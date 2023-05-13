День 444: правительство сняло ограничения на вывоз из России 200 видов иностранных товаров Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Правительство отменило ограничения на вывоз из России больше 200 видов товаров иностранного производства, говорится на сайте Минэконмразвития. Это касается бытовых предметов, некоторой медицинской продукции, телекоммуникационного оборудования, электромашин, механических устройств и другого.
Контекст
Работа коллекторских организаций с участием иностранного капитала должна быть приостановлена или запрещена в России, заявил «Интерфаксу» глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
Венгрии будет «сложно» вести переговоры об 11-м пакете санкций против России из-за признания на Украине венгерского OTP Bank «спонсором войны» из-за его работы в России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает портал Daily News Hungary.
Новости предыдущего дня, 12 мая — здесь.
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0312/ - перечни, на что упал запрет 9 марта 2022-го. Скрольте сильно вниз.
Ого. Боевку будут вывозить получается. Не к добру это
Еще не обновили этот список в новой редакции
А я выспался.
В общем день без новостей что-то.
Ну и ХОРОШО.
12 дня, обожди
Мне хотелось найти крутой, забавный мем про время, чтобы набрать классов, но нашлось только это.
Выспавшись сегодня, вы обрели силу предвидеть дни без новостей!
Очень неплохо. А что надо сделать, чтобы научиться кидать смешные мемы?
Ок, отп побырому продать за шапку сухарей.
Походу манатки наши рабовладельцы собирают и собираются вывозить из страны.
Чего вывозить то? Из более менее ценного ещё откопать добыть надо, но это никогда и не останавливалось
Запрещают - плохо, снимают запреты - тоже плохо :D
Сдавайте билеты
Ощущение, что там реально двойники и тройники работают. И что натворил их двойник коллега они не в курсе