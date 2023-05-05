«До 500% прибыли»: ЦБ запустил образовательный проект в виде сайта, имитирующего финансовую пирамиду Статьи редакции
Чтобы объяснить, как работают мошеннические схемы.
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- Проект «Рублерост» обещает «до 500% прибыли уже завтра» — это образовательный проект ЦБ, который должен научить распознавать финансовые пирамиды и мошенников.
- Регулятор поясняет, что на сайте собраны все «популярные уловки мошенников», а проект «помогает понять и запомнить, на что обратить внимание, если вам обещают высокий доход при минимальных усилиях».
- На сайте описана схема заработка, которая требует указать свои паспортные данные, внести деньги и рассказать о проекте друзьям. Также есть отзывы «счастливчиков», которые уже получили свои средства.
- Если нажимать на элементы на сайте, появляются предупреждения об обмане и объяснения, как именно работают мошеннические схемы и на что обратить внимание.
Сейчас кто-нибудь создаст rublerost.su, скопирует все кроме вопросиков и будет стричь мамонтов, рекламируясь как «проект центробанка!»
А вот и идея для стартапа подъехала
Уже занято😨😰😥😢😭😭😭
Там можно будет купить электронный рубль?
кому вообще нужен этот электронный рубль
1 е₽ = $149. Но за валютные операции по отношению к отечественному цифровому чуду — 150 лет пожизненного расстрела.
Вот вы его купили и его больше нет.
Я предвидела ваш триумф в магическом кристалле
е-Балл
* Если нажимать на элементы на сайте, появляются предупреждения об обмане и объяснения.
Вот это лишнее. Надо учить до конца ))
Полностью согласен. Пусть те, кто не сможет понять разницу — вкладываются в пирамиду от ЦБ (-:
Про пфр рассказывают?
Это кому первый этап обучения прошел
Надо бы и про ПФР, и про налоги, сколько и где платим. И про бюджет, наполняемый в том числе этими налогами, статьи расхода бюджета и прочее. Ответственных граждан и налогоплательщиков надо растить в школе, а не шагающих строем с муляжом автомата.
Чтобы узнать всё про пфр нужно дойти до 65 (пока до 65)
И про валютные вклады под 7%?
Главное в охоте на мошенников - это не выйти на самих себя
а такое конечно же возможно
Интересно будет ли кибер-мавроди?
Кстати можно было бы нейронку обучить на его спичах, роликах, текстах и чтобы он жил среди нас на vc, среди успешных бизнесменов.. вечно.
А потом окажется, что кто-то там по-тихому баблишко рубит (-:
Сколько хулиардов было потрачено на разработку? Явно на пару дач откатили
Тильда же, можно вообще без знаний такое сваять
не можешь побороть - возглавь?
А почему нет реквизитов куда деньги перевести? Я хочу 500%
Переводите мне, лучше криптой
Ну, то есть они сами подтверждают, что студенты хуево живут?
Почему плохо, хорошо же - видишь, студент Антон переезжает из общаги как царь во дворец!
Чтобы объяснить, как работают мошеннические схемы.
Свои схемы главное чтоб не рассказали
Добавьте еще инфоцыган, брокеров, пифы, пафы, фьючерсы, опционы, акции, девиденды и прочее фуфло 🤮
Можно просто добавить государство.
Какой-то начальник получил за это 500% премии
А служба безопасности сбербанка участвует в проекте?
Служба безопасности сбера скоро покинет Бахмут и примут участие
«Получи Киев уже через три дня», ага.
как-будто на Украине мир клином сошелся. Всем плевать уже давно, побухтели и успокоились
Красавчики
Ну если от ЦБ, то точно надежно!
Не совсем понял, на чем они зарабатывают, но закинул для начала 100k, отпишусь, когда получу первую прибыль.
Рублерост)))
Сам ЦБ не верит в рост рубля и создаёт проект, высмеивающий эту возможность))
Ох уж эта привычка все новости через зеркало смотреть
т.е. ещё совсем недавно доллар 50 не стоил? или вы из тех кто по 200 вместе с байденом закупал?)
пиздатое название
посмотрим посмотрим, что из этого выйдет.. название норм))
Отличный стартап! Какая то новая программа от государства!
Будучи в банке по делам, даю номер мошенника на листочке. А мне пишите как положено в нашу службу безопасности. Скомкала листик и ушла🤔🤔🤥🤥
Один советский рубль стоит более 140 билетов центрального банка
Вкладываемся на всю катлету посоны!!!
Сколько бюджетных денег на это потратил цб? Кто в курсе? Надеюсь не больше 30т рублей. Примерно столько сайт такой на тильде и стоит. А то в затратах окажется 2-5 млн...
А у ЦБ нет бюджетных денег, у них свой бюджет
Сайт не работает, куда деньги отправить?
Куда деньги скидывать?
Ещё бы что-то сделали для защиты от инфоцыган
500% прибыли завтра звучит конечно хорошо, но дай бог чтобы в ноль хотя бы все вышло