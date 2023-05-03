Финансы
Маша Цепелева

ФНС предложила не ждать 75 дней для возбуждения уголовных дел за налоговые преступления — Forbes Статьи редакции

Если «не увидит у должника намерений погасить долг».

  • Федеральная налоговая служба направила письмо в Генпрокуратуру с предложением ускорить возбуждение уголовных дел за долги по налогам «в некоторых случаях». Об этом сообщил Forbes со ссылкой на текст письма, который подтвердил близкий к ФНС источник.
  • Пока можно возбудить уголовное дело только через 75 дней после вступления в силу решения о привлечении к ответственности по результатам налоговой проверки — за этот срок можно рассчитаться с долгами. Ведомство предлагает не ждать, если у налогоплательщика «нет намерения добровольно возместить ущерб»: он скрывает имущество и деньги или переводит выручку на аффилированных лиц.
  • Инспекторы должны будут доказать вывод активов, если будут требовать возбуждения дела раньше срока, указано в письме. На момент публикации в ФНС, Генпрокуратуре, Следственном комитете и МВД не комментировали содержание письма.
  • С марта 2022 года следователи не могут сами возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям, только по материалам проверок налоговой. А с марта 2023-го запрещено возбуждать уголовные дела, если нарушитель погасил долги.
  • В апреле 2023-го Российский союз промышленников и предпринимателей сообщал, что были случаи возбуждения уголовных дел раньше срока.
  • В 2022 году ФНС доначислила рекордную сумму налогов — почти 700 млрд рублей — на 81% больше, чем в 2021-м. В 2023 году перед службой поставили «амбициозные задачи» по повышению собираемости, чтобы уменьшить дефицит бюджета, рассказывал близкий к правительству источник «Ведомостей». Минфин предполагал бюджетный дефицит в 2,9 трлн рублей, но по итогам первого квартала года он составил 2,4 трлн рублей.

#новость #налоги

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17 комментариев
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 Вадим Д.
Если «не увидит у должника намерений погасить долг»

— Ну что ж, прошло уже 4 минуты, не видно что-то, что они там долг гасят.

Дефицит бюджета сам себя не уменьшит.

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Куртуазный маньерист

Почему так долго ждали? Выговор с занесением в личное дело!

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Вадим Д.

Да, за 4 минуты простоя 100 лет строгого расстрела!

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Sergey Prince

Штрафодобывающая экономика😹

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Толерантный Экстремист

Термин года, поздравляю! Илларионов нервно курит в сторонке.

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Толерантный Экстремист

Конечно, ждать не нужно. Заранее арестовывать. Еще до окончания налогового периода. Превентивно. Обязанность налогоплательщика - доказывать, что он ни в чем не виноват.

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S1m0ne

А ускорить своё ё.ный ЕНС, чтобы я с прошлой осени перестала это видеть - они не хотят?
Вот скрин сейчас, ЛК физлица, раздел НАЛОГИ, я это ближайшее время уже полгода вижу!

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Andrey Kulakov

А зачем?) Платить вы можете и сейчас) А увидеть переплату и запросить возврат - обойдетесь)

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S1m0ne

Вот именно, первый раз до Черемушкинского суда родителей проводила, понавешали на пенсионеров, а теперь по себе вообще хер что докажешь, как работу работать, хотя бы по вычетам - так у них задержки и людей нет, так теперь этот ЕНС, вот бабушка правду говорила, страшен не дурак, страшен дурак с инициативой!

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S1m0ne

пидорасы, ещё язык поворачивается, а потом бегай за ними с оплаченным

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Толерантный Экстремист

Не уверен, что "пидорасы" пишутся именно так.

PS: у нас по Конституции презумпция виновности, сами за это проголосовали, чего ж теперь хотим? ))

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Деда Миша

Сажайте сразу, чего тянуть то

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Анна Fox

Блиновская тому виной…

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Артур Анатольевич Ротарь

Одни прорывы

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Иван Егоров

Тебе посодють

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S1m0ne

С себя пусть начнут
https://lenta.ru/news/2022/04/15/naloged/

В России возбудили первое дело о создании ОПГ…
В России впервые возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении…
lenta.ru
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Толерантный Экстремист

Терки в междусобойчике... Чего-то не поделили.

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