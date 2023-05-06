День 437: проверка Binance на помощь России в обходе санкций, россияне стали меньше тратить на фастфуд Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,90 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,08 рубля.
«Цифра брокер» с 12 мая 2023 года прекратит открывать новые короткие позиции по иностранным ценным бумагам эмитентов, регистрация которых в «недружественных» странах.
Кто и как адаптируется
Первое отделение «Сбербанка» в Крыму открылось в Ялте.
Какие есть проблемы и трудности
Минюст США проводит расследование в отношении Binance — проверяет, использовалась ли площадка россиянами для обхода санкций, рассказали источники Bloomberg.
Еврокомиссия считает, что у ЕС должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России, сообщает агентство DPA. Его цитирует РБК.
Минтранс предложил не давать авиакомпаниям допуск на зарубежные рейсы, если доля их перевозок внутри России за месяц составила менее 70%, пишет РБК.
«ГАЗ» подал ещё один иск к Volkswagen — снова на 15,6 млрд рублей.
Контекст
Россия вышла из топ-100 стран с самой высокой инфляцией, подсчитали «РИА Новости». Страна с годовой инфляцией в 3,5% в марте заняла 102-е место по уровню роста цен.
Россияне при посещении фастфуда тратили в первом квартале 2023 года в среднем по 368 рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году, показало исследование банка «Русский Стандарт» для «РИА Новости». Годом ранее средний чек составлял 540 рублей.
Экономика Киргизии по итогам 2022 года выросла на 7%. Какой вклад внесли в это переехавшие россияне и как в целом изменилась жизнь в стране за год — в материале РБК.
Временные ограничения на работу беспилотников почти в половине регионов России уже привели к потерям бизнеса, который использует дроны, — фермеров, строителей, промышленников, а также разработчиков и производителей. По мнению участников рынка, вместо запретов было бы эффективнее ввести разрешительное регулирование, пишет Forbes.
Новости предыдущего дня, 5 мая — здесь.
"Страна с годовой инфляцией в 3,5% в марте заняла 102-е место по уровню роста цен"
даже в США в два раза выше, чего-то они вообще не стесняются
Так это даже Блумберг пишет, или вы сомневаетесь в их честности, объективности и экспертизе?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-12/blamed-for-putinflation-abroad-russia-is-now-seeing-prices-dive?leadSource=uverify%20wall
Россияне не будут больше жирными и точка
Благодаря россиянам Киргизию упомянули в новостях, а многие узнали, что у неё есть экономика (-:
Думаю до следующей регулярной революции в Киргизии. Эти фрилансеры опять куда нибудь сбегут. Вместе с экономикой :-)
Очень плоский юмор, по-твоему страны делятся с экономикой и без?
🤣
Поржал про инфляцию в 3,5%🤣
Ага, там такие петросяны 80-го уровня, диву даюсь.
К потерям бизнеса привёл не запрет на беспилотники, а сам факт работы в России.
Комментарий удален модератором
О, добрался Сбер до Крыма, теперь точно крымнаш.
Или сберу точка
где ж были 9 лет
Домашние пирожки вкуснее. Но похудела на 5кг. Класс !!!!!
С регистрацией!
Причем несмотря на "смешную инфляцию" в 3,5% фастфуд подорожал. Значит россияне стали или сильно заботиться о том, что есть, или у них стало меньше денег на развлечения
Ну вот, еще больше пользы от санкций. Меньше стали кушать фастфуда - здоровее будем ).— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
Ну либо как в том андекдоте:
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
За себя скажу, что не очень понимаю как одни и те же люди в маке, разучились готовить те же бургеры. Тайминга нарушены и получаешь пережаренный, пересоленный и помятый бургер. Отвратительно всё это. А потом будут думать что не так, это всё название или люди реально перешли на ЗОЖ. А ответ очень прост.
Интересно, есть ли шанс в комментариях к новости про сокращение трат на фастфуд увидеть теремочек-всея-руси, г-на @Mikhail Goncharov ? Раньше часто видел его с высказываниями на тему какой макдональдс (🥹) плохой и забирает у него клиентов. Хотелось бы получить комментарий о данных цифрах потребительской активности. Макдональдса уже как год нет, но я не вижу вокруг расцвета теремков, и россияне стали экономить. Что-то случилось?
Справедливости ради их ценовая политика на мой взгляд была умеренной, но упор на «традиции» отвратил от них тинейджеров, которые являлись и являются основной ца фастфуда.
Шанс есть. По пунктам:
1. Я не говорил, что Макдональдс плохой. Мы учимся у Макдональдса. Макдональдс на собраниях раньше разбирал наш маркетинг. Плохо то, что Мак имел не естественные преимущества перед российскими брендами, такие же, как имели и другие ТНК компании. Я об этом подробно и детально говорил, объяснял. И если вы из всех объяснений не поняли простых мыслей, не вижу смысла повторять их. Макдональдс не плохой и он не отнимает у нас клиентов - это моя прямая речь, чтобы на будущее вы мне не приписывали тот бред, что приписали сейчас.
2. Макдональдс работает как Вкусно и точка с сохранением практические всех точек, менеджмента компании и основных принципов. В той же ценовой категории и практически также успешно. Если вы опять этого не знали или не поняли, то я, честно говоря, в шоке.
