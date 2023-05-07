Пять уроков, которые можно вынести из деловых переговоров в «Наследниках» — сериале о владельцах медиаконгломерата Статьи редакции
Рассуждает исследовательница проблем поведения и автор Harvard Business Review Франческа Джино.
В США завершается последний сезон сериала «Наследники» от HBO — зеркала «корпоративной Америки» и истории состоятельной семьи Роев, владеющей развлекательным медиаконгломератом Waystar Royco.
В первой серии заключительного сезона отец семейства Логан Рой и его дети Кендалл, Роман и Шивон сталкиваются лбами в борьбе за другую медиакомпанию — Pierce Global Media, которую владелица Нэн Пирс хочет продать.
Несмотря на то, что эпизод — художественный вымысел, ошибки, которые совершают обе стороны во время переговоров, нередко присущи предпринимателям в реальности. Особенно, когда ставки высоки. Извлечь из них пять простых уроков предлагает исследовательница проблем поведения и автор Harvard Business Review Франческа Джино.
Урок первый: цены нужно обосновывать
Логан Рой узнаёт, что не он один претендует на актив. Консультанты говорят ему, что это не имеет значения, потому что он — самый солидный, благонадёжный кандидат. Он начинает чувствовать себя увереннее и вместо первоначально запланированных $7 млрд предлагает $6 млрд.
$6 млрд — «крайне низкая» цифра, которую стоило бы обосновать: чтобы продавец смог изучить аргументы и увидеть, что сторона хорошо обдумала своё предложение, а не пытается сбить цену.
Излишняя самоуверенность также может привести к неадекватной оценке потенциальных рисков сделки, своих собственных слабых мест и, наоборот, сильных сторон покупателя-конкурента, пишет Джино.
Урок второй: можно заранее задать выгодные для себя условия переговоров
По приезде к Нэн Пирс дети Роя узнают, что «зря ехали»: у неё уже есть основательное предложение, на которое она намерена согласиться.
Продавец знает, что такое заявление может повысить потенциальную ценность актива и повлиять на исход борьбы. Прибывшие покупатели же, в свою очередь, понимают: чтобы заинтересовать его, придётся тщательнее обдумать свои предложения и преимущества, а также «побить» уже выдвинутое.
Урок третий: иногда полезно бросать ценовые якоря
Дети Роя заявляют продавцу, что могут сделать более выгодное предложение. Та «как бы невзначай» шутит: «Такое чувство, будто я на аукционной войне. $8 млрд, $9 млрд… Что дальше?»
Никто не предлагал выкупить бизнес по таким ставкам — Пирс озвучивает их намеренно, чтобы ввести нужную «точку отсчёта», набить цену и подсказать, какое предложение она охотнее примет.
Такие якоря может использовать и покупатель и таким способом повысить благосклонность собеседника. Или же заставить его пересмотреть своё собственное, вероятно, завышенное представление о цене.
Раззадоренные этими якорями дети сперва предлагают продавцу сделку на $8 млрд. Но затем, охваченные переживаниями, что отец предложит $9 млрд, практически сразу возвращаются с окончательным «оффером» на $10 млрд.
Урок четвёртый: нельзя позволять эмоциям брать верх
В Гарвардской школе бизнеса есть расхожее понятие — «конкурентное возбуждение»: это психологический феномен, который возникает, когда участники переговоров испытывают чрезвычайно сильные эмоции. Они, как правило, мешают трезво мыслить. Пример тому — излишняя напористость младших Роев, вызванная желанием обыграть отца.
Такие эмоциональные покупатели склонны без причины обороняться или, наоборот, спорить на пустом месте. А ещё — выдвигать необоснованные условия сделки и слишком завышенные цены. Последнее как раз случилось с Роями, которые решили сразу предложить продавцу $10 млрд.
Именно из-за этого феномена предприниматели часто переплачивают в сделках по слияниям и поглощениям, замечает автор.
Урок пятый: не лишним будет обсудить не только сумму сделки, но и формат переговоров
Чтобы избежать ситуации, в которой конкуренты начинают переплачивать за актив, можно заранее договориться о том, как будут делаться ставки. Это может быть аукцион с одним раундом, в котором предложение конкурента должно быть на порядок выше уже озвученного — а не на несколько долларов, поясняет Джино.
Ещё один вариант — провести дебаты, обговорив продолжительность выступлений, а также перерывов на обсуждение. Если стороны соблюдают правила, у них больше шансов достичь взаимовыгодного соглашения.
Урок первый - не верить тому, что показано в сериалах про миллиардеров)
Единственный урок, который дает сериал
"Если хочешь жить как миллиардер, то не надо ссориться с отцом, который и стала миллиардером".
Все. Все остальное в сериале из любых книг по переговорам.
вы считаете, что цель всей тройки — жить как миллиардеры и только?
Так точно. Все их потуги заняться чем-то своим - лишь показуха. Ибо как только стоит выбор: заняться чем, хочешь и идти против отца или пожить в деньгах, все сразу накладывают в штанишки.
а новые серии вы смотрели?
А вы досмотрели до конца 4 сезон?
четвертый сезон идет сейчас и не кончился — поэтому я вас и спрашиваю :—)
Тогда встретимся по окончанию 4 сезона))
Там же все три сезона прослеживается одна линия, где в конце старый перец всегда оказывается в выигрыше.
четвертый сезон готовит для вас много сюрпризов! хехехеехехеххее <3
Не бежать впереди паровоза. Сметется тот, кто смеется последним.
И еще 100 пословиц, которые предлагают вам не говорить того, чего вы наперед не можете знать )))
Они и так миллиардеры. Не зря сериал сравнивают с Игрой престолов. Всё что их интересует - трон и власть над компанией. Одних денег им недостаточно.
Нет. Они не миллиардеры пока папа живой. Они их в миг от кормушки отлучит.
Это Америка.
Нет там никакой борьбе за власть. Все просто ничто в плане борьбы в сравнение с полумертвым дедом
Вот бы сейчас извлекать уроки из сериалов про миллиардеров
Там стиль повествования такой, что многое остаётся за кадром. Сериал недвусмысленно намекает, что Логан в итоге предложил 9-9.5, когда узнал, что дети тоже претендуют на актив. Поэтому дети вроде как назвали верную цену.