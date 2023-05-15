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Источник: av.by

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 мая: доллар — 77,2 рубля, евро — 84,25 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:06 мск: доллар — 78 рублей, евро — 84,99 рубля.

Курсы на Forex на 21:24 мск 12 мая: доллар — 77,08 рубля, евро — 83,64 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,70 рубля.

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ЦБ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов, рассказал «РИА Новости» член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

Какие есть проблемы и трудности

Лидеры стран G7 намерены объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских ограничений, а также об ограничениях экспорта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Кто и как адаптируется

Как узнал «Ъ», крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в России. Например, AB InBev Efes стала разливать пиво для белорусского рынка.

Twiga Communication Group купила 60% в digital-агентстве «Апрель», которое занималось продвижением Estee Lauder, Red Bull, Audi, Porsche и других зарубежных брендов. По словам сторон, сумма сделки — до 500 млн рублей.

VK создаст собственную сеть центров обработки данных в Москве и Санкт-Петербурге, узнали «Ведомости».

Для подготовки специалистов в сферах разработки и использования беспилотников в 2024-2030 годы из федерального бюджета выделят 57,7 млрд рублей, выяснили «Ведомости». Из них 5,3 млрд рублей — в 2024 году, следует из паспорта проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».

«Росатом» стал единственным владельцем южнокорейского производителя литий-ионных аккумуляторов Enertech International, узнал «Ъ».

Контекст

Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал в интервью «Известиям» о регуляторе рынка криптовалют, перспективах приватизации и условиях формирования рынка розничных инвесторов.

Согласно данным агентства АК&М, по итогам первого квартала на российском рынке слияний и поглощений прошло 107 сделок на $12,1 млрд. Это в 2,6 раза больше в деньгах и в 1,3 раза — в количестве, чем годом ранее.

Рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам апреля вырос на 40,7%, до 495,5 тысяч машин, подсчитали в «Автостате». Результат оказался незначительно — на 0,4% или 2 тысячи, — ниже мартовского пика продаж, пишет «Ъ».