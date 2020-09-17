Кто пользуется сервисами для контроля расходов и почему можно не беспокоиться о конкурентах: отвечает глава CoinKeeper Материал редакции
Илья Чернецкий рассказал, зачем его компания привлекла инвестиции впервые за девять лет, чем планирует привлечь пользователей в Европе и как CoinKeeper иногда принимают за криптосервис.
CoinKeeper — сервис, с помощью которого можно вести личный бюджет, распределять покупки по категориям и контролировать траты. Девять лет назад приложение запустили разработчики из компании i-Free, осенью 2020 года они привлекли первые внешние инвестиции — 125 млн рублей от венчурного фонда МТС.
С 2011 года месячная аудитория сервиса выросла до 350 тысяч пользователей, приложение занимает первые строчки в магазинах App Store и Google Play в категории «Финансы». Дальше компания хочет расти быстрее и выходить в Европу.
Гендиректор CoinKeeper Илья Чернецкий рассказал, чем планирует привлечь европейских пользователей, почему он не оглядывается на конкурентов и кто обычно пользуется сервисами для контроля расходов.
Идея CoinKeeper
Первая версия CoinKeeper вышла в 2011 году, его разработала команда петербургской ИТ-компании i-Free. Илья Чернецкий работал в i-Free Innovations — подразделении, которое занималось созданием мобильных игр и приложений.
Спустя пару недель после запуска приложение заметил «тогда очень популярный сайт» iPhones.ru, после обзора CoinKeeper взлетел на первое место в категории «Финансы» в App Store, вспоминает Чернецкий.
«Так мы поняли, что попали в основную боль людей — неудобно записывать расходы руками. Хотелось бы делать это быстрее и удобнее», — заключает он.
Выход из i-Free и начало самостоятельного пути
В 2013 году из i-Free была выделена компания Disrapp, которая сосредоточилась на развитии CoinKeeper. Чернецкий объясняет это трансформацией i-Free и решением прекратить финансирование экспериментальных проектов.
По данным базы Crunchbase, на старте в 2011 году CoinKeeper получил $100 тысяч инвестиций. Чернецкий объясняет: это примерно та сумма, на которую расходы i-Free превышали доходы CoinKeeper, пока продукт развивался внутри группы.
На 2020 год i-Free остаётся акционером Disrapp. По данным системы «Контур.Фокус», 47,9% компании принадлежит кипрской Noreppa Investments, которая связана с основателями i-Free, сообщил Чернецкий. Глава компании владеет 30%. Венчурный фонд МТС получил 22,1% компании после первого транша.
МТС и CoinKeeper не раскрывают количество траншей и конечную долю фонда. Чернецкий лишь заявил, что после закрытия раунда доля фонда МТС останется миноритарной.
Кто пользуется сервисами для контроля за расходами
CoinKeeper пользуются около 350 тысяч человек каждый месяц, половина из них — из Москвы и Санкт-Петербурга.
На чём зарабатывает CoinKeeper и на что тратит
Главный источник выручки — подписка CoinKeeper Premium, которая открывает дополнительные возможности: совместный учёт с разных устройств, расширенную аналитику расходов, учёт долгов и другие функции.
Платными функциями пользуются около 60% месячной аудитории — примерно 210-220 тысяч человек. Но не все платят каждый месяц: самый популярный вариант — годовая подписка за 899 рублей в год. Месячная стоит 149 рублей каждый месяц.
Также есть безлимитный тариф, по которому можно заплатить один раз и получить премиум-доступ навсегда. Однако в новой версии CoinKeeper³ компания уже не продаёт безлимитный тариф в мобильном приложении. В десктоп-версии он пока остаётся и иногда продаётся со скидкой — за 499 рублей вместо 1499.
Подписки приносят 80-90% выручки, ещё 10-20% — реклама и другие партнёрства. К примеру, компания рекламирует в приложении и рассылках образовательные курсы, а в феврале 2020 года выпустила виртуальную карту вместе с «Ак Барс банком». Партнёр делится с Disrapp комиссией, которую получает с магазинов, когда пользователь расплачивается по карте CoinKeeper.
По данным системы «Контур.Фокус», за 2019 год компания Disrapp получила 179 тысяч рублей чистой прибыли при выручке в 43,9 млн рублей. Чернецкий не раскрывает финансовые показатели бизнеса, но называет эти суммы «близкими к правде».
Основные затраты — зарплаты и привлечение пользователей. До получения инвестиций компания тратила на маркетинг не больше 1 млн рублей в месяц. В команде работают 20 человек.
С кем конкурирует
Глава CoinKeeper называет свой сервис «объективным лидером» и о конкурентах говорит неохотно. Таких приложений несколько сотен, лучше сфокусироваться на собственном сервисе и отзывах пользователей, объяснил Чернецкий.
На просьбу выбрать трёх главных конкурентов Чернецкий назвал:
- «Дзен-мани» — «отличные ребята, тоже из Петербурга». На сайте сервиса написано, что у него 59,17 тысячи активных пользователей.
- 1Money — «сильное приложение на Android».
- Monefy — «если не ошибаюсь, это европейцы, которые присутствуют на российском рынке».
По данным аналитической компании App Annie, весь август CoinKeeper занимал первую строчку в рейтинге самых кассовых приложений для iOS в категории «Финансы». В этой же категории в Google Play сервис входил в тройку самых кассовых, уступая «Дзен-мани» и соревнуясь с 1Money.
Зачем CoinKeeper инвестиции
CoinKeeper мог и дальше развиваться самостоятельно, но Чернецкий хочет, чтобы сервис рос быстрее, все запланированные новые функции появились не за два-три года, а через год-полтора. Для этого нужно расширять команду, в первую очередь нанять ещё разработчиков. Часть инвестиций пойдёт на наём.
Ещё одна причина — планы по активному развитию в Европе. По оценке Чернецкого, на тестовую кампанию нужно несколько сотен тысяч долларов. Кроме этого, нужен бюджет на открытие офиса, наём людей, регистрацию европейского юридического лица.
Чем CoinKeeper хочет привлечь пользователей в Европе
Первыми для активного развития CoinKeeper выбрал Польшу и Германию: там сервисом уже пользуются около 3000 и 4000 человек соответственно.
Бороться с конкурентами Чернецкий рассчитывает с помощью удобного интерфейса. Он считает простоту и удобство главным преимуществом CoinKeeper, которое помогло ему в России. Недостатком называет незнание привычек европейской аудитории.
Понимание европейской аудитории — не единственная сложность. CoinKeeper уже успел столкнуться с ассоциациями с криптовалютами, но проводить ребрендинг пока не планирует.
Будут ли CoinKeeper продавать
После пятилетнего опыта использования CoinKeeper, столкнулся со стагнацией продукта, параллельно запустили пивотный CoinKeeper 3 и вообще всё затихло на пару лет. На обращения были бриф-ответы, типа ждите и всё получится, сейчас так и пока не скажем когда станет лучше. Угадайте что приохотит с сервисами, которые забыли о своих пользователях? Правильно, от него уходят. Пришлось выбрать другой продукт. и повода возвращаться в статье не увидел.
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