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Финансы
Маша Цепелева

День 440: экспорт из Китая в Россию в 2023 году вырос на 67% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Reuters

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 8 мая: доллар — 78,18 рубля, евро — 86,25 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 77,31 рубля, евро — 84,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,71 рубля.

Кто и как адаптируется

Торговый оборот России и Китая с января по апрель 2023 года увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,1 млрд. Данные Главного таможенного управления КНР привело ТАСС. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 67,2%, до $33,68 млрд. Поставки из России в КНР выросли на 24,8%, до $39,46 млрд.

Какие есть проблемы и трудности

Россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического ВНЖ в Турции практически во всех регионах, сообщило The Moscow Times со ссылкой на данные визовых консультантов в стране.

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Итальянская Eni начала разбирательство в арбитраже из-за сокращения поставок российского газа. До февраля 2022 года доля российского газа в импорте Италии составляла 40%, после она снизилась «до нескольких процентов».

Контекст

ЕС в новом пакете санкций введёт ограничения для более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана из-за «поддержки военно-промышленного комплекса России», сообщило агентство Bloomberg.

Новости предыдущего дня, 8 мая — здесь.

#новость

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 Вадим Д.
Торговый оборот России и Китая увеличился

Так больше-то и не с кем. Ну и то хлеб.

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Кирилл Таран

Была на той неделе статья: теперь 35% (в том году было 30%) российского товарооборота приходится на Китай. А для Китая - это 3,5%.

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Ребят вы издеваетесь?

Пишут, 2%

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Кирилл Таран

Тем более. Запомнил, что на порядок было отличие

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Вадим Д.

Ну да, всё так и есть. У кого хлеб чёрствый, у кого бриллианты мелкие.

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S.Capusta

Есть ещё Индия, но там нюансы..))

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Тесла-канадец

Никаких нюансов. Бункерного развели как последнего лоха. За нефть заплатили бумажками которые повисли мёртвым грузом в банке.
Бункерный наконец то выучил что такое "свободно конвертируемая валюта" и почему весь мир использует доллары и евро вместо рупий.

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Мурад Муртазалиев

Взяли ниже себестоимости.
Рассчитались рупиями.

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Вася Пражкин
из-за «поддержки военно-промышленный комплекс России»

Че-та GPT косячит на VC, человек бы так не написал, да, @Маша Цепелева ? )

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Маша Цепелева
Автор

так написал человек(

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Вася Пражкин

Маша, по краешку ходишь, могут дискредитацию впаять )

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Коля Вызянов

Оставьте ChatGPT в покое :((((

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Иван Митин

теперь всем он везде мерещится

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Вадим Д.

35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана быстренько перестанут, по крайней мере, напрямую, работать с ВПК РФ.

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Николай Глущенко
> Экспорт из Китая в Россию увеличился на 67,2%

Ну что, теперь можно официально заявить, что Китай наконец стал колонией России. Они наверное сами сейчас не могут поверить в то, что произошло.

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Ребят вы издеваетесь?

А кого это пригожин назвал законченным мудаком?

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Коля Вызянов

А импорт всё там же

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Евгений Кардаш

Подожду пока комментарии настоятся

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Red Flag

ЕС вводит санкции против компаний Китая? Ого! Наконец-то евросовок начал действовать.

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Копчик

С праздником 9 мая всех! С Днём Победы!

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John Doe
Экспорт из Китая в Россию увеличился на 67,2%

А потом окажется, что в $ на 67% рост, а в обьемах падение 😂

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Игорь Суслов

"Россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического ВНЖ в Турции"-жизнь становится всё лучше

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Илья Мастаков

теперь еще меньше компаний захочет быть на нашем рынке

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Даниил Слесарчук

Миску риса нашему стратегу-многоходовочнику. Всех переиграл.

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