День 440: экспорт из Китая в Россию в 2023 году вырос на 67% Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6-10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,71 рубля.
Кто и как адаптируется
Торговый оборот России и Китая с января по апрель 2023 года увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,1 млрд. Данные Главного таможенного управления КНР привело ТАСС. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 67,2%, до $33,68 млрд. Поставки из России в КНР выросли на 24,8%, до $39,46 млрд.
Какие есть проблемы и трудности
Россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического ВНЖ в Турции практически во всех регионах, сообщило The Moscow Times со ссылкой на данные визовых консультантов в стране.
Итальянская Eni начала разбирательство в арбитраже из-за сокращения поставок российского газа. До февраля 2022 года доля российского газа в импорте Италии составляла 40%, после она снизилась «до нескольких процентов».
Контекст
ЕС в новом пакете санкций введёт ограничения для более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана из-за «поддержки военно-промышленного комплекса России», сообщило агентство Bloomberg.
Новости предыдущего дня, 8 мая — здесь.
Так больше-то и не с кем. Ну и то хлеб.
Была на той неделе статья: теперь 35% (в том году было 30%) российского товарооборота приходится на Китай. А для Китая - это 3,5%.
Пишут, 2%
Тем более. Запомнил, что на порядок было отличие
Ну да, всё так и есть. У кого хлеб чёрствый, у кого бриллианты мелкие.
Есть ещё Индия, но там нюансы..))
Никаких нюансов. Бункерного развели как последнего лоха. За нефть заплатили бумажками которые повисли мёртвым грузом в банке.
Бункерный наконец то выучил что такое "свободно конвертируемая валюта" и почему весь мир использует доллары и евро вместо рупий.
Взяли ниже себестоимости.
Рассчитались рупиями.
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Че-та GPT косячит на VC, человек бы так не написал, да, @Маша Цепелева ? )
так написал человек(
Маша, по краешку ходишь, могут дискредитацию впаять )
Оставьте ChatGPT в покое :((((
теперь всем он везде мерещится
35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана быстренько перестанут, по крайней мере, напрямую, работать с ВПК РФ.
Ну что, теперь можно официально заявить, что Китай наконец стал колонией России. Они наверное сами сейчас не могут поверить в то, что произошло.
А кого это пригожин назвал законченным мудаком?
А импорт всё там же
Подожду пока комментарии настоятся
ЕС вводит санкции против компаний Китая? Ого! Наконец-то евросовок начал действовать.
С праздником 9 мая всех! С Днём Победы!
А потом окажется, что в $ на 67% рост, а в обьемах падение 😂
"Россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического ВНЖ в Турции"-жизнь становится всё лучше
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теперь еще меньше компаний захочет быть на нашем рынке
Миску риса нашему стратегу-многоходовочнику. Всех переиграл.