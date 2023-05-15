Правительство упростило льготные кредиты для ИТ-компаний — бизнесу необязательно быть получателем налоговых льгот Статьи редакции
Так больше фирм смогут получить кредит, а это «обеспечит высокий уровень независимости от импорта программных продуктов», считают чиновники.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому отменяется одно условие для получения льготного кредита компаниями-разработчиками.
- Теперь аккредитованная фирма не обязательно должна быть получателем налоговых льгот и применять пониженные страховые взносы. По-прежнему нельзя выплачивать дивиденды за счёт льготных кредитов, нужно индексировать зарплату всем сотрудникам и сохранять среднесписочную численность на уровне 85%.
- Правительство планирует, что больше ИТ-компаний смогут получить кредит под 3% годовых, а это «сохранит плановую динамику внедрения российского программного обеспечения».
- Льготные кредиты доступны с 2019 года. Суммы от 5 млн до 10 млрд рублей можно потратить на внедрение и разработку программ.
- В августе 2022 года Минцифры предлагало отменить и другие требования для компаний. Например, убрать обязательство по индексации зарплат.
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Ну хоть что-то постепенно упрощают. Изначально какие-то заградительные условия были.
"Так больше фирм смогут получить кредит, а это «обеспечит высокий уровень независимости от импорта программных продуктов», считают чиновники"
Они так много и долго рассказывают о всевозможной независимости в разных сферах, но чёт пока не видно
по гречке полная независимость
Она такая независимая, что по цене нынешнего кг гречи раньше можно было взять 3-5. Успех, я считаю
На Озоне Увелка по 100 руб за кг - а раньше сколько была?
Я в Европе эту же Увелку по 4-5 евро за кг покупаю.
И получаешь, наверное, не 35 тысяч рублей
Не 35, но меньше чем получал бы в Москве.
Что же, мы тебя тут ждём! Возвращайся!
Да не, спасибо, будем в Европе загнивать дальше. Тут поспокойнее.
Тут греча дешевле!
Бабы красивее!
Там тоже ничего такие)
Что нужно, что бы загасить раскручивающуюся инфляцию. Правильно, выдать еще больше кредитов под 3%
Пару ссылок для информации. Годовая инфляция Германии, март 2023 - 7,8%. РФ, апрель 2023 - 2,3%. https://www.interfax.ru/business/895762 https://www.interfax.ru/business/901264
чувак, мои походы в магазин говорят об обратном.
а шринкфляция теперь добралась даже уже до упаковок сыра. Сколько помню, всегда были по 200 грамм стандартные куски, счас 180 гр у некоторых
сыр ладно, скоро ценники на мясо будут по 100 грамм
А мои подтверждают минимальную инфляцию,чувак.
Сообщение удалено
Плюс, по магазину все понятно сразу
Очень позитивная новость. Начинаю потихоньку изучать условия получения кредита.
Жду статьи на тему как получить кредит на создание телеграмм-канала