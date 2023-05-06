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Финансы
Таня Боброва

День 437: проверка Binance на помощь России в обходе санкций, россияне стали меньше тратить на фастфуд Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: podacha-blud.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,90 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 5 мая: доллар — 77,38 рубля, евро — 85,46 рубля.

Курсы на Forex на 19:59 мск 5 мая: доллар — 76,14 рубля, евро — 83,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,08 рубля.

«Цифра брокер» с 12 мая 2023 года прекратит открывать новые короткие позиции по иностранным ценным бумагам эмитентов, регистрация которых в «недружественных» странах.

Кто и как адаптируется

Первое отделение «Сбербанка» в Крыму открылось в Ялте.

Telegram-канал «Сбера»

Какие есть проблемы и трудности

Минюст США проводит расследование в отношении Binance — проверяет, использовалась ли площадка россиянами для обхода санкций, рассказали источники Bloomberg.

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Еврокомиссия считает, что у ЕС должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России, сообщает агентство DPA. Его цитирует РБК.

Минтранс предложил не давать авиакомпаниям допуск на зарубежные рейсы, если доля их перевозок внутри России за месяц составила менее 70%, пишет РБК.

«ГАЗ» подал ещё один иск к Volkswagen — снова на 15,6 млрд рублей.

Контекст

Россия вышла из топ-100 стран с самой высокой инфляцией, подсчитали «РИА Новости». Страна с годовой инфляцией в 3,5% в марте заняла 102-е место по уровню роста цен.

Россияне при посещении фастфуда тратили в первом квартале 2023 года в среднем по 368 рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году, показало исследование банка «Русский Стандарт» для «РИА Новости». Годом ранее средний чек составлял 540 рублей.

Экономика Киргизии по итогам 2022 года выросла на 7%. Какой вклад внесли в это переехавшие россияне и как в целом изменилась жизнь в стране за год — в материале РБК.

Временные ограничения на работу беспилотников почти в половине регионов России уже привели к потерям бизнеса, который использует дроны, — фермеров, строителей, промышленников, а также разработчиков и производителей. По мнению участников рынка, вместо запретов было бы эффективнее ввести разрешительное регулирование, пишет Forbes.

Новости предыдущего дня, 5 мая — здесь.

#новость

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153 комментария
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 Ник Климанов

"Страна с годовой инфляцией в 3,5% в марте заняла 102-е место по уровню роста цен"

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Ware Wow

даже в США в два раза выше, чего-то они вообще не стесняются

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54 комментария
Pavel S

Так это даже Блумберг пишет, или вы сомневаетесь в их честности, объективности и экспертизе?

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-12/blamed-for-putinflation-abroad-russia-is-now-seeing-prices-dive?leadSource=uverify%20wall

Bloomberg - Are you a robot?
Bloomberg - Are you a robot?
www.bloomberg.com
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20 комментариев
iDark Ogr

Россияне не будут больше жирными и точка

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Вадим Д.

Благодаря россиянам Киргизию упомянули в новостях, а многие узнали, что у неё есть экономика (-:

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Алексей С

Думаю до следующей регулярной революции в Киргизии. Эти фрилансеры опять куда нибудь сбегут. Вместе с экономикой :-)

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4 комментария
sobsar

Очень плоский юмор, по-твоему страны делятся с экономикой и без?

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Shanty

🤣

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Мурад Муртазалиев

Поржал про инфляцию в 3,5%🤣

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Вадим Д.

Ага, там такие петросяны 80-го уровня, диву даюсь.

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Вадим Д.

К потерям бизнеса привёл не запрет на беспилотники, а сам факт работы в России.

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Вадим Д.

О, добрался Сбер до Крыма, теперь точно крымнаш.

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Случайные фотографии

Или сберу точка

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Александр Б.

где ж были 9 лет

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Татьяна Синеговиц

Домашние пирожки вкуснее. Но похудела на 5кг. Класс !!!!!

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Alexey Petrov

С регистрацией!

