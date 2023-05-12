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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 мая: доллар — 75,88 рубля, евро — 82,88 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:47 мск: доллар — 76,94 рубля, евро — 84,11 рубля.

Курсы на Forex на 07:47 мск: доллар — 76,38 рубля, евро — 83,55 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,17 рубля.

ЦБ спрогнозировал рост ВВП во втором квартале 2023 года на 4,2% после падения на 2,3% в первом. Это типичный «эффект базы» после пикового падения год назад, цитирует доклад Банка России «Ъ».

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Кто и как адаптируется

Зеленоградский завод «Микрон» будет производить чипы для российских SIM-карт, рассказали источники «Ъ». Серийное производство планируют начать в 2024 году. Выпуск отечественных чипов — часть плана по внедрению на сетях связи «отечественной криптографии». Об этом говорили ещё в 2013 году, но после 24 февраля признали необходимость «ускорить» процесс, чтобы меньше зависеть от иностранных технологий.

Российские производители мебели постепенно выходят на рынки Азии и Ближнего Востока. «Ангстрем» планирует до конца весны 2023 года открыть салон в Монголии и не исключает, что пойдёт в Азербайджан. Divan.ru развернёт точки в Узбекистане и нескольких городах Казахстана. «Аскона» рассчитывает открыть свои магазины — в том числе под маркой Grether & Wells — в Турции и ОАЭ.

Минфин разработал поправки, которые должны решить проблему двойных налогов в интернет-торговле внутри ЕАЭС, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект. При продаже товаров российскими налогоплательщиками через онлайн-площадки физлицам в странах ЕАЭС уплачивать НДС в России не придётся. В рамках текущих правил они вынуждены платить НДС дважды, если их товар покупали, например, в Казахстане. В свою очередь, продавцы из стран ЕАЭС, которые при ввозе товаров в Россию уплачивают НДС в размере 10% или 20% в зависимости от категории продукции, будут платить 9,09% или 16,67% соответственно.

Россияне, приезжающие в Дубай, покупают по несколько автомобилей, чтобы потом перепродать их в Россию, рассказало издание NYT со ссылкой на тех, кто работает по такой схеме. Участники рынка говорят, что «машины привозят все кому не лень» — и у кого есть деньги.

Какие есть проблемы и трудности

Заместитель председателя Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов рассказал, что санкции, введённые против России, «негативно отражаются на экономической активности [Казахстана] в определённых направлениях». Москва — крупнейший торговый партнёр Астаны, поэтому правительство пытается сохранять нейтралитет. Но при этом пресекает попытки России обойти санкции — например, доставку через Казахстан товаров двойного назначения.

Контекст

Страны БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — обсудят запуск валюты для взаимных расчётов в августе 2023 года — на саммите глав государств, узнало Bloomberg от министра иностранных дел ЮАР. Последний не уверен, что идея «сработает», но она, по его мнению, стоит должной проработки.

С начала 2023 года стоимость процессоров российских разработчиков МЦСТ и «Байкал Электроникс» выросла вдвое, обратили внимание участники рынка, с которыми говорил «Ъ». BE-T1000 «Байкал Электроникс», например, подорожал на 55% — до 8900 рублей за штуку. Рост цен связывают с тем, что логистика усложнилась, а спрос со стороны российских заказчиков возрос.

С января по апрель 2023 года российские коммерческие и государственные компании столкнулись с 75 зафиксированными утечками — это в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом в 2022 году: тогда обнаружили 49 утечек, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные рыночных аналитиков.

Правительство США допустило, что сможет частично ослабить санкции против России, если та взамен будет освобождать заключённых американцев, узнало CNN от источников.

«Ъ» узнал о продаже дочерних лизинговых компаний в России иностранными владельцами. Немецкая Deutsche Leasing рассказала о выкупе местным менеджментом «Дойче Лизинг Восток», которая специализируется на лизинге аграрного и строительного оборудования, — без подробностей сделки. А Societe Generale из Франции завершила продажу «АЛД Автомотив», которая занималась лизингом легковых автомобилей. Покупателем стало АО «ЦК», связанное со структурами Игоря Кима — одного из владельцев «Экспобанка».