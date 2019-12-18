Тогда приложения для облачных приложений только зарождались, но у нас было понимание, что их время наступит: тем не менее, когда конкретно, через пять или десять лет — не было известно.

К областям интереса того времени можно отнести все системообразующие технологии для облачных вычислений и приложения для них. Сейчас вложения в «облака» начинают давать свои плоды, потому что все они начинают переходить в разряд commodity. Также срабатывают и наши прошлые инвестиции в маркетплейсы.

В нашем портфеле это компании вроде Hover, платформы для 3D моделирования строительных объектов, и CarPrice — онлайн-платформы по продаже подержанных автомобилей.

Но как бы там ни было, практически все наши портфельные компании имеют одно важное отличительную особенность — уникальную технологическую составляющую. DeepTech рано или поздно приносит свои плоды.