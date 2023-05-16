Финансы
Маша Цепелева

Twitter купил сервис для поиска работы Laskie — Axios Статьи редакции

Стороны не раскрыли сумму сделки, но источник издания оценил её в «десятки миллионов» долларов.

  • Покупка Laskie — первое приобретение Twitter после того, как соцсеть возглавил Илон Маск, пишет Axios. Сделка поможет превратить Twitter в «суперприложение» со множеством функций, считает издание.
  • Laskie основал в Сан-Франциско в 2021 году Крис Бакке. До этого он уже продал один свой стартап онлайн-бирже вакансий Indeed.
  • На сайте Laskie теперь указано, что сервис не доступен.
    По данным Crunchbase, Laskie привлёк $6 млн в 2021 году.
  • 12 мая 2023 года Илон Маск объявил, что новым гендиректором соцсети станет Линда Яккарино — бывшая глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal.
Скриншот Laskie

#новость #twitter

411 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 Alex Shevchenko

Удобно, чтобы вновь уволенным сотрудникам было проще находить новое место))

Ответить
Развернуть ветку
Astas Jr

Маск конечно играет по крупному 👏

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Красильников
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Laskie Twitter-а

Ай да твиттер, ласка просто (-:

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

- Каайф!
- Э! Не кайф, а услада)

Ответить
Развернуть ветку
Костя Маслов

ну, суперприложением это уже вряд ли станет..

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
null