День 446: AB InBev Efes стала разливать пиво для Беларуси, рынок автомобилей с пробегом растёт Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13-15 мая: доллар — 77,2 рубля, евро — 84,25 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,70 рубля.
ЦБ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов, рассказал «РИА Новости» член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.
Какие есть проблемы и трудности
Лидеры стран G7 намерены объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских ограничений, а также об ограничениях экспорта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Кто и как адаптируется
Как узнал «Ъ», крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в России. Например, AB InBev Efes стала разливать пиво для белорусского рынка.
Twiga Communication Group купила 60% в digital-агентстве «Апрель», которое занималось продвижением Estee Lauder, Red Bull, Audi, Porsche и других зарубежных брендов. По словам сторон, сумма сделки — до 500 млн рублей.
VK создаст собственную сеть центров обработки данных в Москве и Санкт-Петербурге, узнали «Ведомости».
Для подготовки специалистов в сферах разработки и использования беспилотников в 2024-2030 годы из федерального бюджета выделят 57,7 млрд рублей, выяснили «Ведомости». Из них 5,3 млрд рублей — в 2024 году, следует из паспорта проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».
«Росатом» стал единственным владельцем южнокорейского производителя литий-ионных аккумуляторов Enertech International, узнал «Ъ».
Контекст
Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал в интервью «Известиям» о регуляторе рынка криптовалют, перспективах приватизации и условиях формирования рынка розничных инвесторов.
Согласно данным агентства АК&М, по итогам первого квартала на российском рынке слияний и поглощений прошло 107 сделок на $12,1 млрд. Это в 2,6 раза больше в деньгах и в 1,3 раза — в количестве, чем годом ранее.
Рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам апреля вырос на 40,7%, до 495,5 тысяч машин, подсчитали в «Автостате». Результат оказался незначительно — на 0,4% или 2 тысячи, — ниже мартовского пика продаж, пишет «Ъ».
Новости предыдущего дня, 14 мая — здесь.
Сомнительно, что белорусы страдают без Efes-овского пива, да и рынок там совсем невелик, но если поможет оставаться на плаву и сохранить рабочие места — да хоть "Химкинский Вискарёк" пусть разливают (-:
Ты вообще спишь?🤣
Нейрочеловек только даёт расслабиться части нейрокластеров. Редко (-:
Чего там с Лукашенко?
Я беспокоюсь.
Сердечко пошаливает?
Депутаты поговаривают, что болеет усатый. Чем — не уточняют.
"Среди моделей по спросу лидировали Lada Granta (средняя цена — 580 тыс. руб.)"
Люди, зачем вы берёте тазики, тем более б/у? Ок, нет у вас денег на что-то получше. Ну купите вы, условно, японца на несколько лет старше за те же деньги, чем вот этот геморрой.
Многие (на самом деле не мало, это не шутка) считают, что поддерживают отечественных производителей.
Какого ты японца возьмешь на несколько лет старше за 580 тысяч?
Сейчас ниже 1.5кк рынка подержанных авто нет в части иномарок.
Да не, можно найти машины и дешевле 1.5 к. Но после изучения истории авто через Автотеку интерес к таким находкам пропадает)
думаю, что вопрос в стоимости запчастей и квалификации сотрудников автосервиса. За комфорт надо платить.
Потому что в этом бюджете у тебя нет вариантов, или 2-3 летняя гранта, или 10-15 летняя иномарка напрочь ржавая уже и убитая, тут как бы выбирать не приходится,. Сейчас бу рынок превратился в полный хлам.
Какие данные планирует обрабатывать VK
О, притянут блого-эксперто-инвесторов?
А не такие же "иксперты" в банках рекомендуют инвестировать "во всё, что движется"?
Притягиваешь за уши только ты свои комментарии. Советы по инвестициям дают не эксперты в банках, а сотрудники брокера. И этими советами можно пользоваться, а можно ими подтереться, но в конечном счете ничего плохого в них нет.
Разраб и оператор беспилотника — новые супергерои страны, вот никто больше не нужен, только погонщиков дронов дайте.
Среднее образование уже готово к новшествам?
На самом деле все логично. Запрет на беспмлотники гражданские, плюс потребность в них государства. Как выйти из ситуации, когда операторы беспилотников нужны, но возможностей обучится у людей нет? Правильно, самим обучать.
Новое прочтение 90-х в 2020-х: приватизация и её перспективы: я не халявщик, я — инвестор.
Разве что крипта выбивается.
Рынок авто с пробегом вырос поневоле - потому что новую хрен купишь. Даже те новые, что гонят из Казахстана и Беларуси, продаются уже с пробегом и без гарантии