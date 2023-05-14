День 445: Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров Статьи редакции
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Какие есть проблемы и трудности
Минфин разработал проект постановления, которое разрешит проводить внеплановые проверки ювелирных компаний, если их продукцию изымали в рамках оперативно-разыскной деятельности, сообщают «Известия». С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, их могут проводить только в исключительных случаях.
Контекст
Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены, сообщили источники Financial Times. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.
Новости предыдущего дня, 13 мая — здесь.
Что с одной, что с другой стороны сидят идиоты. Урсулка и Боррель решили твердо и решительно сесть с иглы РФ на более дорогую иглу Норвегии и штатов.
Это называется "энергетическая безопасность", лучше заплатить больше но союзнику, чем спонсировать потенциального противника, за это и переплачивают. Хотя конечно этим надо было в 2014 заниматься, а не сейчас в попыхах.
Кому лучше? Политикам, лоббирующим интересы штатов, как той же матери семерых? Безусловно. Или той, которая утверждает про развороты на 360 градусов. Обычным гражданам ЕС определенно нет.
По поводу «безопасности»: сейчас штаты могут куколдить как хотят ЕС. Не выглядит это как безопасность.
Игла дороже, но по приятнее, тоньше и качественнее.
Насчет дороже соглашусь. Насчет остального много вопросов и мало ответов.
Правильно, ювелиры жируют, когда враги у границы, страна в опасности. И не нужны все эти побрякушки!
Кто следующий?
/sarcasm
У этого ювелира никакого золота, только антиквариат
После проверок — изъятия в казну.
Ну а уж инициировать оперативно-разыскную деятельность никогда не было проблемой.
Сами организовали, сами проверили, сами конфисковали.