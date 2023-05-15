«Это не госуслуга»: замглавы Минфина — о том, как иностранные компании получают разрешения на уход из России Статьи редакции
Главное из интервью Алексея Моисеева «Известиям» — о регулировании криптовалюты, приватизации в России и сделках с иностранными компаниями.
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Про регулирование криптовалюты
- В разработанной концепции о регулировании криптовалют в России надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их кошельках и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам этим занимается ФНС, поэтому «логично предположить», что и регулированием должна заниматься налоговая служба.
- При этом «в базовом варианте» юрлица и физлица смогут добывать криптовалюту, продавать её на внешнем рынке или держать — больше ничего делать нельзя. Все операции по кошелькам должны быть задекларированы, а с дохода уплачен налог.
- По словам Моисеева, информация о криптокошельке должна поступать в ФНС, Росфинмониторинг и ЦБ. При этом ФНС, «видимо, будет окном для деклараций». Законопроект о легализации майнинга криптовалют и её последующей продажи внесли в Госдуму в ноябре 2022-го.
Про компании из «недружественных» стран, которые уходят и продают активы в России
- Уже примерно в течение месяца для таких компаний действует новое ограничение — лимиты на покупку валюты, рассказал Моисеев. Оно «динамическое» и зависит от конкретной ситуации на валютном рынке. При выдаче разрешения на сделку этот лимит учитывается.
- Разрешения на сделки с иностранными активами компаний из «недружественных» стран в России выдаёт правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Моисеев отметил, что разрешение — это «не правило, а исключение из запрета».
- Чиновник пояснил, что на комиссии обсуждают — «мирный развод с этим конкретно взятым иностранцем в интересах России или нет». Например, приходят Минпромторг, Минсельхоз и Минтранспорта на комиссию и просят выкупить у иностранца конкретный пароход, чтобы возить зерно. Россия может построить его и сама, но это займёт два года, а пароход нужен сейчас.
Про приватизацию в России
- В начале мая 2023 года Моисеев заявил, что «большая приватизация» должна состояться, но надо понять, что продавать, а также сформировать рынок. В интервью он отметил, что задачи «просто раздать госсобственность побыстрее» нет. В целом же вопрос «большой приватизации» не стоит на повестке.
- Одновременно идёт «активная цифровизация» Росимущества — до конца 2023 года ведомство должно закончить работу по аудиту и цифровизации, рассазал Моисеев. И в итоге создать маркетплейс, через который «люди могут приобрести то, что им нужно».
От создателей "парламент не место дискуссий".
Вот тоже пришло на ум)
Вспомнил ещё одно недавнее: «Вы стали депутатом, чтобы саботировать решения?»
А-ха-ха 😁 Все почувствовали, правда?
Эм... И многие ли будут приходить с такой декларацией? Ну просто толпы повалят, а ФНС будет радостно хлопать в ладоши.
Сурово у них там, в Краснодарском крае, Ейском районе )
Есть правило Робертсона - чем больше директив выдает начальство для решения какой-либо проблемы, тем хуже становится ситуация.
Ну и что за хуй этот Робертсон?
То есть никаких лимитов нет в помине, "купить в следующем месяце" — замена словам "идите на хрен" и просто "ищите валюту, где хотите"?
У кого ты спрашиваешь мил человек ахахах :) а чего плохого в том, что курс не играет каждый раз ? Или в цифровизации? Я почитал комменты и думаю просто дурачек или анархист какой :) а кто из государств не хочет регулировать крипто валюту может скажите? Ну как дети ей богу
Ну технически он прав. Госуслугой это пока не является. Был бы регламент сроки, ответственные, стандарты форм и заявка на портале "госуслуг")))
не отпускать - в кандалы