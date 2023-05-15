Например, ИП может зарегистрироваться на маркетплейсе по аналогии с личным кабинетом арендатора, который уже существует в Росимуществе. А будет ещё и маркетплейс, на котором предусмотрена вся электронная цепочка.

Человек на нём введёт критерии объекта, который его интересует. Например: «Краснодарский край, Ейский район. Недвижимое нежилое имущество». Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание.

Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию «Хочу купить» и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости и там же на маркетплейсе через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности. И всё это будет реализовано уже до конца 2023 года.