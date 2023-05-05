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Это текст от 5 мая. Главное за следующий день, 6 мая — Главное за следующий день, 6 мая — здесь

Фото «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 78,61 рубля, евро — 89,99 рубля.

Курсы на Мосбирже на 10:52 мск: доллар — 76,8 рубля, евро — 84,88 рубля.

Курсы на Forex на 10:52 мск: доллар — 77,5 рубля, евро — 85,53 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,4 рубля.

Укрепление рубля вызвано снижением спроса на валюту со стороны импортёров и спекулянтов, а также подготовкой компаний к выплатам дивидендов и конвертации валютной выручки, считают опрошенные «Ъ» эксперты.

Австрийский Raiffeisen Bank International закрыл все корсчета российских банков, кроме собственной «дочки», местного «Райффайзенбанка», следует из отчёта компании за первый квартал 2023 года. При этом полностью прекращать бизнес в России банк не намерен — он продолжает деятельность в стране в соотвествии с условиями лицензии.

«Тинькофф Инвестиции» введёт ограничения по бумагам иностранного ВПК с 15 мая: «По рекомендации Банка России “СПБ биржа” и брокеры ограничивают покупку некоторых иностранных ценных бумаг. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые относятся к сектору ВПК. Ограничение вступает в силу 15 мая и распространяется только на покупку — возможность продавать акции сохранится».

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VK разместила по закрытой подписке облигации на 60 млрд рублей. Средства направят на «реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов», заявила компания.

Кто и как адаптируется

Российский производитель электроники F+ tech купил двух разработчиков ПО: ООО «Авроид», которе занимается разработкой десктопных и мобильных приложений, а также ООО «Гиперус», разрабатывающее системы управления ИТ-инфраструктурой. С их помощью F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие отечественные ОС, пояснили «Ъ» в компании.

VK разрабатывает собственное приложение для знакомств — аналог Tinder, узнали «Ведомости». Оно не потребует наличия аккаунта во «ВКонтакте». Запуск может состояться уже летом 2023 года, рассказали источники газеты.

Производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность учитывать при госзакупках техники не только стоимость заявки, но и степень локализации оборудования, выяснил «Ъ». Участники рынка поддерживают идею, но эксперты предупреждают, что она может осложнить процедуру закупок для государственных заказчиков.

Минфин, ЦБ и крупный российский бизнес обсуждают продление периода неразглашения корпоративной отчётности, рассказали источники «Ведомостей». Льготный период был введён весной 2023 года для защиты бизнеса от санкций, его срок истекает 1 июля.

Минцифры опубликовало проект постановления правительства, согласно которому единый электронный реестр воинского учёта должны создать до 31 декабря 2023 года, пишет РБК со ссылкой на документ. Постепенно вводить его в эксплуатацию начнут в 2024 году, «эксплуатацию» начнут с 1 января 2025 года. Запуск реестра связан с законом об электронных повестках, после получения которых нельзя выезжать из страны.

Сервисы Евгения Евсеева 12 апр повестках Статьи редакции «Те, кто их получить не должен — не получат»: глава Минцифры — про законопроект об электронных Уведомления о повестке на Госуслугах можно отключить, а данные о тех, кто не должен её получить, исключат из реестра военнообязанных ещё на этапе его создания.

Какие есть проблемы и трудности

Уральский мобильный оператор «Мотив» судится с Ericsson из-за отказа последней оказывать техподдержку, пишет РБК. Шведский производитель телеком-оборудования, ссылаясь на санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор.

Nintendo планирует минимизировать свое присутствие в России и будет сохранять такой режим минимум до конца 2025 года, это связано в том числе с обязательствами по гарантийному обслуживанию. Об этом говорится в годовой отчётности российского юрлица компании, пишет ТАСС.

Минтранс подготовил поправки к приказу о порядке выдачи авиафирмам допусков к международным рейсам, узнал «Интерфакс». Они предполагают, что межведомственная комиссия сможет отказать тем перевозчикам, у кого доля пассажиропотока внутри России за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания, составила менее 70%. В текущей редакции решение зависит от объёма перевозок внутри Дальневосточного федерального округа. Если новый приказ утвердят, в силу он вступит с 1 сентября 2023 года и продействует до 1 сентября 2028-го.

Контекст

Объём денежных переводов из России в Казахстан в марте 2023-го увеличился на 168% год к году и составил 12,2 млрд тенге ($27,5 млн), пишет РБК со ссылкой на статистику Нацбанка Казахстана.

Выручка российского юрлица LG по итогам 2022 года упала со 120 млрд рублей до 55,4 млрд рублей, следует из отчётности компании. Чистая прибыль составила 376 млн рублей.

В апреле 2023 года 16 автомобильных брендов отчитались о нулевых продажах, пишет Autonews со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса. Это Renault, Nissan, Land Rover, Mitsubishi и другие марки. Но в статистике не учитывается параллельный импорт, указывает издание.

На начало мая 2023 года объём наличных денег в обращении вне Банка России впервые за время публикации такой статистики превысил 17 трлн рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на данные регулятора. Это прирост почти на 3% с начала апреля.

По данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 апреля 2023 года средний размер вклада в российских банках достиг 301 тысячи рублей. В 2022 году, который РБК называет «кризисным», показатель не превышал 276 тысяч рублей.

В торговых взаиморасчётах с Индией Россия накопила «миллиарды ограниченно конвертируемых» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, рупии нужно перевести в другую валюту. Какие могут быть варианты— узнали у экспертов «Ведомости». Один из них — перейти на валюты, которые интересы обеим странам: например, юани или дирхамы.