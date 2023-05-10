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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 мая: доллар — 76,82 рубля, евро — 84,91 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:32 мск: доллар — 78 рублей, евро — 85,82 рубля.

Курсы на Forex на 07:33 мск: доллар — 77,93 рубля, евро — 85,74 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,21 рубля.

«Уральский банк реконструкции и развития» по итогам 2022 года получил убыток в размере около 8,7 млрд рублей против 1,1 млрд рублей чистой прибыли в 2021 году. В качестве причины банк называет попадание под санкции — это сказалось на валютных операциях и валютной переоценке.

Кто и как адаптируется

Российские дистрибьюторы бытовой техники и электроники оказались вынуждены перестраивать логистику после заявлений правительства Казахстана об ужесточении контроля параллельного импорта в Россию. Возможность возить товары через страну ещё есть, но логистика подорожала, поэтому маршруты прокладывают через Китай, Киргизию, ОАЭ и другие территории, рассказал «Ъ» глава логистической фирмы «Оптималог».

«Сбертех» подал заявку на регистрацию собственной серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server в реестре отечественного ПО, обратили внимание «Ведомости». С ней компания сможет использовать ОС в платформе «Гостех» и продавать продукт госзаказчикам.

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Какие есть проблемы и трудности

Мобильные приложения подсанкционного банка «Санкт-Петербург» удалили из App Store, заметили в ТАСС. До этого они исчезли также из Google Play.

«Иркут» и «Объединённая двигателестроительная корпорация» подсчитали: если участники российского авиарынка не «освоят ремонт горячей части иностранных двигателей», к концу 2030 года в эксплуатации останется лишь 28 SSJ-100 из более чем 150.

Московские застройщики попросили правительство освободить их от налога на нераспроданные к завершению строительства квартиры и нежилые помещения в домах с высоким уровнем энергоэффективности — на три года, узнал «Ъ». Они ссылаются на низкий спрос на новостройки и потребность в стимулирующих мерах. Эта льгота предусмотрена на федеральном уровне, но каждый регион вправе самостоятельно решать, предоставлять ли её местным компаниям, — так, в Москве, например, она не действует.

Контекст

В первом квартале 2023 года спрос на игровые консоли Nintendo, Xbox и Sony PlayStation вырос более чем вдвое, пишет «Ъ» со ссылкой на представителей розницы и маркетплейсов. На Ozon, например, продажи увеличились в 2,8 раза, а в «М.Видео-Эльдорадо» рассказали о «двузначном росте». В 2022 году аналитики говорили, что рынок новых устройств просел более чем на 30%, но начал восстанавливаться благодаря параллельному импорту.

Исполнительный директор австрийского управления по финансовым рынкам Гельмут Эттль заявил, что российский бизнес Raiffeisen Bank International «не несёт непосредственной угрозы» австрийской группе. «Даже при развитии худшего сценария можно сказать: RBI, возможно, и будет ждать болезненный процесс, но он в любом случае его переживёт», — цитирует его РБК со ссылкой на «РИА Новости». По словам Эттля, в компании «позитивно» смотрят как на продажу российского бизнеса, так и на его отделение.

Среди стран, с которыми у России сложился наиболее крупный профицит торговли в 2022 году, — государства ЕС, Турция, Китай и Индия, пишет РБК.

Источник: РБК

Книжные издательства рассказали «Ведомостям» о росте маркетинговых бюджетов в первом квартале 2023 года. В «Эксмо» они увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в «Росмэн» — более чем на 100%. Среди причин — рост затрат на продвижение товаров на маркетплейсах.

Источник: «Коммерсантъ»

Нидерландский производитель Philips уточнил, что продолжит поставлять в Россию больничное оборудование: например, крупные медицинские сканеры. Компания прекратила продавать в стране практически все средства для личной гигиены, но «право на здравоохранение является всеобщим», заявил главный исполнительный директор корпорации Рой Джейкобс.

Визовые центры в России смогли по итогам 2022 года нарастить выручку по отношению к 2020-2021 годам несмотря на санкции, пишет РБК.

Источник РБК

По итогам 2022 года объём продаж бытовой техники и электроники в России составил 2,2 трлн рублей, подсчитали аналитики Infoline: по сравнению с 2021-м годом рынок сократился на 15,4%. Они связывают это с уходом зарубежных поставщиков и ограничениями со стороны тех, кто официально не прекращал продажи. Их доли начинают занимать российские и китайские компании.

Источник: «Ведомости»

«Доходы» российских отелей по итогам первого квартала выросли на 32% год к году и достигли 136,92 млрд рублей, подсчитали в Росстате. По словам аналитиков и участников рынка, прирост связан с увеличением спроса на размещение и последующим повышением цен.

По данным «РИА Новости», только три банка с базовой лицензией в России из примерно 100 смогли открыть иностранные счета для международных расчётов, пишет «Прайм». Данные подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Один установил корреспондентские отношения в Узбекистане, Армении и Турции, другой — в Азербайджане, третий — в Казахстане.

Несмотря на санкции чистая прибыль 18 ведущих, по словам РБК, железнодорожных операторов России выросла в 2022 году более чем в 2,5 раза и составила 226,2 млрд рублей.