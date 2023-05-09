«Яндекс» раскрыл сумму сделки по продаже «Дзена» и покупке Delivery Club — 38,6 млрд рублей Статьи редакции
Стороны обменялись активами в августе 2022 года.
- Компания указала сумму в пояснениях к бухгалтерскому балансу ООО «Яндекс», опубликованных в базе ФНС. В графе «Прочие доходы и расходы» указано, что в 2022 году «Яндекс» получил 38 581 380 000 рублей после продажи доли дочернеи компании ООО «Дзен.Платформа».
- В информации о связанных сторонах «Яндекс» указал, что вложил в капитал ООО «Деливери клаб» 38 600 690 000 рублей.
- В августе 2022 года VK объявила, что передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей» (о последней стороны договорились в апреле). Тогда сумму сделки не раскрывали.
- По данным «Яндекса» на четвёртый квартал 2021 года дневная аудитория «Дзена» составляла 22,3 млн пользователей. В годовом отчёте VK указала среднюю аудиторию сервиса в месяц в 2022 году — 70 млн человек.
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Недавно заказывал еду через Деливери, принес курьер с коробкой Яндекса. Сейчас узнаю что Яндекс Деливери купил уже давно. Это типа иллюзия выбора? Зачем Яндексу Деливери если у них есть Яндекс доставка?
осталось самокат взять
Самокат прочно под Сбером. Там такая интеграция со Сбермаркетом и Сбермегамаркетком, что держись только
- рынок
- люди, специалисты
- пользователи
Я думал любые покупки делаются для быстрого расширения в перечисленных аспектах
Дальше уже будет переброска команд, объединения, закрытия ненужного и тд
Интересно, почему вообще это произошло, зачем эти рокировки - лучше бы о причинах рассказали
Так вообще-то 100 раз уже говорили об этом, когда сделку проводили
К - конкуренция
У всех адово тормозит приложение деливери клаба на андроиде? Как будто включен масимальный троттлинг. Сколько не обновляй/переустанавливай - 5 фпс с секундной задержкой