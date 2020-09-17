Финансы
Альберт Хабибрахимов
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Кто пользуется сервисами для контроля расходов и почему можно не беспокоиться о конкурентах: отвечает глава CoinKeeper Материал редакции

Илья Чернецкий рассказал, зачем его компания привлекла инвестиции впервые за девять лет, чем планирует привлечь пользователей в Европе и как CoinKeeper иногда принимают за криптосервис.

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CoinKeeper — сервис, с помощью которого можно вести личный бюджет, распределять покупки по категориям и контролировать траты. Девять лет назад приложение запустили разработчики из компании i-Free, осенью 2020 года они привлекли первые внешние инвестиции — 125 млн рублей от венчурного фонда МТС.

С 2011 года месячная аудитория сервиса выросла до 350 тысяч пользователей, приложение занимает первые строчки в магазинах App Store и Google Play в категории «Финансы». Дальше компания хочет расти быстрее и выходить в Европу.

Гендиректор CoinKeeper Илья Чернецкий рассказал, чем планирует привлечь европейских пользователей, почему он не оглядывается на конкурентов и кто обычно пользуется сервисами для контроля расходов.

Идея CoinKeeper

Первая версия CoinKeeper вышла в 2011 году, его разработала команда петербургской ИТ-компании i-Free. Илья Чернецкий работал в i-Free Innovations — подразделении, которое занималось созданием мобильных игр и приложений.

У нас был отдел инноваций, в котором мы проводили разные эксперименты, в том числе делали приложения. У моего коллеги Глеба Каплуна появилась идея сделать сервис для учёта расходов.

Тогда уже было много таких приложений. Я пользовался одним из них, но оно казалось неудобным: слишком много времени и слишком много действий требовалось, чтобы занести расходы, выбрать категорию и так далее. Это была калька с десктоп-приложения. А мобильные интерфейсы тогда уже базировались на мультитаче: существовали Angry Birds и Cut the Rope — приложения, в которых можно было пальцем двигать по экрану.

Я подумал, что было бы здорово использовать эту механику для того, чтобы указывать, откуда и куда переходят деньги. Так возникла идея перетаскивания монетки. Буквально за три месяца, даже чуть меньше, мы разработали и запустили первое приложение. Оно появилось в App Store 17 октября 2011 года.

Илья Чернецкий

Спустя пару недель после запуска приложение заметил «тогда очень популярный сайт» iPhones.ru, после обзора CoinKeeper взлетел на первое место в категории «Финансы» в App Store, вспоминает Чернецкий.

«Так мы поняли, что попали в основную боль людей — неудобно записывать расходы руками. Хотелось бы делать это быстрее и удобнее», — заключает он.

Первая версия CoinKeeper
 iPhones.ru

Выход из i-Free и начало самостоятельного пути

В 2013 году из i-Free была выделена компания Disrapp, которая сосредоточилась на развитии CoinKeeper. Чернецкий объясняет это трансформацией i-Free и решением прекратить финансирование экспериментальных проектов.

Исторически i-Free был контент-провайдером, но этот рынок сходил на нет. В частности поэтому i-Free начал делать мобильные продукты.

В 2013 году было решено свернуть инвестиционные проекты. Так сказать, отправить их в свободное плавание. CoinKeeper и другие проекты встали перед дилеммой: либо жить на то, что они зарабатывают, либо закрыться. Да, CoinKeeper с самого начала зарабатывал деньги, потому что приложение было платное, но меньше, чем компания тратила на него.

Пришлось выживать на собственные деньги, так появилась самостоятельная компания. Кроме CoinKeeper в i-Free я занимался ещё несколькими продуктами, но CoinKeeper из них был самый сильный. Ресурсов не хватало, и остальными проектами пришлось пожертвовать, чтобы CoinKeeper получил всё внимание и все возможности для развития.

Было приложение Sooner для ведения задач и календаря. Был мобильный агрегатор Relevance, который собирал новости из Twitter и Facebook в персонализированную ленту. Тогда у Twitter ещё не было своей алгоритмической ленты, но было понятно, что читать весь Twitter хронологически уже никто не может. Наша система обучилась на том, что нравится пользователю, и показывала ему интересные твиты и посты в Facebook.

Илья Чернецкий

По данным базы Crunchbase, на старте в 2011 году CoinKeeper получил $100 тысяч инвестиций. Чернецкий объясняет: это примерно та сумма, на которую расходы i-Free превышали доходы CoinKeeper, пока продукт развивался внутри группы.

На 2020 год i-Free остаётся акционером Disrapp. По данным системы «Контур.Фокус», 47,9% компании принадлежит кипрской Noreppa Investments, которая связана с основателями i-Free, сообщил Чернецкий. Глава компании владеет 30%. Венчурный фонд МТС получил 22,1% компании после первого транша.

МТС и CoinKeeper не раскрывают количество траншей и конечную долю фонда. Чернецкий лишь заявил, что после закрытия раунда доля фонда МТС останется миноритарной.

За девять лет интерфейс CoinKeeper изменился, но принцип с перетаскиванием монетки сохранился

Кто пользуется сервисами для контроля за расходами

CoinKeeper пользуются около 350 тысяч человек каждый месяц, половина из них — из Москвы и Санкт-Петербурга.

10-15% аудитории — предприниматели. Обычно это владельцы небольшого бизнеса уровня маленького магазинчика.

На мой взгляд, есть стереотип, что сервисами для учёта расходов пользуются те, кто хотят экономить, кому не хватает денег и так далее.

По нашим наблюдениям, сервисом пользуются те, у кого всё нормально с деньгами, но они хотят их лучше контролировать. Видеть, где находятся деньги, сколько их, как они их тратят. В общем, это совсем не бедствующие люди. У многих из них достаточно денег, чтобы всё себе позволить. У них другие проблемы: понять, куда вложены их деньги, когда истекают депозиты, как растёт инвестиционный портфель.

Илья Чернецкий

На чём зарабатывает CoinKeeper и на что тратит

Главный источник выручки — подписка CoinKeeper Premium, которая открывает дополнительные возможности: совместный учёт с разных устройств, расширенную аналитику расходов, учёт долгов и другие функции.

Платными функциями пользуются около 60% месячной аудитории — примерно 210-220 тысяч человек. Но не все платят каждый месяц: самый популярный вариант — годовая подписка за 899 рублей в год. Месячная стоит 149 рублей каждый месяц.

Также есть безлимитный тариф, по которому можно заплатить один раз и получить премиум-доступ навсегда. Однако в новой версии CoinKeeper³ компания уже не продаёт безлимитный тариф в мобильном приложении. В десктоп-версии он пока остаётся и иногда продаётся со скидкой — за 499 рублей вместо 1499.

Нам понятно желание людей заплатить один раз и навсегда, но мы всё-таки постоянно несём затраты на поддержание сервиса. Поэтому стараемся убедить людей, что необходимо платить за подписку. Это взнос в будущее сервиса, который выгоден всем сторонам. Пользователь заплатил и хочет эти деньги по максимуму отработать, наш сервис ему помогает через контроль расходов и понимание своего финансового положения.

Илья Чернецкий

Подписки приносят 80-90% выручки, ещё 10-20% — реклама и другие партнёрства. К примеру, компания рекламирует в приложении и рассылках образовательные курсы, а в феврале 2020 года выпустила виртуальную карту вместе с «Ак Барс банком». Партнёр делится с Disrapp комиссией, которую получает с магазинов, когда пользователь расплачивается по карте CoinKeeper.

Среди возможностей карты CoinKeeper Чернецкий отмечает алгоритм, который автоматически определяет категории покупок и показывает их в push-уведомлениях

Мы на лету определяем категорию. У нас свой алгоритм определения категории, основанный не только на MCC-коде, как у большинства банков, но и учитывающий сумму операции или время. Мы довольно много работы проделали, чтобы правильно угадывать нужную категорию, и гордимся своим алгоритмом.

Илья Чернецкий

По данным системы «Контур.Фокус», за 2019 год компания Disrapp получила 179 тысяч рублей чистой прибыли при выручке в 43,9 млн рублей. Чернецкий не раскрывает финансовые показатели бизнеса, но называет эти суммы «близкими к правде».

Прибыль это не то, на что мы ориентируемся. С 2013 года мы работали в режиме самоокупаемости, наша задача всегда была в том, чтобы расти. Поэтому чем больше мы зарабатывали, тем больше тратили.

Илья Чернецкий

Основные затраты — зарплаты и привлечение пользователей. До получения инвестиций компания тратила на маркетинг не больше 1 млн рублей в месяц. В команде работают 20 человек.

С кем конкурирует

Глава CoinKeeper называет свой сервис «объективным лидером» и о конкурентах говорит неохотно. Таких приложений несколько сотен, лучше сфокусироваться на собственном сервисе и отзывах пользователей, объяснил Чернецкий.

Если честно, я не особенно слежу и перенимаю что-то у конкурентов. Периодически смотрю на их изменения, но для меня основным источником понимания, куда развивать сервис, остаются отзывы пользователей. Это более ценный источник информации, чем смотреть, что делают конкуренты.

На просьбу выбрать трёх главных конкурентов Чернецкий назвал:

  • «Дзен-мани» — «отличные ребята, тоже из Петербурга». На сайте сервиса написано, что у него 59,17 тысячи активных пользователей.
  • 1Money — «сильное приложение на Android».
  • Monefy — «если не ошибаюсь, это европейцы, которые присутствуют на российском рынке».

Управление личными финансами — настолько большая область, что здесь и нами, и конкурентами сделано очень-очень мало. Можно ещё очень много сделать крутых функций.

Мне кажется, в России сервисами для учёта расходов пользовались когда-либо 10-20 млн человек. Сейчас ими пользуются, наверное, 1-2 млн человек. Соответственно, наша доля на этом рынке может быть 10-20%. Вся оставшаяся аудитория поделена между кучей маленьких приложений.

Илья Чернецкий

По данным аналитической компании App Annie, весь август CoinKeeper занимал первую строчку в рейтинге самых кассовых приложений для iOS в категории «Финансы». В этой же категории в Google Play сервис входил в тройку самых кассовых, уступая «Дзен-мани» и соревнуясь с 1Money.

Зачем CoinKeeper инвестиции

CoinKeeper мог и дальше развиваться самостоятельно, но Чернецкий хочет, чтобы сервис рос быстрее, все запланированные новые функции появились не за два-три года, а через год-полтора. Для этого нужно расширять команду, в первую очередь нанять ещё разработчиков. Часть инвестиций пойдёт на наём.

Инвестиции — это возможность расти быстрее. Я посмотрел темпы нашего роста за последние пять лет, протянул эту линию на 10 лет вперёд и понял, что хотел бы оказаться выше, чем та точка, которая получилась.

Илья Чернецкий

Ещё одна причина — планы по активному развитию в Европе. По оценке Чернецкого, на тестовую кампанию нужно несколько сотен тысяч долларов. Кроме этого, нужен бюджет на открытие офиса, наём людей, регистрацию европейского юридического лица.

Чем CoinKeeper хочет привлечь пользователей в Европе

Первыми для активного развития CoinKeeper выбрал Польшу и Германию: там сервисом уже пользуются около 3000 и 4000 человек соответственно.

Бороться с конкурентами Чернецкий рассчитывает с помощью удобного интерфейса. Он считает простоту и удобство главным преимуществом CoinKeeper, которое помогло ему в России. Недостатком называет незнание привычек европейской аудитории.

У многих сервисов есть такая родовая болезнь — они перенесены с десктопа и не используют все те преимущества мобильного интерфейса, которые есть сейчас. Мы как mobile-first-сервис понимаем, как сделать так, чтобы людям было удобно именно на телефонах.

Возможно, мы не так хорошо понимаем европейскую аудиторию, как понимают её европейские сервисы. Будем общаться с людьми, чтобы понять, как они мыслят и в чём отличия от аудитории в России.

Илья Чернецкий

Понимание европейской аудитории — не единственная сложность. CoinKeeper уже успел столкнуться с ассоциациями с криптовалютами, но проводить ребрендинг пока не планирует.

Биткоин и прочая криптолихорадка немножко усложнила нам жизнь. Многие воспринимают нас как криптосервис. Когда сервис только запустился, мы не подозревали, что может пойти такая ассоциация — даже биткоин не был так сильно на слуху.

Будут ли CoinKeeper продавать

Инвестиционная история так или иначе подразумевает положительный итог для инвесторов — либо в формате выхода, либо в формате дивидендов. Чаще, конечно, в формате выхода, но я не исключаю никакие варианты развития событий.

У меня нет желания продавать, сейчас меня занимают другие вопросы. Сейчас наш фокус на том, чтобы расти в России, выходить в Европу и расти в Европе.

Предложения о покупке были, но до серьёзных переговоров дело не доходило. Есть люди, которые видят, что наш сервис популярен, и пишут: «Давайте мы у вас купим приложение». Но они не понимают, что CoinKeeper не просто приложение для учёта финансов, а бизнес с большим потенциалом.

Илья Чернецкий

#coinkeeper

Альберт Хабибрахимов
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Александр Овчинников

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После пятилетнего опыта использования CoinKeeper, столкнулся со стагнацией продукта, параллельно запустили пивотный CoinKeeper 3 и вообще всё затихло на пару лет. На обращения были бриф-ответы, типа ждите и всё получится, сейчас так и пока не скажем когда станет лучше. Угадайте что приохотит с сервисами, которые забыли о своих пользователях? Правильно, от него уходят. Пришлось выбрать другой продукт. и повода возвращаться в статье не увидел.

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