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Финансы
Артур Томилко

День 436: рубль укрепился на фоне подготовки компаний к выплатам дивидендов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Это текст от 5 мая. Главное за следующий день, 6 мая — здесь.
Фото «Ъ» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 78,61 рубля, евро — 89,99 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:52 мск: доллар — 76,8 рубля, евро — 84,88 рубля.

Курсы на Forex на 10:52 мск: доллар — 77,5 рубля, евро — 85,53 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,4 рубля.

Укрепление рубля вызвано снижением спроса на валюту со стороны импортёров и спекулянтов, а также подготовкой компаний к выплатам дивидендов и конвертации валютной выручки, считают опрошенные «Ъ» эксперты.

Австрийский Raiffeisen Bank International закрыл все корсчета российских банков, кроме собственной «дочки», местного «Райффайзенбанка», следует из отчёта компании за первый квартал 2023 года. При этом полностью прекращать бизнес в России банк не намерен — он продолжает деятельность в стране в соотвествии с условиями лицензии.

«Тинькофф Инвестиции» введёт ограничения по бумагам иностранного ВПК с 15 мая: «По рекомендации Банка России “СПБ биржа” и брокеры ограничивают покупку некоторых иностранных ценных бумаг. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые относятся к сектору ВПК. Ограничение вступает в силу 15 мая и распространяется только на покупку — возможность продавать акции сохранится».

VK разместила по закрытой подписке облигации на 60 млрд рублей. Средства направят на «реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов», заявила компания.

Кто и как адаптируется

Российский производитель электроники F+ tech купил двух разработчиков ПО: ООО «Авроид», которе занимается разработкой десктопных и мобильных приложений, а также ООО «Гиперус», разрабатывающее системы управления ИТ-инфраструктурой. С их помощью F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие отечественные ОС, пояснили «Ъ» в компании.

VK разрабатывает собственное приложение для знакомств — аналог Tinder, узнали «Ведомости». Оно не потребует наличия аккаунта во «ВКонтакте». Запуск может состояться уже летом 2023 года, рассказали источники газеты.

Производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность учитывать при госзакупках техники не только стоимость заявки, но и степень локализации оборудования, выяснил «Ъ». Участники рынка поддерживают идею, но эксперты предупреждают, что она может осложнить процедуру закупок для государственных заказчиков.

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Минфин, ЦБ и крупный российский бизнес обсуждают продление периода неразглашения корпоративной отчётности, рассказали источники «Ведомостей». Льготный период был введён весной 2023 года для защиты бизнеса от санкций, его срок истекает 1 июля.

Минцифры опубликовало проект постановления правительства, согласно которому единый электронный реестр воинского учёта должны создать до 31 декабря 2023 года, пишет РБК со ссылкой на документ. Постепенно вводить его в эксплуатацию начнут в 2024 году, «эксплуатацию» начнут с 1 января 2025 года. Запуск реестра связан с законом об электронных повестках, после получения которых нельзя выезжать из страны.

Сервисы
Евгения Евсеева
«Те, кто их получить не должен — не получат»: глава Минцифры — про законопроект об электронных повестках Статьи редакции

Уведомления о повестке на Госуслугах можно отключить, а данные о тех, кто не должен её получить, исключат из реестра военнообязанных ещё на этапе его создания.

Какие есть проблемы и трудности

Уральский мобильный оператор «Мотив» судится с Ericsson из-за отказа последней оказывать техподдержку, пишет РБК. Шведский производитель телеком-оборудования, ссылаясь на санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор.

Nintendo планирует минимизировать свое присутствие в России и будет сохранять такой режим минимум до конца 2025 года, это связано в том числе с обязательствами по гарантийному обслуживанию. Об этом говорится в годовой отчётности российского юрлица компании, пишет ТАСС.

Минтранс подготовил поправки к приказу о порядке выдачи авиафирмам допусков к международным рейсам, узнал «Интерфакс». Они предполагают, что межведомственная комиссия сможет отказать тем перевозчикам, у кого доля пассажиропотока внутри России за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания, составила менее 70%. В текущей редакции решение зависит от объёма перевозок внутри Дальневосточного федерального округа. Если новый приказ утвердят, в силу он вступит с 1 сентября 2023 года и продействует до 1 сентября 2028-го.

