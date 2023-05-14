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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 мая: доллар — 77,2 рубля, евро — 84,25 рубля.

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Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 12 мая: доллар — 77,92 рубля, евро — 84,84 рубля.

Курсы на Forex на 19:05 мск 12 мая: доллар — 77,89 рубля, евро — 84,75 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,55 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин разработал проект постановления, которое разрешит проводить внеплановые проверки ювелирных компаний, если их продукцию изымали в рамках оперативно-разыскной деятельности, сообщают «Известия». С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, их могут проводить только в исключительных случаях.

Контекст

Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены, сообщили источники Financial Times. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.