{"id":13945,"url":"\/distributions\/13945\/click?bit=1&hash=e285d28c4ca196012dd80f5698666c09f695a871fba01850ca5317f755ed1755","title":"\u041f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0431\u0443\u0445\u0433\u0430\u043b\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0434\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u0430","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

«До 500% прибыли»: ЦБ запустил образовательный проект в виде сайта, имитирующего финансовую пирамиду Статьи редакции

Чтобы объяснить, как работают мошеннические схемы.

7358 просмотров
  • Проект «Рублерост» обещает «до 500% прибыли уже завтра» — это образовательный проект ЦБ, который должен научить распознавать финансовые пирамиды и мошенников.
  • Регулятор поясняет, что на сайте собраны все «популярные уловки мошенников», а проект «помогает понять и запомнить, на что обратить внимание, если вам обещают высокий доход при минимальных усилиях».
  • На сайте описана схема заработка, которая требует указать свои паспортные данные, внести деньги и рассказать о проекте друзьям. Также есть отзывы «счастливчиков», которые уже получили свои средства.
  • Если нажимать на элементы на сайте, появляются предупреждения об обмане и объяснения, как именно работают мошеннические схемы и на что обратить внимание.

#новость #цб #финансоваяграмотность

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
74 комментария
Написать комментарий...
 Andrey Dmitriev

Сейчас кто-нибудь создаст rublerost.su, скопирует все кроме вопросиков и будет стричь мамонтов, рекламируясь как «проект центробанка!»

Ответить
Развернуть ветку
Продюсер душнила

А вот и идея для стартапа подъехала

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Галим Давлетов

Уже занято😨😰😥😢😭😭😭

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Lem

Там можно будет купить электронный рубль?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Никитин

кому вообще нужен этот электронный рубль

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Вадим Д.

1 е₽ = $149. Но за валютные операции по отношению к отечественному цифровому чуду — 150 лет пожизненного расстрела.

Ответить
Развернуть ветку
MAXIMKA

Вот вы его купили и его больше нет.

Ответить
Развернуть ветку
Кибергадалка

Я предвидела ваш триумф в магическом кристалле

Ответить
Развернуть ветку
говнокот

е-Балл

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

* Если нажимать на элементы на сайте, появляются предупреждения об обмане и объяснения.

Вот это лишнее. Надо учить до конца ))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Полностью согласен. Пусть те, кто не сможет понять разницу — вкладываются в пирамиду от ЦБ (-:

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Фоксик

Про пфр рассказывают?

Ответить
Развернуть ветку
К М

Это кому первый этап обучения прошел

Ответить
Развернуть ветку
Иван Помидоров

Надо бы и про ПФР, и про налоги, сколько и где платим. И про бюджет, наполняемый в том числе этими налогами, статьи расхода бюджета и прочее. Ответственных граждан и налогоплательщиков надо растить в школе, а не шагающих строем с муляжом автомата.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Чтобы узнать всё про пфр нужно дойти до 65 (пока до 65)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Михаил Желтухин

И про валютные вклады под 7%?

Ответить
Развернуть ветку
From Siberia to London

Главное в охоте на мошенников - это не выйти на самих себя

Ответить
Развернуть ветку
Арина Александрова

а такое конечно же возможно

Ответить
Развернуть ветку
Malevskiy Alex

Интересно будет ли кибер-мавроди?

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Кстати можно было бы нейронку обучить на его спичах, роликах, текстах и чтобы он жил среди нас на vc, среди успешных бизнесменов.. вечно.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Чтобы объяснить, как работают мошеннические схемы

А потом окажется, что кто-то там по-тихому баблишко рубит (-:

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Сколько хулиардов было потрачено на разработку? Явно на пару дач откатили

Ответить
Развернуть ветку
Skynet

Тильда же, можно вообще без знаний такое сваять

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Aleks B

не можешь побороть - возглавь?

Ответить
Развернуть ветку
К М

А почему нет реквизитов куда деньги перевести? Я хочу 500%

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Переводите мне, лучше криптой

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
S1m0ne
Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

Ну, то есть они сами подтверждают, что студенты хуево живут?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Почему плохо, хорошо же - видишь, студент Антон переезжает из общаги как царь во дворец!

Ответить
Развернуть ветку
Веский Довод

Чтобы объяснить, как работают мошеннические схемы.
Свои схемы главное чтоб не рассказали

Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

Добавьте еще инфоцыган, брокеров, пифы, пафы, фьючерсы, опционы, акции, девиденды и прочее фуфло 🤮

Ответить
Развернуть ветку
Sam Esq

Можно просто добавить государство.

Ответить
Развернуть ветку
Куча мен

Какой-то начальник получил за это 500% премии

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

А служба безопасности сбербанка участвует в проекте?

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Служба безопасности сбера скоро покинет Бахмут и примут участие

Ответить
Развернуть ветку
Бот ЦИПсО #66213

«Получи Киев уже через три дня», ага.

Ответить
Развернуть ветку
DmitriyS

как-будто на Украине мир клином сошелся. Всем плевать уже давно, побухтели и успокоились

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Mirage Om

Красавчики

Ответить
Развернуть ветку
Марат Шайхутдинов

Ну если от ЦБ, то точно надежно!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Не совсем понял, на чем они зарабатывают, но закинул для начала 100k, отпишусь, когда получу первую прибыль.

Ответить
Развернуть ветку
Угарает-Над-Комментариями

Рублерост)))

Сам ЦБ не верит в рост рубля и создаёт проект, высмеивающий эту возможность))

Ох уж эта привычка все новости через зеркало смотреть

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

т.е. ещё совсем недавно доллар 50 не стоил? или вы из тех кто по 200 вместе с байденом закупал?)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
умный человек

пиздатое название

Ответить
Развернуть ветку
Маргарита Гордеева

посмотрим посмотрим, что из этого выйдет.. название норм))

Ответить
Развернуть ветку
Sam Esq

Отличный стартап! Какая то новая программа от государства!

Ответить
Развернуть ветку
Татьяна Синеговиц

Будучи в банке по делам, даю номер мошенника на листочке. А мне пишите как положено в нашу службу безопасности. Скомкала листик и ушла🤔🤔🤥🤥

Ответить
Развернуть ветку
Init Ds

Один советский рубль стоит более 140 билетов центрального банка

Ответить
Развернуть ветку
Sam Esq

Вкладываемся на всю катлету посоны!!!

Ответить
Развернуть ветку
petrvil

Сколько бюджетных денег на это потратил цб? Кто в курсе? Надеюсь не больше 30т рублей. Примерно столько сайт такой на тильде и стоит. А то в затратах окажется 2-5 млн...

Ответить
Развернуть ветку
Роман

А у ЦБ нет бюджетных денег, у них свой бюджет

Ответить
Развернуть ветку
Paulcocaine

Сайт не работает, куда деньги отправить?

Ответить
Развернуть ветку
Тамара Пав

Куда деньги скидывать?

Ответить
Развернуть ветку
Столяров Платон

Ещё бы что-то сделали для защиты от инфоцыган

Ответить
Развернуть ветку
Александр Шишкин

500% прибыли завтра звучит конечно хорошо, но дай бог чтобы в ноль хотя бы все вышло

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 74 комментария
null