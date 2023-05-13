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Финансы
Евгения Евсеева

День 444: правительство сняло ограничения на вывоз из России 200 видов иностранных товаров Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 мая: доллар — 77,2 рубля, евро — 84,25 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 12 мая: доллар — 77,92 рубля, евро — 84,84 рубля.

Курсы на Forex на 19:05 мск 12 мая: доллар — 77,89 рубля, евро — 84,75 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,38 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство отменило ограничения на вывоз из России больше 200 видов товаров иностранного производства, говорится на сайте Минэконмразвития. Это касается бытовых предметов, некоторой медицинской продукции, телекоммуникационного оборудования, электромашин, механических устройств и другого.

Контекст

Работа коллекторских организаций с участием иностранного капитала должна быть приостановлена или запрещена в России, заявил «Интерфаксу» глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Венгрии будет «сложно» вести переговоры об 11-м пакете санкций против России из-за признания на Украине венгерского OTP Bank «спонсором войны» из-за его работы в России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает портал Daily News Hungary.

Новости предыдущего дня, 12 мая — здесь.

#новость

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14 комментариев
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 S1m0ne

https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0312/ - перечни, на что упал запрет 9 марта 2022-го. Скрольте сильно вниз.

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Пьяный кролик

Ого. Боевку будут вывозить получается. Не к добру это

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Boris Agafontsev

Еще не обновили этот список в новой редакции

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Domorost

А я выспался.
В общем день без новостей что-то.
Ну и ХОРОШО.

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Ребят вы издеваетесь?

12 дня, обожди

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Domorost

Мне хотелось найти крутой, забавный мем про время, чтобы набрать классов, но нашлось только это.

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Кибергадалка

Выспавшись сегодня, вы обрели силу предвидеть дни без новостей!

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Domorost

Очень неплохо. А что надо сделать, чтобы научиться кидать смешные мемы?

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Александр Блинов

Ок, отп побырому продать за шапку сухарей.

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Пьяный кролик

Походу манатки наши рабовладельцы собирают и собираются вывозить из страны.

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неформат

Чего вывозить то? Из более менее ценного ещё откопать добыть надо, но это никогда и не останавливалось

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Leonid Bushuev

Запрещают - плохо, снимают запреты - тоже плохо :D

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Ребят вы издеваетесь?

Сдавайте билеты

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Фоксик

Ощущение, что там реально двойники и тройники работают. И что натворил их двойник коллега они не в курсе

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