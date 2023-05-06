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Источник: podacha-blud.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,90 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 5 мая: доллар — 77,38 рубля, евро — 85,46 рубля.

Курсы на Forex на 19:59 мск 5 мая: доллар — 76,14 рубля, евро — 83,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,08 рубля.

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«Цифра брокер» с 12 мая 2023 года прекратит открывать новые короткие позиции по иностранным ценным бумагам эмитентов, регистрация которых в «недружественных» странах.

Кто и как адаптируется

Первое отделение «Сбербанка» в Крыму открылось в Ялте.

Telegram-канал «Сбера»

Какие есть проблемы и трудности

Минюст США проводит расследование в отношении Binance — проверяет, использовалась ли площадка россиянами для обхода санкций, рассказали источники Bloomberg.

Еврокомиссия считает, что у ЕС должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России, сообщает агентство DPA. Его цитирует РБК.

Минтранс предложил не давать авиакомпаниям допуск на зарубежные рейсы, если доля их перевозок внутри России за месяц составила менее 70%, пишет РБК.

«ГАЗ» подал ещё один иск к Volkswagen — снова на 15,6 млрд рублей.

Контекст

Россия вышла из топ-100 стран с самой высокой инфляцией, подсчитали «РИА Новости». Страна с годовой инфляцией в 3,5% в марте заняла 102-е место по уровню роста цен.

Россияне при посещении фастфуда тратили в первом квартале 2023 года в среднем по 368 рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году, показало исследование банка «Русский Стандарт» для «РИА Новости». Годом ранее средний чек составлял 540 рублей.

Экономика Киргизии по итогам 2022 года выросла на 7%. Какой вклад внесли в это переехавшие россияне и как в целом изменилась жизнь в стране за год — в материале РБК.

Временные ограничения на работу беспилотников почти в половине регионов России уже привели к потерям бизнеса, который использует дроны, — фермеров, строителей, промышленников, а также разработчиков и производителей. По мнению участников рынка, вместо запретов было бы эффективнее ввести разрешительное регулирование, пишет Forbes.