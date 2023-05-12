Разработчик процессоров Arm запланировал привлечь $10 млрд во время IPO в США — Bloomberg Статьи редакции
А само размещение может состояться уже в сентябре 2023 года.
- Японский холдинг SoftBank, владеющий британским разработчиком процессоров Arm, начал проверять интерес инвесторов к IPO, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами. Компания рассчитывает, что по итогам размещения Arm привлечёт $10 млрд.
- Компания-разработчик подала конфиденциальную заявку на проведение IPO 29 апреля 2023 года. По данным собеседников Reuters, диапазон размещения — от $8 млрд до $10 млрд, а разместиться Arm планирует на Nasdaq. В марте источники издания заявляли, что компания собралась привлечь до $8 млрд.
- По словам источников Bloomberg, продажа акций может начаться уже в сентябре 2023 года. А IPO разработчика станет крупнейшим в мире за 2023 год.
- Банками-андеррайтерами могут выступить Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Barclays и Mizuho Financial Group, но список ещё может пополниться, отмечает Bloomberg.
- SoftBank задумался об IPO «дочки», после того как сорвалась её сделка на почти $40 млрд с Nvidia: последняя отказалась покупать разработчика из-за давления со стороны регуляторов США, Великобритании и ЕС — те боялись, что покупка скажется на «конкуренции среди производителей чипов».
- Основатель SoftBank Масаёси Сон ещё в феврале 2022 года заявлял, что IPO Arm может стать «крупнейшим за всю историю полупроводниковой отрасли».
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Какой пиздец. И это портал про бизнес и стартапы.
Круто только нам там поучаствовать не светит
Кто ищет тот найдет