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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 мая: доллар — 77,2 рубля, евро — 84,25 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 12 мая: доллар — 77,92 рубля, евро — 84,84 рубля.

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Курсы на Forex на 19:05 мск 12 мая: доллар — 77,89 рубля, евро — 84,75 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,38 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство отменило ограничения на вывоз из России больше 200 видов товаров иностранного производства, говорится на сайте Минэконмразвития. Это касается бытовых предметов, некоторой медицинской продукции, телекоммуникационного оборудования, электромашин, механических устройств и другого.

Контекст

Работа коллекторских организаций с участием иностранного капитала должна быть приостановлена или запрещена в России, заявил «Интерфаксу» глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Венгрии будет «сложно» вести переговоры об 11-м пакете санкций против России из-за признания на Украине венгерского OTP Bank «спонсором войны» из-за его работы в России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает портал Daily News Hungary.