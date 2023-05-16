Twitter купил сервис для поиска работы Laskie — Axios Статьи редакции
Стороны не раскрыли сумму сделки, но источник издания оценил её в «десятки миллионов» долларов.
- Покупка Laskie — первое приобретение Twitter после того, как соцсеть возглавил Илон Маск, пишет Axios. Сделка поможет превратить Twitter в «суперприложение» со множеством функций, считает издание.
- Laskie основал в Сан-Франциско в 2021 году Крис Бакке. До этого он уже продал один свой стартап онлайн-бирже вакансий Indeed.
- На сайте Laskie теперь указано, что сервис не доступен.
По данным Crunchbase, Laskie привлёк $6 млн в 2021 году.
- 12 мая 2023 года Илон Маск объявил, что новым гендиректором соцсети станет Линда Яккарино — бывшая глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal.
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Удобно, чтобы вновь уволенным сотрудникам было проще находить новое место))
Маск конечно играет по крупному 👏
Laskie Twitter-а
Ай да твиттер, ласка просто (-:
- Каайф!
- Э! Не кайф, а услада)
ну, суперприложением это уже вряд ли станет..