День 436: рубль укрепился на фоне подготовки компаний к выплатам дивидендов Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 78,61 рубля, евро — 89,99 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,4 рубля.
Укрепление рубля вызвано снижением спроса на валюту со стороны импортёров и спекулянтов, а также подготовкой компаний к выплатам дивидендов и конвертации валютной выручки, считают опрошенные «Ъ» эксперты.
Австрийский Raiffeisen Bank International закрыл все корсчета российских банков, кроме собственной «дочки», местного «Райффайзенбанка», следует из отчёта компании за первый квартал 2023 года. При этом полностью прекращать бизнес в России банк не намерен — он продолжает деятельность в стране в соотвествии с условиями лицензии.
«Тинькофф Инвестиции» введёт ограничения по бумагам иностранного ВПК с 15 мая: «По рекомендации Банка России “СПБ биржа” и брокеры ограничивают покупку некоторых иностранных ценных бумаг. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые относятся к сектору ВПК. Ограничение вступает в силу 15 мая и распространяется только на покупку — возможность продавать акции сохранится».
VK разместила по закрытой подписке облигации на 60 млрд рублей. Средства направят на «реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов», заявила компания.
Кто и как адаптируется
Российский производитель электроники F+ tech купил двух разработчиков ПО: ООО «Авроид», которе занимается разработкой десктопных и мобильных приложений, а также ООО «Гиперус», разрабатывающее системы управления ИТ-инфраструктурой. С их помощью F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие отечественные ОС, пояснили «Ъ» в компании.
VK разрабатывает собственное приложение для знакомств — аналог Tinder, узнали «Ведомости». Оно не потребует наличия аккаунта во «ВКонтакте». Запуск может состояться уже летом 2023 года, рассказали источники газеты.
Производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность учитывать при госзакупках техники не только стоимость заявки, но и степень локализации оборудования, выяснил «Ъ». Участники рынка поддерживают идею, но эксперты предупреждают, что она может осложнить процедуру закупок для государственных заказчиков.
Минфин, ЦБ и крупный российский бизнес обсуждают продление периода неразглашения корпоративной отчётности, рассказали источники «Ведомостей». Льготный период был введён весной 2023 года для защиты бизнеса от санкций, его срок истекает 1 июля.
Минцифры опубликовало проект постановления правительства, согласно которому единый электронный реестр воинского учёта должны создать до 31 декабря 2023 года, пишет РБК со ссылкой на документ. Постепенно вводить его в эксплуатацию начнут в 2024 году, «эксплуатацию» начнут с 1 января 2025 года. Запуск реестра связан с законом об электронных повестках, после получения которых нельзя выезжать из страны.
Какие есть проблемы и трудности
Уральский мобильный оператор «Мотив» судится с Ericsson из-за отказа последней оказывать техподдержку, пишет РБК. Шведский производитель телеком-оборудования, ссылаясь на санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор.
Nintendo планирует минимизировать свое присутствие в России и будет сохранять такой режим минимум до конца 2025 года, это связано в том числе с обязательствами по гарантийному обслуживанию. Об этом говорится в годовой отчётности российского юрлица компании, пишет ТАСС.
Минтранс подготовил поправки к приказу о порядке выдачи авиафирмам допусков к международным рейсам, узнал «Интерфакс». Они предполагают, что межведомственная комиссия сможет отказать тем перевозчикам, у кого доля пассажиропотока внутри России за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания, составила менее 70%. В текущей редакции решение зависит от объёма перевозок внутри Дальневосточного федерального округа. Если новый приказ утвердят, в силу он вступит с 1 сентября 2023 года и продействует до 1 сентября 2028-го.
Контекст
Объём денежных переводов из России в Казахстан в марте 2023-го увеличился на 168% год к году и составил 12,2 млрд тенге ($27,5 млн), пишет РБК со ссылкой на статистику Нацбанка Казахстана.
Выручка российского юрлица LG по итогам 2022 года упала со 120 млрд рублей до 55,4 млрд рублей, следует из отчётности компании. Чистая прибыль составила 376 млн рублей.
В апреле 2023 года 16 автомобильных брендов отчитались о нулевых продажах, пишет Autonews со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса. Это Renault, Nissan, Land Rover, Mitsubishi и другие марки. Но в статистике не учитывается параллельный импорт, указывает издание.
На начало мая 2023 года объём наличных денег в обращении вне Банка России впервые за время публикации такой статистики превысил 17 трлн рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на данные регулятора. Это прирост почти на 3% с начала апреля.
По данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 апреля 2023 года средний размер вклада в российских банках достиг 301 тысячи рублей. В 2022 году, который РБК называет «кризисным», показатель не превышал 276 тысяч рублей.
В торговых взаиморасчётах с Индией Россия накопила «миллиарды ограниченно конвертируемых» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, рупии нужно перевести в другую валюту. Какие могут быть варианты— узнали у экспертов «Ведомости». Один из них — перейти на валюты, которые интересы обеим странам: например, юани или дирхамы.
Новости предыдущего дня, 4 мая — здесь.
VK разрабатывает собственное приложение для знакомств — аналог Tinder, узнали «Ведомости». Оно будет идентифицировать пользователей через аккаунты во «Вконтакте».
А может лучше сразу через Госуслуги?
