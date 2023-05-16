Суд в Москве обязал Meta* вернуть блогерам 3 млн рублей, которые они не смогли потратить на таргетинг Статьи редакции
Истцы просили и компенсацию морального вреда в 15 млн рублей за то, что «были вынуждены искать новые источники продвижения, вкладывая в это дополнительные денежные средства».
- Мещанский районный суд Москвы обязал Meta* выплатить 4,5 млн рублей по групповому иску от 15 блогеров, сообщил «Ведомости» из зала заседания. 3 млн рублей из этой суммы — расходы на таргетированную рекламу в Instagram* и Facebook*, которую истцы не смогли запустить из-за отключения услуги в России. Издание не уточнило, на что приходятся остальные 1,5 млн рублей.
- Иск подали в октябре 2022 года. Обращение инициировало общественное движение «Совет блогеров». Его основатель Валерия Рытвина представляла интересы истцов в суде.
- В иске они утверждали, что оплатили таргет ещё в 2021 году, но после 4 марта 2022 года, когда сервис стал недоступен, «лишились возможности пользоваться уже оплаченным инвентарём». Истцы утверждали, что Meta* нарушила закон «О защите прав потребителей», и требовали 18 млн рублей от компании. Из этих денег 15 млн рублей — компенсация морального вреда, выразившегося, как следует из текста иска, «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».
- В октябре 2021 года Роскомнадзор составил на Meta* протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации, а в декабре компания получила штраф на 1,9 млрд рублей. Facebook* заблокирован в России с 4 марта 2022 года. 21 марта суд в России признал Meta* экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, с того же дня без VPN недоступен Instagram*.
*Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией в России.
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Скрепно ли брать деньги у вражеской экстремистской организации? 🤨
торговать же поставляя металл, нефть, газ на заводы на которых производят оружие и снаряды используемые против России же не западло. На чипы из Китая, которые используют в европейском и американском вооружении без каких-либо оговорок о том что продукцию произведëную из российского сырья не допускается передавать в недружественные России страны. При этом торговля, как заявляют, с недружественными странами сокращается не по вине России, а потому что недружественные страны ограничивают. Т.е. сами бы торговали и дальше и чем больше тем лучше. Причем заявляют что другие страны используют не рыночные способы. Хотя ОПЕК это картель по установке ограничений на объёмы и цены, который как раз и есть не рыночный способ. И кстати, картельный сговор запрещен законом в РФ и уголовно наказуем. Так что в моем личном понимании это странно выглядит.
Прогрессивно ли «просвещенным» европейцам присваивать «варварские» деньги?
Да чем их там просветили-то? Но 1:1 (-:
Это да, с «просветленными» перегнул. Невежа(
чтобы изъять их в качестве частичного погашения задолженности по налогам тех же блогеров 🤣🤣🤣
Совет блоггеров мать его. Совет блоггеров.... Ебушки-воробушки, ещё никогда не было так стыдно. А что дальше, коллегия владельцев телеграмм-каналов?
А что не так? Блогер в наше время такая же профессия, объединяются, чтобы отстаивать свои права
Основательница - Валерия Рытвина - отбитая на голову женщина, так что всё сходится.
Не знаком с ней, не могу судить какая она, но иск сработал.
Значит что-то полезное сделала.
А почему не 60к?
При чём здесь 60к?
так у него по нику понятно
А притом что ты 15 рублёвый
Таблетки не выпил?
Потому что персональные данные надежно хранятся в ЦРУ у рептилоидов
Надо срочно арестовать счета Цукерберга в Сбербанке, что бы не смог вывести оттуда бабло.
Гугл передает привет
"требовали 18 млн рублей от компании. Из этих денег 15 млн рублей — компенсация морального вреда"
По пацански
А не это ли иностранным финансированием со стороны экстремистской организации будет являться?
так это же финансирование экстремистских организаций
теперь совет блогеров должны на 20ку посадить
писец, кстати, неженки. А если кто-то скажет что их контент гавно, так у них инфаркт или что?
падением охватов случайно произошло не из за того что кто то заблокировал соц сеть?) Хотя нет
Это стандартный текст для исков.
тем не менее представляет тех кто этими текстами пользуется очень убогими
Интересно, как ты в иске обоснуешь требование денег за моральный ущерб?
так не было никакого морального ущерба, если моральное состояние зависит от охватов и лайков, то это надо лечить, собственно в психологии болезненная зависимость от чужого одобрения обозначена. И не является нормальным состоянием. Этак можно на любого встречного подавать в суд за отсутствие одобрительного кивка за то что стильно оделся... Или что не бегут гурьбой попросить автограф.
да и почему бы не подавать в суд на блогеров за то что обещая интересный контент, их оказался помойкой, а ты испытал моральные страдания. Потратил время на просмотр и вообще получил психологическую травму от самого факта существования подобных людей. Чую я что в суде это не прокатит
Самое интересное, что в FB не предоплата за рекламу, а постоплата. Как это вообще было возможно. Или какие-то варианты ещё допустимы, кто-то знает?
Постоплата за рекламу была?
Серьезно?
Можно на 3 ляиа открутить рекламу, а потом заплатить?
Кидаешь 3 ляма в личный кабинет и постфактум крутишь. Деньги вывести не можешь
Кидаешь 3 ляма предоплат и постфактум крутишь. Это называется предоплата
Лимиты есть, сначала 5$ и по нарастающей до 800$ мб уже более
А с Ютуба когда?..)
Истцы не туда истцуют...
И толку от этого решения, выполнять они явна его не будут.
Требую ФИО судебного пристава кому поручили взыскать задолжность
получать деньги в америке! ой а вы же визы не выдаете - а это yже не наши проблемы
Я испытываю нравственные страдания и стресс от всей прекрасной политики моей страны, на меня когда в суд подадут?
Забавная ситуация: заблокировал РКН, а виноват Цукер.