«МТС Банк» выпустил карту с ежедневными скидками вместо кешбэка в конце месяца Статьи редакции
Максимальная сумма скидки в месяц — 10 тысяч рублей.
- Оформить заявку на карту «Скидка везде» можно на сайте. В отделении банка её выдадут в тот же день, а курьером привезут на следующий. Обслуживание будет бесплатным, если совершать от пяти покупок в месяц. В остальных случаях оно составит 99 рублей в месяц.
- Скидки предоставят во всех магазинах, в том числе в интернете, а также в мобильных приложениях. В первые два месяца она составит 3% от суммы покупки в онлайне и 1% — в офлайне. С третьего условия изменятся: если клиент совершает менее 25 покупок в месяц, скидка в интернете сократится до 1%.
- Категории-исключения — это платежи в приложении банка и по QR-кодам, телекоммуникационные услуги, транзакции в ломбардах, оплата штрафов и жилищно-коммунальных услуг и другое.
- За счёт «новизны предложение может выстрелить», считают некоторые опрошенные «Ъ» участники рынка. Особенно если учесть, что кешбэк «обычно описывается сложными правилами». Последнее подмечают и в МТС: в случае со скидкой клиент получает выгоду в момент оплаты. С кешбэком же он вынужден отслеживать отчисления отдельно и разбираться, почему они такие, говорит директор направления дебетовых карт банка Григорий Мирзоян.
- Чтобы «вытеснить» программы кешбэка в скидочной схеме должны быть очевидные преимущества для клиентов. Но у «МТС Банка» их нет, считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. По его словам, лимит по размеру скидки «ещё хуже, чем по программам кешбэка». В Ассоциации банков также предупреждают: вопросы могут возникнуть у ФНС, так как прямую скидку можно посчитать подарком, с которого надо платить налог.
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А может, разумеется, и не выстрелить.
В целом-то получить скидку сразу, на месте, а не ждать начисления кешбэков , вроде бы и неплохо. Но 146%, что условия будут меняться каждый месяц, хрен поспеешь за ними.
Собственно так у меня МТС и своровал деньги - молчком поменял условия моего тарифа и стал списывать деньги автоплатежом с карты. Пока я понял, что произошло - улетело 3 000 рублей.
пытались в итоге разобраться и вернуть их?)
Вернуть не пытался - я нашел поиском на сайте новость об изменении тарифов сайта, так что у них была отмазка. Я просто перестал пользоваться их услугами.
Помнится я тогда же провел эксперимент. Сделал звонок со своего номера МТС на новый номер Мегафон и тут же положил трубку. И заказал выписку у обоих провайдеров.
У Мегафона длительность звонка была 2 секунды, а у МТС - 3, а 3 и больше секунды у него тарифицировалась как минута. Ну то есть чистое мошенничество. Я конечно показал это всем кому могу и несколько человек в итоге ушло от МТС - 2 моих коллеги и 6 родственников.
Но проблема в том, что опсосы в принципе мошенники. Да, никто из них не обворовывал меня так сильно как МТС, но тот же Мегафон, когда я купил пакет Интернет, просто тупо снял деньги с моего счета, и заблокировал телефон, а не из пакета Интернет, они сказали, что надо было перезагрузить телефон и ничего не вернули.
Скорее застрелить может, а не выстрелить
А с 5 месяца, если не совершать покупок на хулиард рублей, то обслуживание станет платным по 999 рублей
К с 12 месяца в целом карта станет платная а кешбек отрицательным
Будет наебалово 146%
А если серьезно, просто вдумайтесь, создатели карты в самом деле думают, что кто-то блять считает количество своих покупок в месяц с определенной карты? Вести учёт и понимать, сколько и куда тратится это одно, а другое дело количество транзакций. Ну это просто дурка создателей
Самый просто способ получить и сэкономить деньги - это не тратить их. Кэшбек 100% бесплатно и без регистрации
На это и расчет, чем более сложные и запутанные условия, тем больше возможностей для обмана.
