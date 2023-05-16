UniCredit проявляет высокую степень осторожности в отношении лиц из стран, включенных в список высокого риска Управлением финансового анализа. Но он действует не в общем порядке, а на основе оценки конкретной ситуации и рисков, которые клиент представляет для банка. Это значит, что в случае аннулирования счёта должен быть определён конкретный риск.