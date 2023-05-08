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Финансы
Артур Томилко

День 439: ЕС обсудит санкции против китайских компаний по производству электроники за связи с Россией Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,24 рубля.

Контекст

Евросоюз может ввести санкции против семи китайских компаний по производству электроники, микрочипов и полупроводников, которые сотрудничают с Россией, узнала FT. По данным газеты, инициатива будет обсуждаться на этой неделе. Для её одобрения необходимо согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Китай намерен защищать свои законные интересы в случае введения санкций со стороны ЕС и может принять ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Турция не собирается присоединяться к санкциям США и ЕС против России и будет исходить из «собственной выгоды», заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Импорт из Финляндии в Россию в марте 2023-го сократился на 70% год к году и €53,6 миллиона, следует из данных финляндской таможни. Объём экспорта за тот же период снизился на 86,6%, до €141,8 млн.

Больше половины из примерно 40 тысяч российских ресторанов стали предлагать отечественное вино, подсчитали аналитики WineRetail. При этом доля продаж вина в отелях и заведениях общепита составляет всего около 5% российского рынка.

Новости предыдущего дня, 7 мая — здесь.

#новость

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175 комментариев
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 Сергей С.
Турция не собирается присоединяться к санкциям США и ЕС против России и будет исходить из «собственной выгоды», заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Позиция Турции может кардинально измениться уже через неделю. Эрдоган начал отставать от конкурента в опросах.

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Мурад Муртазалиев

Удивительно, что при диктаторе вообще есть выборы

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18 комментариев
Soulis

Да собственно зная Эрдогана, то он и без всяких смен власти может начать внезапно иную политику вести

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Таир Бакиев

судя по графикам наоборот. Но там опросами вообще вертят как хотят. Хочешь победы оппозиции - опрашивай преимущественно молодое население Стамбула и Анкары, хочешь победы Эрдогана - опрашивай население регионов.

Большой список опросов есть на английской Вики https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_2023_Turkish_presidential_election

Opinion polling for the 2023 Turkish…
In the run up to the Turkish general election scheduled to take place on 14 May 2023, various…
en.wikipedia.org
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7 комментариев
Mikhail Che

да в этом и проблема с демократиями
договариваешься-договариваешься, а через пару лет у власти новый хрен, который ничего не знает, на все договоренности ему похер, у него на все другое мнение, и все он делает наоборот потому что у страны теперь новый курс

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21 комментарий
Иван
Китай намерен защищать свои законные интересы в случае введения санкций со стороны ЕС и может принять ответные меры

Это как? Запретить себе копипастить фотолитографические машины ASML?

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неформат

Они хотя бы могут копипастить, а в последующем вертеть крутить и чего то ещё дорабатывать, а не только шильдики переклеивать, и то когда петух в жёпу клюнет

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29 комментариев
Антон Антонов

Дыа, ЕС вообще никак не зависит от Китая, так ведь?

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2 комментария
Вадим Д.

Семь китайских компаний жаждут наказать 27 членов за связь с одной РФ. Всё "справедливо".
А вот один китай против 27 членов — уже интереснее.
Турки своей выгоды не упустят, чай, своё — не чужое.
Будьте бдительны, 20000 РФ ресторанов предлагают отечественные вина.

Хорошего дня 🤘🏻

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Ware Wow
27 членов за связь с одной РФ

а видео есть?

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2 комментария
Иван
Турция не собирается присоединяться к санкциям против США и ЕС против России и будет исходить из «собственной выгоды»

Интересно, это что значит? Карты МИР на отпускной сезон включат? 😂

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абсолютный вездеход

Ты не понял. Турция будет действовать не в твоих интересах, а в своих интересах.

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3 комментария
Roman Bannov

Тот самый случай, когда хочется усидеть на двух стульях, но ширина попы не позволяет.

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Таир Бакиев

несколько хитрее, они хотят специальные карты для туристов сделать

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Кибергадалка

Волшебные слова «собственная выгода» как мантра звучат в турецких ушах и приводят к магическому эффекту — открытие туристического сезона без помех

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Леонид Калмыков

ну если включат ,будет очень хорошо

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Зеленый самолетик

Уважаемые эксперты Геополитики, скажите к чему мы вообще движемся?

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S1m0ne
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неформат

К деградации, тут и экспертом быть не надо

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Sara Harris

куда -то да движемся ,всяко лучше чем стоять на месте

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1 комментарий
Max K

Продолжают методично убивать экономику ЕС, красавцы ...

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S1m0ne

очередной пусть у соседа 2 коровы сдохнут.

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12 комментариев
При себе ничего нет

С регистрацией

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Vyacheslav Turchin

Счёт дней войны идёт как у meduza 😁 финансирование из одного кошелька ?

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S1m0ne

Для всей страны этот счёт дней идёт, а вы всё ехидничаете

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19 комментариев
Давид Муравьёв

Евросоюз может ввести санкции против семи китайских компаний по производству электроники, микрочипов и полупроводников, которые сотрудничают с Россией
Теперь видимо сотрудничать не будут

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Виктория Круглова

"Китай намерен защищать свои законные интересы в случае введения санкций со стороны ЕС и может принять ответные меры"-ну чего следовало и ожидать ,начинают играть по крупному

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Kiss1nger

По какому крупному? К ним на территорию (Тайвань) приезжала делегация в составе которой была Пелоси. На секундочку - это третье лицо в иерархической системе управления США. Какая была реакция? Никакой по сути. Так и тут. Побухтят, побухтят и притихнут. Китайцы прекрасно понимают, кому обязаны своим развитием и процветанием. И то что без рынков сбыта в ЕС и США они постепенно откатятся в каменый век, что кстати ждет и нашу любимую страну, если конечно политика не изменится.

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13 комментариев
Makar H

Скука...

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Makar H

Пойду дальше сериалы смотреть...

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Юрий Раткин

"Больше половины из примерно 40 тысяч российских ресторанов стали предлагать отечественное вино"-читал ,что вроде как нет проблем с поставками алкоголя ,чего вдруг отечественное вино стало в приоритете

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Дима Котов

уже санкции против Китайских компаний готовят,интересно

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Влад Каничев

что-то намечается ,запасаемся попкорном

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7 комментариев
Сергей Мартынов

Одна мощная и гордая европейская страна тоже ввела тут санкции против Китая. В результате, Китай просто её отменил. Нет для него больше такой страны.

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Алексей Самарин

ну 27 стран ,китай для себя не отменит же

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Мох

Это какая?

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1 комментарий
Николай Самойлов

Импорт сократился на 70%, но как заменить товар так и придумали

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Drew

Ну, да. Импорт в РФ сократился, зато доставлять эту же продукцию через другие страны никто не запрещал. Да, будет чуть с наценкой, ну а что?

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Genio Genio

Тут новости пишу для нас, а там идёт игра и весь смысл её в разделе мира на 2 независимых мира, каждый мир будет со своей кооперацией, вот Европа похоже попадёт больше всех. А мы?

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Muvandr

Все попадут. Развод всегда больно для всех, но иногда по другому уже не получается)

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