Контекст

Объём денежных переводов из России в Казахстан в марте 2023-го увеличился на 168% год к году и составил 12,2 млрд тенге ($27,5 млн), пишет РБК со ссылкой на статистику Нацбанка Казахстана.

Выручка российского юрлица LG по итогам 2022 года упала со 120 млрд рублей до 55,4 млрд рублей, следует из отчётности компании. Чистая прибыль составила 376 млн рублей.

В апреле 2023 года 16 автомобильных брендов отчитались о нулевых продажах, пишет Autonews со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса. Это Renault, Nissan, Land Rover, Mitsubishi и другие марки. Но в статистике не учитывается параллельный импорт, указывает издание.

На начало мая 2023 года объём наличных денег в обращении вне Банка России впервые за время публикации такой статистики превысил 17 трлн рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на данные регулятора. Это прирост почти на 3% с начала апреля.

По данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 апреля 2023 года средний размер вклада в российских банках достиг 301 тысячи рублей. В 2022 году, который РБК называет «кризисным», показатель не превышал 276 тысяч рублей.

В торговых взаиморасчётах с Индией Россия накопила «миллиарды ограниченно конвертируемых» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, рупии нужно перевести в другую валюту. Какие могут быть варианты— узнали у экспертов «Ведомости». Один из них — перейти на валюты, которые интересы обеим странам: например, юани или дирхамы.

Новости предыдущего дня, 4 мая — здесь.

#новость

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139 комментариев
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 Maxim

VK разрабатывает собственное приложение для знакомств — аналог Tinder, узнали «Ведомости». Оно будет идентифицировать пользователей через аккаунты во «Вконтакте».

А может лучше сразу через Госуслуги?

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Михаил

С автоматическим подтверждением отцовства)))

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3 комментария
Мария Чукова

Рано отцовство, решение должно быть принято очень серьезно, свайп вправо это сразу автоматическая регистрация брака 😂

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1 комментарий
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Вк разрабатывает бюджет, иных целей там нет. На фоне текущего положения дел, майл ру времен Усманыча это еще было что-то разумное.

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C. Steel

В статье написано

VK разрабатывает собственное приложение для знакомств — аналог Tinder, узнали «Ведомости». Оно не потребует наличия аккаунта во «ВКонтакте».

Сами придумали - сами посмеялись?

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4 комментария
Вадим Д.

А вот и «ВК Сваха» на подходе, как я и говорил (-:

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Вячеслав Ковалев

вк превратилось в гиблое место, лучше б телеграмм запилил бота для знакомств, хотя может они уже есть, я просто не в курсе

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Илья Попов

Это ещё не всё - это как подготовительные курсы и людей занимающихся сватовством обязательно ждут теплые кресла в высших эшелонах. Нужны же опытные кадры.

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Тимур Балакин

ну теперь то вк хоть чем то полезен будет

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Слегка Придурковатый

Поговаривают, казахи, после общения с американцами, планируют совершить дружеский удар в псину методом закрытия границ для параллельного импорта РФ. Врут поди.

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DmitriyS

на словах райффайзен хочет из России свалить, но уже год, как минимум все пытаются и все у них как-то не получается))) На словах я тоже много, что могу.

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104 комментария
Ware Wow

Зато бедолаг обратно в РФ выдают только в путь.

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8 комментариев
J S
методом закрытия границ для параллельного импорта РФ

Интересно каким образом, если на границе сежду РФ и Кз нет таможни.
Для этого Казахстану из таможенного союза надо для начала выйти.
И какой смысл им ограничивать параллельный импорт, если они с этого хорошо получают?

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5 комментариев
Амбассадор Черноголовки

Нраица!

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C. Steel
методом закрытия границ для параллельного импорта РФ. Врут поди.

Конечно врут. Не "методом закрытия границ", а "методом планирования закрытия границ". Или просто методом планирования. Как фанера над Парижем.

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Анна Жук

VK запустил аналог Tinder

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Сергей Коновалов
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Сергей Веселовзоров

Под игрой в бутылочку в современное набутыленное время могут пониматься совсем разные действия )

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1 комментарий
Ware Wow

Бутыл очка?

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Елена Новикова

ох какая ностальгия от этой игры

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Денис Васин

ой веселая игра была

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S.Capusta

* Чистая прибыль российского юрлица LG по итогам 2022 года упала почти в 19 раз — со 120 млрд рублей до 55,4 млн рублей. Чистая прибыль сократилась в 6 раз, до 1,5 млрд рублей.