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Мурад Муртазалиев
тратили в первом квартале 2023 года в среднем по 368 рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году

Причем несмотря на "смешную инфляцию" в 3,5% фастфуд подорожал. Значит россияне стали или сильно заботиться о том, что есть, или у них стало меньше денег на развлечения

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Вася Пражкин
Россияне при посещении фастфуда тратили в первом квартале 2023 года в среднем по 368 рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году

Ну вот, еще больше пользы от санкций. Меньше стали кушать фастфуда - здоровее будем ).
Ну либо как в том андекдоте:

— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
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Александр Умнов

За себя скажу, что не очень понимаю как одни и те же люди в маке, разучились готовить те же бургеры. Тайминга нарушены и получаешь пережаренный, пересоленный и помятый бургер. Отвратительно всё это. А потом будут думать что не так, это всё название или люди реально перешли на ЗОЖ. А ответ очень прост.

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13 комментариев
Buddha

Интересно, есть ли шанс в комментариях к новости про сокращение трат на фастфуд увидеть теремочек-всея-руси, г-на @Mikhail Goncharov ? Раньше часто видел его с высказываниями на тему какой макдональдс (🥹) плохой и забирает у него клиентов. Хотелось бы получить комментарий о данных цифрах потребительской активности. Макдональдса уже как год нет, но я не вижу вокруг расцвета теремков, и россияне стали экономить. Что-то случилось?

Справедливости ради их ценовая политика на мой взгляд была умеренной, но упор на «традиции» отвратил от них тинейджеров, которые являлись и являются основной ца фастфуда.

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Mikhail Goncharov

Шанс есть. По пунктам:
1. Я не говорил, что Макдональдс плохой. Мы учимся у Макдональдса. Макдональдс на собраниях раньше разбирал наш маркетинг. Плохо то, что Мак имел не естественные преимущества перед российскими брендами, такие же, как имели и другие ТНК компании. Я об этом подробно и детально говорил, объяснял. И если вы из всех объяснений не поняли простых мыслей, не вижу смысла повторять их. Макдональдс не плохой и он не отнимает у нас клиентов - это моя прямая речь, чтобы на будущее вы мне не приписывали тот бред, что приписали сейчас.
2. Макдональдс работает как Вкусно и точка с сохранением практические всех точек, менеджмента компании и основных принципов. В той же ценовой категории и практически также успешно. Если вы опять этого не знали или не поняли, то я, честно говоря, в шоке.
3. У Теремка сейчас действительно расцвет. Если раньше мы открывали 2-3 больших ресторана в год и 5-8 фуд-кортов, то только за последние полгода мы открыли 8 больших ресторанов площадью более 200 кв.м. Мы не открываем фудкорты, мы берём площадь под ресторан, делаем свою посадку. Оборот 2019 года мы превысили сейчас почти на 35%. Это невероятная цифра. И вы понимаете, что этот прирост не только за счет роста цен и новых ресторанов, но и за счет роста посещаемости, что принципиально важно. Довольно часто, говоря о росте, забывают добавить, что он произошел за счет массированного расширения сети.
4. Если вы до сих пор не поняли (который уже раз) мы не фастфуд. Это не просто слова. Это концептуальное отличие. И наша ЦА это не подростки. Наша ЦА это самый широкий круг населений. Основной наш клиент, если вам это хочется услышать, зрелая и обеспеченная часть общества 25-40 лет. Но и на них мы не делаем акцент в своем продвижении. Почему? Так надо!
5. И еще одну простую вещь вы тоже так и не поняли - мы не делаем упор на традиции. Наша айдентика, вид ресторанов, нейросети и неограффити, чудики и пиар, говорят о том, что мы современная и динамичная компания. За это нас и любят, за это нас и ценят.
Что я вам хочу посоветовать:
1. Вы не комеди Клаб, если вы хотите нормально общаться, избегайте издевок и подколов, иначе в следующий раз будете просто посланы далеко и на
2. Когда пишете о бизнесе, потрудитесь хотя бы спросить специалистов. Ваши знания и понимание бизнеса не позволяют вам, к сожалению, делать умозаключения.

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7 комментариев
Mikhail Goncharov
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Вася Пражкин

Цены в Теремке серьезно так прибавили, народа стало поменьше, но ненамного. Полагаю, что пока качество не упало, то есть не начали экономить на продуктах, проект будет жить.

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1 комментарий
Vlad P

Посмотрите отчеты ДодоПиццы. Они у них открытые, понятные и публикуются каждый месяц.

Вкратце - все очень хорошо. Продажи растут на 30-50% год к году.

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1 комментарий
Вадим Д.

Могу помочь минюсту США сэкономить время: использовалась.

