Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":688494,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":688494,"gtm":null} 3411 просмотров

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на 13:50 мск: доллар — 77,41 рубля, евро — 85,70 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 14:06 мск: доллар — 77,14 рубля, евро — 85,25 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,24 рубля.

Контекст

Евросоюз может ввести санкции против семи китайских компаний по производству электроники, микрочипов и полупроводников, которые сотрудничают с Россией, узнала FT. По данным газеты, инициатива будет обсуждаться на этой неделе. Для её одобрения необходимо согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Китай намерен защищать свои законные интересы в случае введения санкций со стороны ЕС и может принять ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Турция не собирается присоединяться к санкциям США и ЕС против России и будет исходить из «собственной выгоды», заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Импорт из Финляндии в Россию в марте 2023-го сократился на 70% год к году и €53,6 миллиона, следует из данных финляндской таможни. Объём экспорта за тот же период снизился на 86,6%, до €141,8 млн.

Больше половины из примерно 40 тысяч российских ресторанов стали предлагать отечественное вино, подсчитали аналитики WineRetail. При этом доля продаж вина в отелях и заведениях общепита составляет всего около 5% российского рынка.