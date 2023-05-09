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Фото Reuters

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 8 мая: доллар — 78,18 рубля, евро — 86,25 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 77,31 рубля, евро — 84,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,71 рубля.

Кто и как адаптируется

Торговый оборот России и Китая с января по апрель 2023 года увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,1 млрд. Данные Главного таможенного управления КНР привело ТАСС. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 67,2%, до $33,68 млрд. Поставки из России в КНР выросли на 24,8%, до $39,46 млрд.

Какие есть проблемы и трудности

Россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического ВНЖ в Турции практически во всех регионах, сообщило The Moscow Times со ссылкой на данные визовых консультантов в стране.

Итальянская Eni начала разбирательство в арбитраже из-за сокращения поставок российского газа. До февраля 2022 года доля российского газа в импорте Италии составляла 40%, после она снизилась «до нескольких процентов».

Контекст

ЕС в новом пакете санкций введёт ограничения для более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана из-за «поддержки военно-промышленного комплекса России», сообщило агентство Bloomberg.