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Слегка Придурковатый

Это специально, чтобы запутать врагов.

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Невероятный Блондин
VK разрабатывает собственное приложение для знакомств… Оно будет идентифицировать пользователей через аккаунты во «Вконтакте»
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C. Steel

Афтырь статьи вас обманул. А пока вы петросянили, он по-тихому все исправил.

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1 комментарий
Огурец Молодец

Когда парочка одинаково одевается - это полный писдец (уровня совместных аккаунтов, а то и поболее)

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Толерантный Экстремист

Полный писдец - это когда кого-то бомбит от одинаково одетой парочки. Других проблем в мире нет? ))

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2 комментария
C. Steel

А что у них одинакового кроме цвета куртки и штанов?
Да и у курток оттенки отличаются.

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Ivan. Zakladka
рубль укрепился на фоне подготовки компаний к выплатам дивидендов

Дичь. Евро аналогично просел. Тоже дивы?

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C. Steel

Эти оракулы все так объясняют. То у них дивиденды, то налоговый период, то цена нефти. Вроде все знают и понимают, но предсказать курс рубля могут исключительно на вчера.

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1 комментарий
Ed R

Евро следует всегда за долларом - рубль укрепляется или падает ко всем валютам одновременно - вы этого не знали?

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3 комментария
Александр Привалов
степень локализации оборудования

- Так, знчт, нам поступило две заявки: какой-то там Bosch или Borsch, который собирают непонятно где, и ООО "Первый ордена Ленина кооператив Красная звезда", автоматизированные сборочные линии которого располагаются по адресу г. Псков, ул. Ленина, д. 2, кв. 6, ком. 1, пом. 4/99. На что рассчитывали фрицы???

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Вадим Д.

Вот и пошли пилить приложения под аврору. А то ось такая "популярная", что ничего под неё нет. Ну хоть F+ tech озаботился.

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Комментарий удален модератором

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34 комментария
Артём Подгорный

Ходит легенда, что вместо Вадима комментарии пишет особо креативная версия ChatGPT, кто скажет правда ли это?

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13 комментариев
Элвис Пресли,поэт-песенник

Верификация через ВК...

ЧТО??????????????

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Александр Привалов

Как бы объяснить... ну как на Порнхабе.

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4 комментария
jonewayne

Т.е. верификация через ВК на порнхабе вас не удивляет, а дейтинг - да?

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4 комментария
Васисуалий Лоханкин

Покупайте баксы/евро пока удачный момент, а то потом опять будет дороже!

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Hox

У нас этот "удачный момент" - всегда. Всегда "потом опять будет дороже".

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Вадим Д.
она может осложнить процедуру закупок для государственных заказчиков

Потому что может понадобиться что-то рабочее, а не "замещённое"?

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Pavel S

"Чистая прибыль российского юрлица LG по итогам 2022 года упала почти в 19 раз — со 120 млрд рублей до 55,4 млн рублей, следует из отчётности компании. Чистая прибыль сократилась в 6 раз, до 1,5 млрд рублей."
Что-то непонятное с чистой прибылью)

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Дмитрий Леонов

только вот надолго ли рубль укрепился то

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S1m0ne

⚡️Авиакомпания "Победа" летом этого года планирует начать продавать пассажирам питание у выхода на посадку.

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Виктор Баринов

"Запуск может состояться уже летом 2023 года"-ну вконтакте и шустрые

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Makar H

Хороших выходных...

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Melissa Mata

Учитывая, насколько рубль упал в принципе, то о каком укреплении может идти речь-то? Этот его микроскопический подъём мало заметен на фоне общей тенденции тревожности из-за постоянного падения.

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Ed R

Ну посмотрите статистику прошлых лет и увидите что не насколько «рубль упал в принципе»

Год Курс за 1 Доллар ЦБ РФ Изменение
2023 75.0175
Средний курс за 2023
2022 68.5494
Средний курс за 2022
2021 73.6541
Средний курс за 2021
2020 72.1464
Средний курс за 2020
2019 64.7362
Средний курс за 2019

https://myfin.by/currency/cb-rf-archive/usd

В случае тревожности рекомендую обращаться к психологу.

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2 комментария
Генадий Петренков

Закупаться на всю котлету?

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