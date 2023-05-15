Евросоюз одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard Статьи редакции
В Великобритании она заблокирована местным антимонопольным регулятором.
- О том, что регулирующий орган Евросоюза одобрил поглощение корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard за $68,7 млрд, стало известно 15 мая 2023 года.
- Еврокомиссию убедили обязательства Microsoft, связанные с «облачным» геймингом. Напомним, что американская корпорация заключила серию 10-летних соглашений, в том числе с NVIDIA и Nintendo. По ним компания обязалась выпускать игры Activision Blizzard на различных облачных платформах, в том числе шутеры из серии Call of Duty.
- В регуляторе посчитали, что поглощение не нанесёт существенного вреда конкуренции на рынке консолей. В Еврокомиссии пришли к выводу, что для Microsoft будет невыгодно отказываться от выпуска игр Activision Blizzard на PlayStation.
- В декабре 2022 года Федеральная торговая комиссия США подала в суд, с целью оспорить сделку. По мнению регулятора, она может затормозить инновации на зарождающихся игровых рынках, например, развитие облачных сервисов и игр по подписке.
- В апреле 2023 года антимонопольный орган Великобритании заблокировал сделку, объяснив это тем, что она навредит рынку облачного гейминга, инновациям и разнообразию выбора для игроков. Microsoft заявила, что обжалует решение.
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Microsoft Activision Blizzard Company
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Ситуация кста как дивами газпрома похожая. Вот памп на новости что майки покупают и моя легчайшая тыща баксов на близзах и потом новость что бриташки заблокировали сделку - слив. Греют гоев.
Конечно не повредит PS… но Xbox вознесет)))
Если колда выходит и на пс, то зачем покупать икс бокс решительно не понятно.
в мире в основном на консолях шпилят. на пеке это долбоебизм по их мнению. када можно с пультом на диване на плазмаче в тоже самое играть
Очевидно же, что под "пс" комментатор выше имел в виду "плэй стэйшн".
Именно.
Вот никогда этого не понимал. Спокойно контролил инвокера ещё в первой доте, но все попытки поиграть в игры типа Horizon (не говоря про шутаны) на плойке заканчивались тем, что я оставлял эту затею. Ну неудобно же.
дело привычки. консольщик тоже будет плеваться с клавы и что сидеть надо как на работе и экран крошечный. покупал под ведьмака самый пиздатый геймпад хбох элит. с лепестками. охуительно боевку на нем вести просто мельница смерти. но эти ебучие джойстики после мыши...
Я про плейстейшен, а не про ПК. Они конечно могут все купленное засунуть в подписку, только это уже будет не про бизнес.
Не могут, там соглашение что колду добавлять в пасс не будут
Можно сделать скидку в XBOX Store -60%, а на плойке продавать по фулл прайс, что уже преимущество
на автомате расшифровал как пи си. ну конкретно бокс помню выгодно было брать во времена майнинг пиздеца. комп за копейки по цене говновидеокарты. щас не знаю.
Боби котик потирает свои потные ручки, это лев среди капиталистов. Интересно, а есть вариант просто плюнуть на рынок Великобритании, если они будут продолжать стоять в позе, и закрыть сделку? В любом случае англичане будут использовать аккаунты ЕС подписки xbox, и на продажи это не сильно повлияет
Даже не занесли никому, какие молодцы