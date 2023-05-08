День 439: ЕС обсудит санкции против китайских компаний по производству электроники за связи с Россией Статьи редакции
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Контекст
Евросоюз может ввести санкции против семи китайских компаний по производству электроники, микрочипов и полупроводников, которые сотрудничают с Россией, узнала FT. По данным газеты, инициатива будет обсуждаться на этой неделе. Для её одобрения необходимо согласие всех 27 государств-членов ЕС.
Китай намерен защищать свои законные интересы в случае введения санкций со стороны ЕС и может принять ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Турция не собирается присоединяться к санкциям США и ЕС против России и будет исходить из «собственной выгоды», заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Импорт из Финляндии в Россию в марте 2023-го сократился на 70% год к году и €53,6 миллиона, следует из данных финляндской таможни. Объём экспорта за тот же период снизился на 86,6%, до €141,8 млн.
Больше половины из примерно 40 тысяч российских ресторанов стали предлагать отечественное вино, подсчитали аналитики WineRetail. При этом доля продаж вина в отелях и заведениях общепита составляет всего около 5% российского рынка.
Новости предыдущего дня, 7 мая — здесь.
Позиция Турции может кардинально измениться уже через неделю. Эрдоган начал отставать от конкурента в опросах.
Удивительно, что при диктаторе вообще есть выборы
Да собственно зная Эрдогана, то он и без всяких смен власти может начать внезапно иную политику вести
судя по графикам наоборот. Но там опросами вообще вертят как хотят. Хочешь победы оппозиции - опрашивай преимущественно молодое население Стамбула и Анкары, хочешь победы Эрдогана - опрашивай население регионов.
Большой список опросов есть на английской Вики https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_2023_Turkish_presidential_election
да в этом и проблема с демократиями
договариваешься-договариваешься, а через пару лет у власти новый хрен, который ничего не знает, на все договоренности ему похер, у него на все другое мнение, и все он делает наоборот потому что у страны теперь новый курс
Это как? Запретить себе копипастить фотолитографические машины ASML?
Они хотя бы могут копипастить, а в последующем вертеть крутить и чего то ещё дорабатывать, а не только шильдики переклеивать, и то когда петух в жёпу клюнет
Дыа, ЕС вообще никак не зависит от Китая, так ведь?
Семь китайских компаний жаждут наказать 27 членов за связь с одной РФ. Всё "справедливо".
А вот один китай против 27 членов — уже интереснее.
Турки своей выгоды не упустят, чай, своё — не чужое.
Будьте бдительны, 20000 РФ ресторанов предлагают отечественные вина.
Хорошего дня 🤘🏻
а видео есть?
Интересно, это что значит? Карты МИР на отпускной сезон включат? 😂
Ты не понял. Турция будет действовать не в твоих интересах, а в своих интересах.
Тот самый случай, когда хочется усидеть на двух стульях, но ширина попы не позволяет.
несколько хитрее, они хотят специальные карты для туристов сделать
Волшебные слова «собственная выгода» как мантра звучат в турецких ушах и приводят к магическому эффекту — открытие туристического сезона без помех
ну если включат ,будет очень хорошо
Уважаемые эксперты Геополитики, скажите к чему мы вообще движемся?
К деградации, тут и экспертом быть не надо
Комментарий удален модератором
куда -то да движемся ,всяко лучше чем стоять на месте
Продолжают методично убивать экономику ЕС, красавцы ...
очередной пусть у соседа 2 коровы сдохнут.
С регистрацией
Счёт дней войны идёт как у meduza 😁 финансирование из одного кошелька ?
Для всей страны этот счёт дней идёт, а вы всё ехидничаете
Комментарий удален модератором
Евросоюз может ввести санкции против семи китайских компаний по производству электроники, микрочипов и полупроводников, которые сотрудничают с Россией
Теперь видимо сотрудничать не будут
"Китай намерен защищать свои законные интересы в случае введения санкций со стороны ЕС и может принять ответные меры"-ну чего следовало и ожидать ,начинают играть по крупному
По какому крупному? К ним на территорию (Тайвань) приезжала делегация в составе которой была Пелоси. На секундочку - это третье лицо в иерархической системе управления США. Какая была реакция? Никакой по сути. Так и тут. Побухтят, побухтят и притихнут. Китайцы прекрасно понимают, кому обязаны своим развитием и процветанием. И то что без рынков сбыта в ЕС и США они постепенно откатятся в каменый век, что кстати ждет и нашу любимую страну, если конечно политика не изменится.
Скука...
Пойду дальше сериалы смотреть...
"Больше половины из примерно 40 тысяч российских ресторанов стали предлагать отечественное вино"-читал ,что вроде как нет проблем с поставками алкоголя ,чего вдруг отечественное вино стало в приоритете
уже санкции против Китайских компаний готовят,интересно
что-то намечается ,запасаемся попкорном
Одна мощная и гордая европейская страна тоже ввела тут санкции против Китая. В результате, Китай просто её отменил. Нет для него больше такой страны.
ну 27 стран ,китай для себя не отменит же
Это какая?
Импорт сократился на 70%, но как заменить товар так и придумали
Ну, да. Импорт в РФ сократился, зато доставлять эту же продукцию через другие страны никто не запрещал. Да, будет чуть с наценкой, ну а что?
Тут новости пишу для нас, а там идёт игра и весь смысл её в разделе мира на 2 независимых мира, каждый мир будет со своей кооперацией, вот Европа похоже попадёт больше всех. А мы?
Все попадут. Развод всегда больно для всех, но иногда по другому уже не получается)