Она планирует продолжить работу над новыми проектами даже в тюрьме.

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Элизабет Холмс. Источник: NYT — здесь и далее

Элизабет Холмс — основательница ныне ликвидированной компании по разработке оборудования для мгновенных клинических анализов крови Theranos — не общалась со СМИ с 2016 года. Так советовали ей юристы.

Ещё в 2015 году издание Forbes назвало предпринимательницу самой молодой миллиардершей в США, оценив её состояние в $4,5 млрд. Но тогда же Theranos столкнулась с первыми проблемами: фирму обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В результате расследований в ноябре 2022 года Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы — за обман инвесторов.

После долгого перерыва она согласилась поговорить c журналисткой The New York Times Эми Чозик. Та провела с бывшей предпринимательницей несколько дней, а после публикации столкнулась с критикой — за то, что попыталась обелить образ мошенницы. Прямо как адвокат Элизабет, который заявлял, что его подзащитная «совершала ошибки, но ошибки — это не преступления».

Про образ «Джобса в юбке», который Холмс строила раньше

Весной 2022 года стриминговый сервис Hulu выпустил сериал The Dropout. Роль предпринимательницы исполнила Аманда Сайфред, но сама Холмс считает, что актриса играла не её, а «персонажа, которого она своими руками создала».

Судя по всему, того персонажа больше нет. Во всяком случае исчезло даже отличительное контральто Элизабет — низкий голос, который стал предметом отдельных обсуждений, отмечает Чозик.

Я верила, что, [создав публичный образ], смогу добиться успеха в бизнесе. Надеялась, что меня воспримут всерьёз и не будут относиться ко мне как к девчонке, у которой не может быть достойных технических идей. Видимо, люди уловили в этом образе некую фальшь. И были правы. Элизабет Холмс

Правда, даже несмотря на фальшь, она смогла убедить нужных Theranos людей. Например, основателя холдингов News Corp и 21st Century Fox Руперта Мёрдока, который в 2016 году инвестировал в проект $125 млн. «Сам виноват, что не задавал ей вопросов. Казалось бы, такая приятная девушка, а взяла и обдурила кучку стариков вроде меня. Стыд да и только», — журил медиамагнат сам себя.

Холмс признаёт, что совершила много ошибок, но говорит, что сделала это по незнанию: она была молода и многого не понимала. О её благих намерениях журналистке рассказал и один её друг. Правда, потом попросил не упоминать его имени и призвал не верить всему, что основательница говорит.

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Про образ матери, который Холмс строит теперь

12 марта 2021 года Холмс сообщила суду, что беременна. Прокурор назвал известие «досадой»: слушания и так откладывали из-за пандемии, а из-за беременности перенесли снова — на сентябрь.

В ноябре 2022-го — на этот раз на заседание по приговору — основательница вновь пришла беременной. 27 апреля 2023 года она должна была уехать в тюрьму, но явку тоже отложили до решения по апелляции. Адвокаты смогли убедить суд, что Элизабет следует временно оставить на свободе — рядом с «маленькими детьми».

Некоторые СМИ иронизировали, что второй ребёнок — «отчаянная попытка» избежать заключения. Сама Холмс говорит, что это печальное совпадение. Она основала Theranos в 19 лет и, по собственным словам, упустила шанс пожить как простой человек. В 2017 году, когда она начала встречаться с отцом детей Билли Эвансом, ни он, ни она не подозревали, что её приговорят к тюрьме.

Холмс и Эванс с детьми. Эванс младше её на семь лет, но во многом более зрелый — об этом Чозик рассказал отец Холмс

Помимо материнских задач, у Холмс есть ещё одна «работа»: несколько раз в неделю она «волонтёрит» на горячей линии для жертв насилия — со сменами по 12 часов. Она рассказала, что сама пострадала от этого на студенческой вечеринке, и призналась, что в том числе из-за этого бросила учёбу.