МТС БАНК…ну дальше можно не читать
Фейковая скидка. Скажут , что мол товар стоил «99999 рублей» , сегодня скидка аж до 89% , цена со скидкой «10999» скептически к фейковым скидкам отношусь.
Как я понимаю, скидка будет на стороне банка на покупку в любом магазине любого товара
"Обслуживание будет бесплатным, если совершать от пяти покупок в месяц."
А если купить, потом вернуть - засчитают?
Зная контору мтс, они еще и спишут потом что-то
Ещё и 600₽ непонятно за что сдерут..
Интересно, а у них уже началось - вы оплатили картой, а значит согласились на наше предложение о страховке.
Вы взмахнули картой и тем самым выразили согласие получать наш ежедневный гороскоп
Достаточно просто кивнуть
Знаем мы этот МТС:
- Почему я не получил скидку, я же купил товар в магазине?
- У нас он в базе не числится
- Но вот же, адрес, чек
- Ничего не знаем, мы работает только с проверенными магазинами
МошенническийТрансСексуальный Банк
1% у так у всех есть, а кое-где и 2-3%. Не взлетит.
у всех банков есть моментальная скидка с покупки в 1%?
Гораздо важнее надёжность банка, а не периодичность выплаты кешбека.
А МТС это такой бренд от которого лучше бежать без оглядки. У меня они уже своровали 3000 руб в 2009, больше моих денег им не видать как своих ушей.
Смысл в 1%, если у банков сейчас есть по категориям 5%. Да и в целом кешбэк приятнее получать - раз в месяц получаешь сумму, накопление которой можешь не замечать. Тут же скидку эту не заметишь
«Смысл в 1%, если у банков сейчас есть по категориям 5%». заметка-то про скидочную схему, которую банк пытается отделить от «кешбэковой». поэтому я и уточняю: точно ли речь в комментарии выше о !скидке! (а она, судя по вашему комментарию, о кешбэке). у тинька далеко не каждый месяц есть категория 1% за все покупки. мне часто выпадает ерундистика или невыгодные предложения — типа кешбэка с покупок на озоне, где выгоднее платить их собственной картой
Про скидку понимаю, поэтому и описал дальше, что кешбэк получать интереснее.
Это проблема как раз Тинька, где тебе валятся всякие искусства, цветы и пр. В Альфе стабильно падают жирные категории - часто рестики и такси, супермаркеты два раза к ряду попадали
Они и так на всё скидки предлагают, так ещё и в конце месяца будут больше предлагать.
Будет у носителей карт ощущение нахождения в куче денег, но эта куча денег окажется кучей флаеров...
за чей счет скидка?
За счет эквайринговой комиссии
Благими намерениями...
А стикеры вообще будут присылать?) Вы бы с ними сначала разобрались. Какой смысл от нововведений если конкуренты быстрее их отправляют. Альфовский уже три месяца использую, за неделю после анонса получил
Подскажу, что реально может заинтересовать людей взять вашу карту, просто рассмотреть вариант сменить для части платежей - кешбек, который идет на оплату услуг связи - телефона, домашнего инета и тд. Например 3% со всех покупок приходят рублями для оплаты связи. Второй уровень - оплата связи не только своих договоров, но и 5 договоров родственников. Третий уровень - любой договор МТС оплачивается. В итоге многие начнут качать оплаты через вас
Начались поползновения в сторону отказа от кешбэков этих ваших? А скидки эти и спецпредложения полная дичь, там всегда манипуляция ценником. Для примера взять тот же Яндекс.Маркет где тинька постоянно выдает повышенный кешбек, но большая часть товаров дешевле в других маркетах, причем часто ровно на сумму этого самого кешбэка. В этой борьбе в любом случае наеб..ут покупателей.
Смотря что покупать на самом деле, я беру кофе в пакетиках 20 шт, в Яндекс маркете дешевле чем где либо вообще + ещё и кэшбек отдельно начисляется, смотря что брать..