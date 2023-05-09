Финансы
Маша Цепелева

«Яндекс» раскрыл сумму сделки по продаже «Дзена» и покупке Delivery Club — 38,6 млрд рублей Статьи редакции

Стороны обменялись активами в августе 2022 года.

  • Компания указала сумму в пояснениях к бухгалтерскому балансу ООО «Яндекс», опубликованных в базе ФНС. В графе «Прочие доходы и расходы» указано, что в 2022 году «Яндекс» получил 38 581 380 000 рублей после продажи доли дочернеи компании ООО «Дзен.Платформа».
  • В информации о связанных сторонах «Яндекс» указал, что вложил в капитал ООО «Деливери клаб» 38 600 690 000 рублей.
  • В августе 2022 года VK объявила, что передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей» (о последней стороны договорились в апреле). Тогда сумму сделки не раскрывали.
  • По данным «Яндекса» на четвёртый квартал 2021 года дневная аудитория «Дзена» составляла 22,3 млн пользователей. В годовом отчёте VK указала среднюю аудиторию сервиса в месяц в 2022 году — 70 млн человек.

#новость #яндекс #дзен #vk #deliveryclub

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8 комментариев
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 Henke Thunder

Недавно заказывал еду через Деливери, принес курьер с коробкой Яндекса. Сейчас узнаю что Яндекс Деливери купил уже давно. Это типа иллюзия выбора? Зачем Яндексу Деливери если у них есть Яндекс доставка?

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Деда Миша
Это типа иллюзия выбора

осталось самокат взять

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Сидор

Самокат прочно под Сбером. Там такая интеграция со Сбермаркетом и Сбермегамаркетком, что держись только

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Rex Mundy

- рынок
- люди, специалисты
- пользователи

Я думал любые покупки делаются для быстрого расширения в перечисленных аспектах

Дальше уже будет переброска команд, объединения, закрытия ненужного и тд

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Деда Миша

Интересно, почему вообще это произошло, зачем эти рокировки - лучше бы о причинах рассказали

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Александр Заверняев

Так вообще-то 100 раз уже говорили об этом, когда сделку проводили

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Roman Bannov

К - конкуренция

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Лена Головач

У всех адово тормозит приложение деливери клаба на андроиде? Как будто включен масимальный троттлинг. Сколько не обновляй/переустанавливай - 5 фпс с секундной задержкой

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