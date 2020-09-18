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Финансы
Альберт Хабибрахимов
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Крупнейшее IPO года, рост вдвое за день: чем привлёк Баффетта и других убыточный сервис для анализа данных Snowflake Материал редакции

Нечасто корпоративный продукт вызывает такой ажиотаж среди инвесторов — они подняли капитализацию компании до $70 млрд.

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Snowflake вышла на Нью-Йоркскую биржу под символом SNOW

Калифорнийский разработчик системы для хранения и анализа данных в облаке Snowflake провёл крупнейшее IPO в США в 2020 году. Компания привлекла $3,4 млрд, в первый день торгов стоимость её акций выросла вдвое, а капитализация достигла $70 млрд.

Компанию основали выходцы из Oracle, которые хотели сделать достойного конкурента Amazon Web Services. За восемь лет работы они сумели убедить инвесторов, что могут конкурировать с AWS. Snowflake привлекла $1,4 млрд от Sequoia Capital и других крупных инвесторов, а перед размещением на бирже компанией заинтересовался Уоррен Баффетт, который обычно не инвестирует на IPO.

Чем занимается Snowflake и с кем конкурирует

Основанная в 2012 году Snowflake помогает другим компаниям управлять данными, которые они хранят в облаке. Её клиенты могут анализировать большие объёмы данных в разных хранилищах. В Snowflake можно увеличивать ёмкость хранилища «на лету», не прерывая запросы на обработку.

На начало августа 2020 года услугами Snowflake пользуются более 3000 клиентов по сравнению с 1547 годом ранее. В их числе 146 компаний из списка Fortune 500. Система обрабатывает 507 млн запросов ежедневно.

Восьмиминутный ролик о работе Snowflake на примере компании по прокату велосипедов

Компания пока не вышла на прибыль: за финансовый год, закончившийся 31 января 2020 года, убыток Snowflake удвоился и достиг $348,5 млн. Выручка за этот же период выросла с $96,7 млн до $264,7 млн. Однако продажи компании растут, а убыток сокращается.

За первое полугодие 2020 года Snowflake потеряла $171 млн при выручке $242 млн. Годом ранее убыток составил $177 млн при выручке $104 млн.

В проспекте IPO компания заявила, что борется за рынок с оценкой около $80 млрд. Как сервис для хранения и анализа данных Snowflake конкурирует с Amazon, Google и Microsoft, но одновременно использует инфраструктурные мощности Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure.

The Wall Street Journal указывает на то, что Amazon или Microsoft способны переманить клиентов Snowflake, предложив то, что не может дать стартап. В проспекте Snowflake заявила, что её прибыль в том числе зависит от затрат на использование облачной инфраструктуры партнёров.

Стоимость Snowflake на бирже превысила $70 млрд в первый день: чем компания привлекла инвесторов

Snowflake планировала размещение по цене $75-85 за акцию, затем увеличила диапазон до $100-110, а за день до IPO вновь повысила цену и объявила, что продаст 28 млн акций по $120 за штуку.

Компания привлекла $3,4 млрд. Размещение Snowflake стало крупнейшим IPO американской компании в сфере разработки ПО. Предыдущий рекорд принадлежал VMware, которая вышла на биржу в 2007 году и привлекла $1 млрд.

На открытии торгов 16 сентября акции стоили $245, а к закрытию цена выросла до $253,93 за штуку. По итогам первого дня торгов Snowflake стоила $70,4 млрд. Капитализация более чем в пять раз превысила оценку компании в последнем раунде инвестиций в феврале 2020 года — $12,4 млрд.

Пока всё хорошо. Нам нужно провести IPO по нескольким причинам, в первую очередь, чтобы поднять положение компании на рынке. Мы продаём услуги крупнейшим компаниям в мире, а также конкурируем с крупнейшими компаниями. Вот почему IPO так важно.

Фрэнк Слутман
гендиректор Snowflake

На второй день акции упали на 10%, тем не менее их стоимость почти вдвое выше цены размещения. Капитализация Snowflake на 17 сентября — $63,1 млрд.

Интерес инвесторов связан с растущим спросом на облачные системы хранения и управления данными. The Wall Street Journal, Bloomberg и CNBC пишут, что бизнес на облаках растёт уже не первый год, а в этом году переход на удалённую работу из-за пандемии спровоцировали спрос на услуги Snowflake и других операторов облачных сервисов.

Кроме того, постоянный рост Snowflake заставил инвесторов поверить, что компания сможет конкурировать с более крупными поставщиками облачных услуг, как Amazon. Опрошенные Bloomberg аналитики отмечают, что решения Snowflake более гибкие, чем хранилище Redshift от Amazon Web Services.

Облака — это быстро меняющийся и конкурентный рынок. Вероятно, у AWS Redshift самое большое облачное хранилище данных, больше клиентов и больше выручка. Но он устарел. Snowflake был одним из самых прорывных новых поставщиков в корпоративном сегменте за последние несколько лет.

Зейн Крейн
аналитик Sanford C. Bernstein

«Сейчас глупо пытаться применить логику или фундаментальный анализ к акциям технологических компаний», — пишет редактор Axios Дэн Примак. Одной из причин успешного IPO он считает доверие Уоррена Баффетта, которое подогрело интерес других инвесторов.

За неделю до размещения фонд Berkshire Hathaway Баффетта и компания Salesforce.com согласились купить акции Snowflake по цене IPO ($120) на $250 млн каждый. Berkshire Hathaway согласилась выкупить ещё 4 млн бумаг у одного из акционеров Snowflake.

Уоррен Баффетт скептически относился к покупке акций во время IPO, последний раз Berkshire Hathaway инвестировала во время размещения в 1956 году, когда на биржу выходила Ford Motor. Snowflake стала первой технологической компанией, в IPO которой Berkshire Hathaway приняла участие, отмечает Axios.

Второе объяснение высокого интереса Примак видит в отчаянной попытке инвесторов найти нового технологического гиганта, поскольку они уже «пресытились» Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Основной конкурент Snowflake — Oracle, но компания занята попыткой купить бизнес TikTok в США, поэтому инвесторы выбрали Snowflake, рассуждает редактор Axios.

Кто смог заработать на IPO и сколько

Выход Snowflake на биржу стал выгодным для элиты Кремниевой долины, указывает Bloomberg. Среди инвесторов была компания Iconiq Capital, которая в том числе управляет инвестициями Марка Цукерберга и Джека Дорси.

Iconiq Capital инвестировала в Snowflake в нескольких раундах с 2017 года, купив 12% за $245 млн. При начальной цене IPO эта доля стоила более $4 млрд, а к концу первого дня торгов уже $8,6 млрд.

Крупнейший акционер Snowflake — инвестиционная компания Sutter Hill Ventures, которая одной из первых инвестировала в компанию в 2012 году. Sutter Hill Ventures владеет 17,4% Snowflake, при цене IPO эта доля стоит $5,9 млрд, а по итогам первого дня торгов — $12,5 млрд.

These Were The Biggest Winners in Snowflake’s…
Data warehousing company Snowflake went public on Wednesday in the largest software IPO ever.
news.crunchbase.com

Стоимость акций, которые купила Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта незадолго до IPO, в первый день торгов на бирже выросла с $730 млн до $1,55 млрд. Таким образом, покупка принесла $800 млн потенциальной прибыли.

Глава Snowflake Фрэнк Слутман отметил, что потратил год, чтобы договориться с инвесторами с миллиардными долями в компании о том, что они будут держать свои акции по крайней мере пять-десять лет и ориентироваться на долгосрочный успех. Сам Слутман благодаря Snowflake стал миллиардером: его доля стоит $3,7 млрд.

#snowflake #ipo

Альберт Хабибрахимов
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