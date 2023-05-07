День 438: «Ростех» вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа», передав долю в 32,3% НАМИ Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 6-10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.
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Инвесторы попросили правительство отменить налог на доход, который возникает при обмене еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации владельцев облигаций. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку заявил изданию, что такая тема для обсуждения «есть».
Кто и как адаптируется
«Ростех» вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа» — долю в 32,3% передали Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), сообщило «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно последним, теперь НАМИ является единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг». Подробности сделки не раскрыли. О планах «Ростеха» выйти из актива писали «Ведомости» в октябре 2022 года, ссылаясь на близкие к госкорпорации источники.
Контекст
Россиянам с небиометрическими паспортами при оформлении шенгенской визы могут поставить отметку «минус Дания», которая подразумевает запрет на въезд в эту страну, пояснило «РИА Новости» генконсульство Италии в Москве. До этого СМИ сообщали, что таких россиян не пустят и в саму Италию, но та говорит, что принимает эти паспорта, а отказывала временно из-за «недопонимания».
По итогам 2022 года число судебных дел по лицензированию программного обеспечения в России выросло на 65%. В 2023-м оно удвоится, рассказали исследователи консалтинговой компании RTM Group. Основная причина — уход зарубежных поставщиков, а также отсутствие законного механизма, по которому компании могли бы использовать иностранное ПО «без согласия правообладателя по решению суда», заявили авторы отчёта.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил ввести маркировку для товаров из недружественных стран: по его словам, «очень многие» западные компании продолжают продавать свою продукцию в стране, иногда «под другими названиями», пишет «Ъ». Депутат считает, что таким поставкам нужна особая маркировка, «причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте».
Новости предыдущего дня, 6 мая — здесь.
В первую очередь, на его Айфоне
Этот тот же чувак, который предложил использовать боевых орлов для борьбы с БПЛА, увеличить срок службы в армии до 3 лет, хотя сам не служил, и звал добровольцев на Донбасс, хотя сам не поехал.
О, такой махровый кадр, много лет кочует по разным партиям, образцовый представитель нынешних законодателей, имитирующих деятельность, лишь бы у кормушки оставаться.
Бмв. У него мотоцикл. И на экипировке соответственно
Самое видное место не айфон, лоб, друг мой, лоб.
Это какой-сюр!
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Законный
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Механизм
@
По которому можно
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Использовать иностранное ПО
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Без согласия правообладателя.
З — Законный
там не только с правами на ПО проблемы
З - закон, он же на каждой территории свой, можно признать то, что на чужой территории не законно- немного законным на своей.
Здесь самое главное - Zаконный. Тенденция такая.
НАМИ овладел ООО «Лада Авто Холдинг» — велик и могуч русский язык.
Сначала ими овладел Ростех, а потом уже НАМИ и всё на добровольной основе :)
Интересный случай - когда родятся маленькие Ладушки?
Аттракцион в «Оренпарке», который якобы реконструировали, поддерживает банка горошка.
Жители постоянно жаловались на «Оренпарк» и призывали не водить туда детей. Оказалось, что помимо сломанной карусели «Цепочка», аттракцион «Гусеница» держится буквально на банке с горохом, что явно не отвечает правилам безопасности, и никакой реконструкцией тут и не пахнет.
Импортозамещение запчастей полным ходом, ждем китайские авто держащиеся на изоленте и проволоке
Ну это ни в какие ворота, конечно. Всем известно, что нужно банки из под кофе брать, они крепче.
Ну у кремлеботов своя реальность, там уже всё заместили, вовсю производят процы с техпроцессом в 40 км и москвичи очень даже отечественные, так что горошек, укрепляющий работу каруселей — очень скрепно.
я вчера, глядя на жутчайшие видеоролики из парка, вспомнила, как на «дивоострове» однажды зависла «ракета» над главной аллеей. в голове сразу возникли ужасные картинки того, что было бы, если бы она не просто зависла. кошмар
Горошек то я надеюсь наш?
Уже ничего не удивляет в этой стране, если честно
А то, что остальная конструкция стоит на каких-то деревянных подложках, отвечает нормами безопасности?🤔
Я уверен, что до вчерашнего случая эта банка вообще никого не удивляла
так те кто монтировали не думали что парк запустят на майские и их даже не спросили, это все временные конструкции, там где-то подправить, тут подтянуть, но приперся хозяин парка и сказал пуск.
Напоминаю, что бизнес слезно просил заморозку проверок, ссылаясь на бюрократию, коррупцию и как его душат. И вот последствия. Голосовать надо было рублем. Как и не ходить в торговые центры, где закрывают запасные выходы на замок. Здесь все виноваты.
Лишь бы приплести. Банка гороха там не нужна воообще
Сюрреализм какой-тоБольшое внимание мы уделяем вопросам безопасности наших посетителей. Аттракционы в обязательном порядке проходят процедуру технического осмотра и освидетельствования, регистрации и постановки на учет. Такая проверка будет проводиться ежегодно перед началом сезона, - опубликовала городская администрация города слова директора парка Тимура Шогенова
а кто сообщил, что у китайцев машины из говна и палок? К китайцам и китайскому правительству можно относится по-разному (например, говорят, что страна строго идет к социализму, но фактически это капитализм, да и плюшек для народа меньше, чем в России), но говорить, что они делают из говна и палок - это уже зашквар.
Ужас какой! Нужно срочно выделить 100500трлн.$ до 2030года на создание Росгосатракционнадзора!
"Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил ввести маркировку для товаров из недружественных стран: по его словам, «очень многие» западные компании продолжают продавать свою продукцию в стране, иногда «под другими названиями»"
Так спасибо скажите, что еще продают. Уйдут окончательно и гойда будет, все позиции Российские производители не смогут заместить
переложили деньги из правого кармана в левый
Маркировать легальный импорт, который оплачивает налоговые поступления и легализовать параллельный импорт и мутные схемы- гениально!
Упыри совсем адекват потеряли. Просто поразительно, доколе все это безумие будет продолжаться.
Так наоборот, радоваться надо.
"По итогам 2022 года число судебных дел по лицензированию программного обеспечения в России выросло на 65%"
Санкции вроде же на пользу
Все на пользу государства. Просто по другому не заставишь перейти на отечественный говнософт. Эдакое продвижение от государства. Штоафанули, казну пополнили, заставили купить отечественное говно, казна ещё раз пополнилась, а проблемы пускай оштрафованный разгребает.
"Депутат считает, что таким поставкам нужна особая маркировка, «причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте»."
Опять лобби своих интересов, чтобы его заводик маркировал ввозные товары.
этот деупутат официально психопат
Предлагаю переименовать НАМИ в ЦАПЦАРАП.
Нет, скорее всего- заберите убыточное и хотябы сделайте в 0...
Аттракционы в России из 90 наверное. Никогда не пон мал это "радости". Банка с горошком это просто огонь. В одно место бы её засунуть и поворачивать пока крышка не откроется
Надо брать акции автоваза, чую будет рывок
Не забудьте продать все грязные зеленые бумажки, а то с ними будет хлопок
nice
"ввести маркировку для товаров из недружественных стран"
Очень поддерживаю! Сделайте нам пожалуйста! Это хорошее дело!!!