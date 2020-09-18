Нечасто корпоративный продукт вызывает такой ажиотаж среди инвесторов — они подняли капитализацию компании до $70 млрд.

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Snowflake вышла на Нью-Йоркскую биржу под символом SNOW

Калифорнийский разработчик системы для хранения и анализа данных в облаке Snowflake провёл крупнейшее IPO в США в 2020 году. Компания привлекла $3,4 млрд, в первый день торгов стоимость её акций выросла вдвое, а капитализация достигла $70 млрд.

Компанию основали выходцы из Oracle, которые хотели сделать достойного конкурента Amazon Web Services. За восемь лет работы они сумели убедить инвесторов, что могут конкурировать с AWS. Snowflake привлекла $1,4 млрд от Sequoia Capital и других крупных инвесторов, а перед размещением на бирже компанией заинтересовался Уоррен Баффетт, который обычно не инвестирует на IPO.

Чем занимается Snowflake и с кем конкурирует

Основанная в 2012 году Snowflake помогает другим компаниям управлять данными, которые они хранят в облаке. Её клиенты могут анализировать большие объёмы данных в разных хранилищах. В Snowflake можно увеличивать ёмкость хранилища «на лету», не прерывая запросы на обработку.

На начало августа 2020 года услугами Snowflake пользуются более 3000 клиентов по сравнению с 1547 годом ранее. В их числе 146 компаний из списка Fortune 500. Система обрабатывает 507 млн запросов ежедневно.

Восьмиминутный ролик о работе Snowflake на примере компании по прокату велосипедов

Компания пока не вышла на прибыль: за финансовый год, закончившийся 31 января 2020 года, убыток Snowflake удвоился и достиг $348,5 млн. Выручка за этот же период выросла с $96,7 млн до $264,7 млн. Однако продажи компании растут, а убыток сокращается.

За первое полугодие 2020 года Snowflake потеряла $171 млн при выручке $242 млн. Годом ранее убыток составил $177 млн при выручке $104 млн.



В проспекте IPO компания заявила, что борется за рынок с оценкой около $80 млрд. Как сервис для хранения и анализа данных Snowflake конкурирует с Amazon, Google и Microsoft, но одновременно использует инфраструктурные мощности Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure.

The Wall Street Journal указывает на то, что Amazon или Microsoft способны переманить клиентов Snowflake, предложив то, что не может дать стартап. В проспекте Snowflake заявила, что её прибыль в том числе зависит от затрат на использование облачной инфраструктуры партнёров.

Стоимость Snowflake на бирже превысила $70 млрд в первый день: чем компания привлекла инвесторов

Snowflake планировала размещение по цене $75-85 за акцию, затем увеличила диапазон до $100-110, а за день до IPO вновь повысила цену и объявила, что продаст 28 млн акций по $120 за штуку.

Компания привлекла $3,4 млрд. Размещение Snowflake стало крупнейшим IPO американской компании в сфере разработки ПО. Предыдущий рекорд принадлежал VMware, которая вышла на биржу в 2007 году и привлекла $1 млрд.

На открытии торгов 16 сентября акции стоили $245, а к закрытию цена выросла до $253,93 за штуку. По итогам первого дня торгов Snowflake стоила $70,4 млрд. Капитализация более чем в пять раз превысила оценку компании в последнем раунде инвестиций в феврале 2020 года — $12,4 млрд.

Пока всё хорошо. Нам нужно провести IPO по нескольким причинам, в первую очередь, чтобы поднять положение компании на рынке. Мы продаём услуги крупнейшим компаниям в мире, а также конкурируем с крупнейшими компаниями. Вот почему IPO так важно.

Фрэнк Слутман

гендиректор Snowflake



На второй день акции упали на 10%, тем не менее их стоимость почти вдвое выше цены размещения. Капитализация Snowflake на 17 сентября — $63,1 млрд.

Интерес инвесторов связан с растущим спросом на облачные системы хранения и управления данными. The Wall Street Journal, Bloomberg и CNBC пишут, что бизнес на облаках растёт уже не первый год, а в этом году переход на удалённую работу из-за пандемии спровоцировали спрос на услуги Snowflake и других операторов облачных сервисов.

Кроме того, постоянный рост Snowflake заставил инвесторов поверить, что компания сможет конкурировать с более крупными поставщиками облачных услуг, как Amazon. Опрошенные Bloomberg аналитики отмечают, что решения Snowflake более гибкие, чем хранилище Redshift от Amazon Web Services.

Облака — это быстро меняющийся и конкурентный рынок. Вероятно, у AWS Redshift самое большое облачное хранилище данных, больше клиентов и больше выручка. Но он устарел. Snowflake был одним из самых прорывных новых поставщиков в корпоративном сегменте за последние несколько лет.

Зейн Крейн

аналитик Sanford C. Bernstein



«Сейчас глупо пытаться применить логику или фундаментальный анализ к акциям технологических компаний», — пишет редактор Axios Дэн Примак. Одной из причин успешного IPO он считает доверие Уоррена Баффетта, которое подогрело интерес других инвесторов.

За неделю до размещения фонд Berkshire Hathaway Баффетта и компания Salesforce.com согласились купить акции Snowflake по цене IPO ($120) на $250 млн каждый. Berkshire Hathaway согласилась выкупить ещё 4 млн бумаг у одного из акционеров Snowflake.

Уоррен Баффетт скептически относился к покупке акций во время IPO, последний раз Berkshire Hathaway инвестировала во время размещения в 1956 году, когда на биржу выходила Ford Motor. Snowflake стала первой технологической компанией, в IPO которой Berkshire Hathaway приняла участие, отмечает Axios.

Второе объяснение высокого интереса Примак видит в отчаянной попытке инвесторов найти нового технологического гиганта, поскольку они уже «пресытились» Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Основной конкурент Snowflake — Oracle, но компания занята попыткой купить бизнес TikTok в США, поэтому инвесторы выбрали Snowflake, рассуждает редактор Axios.

Кто смог заработать на IPO и сколько

Выход Snowflake на биржу стал выгодным для элиты Кремниевой долины, указывает Bloomberg. Среди инвесторов была компания Iconiq Capital, которая в том числе управляет инвестициями Марка Цукерберга и Джека Дорси.

Iconiq Capital инвестировала в Snowflake в нескольких раундах с 2017 года, купив 12% за $245 млн. При начальной цене IPO эта доля стоила более $4 млрд, а к концу первого дня торгов уже $8,6 млрд.

Крупнейший акционер Snowflake — инвестиционная компания Sutter Hill Ventures, которая одной из первых инвестировала в компанию в 2012 году. Sutter Hill Ventures владеет 17,4% Snowflake, при цене IPO эта доля стоит $5,9 млрд, а по итогам первого дня торгов — $12,5 млрд.

Стоимость акций, которые купила Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта незадолго до IPO, в первый день торгов на бирже выросла с $730 млн до $1,55 млрд. Таким образом, покупка принесла $800 млн потенциальной прибыли.