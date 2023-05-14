{"id":13952,"url":"\/distributions\/13952\/click?bit=1&hash=9ac889dfd034bf8012cd9446ea03211d2ddbf36aa2feeecfc0e178d57667b555","title":"\u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442: \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435","buttonText":"\u0410 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442?","imageUuid":"190b7c8a-7d08-5d72-9c1d-d5f4695e3d63","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

День 445: Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

247 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 мая: доллар — 77,2 рубля, евро — 84,25 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 12 мая: доллар — 77,92 рубля, евро — 84,84 рубля.

Курсы на Forex на 19:05 мск 12 мая: доллар — 77,89 рубля, евро — 84,75 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,55 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин разработал проект постановления, которое разрешит проводить внеплановые проверки ювелирных компаний, если их продукцию изымали в рамках оперативно-разыскной деятельности, сообщают «Известия». С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, их могут проводить только в исключительных случаях.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены, сообщили источники Financial Times. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.

Новости предыдущего дня, 13 мая — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Написать комментарий...
 Милфхантер
Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены, сообщили источники Financial Times. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия

Что с одной, что с другой стороны сидят идиоты. Урсулка и Боррель решили твердо и решительно сесть с иглы РФ на более дорогую иглу Норвегии и штатов.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Это называется "энергетическая безопасность", лучше заплатить больше но союзнику, чем спонсировать потенциального противника, за это и переплачивают. Хотя конечно этим надо было в 2014 заниматься, а не сейчас в попыхах.

Ответить
Развернуть ветку
Милфхантер

Кому лучше? Политикам, лоббирующим интересы штатов, как той же матери семерых? Безусловно. Или той, которая утверждает про развороты на 360 градусов. Обычным гражданам ЕС определенно нет.
По поводу «безопасности»: сейчас штаты могут куколдить как хотят ЕС. Не выглядит это как безопасность.

Ответить
Развернуть ветку
usee

Игла дороже, но по приятнее, тоньше и качественнее.

Ответить
Развернуть ветку
Милфхантер

Насчет дороже соглашусь. Насчет остального много вопросов и мало ответов.

Ответить
Развернуть ветку
Похер
"Нужно больше золота"
Ответить
Развернуть ветку
usee

Правильно, ювелиры жируют, когда враги у границы, страна в опасности. И не нужны все эти побрякушки!

Кто следующий?

/sarcasm

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

У этого ювелира никакого золота, только антиквариат

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

После проверок — изъятия в казну.
Ну а уж инициировать оперативно-разыскную деятельность никогда не было проблемой.
Сами организовали, сами проверили, сами конфисковали.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
null