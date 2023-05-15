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Финансы
Таня Боброва

«Это не госуслуга»: замглавы Минфина — о том, как иностранные компании получают разрешения на уход из России Статьи редакции

Главное из интервью Алексея Моисеева «Известиям» — о регулировании криптовалюты, приватизации в России и сделках с иностранными компаниями.

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Про регулирование криптовалюты

  • В разработанной концепции о регулировании криптовалют в России надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их кошельках и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам этим занимается ФНС, поэтому «логично предположить», что и регулированием должна заниматься налоговая служба.
  • При этом «в базовом варианте» юрлица и физлица смогут добывать криптовалюту, продавать её на внешнем рынке или держать — больше ничего делать нельзя. Все операции по кошелькам должны быть задекларированы, а с дохода уплачен налог.
  • По словам Моисеева, информация о криптокошельке должна поступать в ФНС, Росфинмониторинг и ЦБ. При этом ФНС, «видимо, будет окном для деклараций». Законопроект о легализации майнинга криптовалют и её последующей продажи внесли в Госдуму в ноябре 2022-го.

Про компании из «недружественных» стран, которые уходят и продают активы в России

  • Уже примерно в течение месяца для таких компаний действует новое ограничение — лимиты на покупку валюты, рассказал Моисеев. Оно «динамическое» и зависит от конкретной ситуации на валютном рынке. При выдаче разрешения на сделку этот лимит учитывается.

Каждый раз, когда приходит сделка, иностранцам говорят, что лимит на этот месяц исчерпан. Поэтому валюту можно купить в следующем месяце или найти её где-то за рубежом.

Ограничения, безусловно, необходимы, поскольку были ситуации, когда сразу проходило много сделок и это оказывало влияние на валютный рынок. По-хорошему же такого быть не должно. Поэтому наша с Банком России задача, чтобы деятельность по входу-выходу компаний через комиссию по иностранным инвестициям не оказывала никакого влияния на валютный рынок.

Алексей Моисеев
  • Разрешения на сделки с иностранными активами компаний из «недружественных» стран в России выдаёт правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Моисеев отметил, что разрешение — это «не правило, а исключение из запрета».

Комиссия — не госуслуга, когда вы принесли стопку документов, поставили галочки и получили решение. Президент запретил эти сделки. И их разрешение — не правило, а исключение из запрета. Президент в указе не написал критерии, по которым выпускать иностранцев, он написал: «Запретить, но исключения разрешить». Вы чувствуете разницу, да?

Алексей Моисеев
  • Чиновник пояснил, что на комиссии обсуждают — «мирный развод с этим конкретно взятым иностранцем в интересах России или нет». Например, приходят Минпромторг, Минсельхоз и Минтранспорта на комиссию и просят выкупить у иностранца конкретный пароход, чтобы возить зерно. Россия может построить его и сама, но это займёт два года, а пароход нужен сейчас.

Про приватизацию в России

  • В начале мая 2023 года Моисеев заявил, что «большая приватизация» должна состояться, но надо понять, что продавать, а также сформировать рынок. В интервью он отметил, что задачи «просто раздать госсобственность побыстрее» нет. В целом же вопрос «большой приватизации» не стоит на повестке.
  • Одновременно идёт «активная цифровизация» Росимущества — до конца 2023 года ведомство должно закончить работу по аудиту и цифровизации, рассазал Моисеев. И в итоге создать маркетплейс, через который «люди могут приобрести то, что им нужно».

Например, ИП может зарегистрироваться на маркетплейсе по аналогии с личным кабинетом арендатора, который уже существует в Росимуществе. А будет ещё и маркетплейс, на котором предусмотрена вся электронная цепочка.

Человек на нём введёт критерии объекта, который его интересует. Например: «Краснодарский край, Ейский район. Недвижимое нежилое имущество». Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание.

Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию «Хочу купить» и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости и там же на маркетплейсе через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности. И всё это будет реализовано уже до конца 2023 года.

Алексей Моисеев

#новость #криптовалюта #росимущество

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12 комментариев
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 Влад Светлый

От создателей "парламент не место дискуссий".

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Владимир Егоров

Вот тоже пришло на ум)
Вспомнил ещё одно недавнее: «Вы стали депутатом, чтобы саботировать решения?»

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Вадим Д.
«Запретить, но исключения разрешить». Вы чувствуете разницу, да?

А-ха-ха 😁 Все почувствовали, правда?

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Вадим Д.
Будет принимать декларации людей об их кошельках и транзакциях

Эм... И многие ли будут приходить с такой декларацией? Ну просто толпы повалят, а ФНС будет радостно хлопать в ладоши.

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Вася Пражкин
Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание.

Сурово у них там, в Краснодарском крае, Ейском районе )

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Zoringer

Есть правило Робертсона - чем больше директив выдает начальство для решения какой-либо проблемы, тем хуже становится ситуация.

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Слегка Придурковатый

Ну и что за хуй этот Робертсон?

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Вадим Д.
Каждый раз, когда приходит сделка, иностранцам говорят, что лимит на этот месяц исчерпан

То есть никаких лимитов нет в помине, "купить в следующем месяце" — замена словам "идите на хрен" и просто "ищите валюту, где хотите"?

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Sergey S

У кого ты спрашиваешь мил человек ахахах :) а чего плохого в том, что курс не играет каждый раз ? Или в цифровизации? Я почитал комменты и думаю просто дурачек или анархист какой :) а кто из государств не хочет регулировать крипто валюту может скажите? Ну как дети ей богу

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Ware Wow
«Комиссия — госуслуга, когда вы принесли стопку *** и всё»
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g1mb0s

Ну технически он прав. Госуслугой это пока не является. Был бы регламент сроки, ответственные, стандарты форм и заявка на портале "госуслуг")))

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Мия Сергеева

не отпускать - в кандалы

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