3. У Теремка сейчас действительно расцвет. Если раньше мы открывали 2-3 больших ресторана в год и 5-8 фуд-кортов, то только за последние полгода мы открыли 8 больших ресторанов площадью более 200 кв.м. Мы не открываем фудкорты, мы берём площадь под ресторан, делаем свою посадку. Оборот 2019 года мы превысили сейчас почти на 35%. Это невероятная цифра. И вы понимаете, что этот прирост не только за счет роста цен и новых ресторанов, но и за счет роста посещаемости, что принципиально важно. Довольно часто, говоря о росте, забывают добавить, что он произошел за счет массированного расширения сети.
4. Если вы до сих пор не поняли (который уже раз) мы не фастфуд. Это не просто слова. Это концептуальное отличие. И наша ЦА это не подростки. Наша ЦА это самый широкий круг населений. Основной наш клиент, если вам это хочется услышать, зрелая и обеспеченная часть общества 25-40 лет. Но и на них мы не делаем акцент в своем продвижении. Почему? Так надо!
5. И еще одну простую вещь вы тоже так и не поняли - мы не делаем упор на традиции. Наша айдентика, вид ресторанов, нейросети и неограффити, чудики и пиар, говорят о том, что мы современная и динамичная компания. За это нас и любят, за это нас и ценят.
Что я вам хочу посоветовать:
1. Вы не комеди Клаб, если вы хотите нормально общаться, избегайте издевок и подколов, иначе в следующий раз будете просто посланы далеко и на
2. Когда пишете о бизнесе, потрудитесь хотя бы спросить специалистов. Ваши знания и понимание бизнеса не позволяют вам, к сожалению, делать умозаключения.
Цены в Теремке серьезно так прибавили, народа стало поменьше, но ненамного. Полагаю, что пока качество не упало, то есть не начали экономить на продуктах, проект будет жить.
Посмотрите отчеты ДодоПиццы. Они у них открытые, понятные и публикуются каждый месяц.
Вкратце - все очень хорошо. Продажи растут на 30-50% год к году.
Могу помочь минюсту США сэкономить время: использовалась.
Иди лесом
Инфляцию считают по продуктовой корзине, а там цены как правило регулируются. А вот автотаз за 2м это другое.
Индекс Ласпейреса + индекс Пааше дадут чуть более объективные показатели изменения цен. Индекс Фишера даст примерный общий процент удорожания с учетом роста доходов.
Простой метод - сравнивать инфляцию по показателю дефлятора ВВП + индекс потребительских цен. Дефлятор не учитывает импорт, ИПЦ учитывает.
Посчитать и отобразить реальное изменение цен скорее возможно по ИПС (индекс покупательной способности) и индексу ППС (паритетной покупательной способности). К сожалению в данный момент внутренняя статистика РФ очень сильно искажена в угоду коньюнктурным целям. А так же - чем больше влияния государства на рынок - тем менее эффективны любые системы расчета экономических показателей.
Не летали в отпуск на теплые моря несколько лет - и не надо вам такое!
Вот сейчас, наверное, пригорает у дурачков, купивших на авито липовую регистрацию, для получения карты Binance
Поскольку упомянули фастфуд, в который раз скажу - Теремок это не фастфуд. Средний чек у нас более 600 рублей. Оборот в 2022 году достиг 14,5 млрд рублей. Мы сеть в формате фаст кэжуал. Именно поэтому в фастфуде чек 368 рублей, а у нас превысил 600. Надеюсь, так будет понятнее
Комментарий удален модератором
Михаил, фастфуд оценивается по чеку?
Я просто к тому, что в среднем одно комбо в сети БК уже тоже 500-700 рублей.
И да, у вас классно, люблю иногда побаловать себя вредным сырным супчиком.
"россияне стали меньше тратить на фастфуд" - интересно почему , никто не подскажет? настолько тупых новостей я еще не видел...
т.е. новость о штрафе Роскомнадзору в 30к рублей вас вообще не смущает?
Кыргыстан
Не наплевать? Или тебя киргиз укусил?
Кыргы_зс_тан
Когда хотел в повестку, но не получилось
Нет.
Это же из-за того, что фастфуд стал дешевле?)
На самом деле он подорожал) то есть есть стали ещё меньше) У нас в городе до сво гамбургер в шаурмятнях был 60 р, сейчас 100. Шаурма 150, сейчас 180, и так как курица растет в цене, то будет ещё дороже)
Ничего удивительного, в говноточке не каждый захочет кушать
стали меньше тратить на еду
"Минюст США проводит расследование в отношении Binance" Я так понимаю лавочку скоро прикроют?)
Походу ещё одну лазейку с переводами закроют, это усложнит большинству жизнь!
Большинству из тех у кого от 1 млн зеленых на счетах в банках РФ? ))
Качество продукции у вкусно и точка сильно отличается от мака, купишь комбо и гадай будет ли бургер с картошкой просто сухие или очень сухие
Все фастфуд обсуждают. А вот интереснее
Поддержку для авиаперевозчиков на региональные рейсы в облет Москвы сократили на 1,4–1,5 млрд руб., сообщили «Известия». Авиакомпании начали корректировать свои программы и отменять часть запланированных маршрутов
https://www.rbc.ru/business/04/05/2023/645353d29a79478934a81e42
А совсем недавно тут в коментах рассказывали, зачем нужны дороги, когда можно на самолете.