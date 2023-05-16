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Источник: «Сбер»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 мая: доллар — 79,10 рубля, евро — 86,08 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:28 мск: доллар — 79,88 рублей, евро — 87,15 рубля.

Курсы на Forex на 03:11 мск: доллар — 79,46 рубля, евро — 86,43 рубля. На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,46 рубля.

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VK представила операционные результаты за певрый квартал 2023 года, хотя инвесторы ожидали отчётность по МСФО. Компания не раскрыла данные по EBITDA, чистой прибыли и долгу. Перспективы бумаг VK — в материале «Ведомостей».

Какие есть проблемы и трудности

«Ъ» ознакомился с письмом замглавы Минпромторга Василия Шпака, направленным в Минпросвещения 12 апреля. Ссылаясь на обращения отраслевых ассоциаций, объединяющих производителей вычислительной техники, чиновник просит коллег «с учётом дефицита квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники» скорректировать образовательные программы для специалистов в техникумах и колледжах.

Росавиация направила в Минпромторг предложение о создании российского лёгкого самолёта для обучения пилотов, узнали «Ведомости». Острую потребность в таких машинах испытывают учебные центры ведомства по всей России.

Кто и как адаптируется

«МТС-банк» выводит на рынок новый продукт — платёжную карту со скидкой вместо кешбэка. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что скидка сразу вместо ожидания кешбэка может оказаться для клиентов привлекательной.

Общественное движение «Информация для всех» предлагает перевести все сайты федеральных органов власти на поддомен gov.ru, узнал «Ъ». А администратора «государственной» доменной зоны — сейчас это ФСО — назначить их единым хостером.

Кнопка SOS «Эры-Глонасс» может обзавестись функцией голосового помощника, через которую можно будет управлять устройствами в автомобиле, рассказал «РИА Новости» глава «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Контекст

Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое. В первом квартале 2022-го продали около 87 тысяч устройств с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера», а в первом квартале 2023-го уже 300 тысяч, посчитали в «М.Видео-Эльдорадо».

Тенденцию «Ведомостям» подтвердили компании-производители и маркетплейсы, а опрошенные эксперты связывают популярность телевизоров с российскими ОС с удобством экосистемных сервисов.