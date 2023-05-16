Чешские банки Creditas, UniCredit Bank и ČSOB начали закрывать счета россиянам — Е15 Статьи редакции
Банки говорят, что действуют «в соответствии с законодательством».
- Представители русской диаспоры в Чехии пожаловались, что Creditas, UniCredit Bank и ČSOB стали без предупреждения закрывать счета россиянам и белорусам, которые проживают в стране по рабочей или студенческой визе. Об этом сообщило местное издание Е15. При этом в тексте в основном идёт речь о россиянах.
- Creditas и UniCredit Bank подтвердили, что закрывают счета. В ČSOB отрицают такую практику, но издание утверждает, что случаи закрытия есть.
- Представитель UniCredit объяснил, что банк давно применяет специальные правила открытия и ведения счетов для лиц из стран, не входящих в ЕС. По его словам, физлицо или юрлицо должно предоставить документы, которые доказывают «достоверную и актуальную связь с Чехией». В Creditas заявили, что банк «ещё в начале конфликта» решил не открывать новые счета россиянам и аннулировал уже существующие.
- Представители русской диаспоры утверждают, что предоставили все документы, но их счета всё равно заблокировали. Издание приводит историю россиянки, которая была клиентом ČSOB и находилась в стране по рабочей визе. Она использовала счёт для оплаты аренды и получала на него зарплату, но его заблокировали — в самом банке не объяснили причин. В ČSOB прокомментировали, что закрывают счета в соответствии с законодательством Чехии.
- В феврале 2023-го пользователи жаловались, что ČSOB запретил клиентам с российским гражданством вносить деньги на счёт через банкоматы.
- В апреле 2022-го белорусское издание dev.by уже рассказывало о проблемах с блокировками счетов у белорусов в разных странах ЕС — Германии, Чехии, Испании и Словакии.
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Европейская свобода и демократия в действии. Очередные притеснения по паспорту.
Что вас удивляет? В любой стране есть "дискриминация по паспорту". Банально визовый вопрос - это уже дискриминация. Например, житель Франции, Германии, ЮК, Эстонии может полететь в США просто заполнив анкету на сайте (VWP), а жителю стран третьего мира нужно получать визу, а некоторым наименее развитым и закрытым (Иран, РФ и пр) вообще нужно лететь в третью страну чтобы получить визу US. С банками история еще сложнее, так как россияне пытаются обходить санкции и взаимодействовать с российской финансовой системой, поэтому гражданство РФ, Ирана - это дополнительные риски для банков, которые являются частной коммерческой организацией и имею право отказывать в обслуживании аккаунта.
Опять 5-рублевый подъехал, который путает "свобода", "демократия" со "вседозволенностью".
Пример: вседозволенность: в семье ребенку разрешают все: "убивать животных", "ломать вещи". Демократия: все члены семьи, в том числе ребенок садятся за стол и решают вопросы: "можно ли убивать животных" и "ломать вещи".
Вот гады! И чего это они? Что-то случилось, наверное
Это другое, вы чего
Может что-то случилось?
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ЕС и США за толерантность, равноправие и демократию ко всем народам!*
* (мелким шрифтом) - кроме гетеросексуалов, женщин, русских и белорусов.
Ну да, блокировка счетов физиков явно остановит то, что нельзя называть.
тепловую смерть вселенной?
Война и придумана для того, чтобы сделать изгоев, сначала из русских с белорусами. а затем и украинцев. Масоны только славян считают силой, способной их остановить.
О_О Дмитрий Анатольевич, вас снова выпустили в интернет?
слишком высокая гифка, постите поуже
ČSOB вряд ли просто так закрывает счета, весьма лояльный банк. На крайний случай есть еще GE Bank (ща называется Moneta).
Ну у нас вроде в Греции пока тихо..
Студентов не обижают.
Греция вроде более-менее лояльно относится.
А потом выяснится, что как и в грузии чуваки с бинансом крутили огромные суммы) и доказать происхождение средств не могли.
UPD: Последние несколько месяцев в чешских банках идут проверки граждан России
• Raiffeisenbank - запрашивает документы о происхождении доходов;
• Komerční banka (KB, группа Société Générale) - дополнительно просит подтвердить адрес проживания в Чехии
Возможно те, кто попал под блокировку, проигнорировали запросы банков, предоставили неполный или вызывающий сомнения пакет документов
Ну, это они зря. Ведь Россия и обидеться может. Ну а зачем плевать в колодец, из которого еще водицы испить, может быть, придется.
И разбомбить Воронеж, запретив, скажем, импорт чешского пива!
Ну раскажите, как россия обидется.
Я этот бред слышу кучу лет.
И турция без наших туристов загнется.
И польша без продажи нам яблок.
И европа без газа
Кто там ещё не блокирует счета россиянам?
Иран, Китай, Индия.
Шумеры! Вот они явно к нам дружественны!
Демократия такая демократия
Ну вот, а я только хотела открыть у них свет и разместить 100 ярдов
Эх, печаль
Не печальтесь, вы можете разместить их у меня. Причем совершенно бесплатно!
🙃
Ну этот запрет уж точно сможет остановить войну
Он и не должен.
У нас в Серевной Кореи тоже хорошо к студентам относятся и не обижают никого
Райф вроде еще норм и Česká spořitelna. В 2022, когда война началась посреди решения об ипотеке, банк мне все нервы вымотал. Как выяснял ипотечный агент, были какие-то внутренние распоряжения по гражданам РФ, Беларуси и Украины.
А что банки, чешское правительство целиком относится к иностранцам как к пустому месту.