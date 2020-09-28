Даже негативная определённость (кроме «иранского» варианта санкций) будет лучше и вернёт спрос на рубль, только скорее от уровней в 78–80 рублей за доллар. Если же санкции вновь будут символическими, то есть только персональными, без экономических вне «Северного потока — 2», рубль быстро вернётся к коридору 72–74.



В дальнейшем уже оставшиеся четыре фактора и цены на нефть будут определять его динамику, на мой взгляд, в сторону укрепления.