По данным одного из отчётов, составленных до вынесения приговора, судебные издержки Холмс уже тогда превысили $30 млн. Журналистка попыталась узнать, кто и как их оплачивает, но та ушла от ответа. Эванс ей якобы не помогает, а ей самой «придётся всю жизнь вкалывать, чтобы расплатиться». Откуда деньги — неизвестно.



Про Санни Балвани, который советовал Холмс «убить в себе Элизабет»

Холмс познакомилась с Рамешем «Санни» Балвани в 2002 году: ей тогда было 18 лет, а ему — 37. К тому моменту он уже успел основать свою техкомпанию и успешно её продать, поэтому она обратилась к нему за помощью с запуском Theranos. В 2004-м они съехалась, а в 2009 году Балвани присоединился и к стартапу.

По словам Элизабет, Балвани контролировал каждое её действие, применял насилие и запрещал общаться с семьёй и университетскими друзьями. Он же придумал ей образ с чёрной водолазкой и красной помадой. «Он твердил, что я должна “убить в себе Элизабет”, иначе не состоюсь как предприниматель», — рассказала она.

Для последнего ей также следовало спать не более пяти часов, стать веганом, отказаться от алкоголя и приходить в офис к 5 часам утра — так «завещал» Санни, которого в итоге приговорили к 13 годам тюрьмы.

Холмс поняла, что ошибалась в нём, только когда успехи компании поставили под сомнение. Ей было не с кем обсудить проблемы. По словам отца Холмс, с Балвани она жила «в полной изоляции». Впрочем, по воспоминаниям её друга у неё на тот момент было много богатых и влиятельных приятелей.

Про будущее, в котором Холмс не собирается оставлять биотех

В 2019 году Холмс вместе с Эвансом полгода путешествовала по стране, ночуя то в кемпингах, то в фургоне. По словам Чозик, Элизабет будто обрела счастье тогда, когда её жизнь развалилась на части. И та не стала возражать. «Проект Theranos был всей моей жизнью, моим ребёнком. Я отдала ему всю себя. Но когда его не стало, я почувствовала свободу», — призналась Элизабет.

Холмс убеждена, что уже произвела бы революцию в здравоохранении, если бы не привлекла столько внимания и больше времени проводила в тишине за работой. Она также не раз повторила — стартап был реальным бизнесом, а не схемой для быстрого обогащения: она никогда не продавала акции и в итоге осталась без денег. Залог за неё вносили родители: взяли кредит в размере $500 тысяч под залог своего дома.

Несмотря на то что впереди 39-летнюю Холмс ждёт тюрьма, она сохраняет энтузиазм, присущий себе в 19 лет. Она всё ещё работает над изобретениями для биотеха, разрабатывает идеи тестирования на Covid-19 и не собирается бросать это дело даже за решёткой. «Я по-прежнему мечтаю о том, что однажды смогу внести свой вклад в развитие отрасли. Таково моё призвание — я это чувствую», — говорит она.

После публикации журналистка Эми Чозик столкнулась с критикой. В тексте она много рассказывает о прогулках с Холмс, о том, как та ласково общается с партнёром и детьми и какие смузи пьёт. Там же она заявляет, что в жизни «Лиз» умеет очаровывать и кажется «искренним, чутким, харизматичным и мягким» человеком.

Этими же мыслями она поделилась до публикации редактором текста, но та не поверила: сказала, что Чозик «повелась» на уловки. Так же считают многие читатели. Журналистку назвали «доверчивой и слепой». По их словам, она стала «жертвой манипуляций» и потому захотела помочь Холмс обелить образ.

Коллеги Чозик по цеху сочли статью «заказной» и «позорной». По их словам, в тюрьмах немало женщин, которые совершили менее серьёзные преступления и тоже хотели бы быть рядом с детьми, а не за решёткой. Вот только у них нет возможности заявить об этом через журналистов. А ещё они сомневаются, что Чозик написала бы такой же оправдательный очерк про Балвани.

Какой бы ни была Холмс в жизни, она обманом привлекала деньги на проект, который мог угрожать здоровью людей, и прекрасно об этом знала. Никакие истории про детей, любовь и волонтёрство не должны перечёркивать этот факт, убеждены скептики.