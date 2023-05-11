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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 мая: доллар — 76,69 рубля, евро — 84,14 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:24 мск: доллар — 75,93 рублей, евро — 83,40 рубля.

Курсы на Forex на 07:25 мск: доллар — 76,17 рубля, евро — 83,61 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,69 рубля.

Raiffeisenbank International (RBI) сокращает корреспондентские отношения с банками стран СНГ, узнало РБК от представителя группы. Так она пытается «скорректировать свой аппетит к риску». По словам издания, решение уже привело к тому, что казахстанский Halyk Bank и другие местные компании со счетами в RBI ввели ограничения на часть платежей. В Halyk Bank, впрочем, заявили, что «продолжают хорошо налаженное взаимное сотрудничество» с RBI.

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Кто и как адаптируется

Китайская Huawei с февраля 2023 года сдаёт в субаренду часть помещений в московском бизнес-парке «Крылатские холмы», где с 2006 года располагается её головной офис, узнало РБК из отчётности российского юрлица. По словам собеседника издания на рынке недвижимости, компания снимала примерно 13 тысяч м². В субаренду, по данным разных источников, она предлагает около 5500-6400 м² — то есть 40-50% площадей.

Ассоциация параллельного импорта предложила правительству внести поправки в законопроект об ужесточении ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Она считает, что российских импортёров зарубежных товаров нужно наделять полноценным правом собственности. Участники рынка в очередной раз напоминают, что это может испортить отношения в том числе и с «дружественными» странами и поставщиками.

В апреле 2023 года производитель табачных изделий «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» зарегистрировал документы для выпуска сигарет Manchester, рассказал «Ъ» со ссылкой на реестр Росаккредитации. До этого компания также зарегистрировала доменные имена со словом Manchester. Основной дистрибьютор бренда в других странах — Adam General Trading в Дубае. По словам аналитиков, в Россию Manchester импортируют «с помощью серых схем».

Депутаты подготовили к первому чтению законопроект о процедуре «переезда» иностранных компаний из зарубежных юрисдикций в российские специальные административные районы, пишет «Ъ». Это может происходить путём инкорпорации: создания новой компании в «русских офшорах». Авторы проекта считают, что нововведение должно быть рассчитано на случаи, когда у фирмы нет законной возможности провести «прямую редомициляцию».

Какие есть проблемы и трудности

По данным источника «Ъ» на российском рынке электроники, Google начала всё чаще отказывать в выдаче лицензии Google Mobile Services (туда входят YouTube, Google Play, Google Maps и другие) отечественным производителям. Вендоры вынуждены получать её через «производственные площадки, которые позиционируют "российские" устройства как международные», говорит он: например, через Китай. По этой причине такие смартфоны и планшеты идут без заранее установленного магазина RuStore.

Контекст

Приложения недоступных в App Store и Google Play подсанкционных банков, среди которых «Сбер», «Альфа-банк», «Совкомбанк», «Открытие» и ВТБ, доступны в магазине приложений Huawei, обратили внимание «Ведомости». В магазине Samsung под названием Galaxy Store есть все те же сервисы, кроме «Совкомбанка». У Xiaomi в Mi Store упомянутых приложений нет. Российское представительство Huawei от комментариев отказалось.

Рынок самиздата в России вырос в первом квартале 2023 года на 18% год к году, превысив в денежном исчислении 1 млрд рублей, рассказал глава ГК «Литрес» Сергей Анурьев. Основные причины восстановления рынка, чей рост замедлился в 2022 году с 70% до 20%, — увеличение спроса на электронные книги определённых жанров вроде фэнтези и любовных романов, а также цифровизация сегмента. До этого книжный рынок жаловался на нехватку зарубежных книг и говорил, что самиздат — динамичное направление с широким и недорогим ассортиментом.

10 мая 2023 года курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта опустился ниже 76 рублей, показав сильнее падение за текущий год. Просели также курсы евро и юаня — до 83,55 рубля и ниже 11 рублей соответственно. По словам опрошенных «Ъ» аналитиков, этому способствовали рост предложения со стороны экспортёров и снижение спроса на валюту со стороны уходящих компаний и импортёров.

В апреле 2023-го российские банки выдали 109,5 млрд рублей в автокредитах — это месячный максимум с 2013 года, отмечает Frank RG. Рекордным стал в том числе средний размер такого займа, а именно 1,42 млн рублей. Сегмент всё ещё отстаёт от докризисных показателей в количественном выражении, но восстанавливается, говорят участники рынка.

Источник: «Ъ»

По итогам первого квартала 2023-го производитель серебра и золота Polymetal нарастил продажи серебра на 48% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году — до 6,4 млн унций. Проблемы в прошлом году возникли из-за запрета ЕС и Великобритании на импорт российского металла, при том что именно Европа была основным рынком сбыта для компании. По словам последней, теперь она продаёт практически всё добываемое сырье внутри страны.

После 24 февраля 2022 года из стран ЕС в Россию под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров на $2 млрд, однако около половины из них не дошли до места назначения, пишет FT. В ЕС полагают, что продукцию могла использовать сама Россия — в том числе в разведывательных целях.