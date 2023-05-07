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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 5 мая: доллар — 77,38 рубля, евро — 85,46 рубля.

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Курсы на Forex на 19:59 мск 5 мая: доллар — 76,14 рубля, евро — 83,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,74 рубля.

Инвесторы попросили правительство отменить налог на доход, который возникает при обмене еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации владельцев облигаций. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку заявил изданию, что такая тема для обсуждения «есть».

Кто и как адаптируется

«Ростех» вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа» — долю в 32,3% передали Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), сообщило «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно последним, теперь НАМИ является единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг». Подробности сделки не раскрыли. О планах «Ростеха» выйти из актива писали «Ведомости» в октябре 2022 года, ссылаясь на близкие к госкорпорации источники.

Контекст

Россиянам с небиометрическими паспортами при оформлении шенгенской визы могут поставить отметку «минус Дания», которая подразумевает запрет на въезд в эту страну, пояснило «РИА Новости» генконсульство Италии в Москве. До этого СМИ сообщали, что таких россиян не пустят и в саму Италию, но та говорит, что принимает эти паспорта, а отказывала временно из-за «недопонимания».

По итогам 2022 года число судебных дел по лицензированию программного обеспечения в России выросло на 65%. В 2023-м оно удвоится, рассказали исследователи консалтинговой компании RTM Group. Основная причина — уход зарубежных поставщиков, а также отсутствие законного механизма, по которому компании могли бы использовать иностранное ПО «без согласия правообладателя по решению суда», заявили авторы отчёта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил ввести маркировку для товаров из недружественных стран: по его словам, «очень многие» западные компании продолжают продавать свою продукцию в стране, иногда «под другими названиями», пишет «Ъ». Депутат считает, что таким поставкам нужна особая маркировка, «причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте».