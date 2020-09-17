У нас был отдел инноваций, в котором мы проводили разные эксперименты, в том числе делали приложения. У моего коллеги Глеба Каплуна появилась идея сделать сервис для учёта расходов.

Тогда уже было много таких приложений. Я пользовался одним из них, но оно казалось неудобным: слишком много времени и слишком много действий требовалось, чтобы занести расходы, выбрать категорию и так далее. Это была калька с десктоп-приложения. А мобильные интерфейсы тогда уже базировались на мультитаче: существовали Angry Birds и Cut the Rope — приложения, в которых можно было пальцем двигать по экрану.

Я подумал, что было бы здорово использовать эту механику для того, чтобы указывать, откуда и куда переходят деньги. Так возникла идея перетаскивания монетки. Буквально за три месяца, даже чуть меньше, мы разработали и запустили первое приложение. Оно появилось в App Store 17 октября 2011 года.

