Финансы
Маша Цепелева

Суд в Москве обязал Meta* вернуть блогерам 3 млн рублей, которые они не смогли потратить на таргетинг Статьи редакции

Истцы просили и компенсацию морального вреда в 15 млн рублей за то, что «были вынуждены искать новые источники продвижения, вкладывая в это дополнительные денежные средства».

  • Мещанский районный суд Москвы обязал Meta* выплатить 4,5 млн рублей по групповому иску от 15 блогеров, сообщил «Ведомости» из зала заседания. 3 млн рублей из этой суммы — расходы на таргетированную рекламу в Instagram* и Facebook*, которую истцы не смогли запустить из-за отключения услуги в России. Издание не уточнило, на что приходятся остальные 1,5 млн рублей.
  • Иск подали в октябре 2022 года. Обращение инициировало общественное движение «Совет блогеров». Его основатель Валерия Рытвина представляла интересы истцов в суде.
  • В иске они утверждали, что оплатили таргет ещё в 2021 году, но после 4 марта 2022 года, когда сервис стал недоступен, «лишились возможности пользоваться уже оплаченным инвентарём». Истцы утверждали, что Meta* нарушила закон «О защите прав потребителей», и требовали 18 млн рублей от компании. Из этих денег 15 млн рублей — компенсация морального вреда, выразившегося, как следует из текста иска, «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».
  • В октябре 2021 года Роскомнадзор составил на Meta* протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации, а в декабре компания получила штраф на 1,9 млрд рублей. Facebook* заблокирован в России с 4 марта 2022 года. 21 марта суд в России признал Meta* экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, с того же дня без VPN недоступен Instagram*.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией в России.

#новость

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 Вадим Д.

Скрепно ли брать деньги у вражеской экстремистской организации? 🤨

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Neutron

торговать же поставляя металл, нефть, газ на заводы на которых производят оружие и снаряды используемые против России же не западло. На чипы из Китая, которые используют в европейском и американском вооружении без каких-либо оговорок о том что продукцию произведëную из российского сырья не допускается передавать в недружественные России страны. При этом торговля, как заявляют, с недружественными странами сокращается не по вине России, а потому что недружественные страны ограничивают. Т.е. сами бы торговали и дальше и чем больше тем лучше. Причем заявляют что другие страны используют не рыночные способы. Хотя ОПЕК это картель по установке ограничений на объёмы и цены, который как раз и есть не рыночный способ. И кстати, картельный сговор запрещен законом в РФ и уголовно наказуем. Так что в моем личном понимании это странно выглядит.

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Андрей Панов

Прогрессивно ли «просвещенным» европейцам присваивать «варварские» деньги?

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Вадим Д.

Да чем их там просветили-то? Но 1:1 (-:

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Андрей Панов

Это да, с «просветленными» перегнул. Невежа(

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Neutron

чтобы изъять их в качестве частичного погашения задолженности по налогам тех же блогеров 🤣🤣🤣

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Евгений Широков

Совет блоггеров мать его. Совет блоггеров.... Ебушки-воробушки, ещё никогда не было так стыдно. А что дальше, коллегия владельцев телеграмм-каналов?

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Денис

А что не так? Блогер в наше время такая же профессия, объединяются, чтобы отстаивать свои права

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habanero

Основательница - Валерия Рытвина - отбитая на голову женщина, так что всё сходится.

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умный человек

Не знаком с ней, не могу судить какая она, но иск сработал.
Значит что-то полезное сделала.

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ebanko

А почему не 60к?

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noname

При чём здесь 60к?

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ЯжПрограммист

так у него по нику понятно

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Шалтай

А притом что ты 15 рублёвый

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noname

Таблетки не выпил?

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ЯжПрограммист

Потому что персональные данные надежно хранятся в ЦРУ у рептилоидов

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умный человек
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Куртуазный маньерист

Надо срочно арестовать счета Цукерберга в Сбербанке, что бы не смог вывести оттуда бабло.

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Зеленый самолетик

Гугл передает привет

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Зеленый самолетик

"требовали 18 млн рублей от компании. Из этих денег 15 млн рублей — компенсация морального вреда"

По пацански

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Eugenius but not Genius

А не это ли иностранным финансированием со стороны экстремистской организации будет являться?

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aVzAnище

так это же финансирование экстремистских организаций
теперь совет блогеров должны на 20ку посадить

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Neutron
«в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».

писец, кстати, неженки. А если кто-то скажет что их контент гавно, так у них инфаркт или что?

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Зеленый самолетик

падением охватов случайно произошло не из за того что кто то заблокировал соц сеть?) Хотя нет

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noname

Это стандартный текст для исков.

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Neutron

тем не менее представляет тех кто этими текстами пользуется очень убогими

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noname

Интересно, как ты в иске обоснуешь требование денег за моральный ущерб?

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Neutron

так не было никакого морального ущерба, если моральное состояние зависит от охватов и лайков, то это надо лечить, собственно в психологии болезненная зависимость от чужого одобрения обозначена. И не является нормальным состоянием. Этак можно на любого встречного подавать в суд за отсутствие одобрительного кивка за то что стильно оделся... Или что не бегут гурьбой попросить автограф.

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Neutron

да и почему бы не подавать в суд на блогеров за то что обещая интересный контент, их оказался помойкой, а ты испытал моральные страдания. Потратил время на просмотр и вообще получил психологическую травму от самого факта существования подобных людей. Чую я что в суде это не прокатит

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Павел Усольцев

Самое интересное, что в FB не предоплата за рекламу, а постоплата. Как это вообще было возможно. Или какие-то варианты ещё допустимы, кто-то знает?

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Dima Alexeev

Постоплата за рекламу была?
Серьезно?
Можно на 3 ляиа открутить рекламу, а потом заплатить?

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Зеленый самолетик

Кидаешь 3 ляма в личный кабинет и постфактум крутишь. Деньги вывести не можешь

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Dima Alexeev

Кидаешь 3 ляма предоплат и постфактум крутишь. Это называется предоплата

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Eric Turussov

Лимиты есть, сначала 5$ и по нарастающей до 800$ мб уже более

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Alex Shevchenko

А с Ютуба когда?..)

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Makar H

Истцы не туда истцуют...

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Нурмухамед Коков

И толку от этого решения, выполнять они явна его не будут.

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Зеленый самолетик

Требую ФИО судебного пристава кому поручили взыскать задолжность

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Ilja V

получать деньги в америке! ой а вы же визы не выдаете - а это yже не наши проблемы

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Alex J. Alen

Я испытываю нравственные страдания и стресс от всей прекрасной политики моей страны, на меня когда в суд подадут?

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Сергей Леонов

Забавная ситуация: заблокировал РКН, а виноват Цукер.

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