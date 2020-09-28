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Евро — 92 рубля, доллар — 79: надолго ли это и почему падает российская валюта Материал редакции
До конца года рубль может вернуться к росту, но это сильно зависит от политической обстановки, объяснили аналитики.
Российский рубль падает уже несколько дней подряд:
- 28 сентября курс доллара на Московской бирже впервые со 2 апреля достиг 79 рублей.
- Курс евро обновил максимумы с начала 2016 года и превысил 92 рубля.
Возможные причины падения
Аналитики, опрошенные Forbes, назвали несколько возможных причин снижения курса:
- Беспокойство на рынке из-за обострения вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Инвесторов волнуют и другие геополитические риски, вызванные отравлением Алексея Навального и ситуацией в Белоруссии.
- Повышенный спрос на валюту, связанный с заканчивающимся периодом выплат дивидендов. К примеру, рекордные дивиденды «Сбербанка» могут стать одним из факторов неопределённости.
- Покупка валюты под потребности крупных компаний.
- Рост числа заболевших Covid-19. По данным на 28 сентября, за сутки в России зарегистрировано 8135 новых случаев болезни.
На валюты развивающихся стран давит снижение цен на нефть, указывал директор по инвестициям компании «Локо-инвест» Дмитрий Полевой в разговоре с РБК 26 сентября.
Когда следует ждать восстановления рубля
В ближайшие месяц-полтора рубль может оставаться слабым, а иностранные инвесторы продолжат выходить из российских рынков, рассказал vc.ru аналитик сервиса «Тинькофф инвестиции» Евгений Дорофеев.
«Тренд на ослабление валют развивающихся стран сейчас сильный, и впереди ждёт неопределённость в виде выборов президента США», — объяснил он.
Оптимистичные ожидания у компании «Алор брокер»: 25 сентября были «аномально большие» заявки на покупку и продажу рубля, а такое, как правило, происходит перед сменой тренда, пишет компания в своём обзоре.
Без улучшения или как минимум стабилизации внешнего фона существенного укрепления рубля ждать не стоит, говорил Дмитрий Полевой 26 сентября.
Управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов в колонке для Forbes также напоминает, что в первую очередь курс рубля зависит от политической ясности.
Ну тут только смерть ВКГ может положительно повлиять на курс рубля
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