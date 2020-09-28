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Финансы
Альберт Хабибрахимов
2013

Евро — 92 рубля, доллар — 79: надолго ли это и почему падает российская валюта Материал редакции

До конца года рубль может вернуться к росту, но это сильно зависит от политической обстановки, объяснили аналитики.

4 комментария
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Российский рубль падает уже несколько дней подряд:

  • 28 сентября курс доллара на Московской бирже впервые со 2 апреля достиг 79 рублей.
  • Курс евро обновил максимумы с начала 2016 года и превысил 92 рубля.
Динамика курса доллара на Московской бирже за последний месяц

Возможные причины падения

Аналитики, опрошенные Forbes, назвали несколько возможных причин снижения курса:

  • Беспокойство на рынке из-за обострения вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Инвесторов волнуют и другие геополитические риски, вызванные отравлением Алексея Навального и ситуацией в Белоруссии.
  • Повышенный спрос на валюту, связанный с заканчивающимся периодом выплат дивидендов. К примеру, рекордные дивиденды «Сбербанка» могут стать одним из факторов неопределённости.
  • Покупка валюты под потребности крупных компаний.
  • Рост числа заболевших Covid-19. По данным на 28 сентября, за сутки в России зарегистрировано 8135 новых случаев болезни.

На валюты развивающихся стран давит снижение цен на нефть, указывал директор по инвестициям компании «Локо-инвест» Дмитрий Полевой в разговоре с РБК 26 сентября.

Когда следует ждать восстановления рубля

В ближайшие месяц-полтора рубль может оставаться слабым, а иностранные инвесторы продолжат выходить из российских рынков, рассказал vc.ru аналитик сервиса «Тинькофф инвестиции» Евгений Дорофеев.

«Тренд на ослабление валют развивающихся стран сейчас сильный, и впереди ждёт неопределённость в виде выборов президента США», — объяснил он.

Вместе с тем с фундаментальной точки зрения рубль привлекателен на текущих уровнях, и, как только внешний фон стабилизируется, мы можем увидеть восстановление российской валюты.

Евгений Дорофеев
аналитик сервиса «Тинькофф инвестиции»

Оптимистичные ожидания у компании «Алор брокер»: 25 сентября были «аномально большие» заявки на покупку и продажу рубля, а такое, как правило, происходит перед сменой тренда, пишет компания в своём обзоре.

Так что у рубля сегодня есть все шансы начать технический отскок, который со временем может перерасти в нечто большее.

Ближайшей целью роста российской валюты является отметка 76,2 рубля за доллар, где проходит нижняя граница восходящего канала.

«Алор брокер»
прогноз от 28 сентября

Без улучшения или как минимум стабилизации внешнего фона существенного укрепления рубля ждать не стоит, говорил Дмитрий Полевой 26 сентября.

Фундаментально текущие уровни выглядят неустойчиво на горизонте двух-трёх месяцев. По-прежнему считаю, что рубль с этих уровней, скорее, будет укрепляться к концу 2020 — началу 2021 года после повышенной волатильности в октябре–ноябре.

Дмитрий Полевой
директор по инвестициям «Локо-инвест»

Управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов в колонке для Forbes также напоминает, что в первую очередь курс рубля зависит от политической ясности.

Даже негативная определённость (кроме «иранского» варианта санкций) будет лучше и вернёт спрос на рубль, только скорее от уровней в 78–80 рублей за доллар. Если же санкции вновь будут символическими, то есть только персональными, без экономических вне «Северного потока — 2», рубль быстро вернётся к коридору 72–74.

В дальнейшем уже оставшиеся четыре фактора и цены на нефть будут определять его динамику, на мой взгляд, в сторону укрепления.

Александр Орлов
управляющий директор Arbat Capital
Что обычно дорожает вслед за долларом — Финансы…
И когда.
vc.ru

#курсрубля #рубль

Альберт Хабибрахимов
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hakhagmon

1

Ну тут только смерть ВКГ может положительно повлиять на курс рубля

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МС опись имущества

hakhagmon
2

Тем временем Василий Константинович Гребнев: I guess I die

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Николай Западный

1

Он еще не поднялся чтобы падать.
Дно стабильно.

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Дамир Давлекамов

0

Это неизбежно, что что-то растёт, а что-то падает

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