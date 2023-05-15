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Евросоюз одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard Статьи редакции

В Великобритании она заблокирована местным антимонопольным регулятором.

  • О том, что регулирующий орган Евросоюза одобрил поглощение корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard за $68,7 млрд, стало известно 15 мая 2023 года.
  • Еврокомиссию убедили обязательства Microsoft, связанные с «облачным» геймингом. Напомним, что американская корпорация заключила серию 10-летних соглашений, в том числе с NVIDIA и Nintendo. По ним компания обязалась выпускать игры Activision Blizzard на различных облачных платформах, в том числе шутеры из серии Call of Duty.
  • В регуляторе посчитали, что поглощение не нанесёт существенного вреда конкуренции на рынке консолей. В Еврокомиссии пришли к выводу, что для Microsoft будет невыгодно отказываться от выпуска игр Activision Blizzard на PlayStation.
  • В декабре 2022 года Федеральная торговая комиссия США подала в суд, с целью оспорить сделку. По мнению регулятора, она может затормозить инновации на зарождающихся игровых рынках, например, развитие облачных сервисов и игр по подписке.
  • В апреле 2023 года антимонопольный орган Великобритании заблокировал сделку, объяснив это тем, что она навредит рынку облачного гейминга, инновациям и разнообразию выбора для игроков. Microsoft заявила, что обжалует решение.

#новость #microsoft #activision

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18 комментариев
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 Александр Пустовалов
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Иван Серик
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Амбассадор Черноголовки

Microsoft Activision Blizzard Company

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Вектореан Элон

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Denis Popov

Ситуация кста как дивами газпрома похожая. Вот памп на новости что майки покупают и моя легчайшая тыща баксов на близзах и потом новость что бриташки заблокировали сделку - слив. Греют гоев.

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Andrey Yukin

Конечно не повредит PS… но Xbox вознесет)))

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Pavel Petel

Если колда выходит и на пс, то зачем покупать икс бокс решительно не понятно.

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Denis Popov

в мире в основном на консолях шпилят. на пеке это долбоебизм по их мнению. када можно с пультом на диване на плазмаче в тоже самое играть

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Слегка Придурковатый

Очевидно же, что под "пс" комментатор выше имел в виду "плэй стэйшн".

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Pavel Petel

Именно.

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jonewayne

Вот никогда этого не понимал. Спокойно контролил инвокера ещё в первой доте, но все попытки поиграть в игры типа Horizon (не говоря про шутаны) на плойке заканчивались тем, что я оставлял эту затею. Ну неудобно же.

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Denis Popov

дело привычки. консольщик тоже будет плеваться с клавы и что сидеть надо как на работе и экран крошечный. покупал под ведьмака самый пиздатый геймпад хбох элит. с лепестками. охуительно боевку на нем вести просто мельница смерти. но эти ебучие джойстики после мыши...

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Pavel Petel

Я про плейстейшен, а не про ПК. Они конечно могут все купленное засунуть в подписку, только это уже будет не про бизнес.

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Vitaly Ya

Не могут, там соглашение что колду добавлять в пасс не будут

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Sanya

Можно сделать скидку в XBOX Store -60%, а на плойке продавать по фулл прайс, что уже преимущество

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Denis Popov

на автомате расшифровал как пи си. ну конкретно бокс помню выгодно было брать во времена майнинг пиздеца. комп за копейки по цене говновидеокарты. щас не знаю.

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Paul Brezcuu

Боби котик потирает свои потные ручки, это лев среди капиталистов. Интересно, а есть вариант просто плюнуть на рынок Великобритании, если они будут продолжать стоять в позе, и закрыть сделку? В любом случае англичане будут использовать аккаунты ЕС подписки xbox, и на продажи это не сильно повлияет

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Алеоп

Даже не занесли никому, какие молодцы

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