Сэм Альтман собрался привлечь $100 млн на криптостартап, который собирает биометрию глаза для уточнения личности — FT Статьи редакции
До мая 2023 года проект работал в «бета-режиме». В «ближайшие шесть недель» собирается запуститься публично.
- Глава OpenAI Сэм Альтман перешёл на «последние стадии» переговоров по привлечению $100 млн на стартап Worldcoin, рассказали FT трое собеседников, знакомые с ходом сделки. По словам одного из них, среди инвесторов числятся те, кто уже вкладывал деньги в стартап. В 2021 году Worldcoin привлёк $25 млн от фондов Andreessen Horowitz, Coinbase Global, Khosla Ventures, Day One Ventures а также основателя LinkedIn Рида Хоффмана.
- «Примечательно, что в условиях медвежьего рынка, а также криптозимы проект может привлечь такие инвестиции», — заметил один из осведомлённых источников. По его словам, после краха биржи FTX и других компаний многие фонды сократили инвестбюджеты в отрасли.
- Альтман основал Worldcoin в 2019 году вместе с партнёрами. Это бывший студент факультета теоретической физики Калифорнийского техинститута Александр Бланиа и Макс Новендстерн. Последний работал в инвестиционной фирме Bridgewater Associates и в финтех-стартапе Wave.
- Компания, по словам руководства, хочет решить две проблемы, которые возникли из-за быстрого развития ИИ: необходимость различать людей и ботов и предложить «форму безусловного базового дохода», с помощью которой получится смягчить последствия сокращений из-за внедрения ИИ.
- Worldcoin собирается использовать технологию сканирования радужной оболочки глаза, чтобы построить всемирную идентификационную систему. Вот как это будет работать, пишет TechCrunch: пользователь скачивает приложение и сканирует глаз через специальный «шар» со встроенной оптической системой. Издание не уточняет, где и как можно будет найти устройство.
- Как только система распознает радужку, данные пользователя добавят в базу «подтверждённых людей» и присвоят им численный код, уникальный криптографический «хэш». Скан сразу удалят из системы, чтобы избежать утечек, а «хэш» можно будет использовать в будущем, чтобы «анонимно подтверждать личность» в приложении.
- Bloomberg в 2021 году писало, что в обмен на сканирование человек получит криптовалюту, у проекта к тому же есть нативные токены Worldcoin. Но как это будет работать — неясно. FT говорит не о раздаче бесплатной крипты, а о «свободном доступе к токенам Worldcoin».
888 просмотров
Вот мой глаз, дай-ка мне щиткоинов, бродяга.
цифровой всемирный ГУЛАГ хотят построить, потрясающе
Почему сразу Гулаг?«и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (Втор.6:8,9)
А как же более проверенные временем аналогии?
Чистый скам.
Потому что схема проверена годами:
Крипта + что-нибудь про безопасность и анонимность (но чтобы обязательно с идентификацией) + всемирность.
Что же, да начнется перепись непуганных инвесторов
Предлагаю стартап.
Платные биотуалеты. Регаешься с приложке, скидываешь ей дикпик. Далее во время посещения биотуалета он сам определит юзера и спишет оплату за посещение.
отличная идея, покупаю
Нахрен надо.
Вон там Apppe совместно с Google и Microsoft через FIDO Alliance выкатили Passkeys на смену небезопасным паролям.
Чем быстрее их все внедрят, тем лучше.