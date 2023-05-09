Барри Минкоу обещал вернуть деньги, но так этого и не сделал. Как она в отместку помогла выяснить, что его бизнес — очередная «схема Понци», рассказало The Hustle.

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Молодой Барри Минкоу. Источник: Twitter

Американка Робин Свонсон жила обычной жизнью: работала секретарём в одной аэрокосмической компании и воспитывала четверых детей. Всё изменилось зимой 1986 года, когда начальник попросил её заказать букет для супруги.

Девушка обратилась в ближайшую цветочную лавку под названием Floral Fantasies и вместе с доставкой должна была заплатить $23,95. Через несколько недель она увидела, что списали с неё больше: $601,11 — это примерно $1600 в пересчёте на современные деньги.

Свонсон позвонила во Floral Fantasies, где её соединили с владельцем — Барри Минкоу. Тот обещал исправить недоразумение, но недели шли, а деньги не приходили. Банк, выпустивший карту, отказался возмещать ущерб, так как со дня операции прошло 60 дней. Секретарь могла подать заявку раньше, но до последнего верила в совестливость предпринимателя.

Подрывать бизнес Минкоу девушка не хотела, однако своими дальнейшими действиями невольно помогла развалить одну из крупнейших финансовых пирамид в США 1980-х.

Робин Свонсон. Источник: её личный архив

Барри Минкоу — мальчик, жаждавший славы

В старшей школе 15-летний Барри Минкоу мечтал только об одном — чтобы его заметили. Популярностью пользовались спортсмены, чирлидерши и дети богатых родителей. Минкоу же водил старенький «Бьюик» и не отличался даже коренастым телосложением, поэтому пришлось поднапрячься.

Он начал принимать стероиды, заниматься в спортзале и в 1982 году запустил кустарный бизнес по чистке ковров — на деньги приятеля из «тренажёрки», где также нашёл первых сотрудников. Опыт у него был: мать тоже работала в клининговом сервисе, а он с девяти лет помогал ей с рекламой. Плюс рынок казался большим: в Калифорнии, где жил мальчик, большинство домов были застелены ковролином.

Минкоу управлял компанией под названием ZZZZ Best параллельно с учёбой, и дела его шли в гору. В отличие от конкурентов, фирма не приукрашивала цены в объявлениях и приезжала в удобное для клиентов время. Вдобавок к коврам она также предлагала дополнительные услуги по чистке мебели, матрасов, бытовой техники, стен и полов.

Цены на услуги в ZZZZ Best. Источник: архив Свонсон

Разрекламировать компанию помогла хитрость Минкоу. Он позвонил в редакцию местного телеканала и, представившись клиентом ZZZZ Best, рассказал, как очарован успехами школьника-предпринимателя. Та поспешила взять у мальчика интервью, а после его личной историей заинтересовались как СМИ, так и инвесторы.

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В интервью он старался казаться дерзким и целеустремлённым. Он говорил, что обижен на всех, кто в прошлом отказал ему в деньгах — в том числе на родителей, — и намерен превратить компанию в «General Motors в мире чистки ковров».

В 1984 году, когда Минкоу выпускался из школы, штат фирмы разросся до 80 сотрудников, которые занимали три офиса, а выручка составила $1,3 млн при рентабельности в 20%. В конце 1985-го — в качестве стороннего бизнеса — он вместе с партнёром купил и лавку Floral Fantasies.

Одна из телереклам ZZZZ Best, в которой снялся сам Минкоу

ZZZZ Best пыталась стать «General Motors в мире клининга» обманным путём

Компания Минкоу безукоризненно справлялась с основной задачей — чисткой ковров и сопутствующими услугами. В остальном зиждилась на финансовых махинациях:

Основатель несколько раз инсценировал кражи со взломом в штаб-квартире компании, чтобы получить страховку. Затем он выписывал фиктивные чеки, которые якобы шли на покрытие расходов.

Вместе с одним из партнёров он создал подставную компанию Interstate Appraisal Services. От неё фирма получала подставные заказы на участие в многомиллионных проектах по восстановлению застрахованных объектов. Это позволило приукрасить финансовые показатели бизнеса.



Крупные заказы, пускай и ненастоящие, помогали привлекать новых инвесторов. Их деньги Минкоу использовал, чтобы покрыть текущие обязательства, а также тратил на личные прихоти: купил особняк за $698 тысяч в закрытом посёлке, личный домик для собаки за $2000, BMW и Ferrari для себя и чёрный Porsche для девушки.

