«Интересное» время, конечно.
Ты вот шутки шутишь, а там все серьезно.
Рязанские шпроты могут занять до 45% рынка страны, если увеличить квоту на вылов рыбы.
https://tass.ru/ekonomika/2177298
Ну всё правильно, Рязань ведь — вторая Балтика, город-порт — морской курорт.
Кому лиры по РФ перевести? Как не надо, газпромбанк запустил, извольте пользоваться.
Make утильсбор great again!
Переводы всякого говна включили и дурят народ что победили доллар и евро.
Ну дык, тут такие старания приложены.
Вот будет печально Максиму Агееву (а скорее всего кому-то из опсосов, кто стоит за его ооошкой), если вражьи шведы из Ericsson таки не выдадут Hardware Activation Code. 40 лямов баксов коту под хвост, лол.
Судья - скандинав! (с)
Вурдалаки просто, народная машина уже к двум лямам потянется скоро.
Слуги народа, лять