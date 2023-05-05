Глава RBI: «Бизнес в России можем вывести из группы не раньше третьего квартала, продавать по любой цене не будем» Статьи редакции
Raiffeisen Bank International определился с вариантами ухода из России в марте — активы продадут или выделят за периметр группы.
- Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) может вывести «Райффайзенбанк» из периметра группы не ранее конца третьего квартала 2023 года, цитирует гендиректора RBI Йоханна Штробеля «Интерфакс».
- О том, что RBI определился с вариантами ухода из России, Штробль рассказал в марте 2023 года. Компания рассмотрит возможную продажу активов или их выделение за периметр группы. Для обоих вариантов нужно получать разрешения, сказал 5 мая глава группы.
- При возможной продаже группа хотела бы заключить договор и закрыть сделку в течение одного квартала — но «это очень смелое допущение». При этом Штробль отметил, что RBI не будет продавать «по любой цене». По его словам, сумма будет зависеть от потенциального покупателя и его взгляда на капитал и кредитный портфель банка.
- В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. Банк входит в список системно значимых, по итогам 2021-го он занял десятое место по размеру активов.
- О том, что RBI рассматривает в том числе продажу «Райффайзенбанка», Штробль говорил ещё в мае 2022 года. Сделать это сложно — Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения.
8139 просмотров
Банк, ценность которого по сути зависит от того какой стране он принадлежит) Кто захочет дорого купить то, что обесценится сразу после продажи?)
Российский Райф - это российское юрлицо, "принадлежит" России.
И вообще, у вас какой-то нездоровый фетишизм в отношении стран. Райф хорош не флагом, а обслуживанием клиентов. Не обесценится. Все думали, что Тинькофф банк обесценится после продажи, а нет, живет и здравствует.
Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати 👆🏻
Больно уж всё нынче у нас непредсказуемо может прилететь, как бы за €600 не пришлось отдавать.
Как раз наоборот, мне кажется, это такое завуалированное нежелание уходить с российского рынка. Типа, "мы не готовы продавать за дёшево, поэтому мы не уходим из России до третьего квартала, а к третьему кварталу, глядишь, всё и рассосётся. А если не рассосётся — скажем, что не смогли найти покупателя, и ещё год будем его искать".
Это точно.. Мы пока даже не можем представить, какого рода клизму судьба решит завтра нам поставить.
идучи срати
да, у нас обычно так и бывает
Российская дочка в глобальной структуре Райфа это порядка 70% всего бизнеса , если не ошибаюсь. Это не икею закрывать
По всей видимости, выбирают они между потерять 70% бизнеса или все 100%, так как тестикулы плотно зажаты в звездно полосатой руке.
Поправочка: российский Райф по чистой прибыли даёт более 30% от прибыли всей группы Райфа. Даже приносит бабок больше, чем чешский.
Так и икею закрыть — довольно болезненно. Там, конечно, не 70% но очень ощутимая часть
Клиент Райфа с 2012 года, для меня и моих нужд — просто лучший банк. Очень-очень жаль, что им приходится уходить. Но шкурно, честно говоря, больше волнует, как деньги переводить теперь.
в рублях или тенге, вроде вообще без разницы где конвертить
под RBI в России принято другую компанию ассоциировать
Прагматичные ребята.
Рекордная прибыль не так давно была зафиксирована, здесь не до идеологии
Я конечно понимаю что история про настоящий капитализм и всё такое, но вот чего я действительно не понимаю, как так просто возможно подрывать весь институт репутации и солидарности запада одним лёгким движением руки йохана) получается кому-то можно не уходить с токсичного рынка, а кому-то нельзя? Европейскому руководству райфа вообще плевать на последствия своих действий, даже если завтра РФ признают страной терроризмом? Попахивает жирным коррупционным скандалом
Бред написан. Вы переоцениваете институт репутации, который в основном сводится к нытью в соцсетях. Репутация банка для реальных клиентов, а не интернет-воинов, совершенно в другом заключается.
репутация? лол... вы может еще в деда мороза верите? "уход" идет по причине закулисных и прямых угроз. что кейс райфа, что прямые угрозы индии, китаю или венгрии всё давно показали наглядно.
Я думаю, что самое интересное будет в следующем году, когда военный кейс закончиться, но от финансирования Украины откажутся США и Европа (а это очевидно, так как таких денег просто нет) под предлогом коррупции и разворовывая той помощи, что была.
Вот это будет скандал куда жирнее.
Австрия думаю, решила повторить кейс Швейцарии во Второй Мировой
купить целиком его по сути может только сбер да втб, альфа сама там типа продаётся, но как тоьлко его кто то купит, то уже новый как его там будет экс рфб попадёт тут же в пакет с пакетами, и способные покупать это отлично понимают
У альфы думаю не будет никакой продажи, они просто из карман в карман перекладывают. Для клиентов ничего не поменяется даже
Это может быть так же группа успешных российских инвесторов/бизнесменов, как в случае с Яндексом. Условно Потанин и еще пару человек/организаций.
ВТБ недавно сожрал матрёшечный Открытие, куда им ещё...
Ничего не понятно , но очень интересно и стремно . Лично для меня интересно только то , когда переводы из-за границы будут перекрыты. Не ранее конца третьего квартала это конец августа? Получается и переводы будут живы до тех пор?
Мне актуально помочь сестре. И тут через Золотую Корону только пока что бесплатно фактически пока. Сбер такую сумму запросил- мама не горюй!!!!
Рано или поздно, но переводы закроют. Райф пока ещё вяло сопротивляется. Надолго ли не понятно.
"продавать по любой цене не будем" он вообще где находится то? Бесплатно скоро отдаст
Эх, и останется нам только крипта. Да и то вопрос надолго ли 😭
нѣт. насколько я понимаю, в Штатах под неё копают
Лучший бизнес
Предлагаю(бесплатно) банку(Райффайзен) идеальный(почти) вариант выхода из ситуации.
Берёте, открываете всем российским клиентам счета в Сербии и говорите: "изи-пизи переведём все ваши активы братушкам, давайте уезжать вместе!". Параллельно с этим можно дать по шапке сербскому отделению, чтобы перестали отказывать в открытии счетов уехавшим россиянам.
В итоге самая жирная клиентская база переезжает из России вместе с банком. Доходы сокращаются минимально, всем удобно, все счастливы.
сербское отдѣленіе дѣлает то, что в центральном офисѣ скажут — зачѣм по шапкѣ?
ты, похоже, не понял происходящего. они и так всё выводят продажею. просто хотят т.н. «дисконт» поменьшѣ
А не является ли покупка иностранного бизнеса финансированием терроризма так как запад поставляет оружие террористической организации, управляемой неким Зеленским?
Райф это последний банк который принимает платежи из-за границы? Или есть ещё кто-то?
Подумал и застройщик уходит.
За перевод долларов и евро в другую страну да. А через Корону нет