Этого уже достаточно, чтобы понять, что ZZZZ Best по сути работала как схема Понци, пишет The Hustle, но были и другие уловки. Например, снятие лишних денег с клиентских карт — как в случае со Свонсон.

Если клиент замечал ошибку, Минкоу списывал всё на непутёвого сотрудника и возвращал деньги, но таких звонков было немного, так что предприниматель успел получить «десятки тысяч долларов».

Минкоу в газете в 1987 году. Источник: The Los Angeles Times

Весной 1986 года Минкоу продал Floral Fantasies и, похоже, счёл ненужным платить Свонсон. Та об этом не знала и в сентябре 1986 года подала иск в суд.

Её супруг захотел уведомить предпринимателя лично и отправился в один из офисов ZZZZ Best. Там его встретили трое тучных мужчин и сам Минкоу. Он выбросил все судебные документы в мусорное ведро, а один из его «громил» накинулся на Свонсона. Пострадали только его очки.

На слушание Минкоу не пришёл, поэтому суд вынес предварительное решение в пользу девушки. Правда, начислить проценты к компенсации он отказался — по его словам, истец должен был сразу оспорить операцию в банке.

Свонсон это не понравилось. Минкоу продолжал расхаживать по телешоу и принимать похвалу за социальные пожертвования. А она чувствовала себя ещё виноватой. «Получается, суд пожурил меня за наивность, но не наказал его за мошенничество», — сетовала она.

Несдержанное обещание перед Свонсон положило начало краху ZZZZ Best

В отчаянии Свонсон рассказала всё в письме репортёру LA Times Дэниелу Аксту, который однажды выпустил хвалебный очерк о виновнике. Пока она ждала ответа, ZZZZ Best продолжала процветать. В конце 1986-го фирма со штатом уже более 1300 сотрудников вышла на Nasdaq.

В документах она указала, что 86% выручки получает от тех самых заказов на реставрацию, которых у неё не было. Чтобы у аудиторов перед IPO не возникло сомнений, ZZZZ Best арендовала здание в Сан-Диего, в котором разместила уборочное оборудование для имитации работы. А в Сакраменто приплатила охраннику случайного ещё строящегося дома, чтобы украсить его своими вывесками.

Акции начали торговаться по цене $4 и в течение нескольких месяцев преодолели отметку в $18. Рыночная капитализация ZZZZ Best в итоге превысила $210 млн, а доля Минкоу оценивалась как минимум в $100 млн (в современных деньгах это больше $250 млн).

В апреле 1987 года компания объявила, что купит бизнес по чистке ковров KeyServ Group за $25 млн. С его помощью она могла бы погасить кредиты. А ещё, как позже признался один из партнёров Минкоу, могла избавить фирму от необходимости оформлять фальшивые заказы.

Сделке помешало дело Свонсон. После долгого молчания репортёр Дэниэл Акст наткнулся на её письмо и 22 мая выпустил материал-разоблачение о «цепочке фальшивых списаний по кредитным картам», о которых умалчивал юный предприниматель.

Вырезка из газеты The Los Angeles Times

В своё оправдание Минкоу заявлял, что ошибочные списания вернули и что всё это — проблемы предыдущего владельца Floral Fantasies. Вот только операции по картам пришлись на то время, когда лавка уже принадлежала ему и партнёру.

В день публикации статьи акции компании упали до 30%. 1 июня компания-андеррайтер по сделке с KeyServ вышла из соглашения, а 2 июня отказалась работать с Минкоу и аудиторская Ernst & Whinney. Тем самым они по сути сорвали сделку. 2 июля в отставку подал сам Минкоу, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

К 6 июля 1987 года акции ZZZZ Best упали до $0,75 с $15 в середине мая. Тогда же совет директоров фирмы подал в суд на основателя, обвинив его в краже $23 млн из бюджета. После этого последовали рейды в доме Минкоу и штаб-квартире. Ещё через несколько дней ZZZZ Best подала на банкротство, а в августе банкротом объявил себя и предприниматель.

В январе 1988 года Минкоу признали виновным по делу о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег, приговорили к 25 годам тюрьмы и обязали выплатить обманутым инвесторам $26 млн компенсации.

После шести лет в заключении бизнесмен вышел на свободу, стал пастором в церкви и открыл коммерческую фирму по выявлению мошенничества. Однако позже вновь был осужден за финансовые преступления и обман прихожан и в 2014-м снова приговорён к тюрьме. В 2019-м его досрочно освободили.

Минкоу в церкви в Сан-Диего. Источник: Bloomberg