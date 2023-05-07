{"id":13952,"url":"\/distributions\/13952\/click?bit=1&hash=9ac889dfd034bf8012cd9446ea03211d2ddbf36aa2feeecfc0e178d57667b555","title":"\u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442: \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435","buttonText":"\u0410 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442?","imageUuid":"190b7c8a-7d08-5d72-9c1d-d5f4695e3d63","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Полина Лааксо

День 438: ​«Ростех» вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа», передав долю в 32,3% НАМИ Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2397 просмотров
Источник: Quto

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 5 мая: доллар — 77,38 рубля, евро — 85,46 рубля.

Курсы на Forex на 19:59 мск 5 мая: доллар — 76,14 рубля, евро — 83,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,74 рубля.

Инвесторы попросили правительство отменить налог на доход, который возникает при обмене еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации владельцев облигаций. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку заявил изданию, что такая тема для обсуждения «есть».

Кто и как адаптируется

«Ростех» вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа» — долю в 32,3% передали Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), сообщило «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно последним, теперь НАМИ является единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг». Подробности сделки не раскрыли. О планах «Ростеха» выйти из актива писали «Ведомости» в октябре 2022 года, ссылаясь на близкие к госкорпорации источники.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Россиянам с небиометрическими паспортами при оформлении шенгенской визы могут поставить отметку «минус Дания», которая подразумевает запрет на въезд в эту страну, пояснило «РИА Новости» генконсульство Италии в Москве. До этого СМИ сообщали, что таких россиян не пустят и в саму Италию, но та говорит, что принимает эти паспорта, а отказывала временно из-за «недопонимания».

По итогам 2022 года число судебных дел по лицензированию программного обеспечения в России выросло на 65%. В 2023-м оно удвоится, рассказали исследователи консалтинговой компании RTM Group. Основная причина — уход зарубежных поставщиков, а также отсутствие законного механизма, по которому компании могли бы использовать иностранное ПО «без согласия правообладателя по решению суда», заявили авторы отчёта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил ввести маркировку для товаров из недружественных стран: по его словам, «очень многие» западные компании продолжают продавать свою продукцию в стране, иногда «под другими названиями», пишет «Ъ». Депутат считает, что таким поставкам нужна особая маркировка, «причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте».

Новости предыдущего дня, 6 мая — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
113 комментариев
Написать комментарий...
 Амбассадор Черноголовки
Депутат считает, что таким поставкам нужна особая маркировка, «причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте»

В первую очередь, на его Айфоне

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Этот тот же чувак, который предложил использовать боевых орлов для борьбы с БПЛА, увеличить срок службы в армии до 3 лет, хотя сам не служил, и звал добровольцев на Донбасс, хотя сам не поехал.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иван Помидоров

О, такой махровый кадр, много лет кочует по разным партиям, образцовый представитель нынешних законодателей, имитирующих деятельность, лишь бы у кормушки оставаться.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Фоксик

Бмв. У него мотоцикл. И на экипировке соответственно

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Самое видное место не айфон, лоб, друг мой, лоб.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
отсутствие законного механизма, по которому компании могли бы использовать иностранное ПО «без согласия правообладателя

Это какой-сюр!

@
Законный
@
Механизм
@
По которому можно
@
Использовать иностранное ПО
@
Без согласия правообладателя.

З — Законный

Ответить
Развернуть ветку
Роман Вячеславович

там не только с правами на ПО проблемы

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Алекс Д.

З - закон, он же на каждой территории свой, можно признать то, что на чужой территории не законно- немного законным на своей.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Здесь самое главное - Zаконный. Тенденция такая.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

НАМИ овладел ООО «Лада Авто Холдинг» — велик и могуч русский язык.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Д.

Сначала ими овладел Ростех, а потом уже НАМИ и всё на добровольной основе :)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Илья Попов

Интересный случай - когда родятся маленькие Ладушки?

Ответить
Развернуть ветку
Анти Космонавт

Аттракцион в «Оренпарке», который якобы реконструировали, поддерживает банка горошка.
Жители постоянно жаловались на «Оренпарк» и призывали не водить туда детей. Оказалось, что помимо сломанной карусели «Цепочка», аттракцион «Гусеница» держится буквально на банке с горохом, что явно не отвечает правилам безопасности, и никакой реконструкцией тут и не пахнет.

Импортозамещение запчастей полным ходом, ждем китайские авто держащиеся на изоленте и проволоке

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
держится буквально на банке с горохом

Ну это ни в какие ворота, конечно. Всем известно, что нужно банки из под кофе брать, они крепче.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

Ну у кремлеботов своя реальность, там уже всё заместили, вовсю производят процы с техпроцессом в 40 км и москвичи очень даже отечественные, так что горошек, укрепляющий работу каруселей — очень скрепно.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Полина Лааксо
Автор

я вчера, глядя на жутчайшие видеоролики из парка, вспомнила, как на «дивоострове» однажды зависла «ракета» над главной аллеей. в голове сразу возникли ужасные картинки того, что было бы, если бы она не просто зависла. кошмар

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Den

Горошек то я надеюсь наш?

