Финансы
Маша Цепелева

Правительство упростило льготные кредиты для ИТ-компаний — бизнесу необязательно быть получателем налоговых льгот Статьи редакции

Так больше фирм смогут получить кредит, а это «обеспечит высокий уровень независимости от импорта программных продуктов», считают чиновники.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому отменяется одно условие для получения льготного кредита компаниями-разработчиками.
  • Теперь аккредитованная фирма не обязательно должна быть получателем налоговых льгот и применять пониженные страховые взносы. По-прежнему нельзя выплачивать дивиденды за счёт льготных кредитов, нужно индексировать зарплату всем сотрудникам и сохранять среднесписочную численность на уровне 85%.
  • Правительство планирует, что больше ИТ-компаний смогут получить кредит под 3% годовых, а это «сохранит плановую динамику внедрения российского программного обеспечения».
  • Льготные кредиты доступны с 2019 года. Суммы от 5 млн до 10 млрд рублей можно потратить на внедрение и разработку программ.
  • В августе 2022 года Минцифры предлагало отменить и другие требования для компаний. Например, убрать обязательство по индексации зарплат.

#новость #кредиты

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23 комментария
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 Иван Серик
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Вадим Д.

Ну хоть что-то постепенно упрощают. Изначально какие-то заградительные условия были.

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Марк Силин

"Так больше фирм смогут получить кредит, а это «обеспечит высокий уровень независимости от импорта программных продуктов», считают чиновники"
Они так много и долго рассказывают о всевозможной независимости в разных сферах, но чёт пока не видно

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Хозяин

по гречке полная независимость

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Марк Силин

Она такая независимая, что по цене нынешнего кг гречи раньше можно было взять 3-5. Успех, я считаю

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Хозяин

На Озоне Увелка по 100 руб за кг - а раньше сколько была?
Я в Европе эту же Увелку по 4-5 евро за кг покупаю.

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Sergei Timofeyev

И получаешь, наверное, не 35 тысяч рублей

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Хозяин

Не 35, но меньше чем получал бы в Москве.

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Sergei Timofeyev

Что же, мы тебя тут ждём! Возвращайся!

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Хозяин

Да не, спасибо, будем в Европе загнивать дальше. Тут поспокойнее.

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Sergei Timofeyev

Тут греча дешевле!

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Хозяин

Бабы красивее!

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Владимир Владимирович

Там тоже ничего такие)

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under construction

Что нужно, что бы загасить раскручивающуюся инфляцию. Правильно, выдать еще больше кредитов под 3%

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Алексей Остров

Пару ссылок для информации. Годовая инфляция Германии, март 2023 - 7,8%. РФ, апрель 2023 - 2,3%. https://www.interfax.ru/business/895762 https://www.interfax.ru/business/901264

Инфляция в Германии в марте замедлилась до 7,8%
Инфляция в Германии в марте замедлилась до 7,8%
www.interfax.ru
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under construction

чувак, мои походы в магазин говорят об обратном.

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Даниил Слесарчук

а шринкфляция теперь добралась даже уже до упаковок сыра. Сколько помню, всегда были по 200 грамм стандартные куски, счас 180 гр у некоторых

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under construction

сыр ладно, скоро ценники на мясо будут по 100 грамм

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ЧятЖПТ

А мои подтверждают минимальную инфляцию,чувак.

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under construction

Сообщение удалено

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Владимир Владимирович

Плюс, по магазину все понятно сразу

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Алексей Остров

Очень позитивная новость. Начинаю потихоньку изучать условия получения кредита.

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Пьяный кролик

Жду статьи на тему как получить кредит на создание телеграмм-канала

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