С автоматическим подтверждением отцовства)))
Рано отцовство, решение должно быть принято очень серьезно, свайп вправо это сразу автоматическая регистрация брака 😂
Вк разрабатывает бюджет, иных целей там нет. На фоне текущего положения дел, майл ру времен Усманыча это еще было что-то разумное.
В статье написаноVK разрабатывает собственное приложение для знакомств — аналог Tinder, узнали «Ведомости». Оно не потребует наличия аккаунта во «ВКонтакте».
Сами придумали - сами посмеялись?
А вот и «ВК Сваха» на подходе, как я и говорил (-:
вк превратилось в гиблое место, лучше б телеграмм запилил бота для знакомств, хотя может они уже есть, я просто не в курсе
Комментарий удален модератором
Это ещё не всё - это как подготовительные курсы и людей занимающихся сватовством обязательно ждут теплые кресла в высших эшелонах. Нужны же опытные кадры.
ну теперь то вк хоть чем то полезен будет
Поговаривают, казахи, после общения с американцами, планируют совершить дружеский удар в псину методом закрытия границ для параллельного импорта РФ. Врут поди.
на словах райффайзен хочет из России свалить, но уже год, как минимум все пытаются и все у них как-то не получается))) На словах я тоже много, что могу.
Зато бедолаг обратно в РФ выдают только в путь.
Интересно каким образом, если на границе сежду РФ и Кз нет таможни.
Для этого Казахстану из таможенного союза надо для начала выйти.
И какой смысл им ограничивать параллельный импорт, если они с этого хорошо получают?
Нраица!
Конечно врут. Не "методом закрытия границ", а "методом планирования закрытия границ". Или просто методом планирования. Как фанера над Парижем.
VK запустил аналог Tinder
Под игрой в бутылочку в современное набутыленное время могут пониматься совсем разные действия )
Бутыл очка?
ох какая ностальгия от этой игры
ой веселая игра была
* Чистая прибыль российского юрлица LG по итогам 2022 года упала почти в 19 раз — со 120 млрд рублей до 55,4 млн рублей. Чистая прибыль сократилась в 6 раз, до 1,5 млрд рублей.
Это специально, чтобы запутать врагов.
Афтырь статьи вас обманул. А пока вы петросянили, он по-тихому все исправил.
Когда парочка одинаково одевается - это полный писдец (уровня совместных аккаунтов, а то и поболее)
Полный писдец - это когда кого-то бомбит от одинаково одетой парочки. Других проблем в мире нет? ))
А что у них одинакового кроме цвета куртки и штанов?
Да и у курток оттенки отличаются.
Дичь. Евро аналогично просел. Тоже дивы?
Эти оракулы все так объясняют. То у них дивиденды, то налоговый период, то цена нефти. Вроде все знают и понимают, но предсказать курс рубля могут исключительно на вчера.
Евро следует всегда за долларом - рубль укрепляется или падает ко всем валютам одновременно - вы этого не знали?
- Так, знчт, нам поступило две заявки: какой-то там Bosch или Borsch, который собирают непонятно где, и ООО "Первый ордена Ленина кооператив Красная звезда", автоматизированные сборочные линии которого располагаются по адресу г. Псков, ул. Ленина, д. 2, кв. 6, ком. 1, пом. 4/99. На что рассчитывали фрицы???
Вот и пошли пилить приложения под аврору. А то ось такая "популярная", что ничего под неё нет. Ну хоть F+ tech озаботился.
Комментарий удален модератором
Ходит легенда, что вместо Вадима комментарии пишет особо креативная версия ChatGPT, кто скажет правда ли это?
Верификация через ВК...
ЧТО??????????????
Как бы объяснить... ну как на Порнхабе.
Т.е. верификация через ВК на порнхабе вас не удивляет, а дейтинг - да?
Покупайте баксы/евро пока удачный момент, а то потом опять будет дороже!
У нас этот "удачный момент" - всегда. Всегда "потом опять будет дороже".
Потому что может понадобиться что-то рабочее, а не "замещённое"?
"Чистая прибыль российского юрлица LG по итогам 2022 года упала почти в 19 раз — со 120 млрд рублей до 55,4 млн рублей, следует из отчётности компании. Чистая прибыль сократилась в 6 раз, до 1,5 млрд рублей."
Что-то непонятное с чистой прибылью)
только вот надолго ли рубль укрепился то
⚡️Авиакомпания "Победа" летом этого года планирует начать продавать пассажирам питание у выхода на посадку.
"Запуск может состояться уже летом 2023 года"-ну вконтакте и шустрые
Хороших выходных...
Учитывая, насколько рубль упал в принципе, то о каком укреплении может идти речь-то? Этот его микроскопический подъём мало заметен на фоне общей тенденции тревожности из-за постоянного падения.
Ну посмотрите статистику прошлых лет и увидите что не насколько «рубль упал в принципе»
Год Курс за 1 Доллар ЦБ РФ Изменение
2023 75.0175
Средний курс за 2023
2022 68.5494
Средний курс за 2022
2021 73.6541
Средний курс за 2021
2020 72.1464
Средний курс за 2020
2019 64.7362
Средний курс за 2019
https://myfin.by/currency/cb-rf-archive/usd
В случае тревожности рекомендую обращаться к психологу.
Закупаться на всю котлету?