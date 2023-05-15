Финансы
Полина Лааксо

Медиагруппа Vice Media подала заявление о банкротстве — в 2017 году она стоила $5,7 млрд Статьи редакции

Выкупить её могут за $225 млн, говорят источники.

  • В Vice Media Group входят издание Vice, производственные студии Vice Studios и Pulse Films, журнал Refinery29, платформа о моде и культуре I-D, маркетинговое агентство Virtue и другие активы, пишет Axios. Подача заявления не скажется на работе группы.
  • Главный кандидат на «выкуп» — «консорциум инвесторов», куда входят фонды Fortress Investment Group и Soros Fund Management. Оба инвестировали в Vice в 2019 году, а Fortress Investment Group выдала ей ещё один кредит уже в 2023 году — на сумму $30 млн. Они возьмут на себя «существенную долю обязательств» после закрытия сделки.
  • По данным NYT, потенциальная цена «выкупа» составит $225 млн. Однако Vice ещё может найти покупателя, который захочет заплатить больше, отмечает Axios. На время судебного процесса консорциум выделил группе $20 млн, чтобы она могла продолжать работу.
  • Vice запустили Шейн Смит, Суруш Алви и Гэвин МакИннес в 1994 году в виде журнала Voice of Montreal. Первые крупные инвестиции группа получила в 2011 году от коммуникационного холдинга WPP — сумму не раскрывали, но активы оценили в $34,3 млн (Axios отмечает, что это только активы, а не полная стоимость всего бизнеса).
  • В 2013 году в компанию вложился медиахолдинг Руперта Мёрдока 21st Century Fox: инвестиции составили $70 млн, а оценка — $1,4 млрд. После были сделки с A&E Networks, Walt Disney Company, инвестфирмой TPG и другими. Уже в 2017 году Vice Media оценили в $5,7 млрд.
  • С тех пор группа не получала публичной переоценки, а объём денежных вливаний в неё сокращался. В 2017 году она столкнулась с обвинениями в домогательствах на рабочем месте. В 2018-м Disney списала $157 млн из первоначальных инвестиций в $400 млн. А в 2019 году Vice сократила 10% штата.
  • В том же 2019-м компания купила Refinery29 за $400 млн, надеясь, что с помощью журнала увеличит выручку, но это не особо помогло. Дальше инвестиции она привлекала уже в виде долга, а не венчурных вливаний. Выйти на биржу через слияние с компанией-«пустышкой» тоже не получилось.
  • В 2023 году стало очевидно, что компания «отчаянно ищет покупателя», пишет Axios. Однако покупать бизнес больше чем за $1 млрд никто не хотел. Компания испытывала проблемы с выходом на прибыль, несла растущие убытки, сократила новостное подразделение Vice World News и лишилась нескольких руководителей.
  • По наблюдениям NYT, с подобными проблемами сталкиваются и другие медиакомпании. BuzzFeed объявил о закрытии новостного отдела, а Vox Media привлекла деньги по оценке вполовину меньше показателя 2015 года.
Сколько денег Vice Media привлекала с 2013 года по 2023-й и какую оценку получала. Слева-направо: дата и форма инвестиций, размер вложений, оценка

#новость

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13 комментариев
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 Вадим Д.

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Богдан Щедров
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Вадим Д.

Ни прибавить, ни убавить (-:

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Вектореан Элон

Не встречал нигде ни одного из вышеупомянутых названий, и не дал бы и рубля за все это не понятно что. Другое дело выкупить банкротящийся Google, ну или, накрайняк, местный колбасный цех.

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Пернатой

Потому что их у нас и не было. Это больше Европа и Америка. Смысл в том, что они в свое время были честными и у них были очень сильные репортажи. Интервью с наркодиллерами, с мексиканскими картелями, с военными повстанцами. Честно освещали всякую серую зону. А потом туда проник вирус левого либерализма с повесточка, которые до добра не доводит. Пиво бад подтвердит

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Кирилл Таран

А что там с пивом-то?

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Пернатой

Вы не знаете про пиво бад? Это тема последних нескольких недель. Был самый популярный бренд пива в Америке, особенно среди простых людей в глубинке. У нас это можно сравнить с Балтикой наверное, или хз, в пиве не разбираюсь. Ну и вот, там в рекламу взяли трансвестита, а американцы от этого охуели, и перестали пить. Там компания сейчас теряет сотни миллионов в убытках, как в акциях, так и в продажах. Люди специально бойкотируют, как в магазинах, так и на спортивных мероприятиях и на концертах, где раньше это все приносило огромную прибыль. Уже были случаи когда людей били за это пиво даже. Глубинные американцы проснулись, оказывается не только русские с такого охреневают. Это может стать трендом, и повесточка начнет исчезать, на что мы все сильно надеемся, лол.

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Генерал Ермолов

Основная ЦА того пива - обычные мужики, а рекламируют пиво какие-то то ли трансы, то ли трапы

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Artem Stebletsov

Andrew Tate убил

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Пернатой

Go woke go broke

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Евгений Широков

Добрым молодцам урок. Надо ещё самим как-то выживать, а не только инвестиции прожигать

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Пернатой

Тут скорее урок в старой добром лозунге go woke go broke. Повесточка денег не приносит, только 1 разорения, и я рад, что последнее время это все виднее. Дисней тот же хуй сосет, эх, как мы этого все ждали.

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Дмитрий Сараула

Если верить последнему скрину, то они привлекли 1,5 млрд за 10 лет — 150 млн в год.
Они что вообще выручку не получали? Или всё в блэк-джек спустили?

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