Ответить
Развернуть ветку
Амбассадор Черноголовки

Уже ничего не удивляет в этой стране, если честно

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Alex Shevchenko

А то, что остальная конструкция стоит на каких-то деревянных подложках, отвечает нормами безопасности?🤔

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Мурад Муртазалиев

Я уверен, что до вчерашнего случая эта банка вообще никого не удивляла

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Р

так те кто монтировали не думали что парк запустят на майские и их даже не спросили, это все временные конструкции, там где-то подправить, тут подтянуть, но приперся хозяин парка и сказал пуск.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Анастасия

Напоминаю, что бизнес слезно просил заморозку проверок, ссылаясь на бюрократию, коррупцию и как его душат. И вот последствия. Голосовать надо было рублем. Как и не ходить в торговые центры, где закрывают запасные выходы на замок. Здесь все виноваты.

Ответить
Развернуть ветку
35 комментариев
Алеоп

Лишь бы приплести. Банка гороха там не нужна воообще

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Мурад Муртазалиев

Сюрреализм какой-то

Большое внимание мы уделяем вопросам безопасности наших посетителей. Аттракционы в обязательном порядке проходят процедуру технического осмотра и освидетельствования, регистрации и постановки на учет. Такая проверка будет проводиться ежегодно перед началом сезона, - опубликовала городская администрация города слова директора парка Тимура Шогенова
Ответить
Развернуть ветку
DmitriyS

а кто сообщил, что у китайцев машины из говна и палок? К китайцам и китайскому правительству можно относится по-разному (например, говорят, что страна строго идет к социализму, но фактически это капитализм, да и плюшек для народа меньше, чем в России), но говорить, что они делают из говна и палок - это уже зашквар.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Makar H

Ужас какой! Нужно срочно выделить 100500трлн.$ до 2030года на создание Росгосатракционнадзора!

Ответить
Развернуть ветку
Den

"Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил ввести маркировку для товаров из недружественных стран: по его словам, «очень многие» западные компании продолжают продавать свою продукцию в стране, иногда «под другими названиями»"

Так спасибо скажите, что еще продают. Уйдут окончательно и гойда будет, все позиции Российские производители не смогут заместить

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

переложили деньги из правого кармана в левый

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Д.
по его словам, «очень многие» западные компании продолжают продавать свою продукцию в стране, иногда «под другими названиями»

Маркировать легальный импорт, который оплачивает налоговые поступления и легализовать параллельный импорт и мутные схемы- гениально!

Ответить
Развернуть ветку
Толерантный Экстремист

Упыри совсем адекват потеряли. Просто поразительно, доколе все это безумие будет продолжаться.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев
очень многие» западные компании продолжают продавать свою продукцию в стране, иногда «под другими названиями

Так наоборот, радоваться надо.

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

"По итогам 2022 года число судебных дел по лицензированию программного обеспечения в России выросло на 65%"

Санкции вроде же на пользу

Ответить
Развернуть ветку
Пьяный кролик

Все на пользу государства. Просто по другому не заставишь перейти на отечественный говнософт. Эдакое продвижение от государства. Штоафанули, казну пополнили, заставили купить отечественное говно, казна ещё раз пополнилась, а проблемы пускай оштрафованный разгребает.

Ответить
Развернуть ветку
СлавалС

"Депутат считает, что таким поставкам нужна особая маркировка, «причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте»."
Опять лобби своих интересов, чтобы его заводик маркировал ввозные товары.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Р

этот деупутат официально психопат

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
передав долю в 32,3% НАМИ

Предлагаю переименовать НАМИ в ЦАПЦАРАП.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Д.

Нет, скорее всего- заберите убыточное и хотябы сделайте в 0...

Ответить
Развернуть ветку
Thom322

Аттракционы в России из 90 наверное. Никогда не пон мал это "радости". Банка с горошком это просто огонь. В одно место бы её засунуть и поворачивать пока крышка не откроется

Ответить
Развернуть ветку
Джо Б

Надо брать акции автоваза, чую будет рывок

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Не забудьте продать все грязные зеленые бумажки, а то с ними будет хлопок

Ответить
Развернуть ветку
Mando Mando

nice

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

"ввести маркировку для товаров из недружественных стран"
Очень поддерживаю! Сделайте нам пожалуйста! Это хорошее дело!!!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 113 комментариев
null