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Константин Ивлев

Иди лесом

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2 комментария
Александр Умнов

Инфляцию считают по продуктовой корзине, а там цены как правило регулируются. А вот автотаз за 2м это другое.

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Buddha

Индекс Ласпейреса + индекс Пааше дадут чуть более объективные показатели изменения цен. Индекс Фишера даст примерный общий процент удорожания с учетом роста доходов.

Простой метод - сравнивать инфляцию по показателю дефлятора ВВП + индекс потребительских цен. Дефлятор не учитывает импорт, ИПЦ учитывает.

Посчитать и отобразить реальное изменение цен скорее возможно по ИПС (индекс покупательной способности) и индексу ППС (паритетной покупательной способности). К сожалению в данный момент внутренняя статистика РФ очень сильно искажена в угоду коньюнктурным целям. А так же - чем больше влияния государства на рынок - тем менее эффективны любые системы расчета экономических показателей.

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Сергей Леопольдович

Не летали в отпуск на теплые моря несколько лет - и не надо вам такое!

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Seppo Nopilainen

Вот сейчас, наверное, пригорает у дурачков, купивших на авито липовую регистрацию, для получения карты Binance

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Mikhail Goncharov

Поскольку упомянули фастфуд, в который раз скажу - Теремок это не фастфуд. Средний чек у нас более 600 рублей. Оборот в 2022 году достиг 14,5 млрд рублей. Мы сеть в формате фаст кэжуал. Именно поэтому в фастфуде чек 368 рублей, а у нас превысил 600. Надеюсь, так будет понятнее

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Александр Б.

Михаил, фастфуд оценивается по чеку?
Я просто к тому, что в среднем одно комбо в сети БК уже тоже 500-700 рублей.

И да, у вас классно, люблю иногда побаловать себя вредным сырным супчиком.

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Олег Паламарчук

"россияне стали меньше тратить на фастфуд" - интересно почему , никто не подскажет? настолько тупых новостей я еще не видел...

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Яковлева Полина

т.е. новость о штрафе Роскомнадзору в 30к рублей вас вообще не смущает?

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1 комментарий
Балкон.Ру
Экономика Киргизии

Кыргыстан

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Мох

Не наплевать? Или тебя киргиз укусил?

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Nickolaev Vladislav

Кыргы_зс_тан

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2 комментария
Pavel S

Когда хотел в повестку, но не получилось

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Alexander Golubev

Нет.

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Алекс Д.
Россияне при посещении фастфуда тратили в первом квартале 2023 года в среднем по 368 рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году, показало исследование банка «Русский Стандарт» для «РИА Новости». Годом ранее средний чек составлял 540 рублей.

Это же из-за того, что фастфуд стал дешевле?)

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Мурад Муртазалиев

На самом деле он подорожал) то есть есть стали ещё меньше) У нас в городе до сво гамбургер в шаурмятнях был 60 р, сейчас 100. Шаурма 150, сейчас 180, и так как курица растет в цене, то будет ещё дороже)

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Генерал Ермолов

Ничего удивительного, в говноточке не каждый захочет кушать

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Мия Сергеева

стали меньше тратить на еду

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Саша Антипов

"Минюст США проводит расследование в отношении Binance" Я так понимаю лавочку скоро прикроют?)

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Светлана Завацкая

Походу ещё одну лазейку с переводами закроют, это усложнит большинству жизнь!

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Сергей Леопольдович

Большинству из тех у кого от 1 млн зеленых на счетах в банках РФ? ))

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Nordic Michelle

Качество продукции у вкусно и точка сильно отличается от мака, купишь комбо и гадай будет ли бургер с картошкой просто сухие или очень сухие

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Роман Вячеславович

Все фастфуд обсуждают. А вот интереснее
Поддержку для авиаперевозчиков на региональные рейсы в облет Москвы сократили на 1,4–1,5 млрд руб., сообщили «Известия». Авиакомпании начали корректировать свои программы и отменять часть запланированных маршрутов
https://www.rbc.ru/business/04/05/2023/645353d29a79478934a81e42

А совсем недавно тут в коментах рассказывали, зачем нужны дороги, когда можно на самолете.

Авиакомпании отменили часть рейсов по России на…
Поддержку для авиаперевозчиков на региональные рейсы в облет Москвы сократили на 1,4–1,5 млрд…
www.rbc.ru
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