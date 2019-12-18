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Финансы
Margarita Vznuzdaeva
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За какими нишами и проектами стоит наблюдать в 2020 году: мнения партнёров Addventure, Sistema VC и других инвесторов Материал редакции

Почему инвестиции в облака были актуальны девять лет назад, а в медицину — только сейчас.

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Владельцы крупных российских и международных венчурных фондов рассказали, какие сферы оказались самыми прибыльными в 2019 году, а на какие стоит обратить внимание в новом году.

Инвестиции, которые «выстрелили» в 2019 году

Инвесторы ранних стадий оценивают результаты своих вложений постфактум, поэтому многие крупные выходы в 2019 году стали результатом инвестиций пяти-десятилетней давности. Тот же механизм будет работать и в 2020 году.

Надо иметь в виду, что быстрые и хорошие для отчётности выходы могут быть не самыми впечатляющими по абсолютному размаху.

Наибольшую отдачу приносят долговременные инвестиции: к примеру, в глобальный сервис знакомств Badoo, проданный в ноябре фонду Blackstone за $3 млрд, мы инвестировали в 2007–2008 годах.

Поэтому, инвестируя сегодня в новое направление, нужно видеть перспективы отрасли по крайней мере на пяти-десятилетнем горизонте.

Владислав Кочетков
президент и председатель правления холдинга ГК «Финам»

Облака и маркетплейсы

По мнению партнёра международного венчурного фонда Almaz Capital Александра Галицкого, в 2019 году самой доходным вложением для его компании стала сделка девятилетней давности в области облачного ERP (планирования ресурсов предприятия).

Тогда приложения для облачных приложений только зарождались, но у нас было понимание, что их время наступит: тем не менее, когда конкретно, через пять или десять лет — не было известно.

К областям интереса того времени можно отнести все системообразующие технологии для облачных вычислений и приложения для них. Сейчас вложения в «облака» начинают давать свои плоды, потому что все они начинают переходить в разряд commodity. Также срабатывают и наши прошлые инвестиции в маркетплейсы.

В нашем портфеле это компании вроде Hover, платформы для 3D моделирования строительных объектов, и CarPrice — онлайн-платформы по продаже подержанных автомобилей.

Но как бы там ни было, практически все наши портфельные компании имеют одно важное отличительную особенность — уникальную технологическую составляющую. DeepTech рано или поздно приносит свои плоды.

Александр Галицкий
партнёр международного венчурного фонда Almaz Capital

Бизнес-ангел Юлий Зегельман считает, что облачные компании активно растут из-за того, что их технологии становятся стандартом не только для продвинутых технологических индустрий, но и для классических. Компании переводят данные в облака, и у текущих провайдеров услуги появляется всё больше новых клиентов.

Финтех

По словам вице-президента по инвестициям венчурного фонда Sistema VC Искандера Гиниятуллина, оценивать доходность в моменте достаточно сложно. Тем не менее он отмечает, что популярность сервисов вроде Revolut и Robinhood оставляет финтеху статус горячей ниши, за которой стоит продолжать следить.

Его мнение поддерживает и Владислав Кочетков, президент и председатель правления холдинга ГК «Финам»: сейчас компания вкладывает средства в финтех и считает это направление наиболее перспективным в 2020 году.

Также, со слов Игоря Рябенького, проекты из области финтеха и direct-to-consumer продемонстрировали наиболее удачные выходы из капитала его венчурного фонда AltaIR Capital в 2019 году.

Это наша история, не знаю, насколько точно это может отражать ситуацию на рынке и в других фондах.

Если рассматривать компании, которые показали рекордный рост в 2019 году и пока остаются в нашем портфеле, то по сферам это — productivity tools, SaaS для бизнеса, финтех и proptech.

Игорь Рябенький
основатель и управляющий партнёр AltaIR Capital, основатель клуба инвесторов AltaClub

Фудтех

Управляющий партнёр фонда Addventure Максим Медведев выделяет фудтех как один из глобальных трендов, которые сейчас «взлетают».

В рамках мировой экономики можно наблюдать крупные слияния и поглощения, развитие форматов meal kits (доставка готовой еды по подписке) и dark kitchen. Сейчас также формируется интерес к dark stores — доставке продуктов меньше чем за 30 минут.

В России мы видим развитие этих трендов через рост конкуренции между «Яндексом» и Mail.ru Group, быстрое развитие сервисов «Самокат» и «Яндекс. Лавка», GrowFood, ChefMarket и выход на рынок продуктовых ритейлеров с фокусом на быструю доставку.

Максим Медведев
управляющий партнёр фонда Addventure

Бизнес-ангел и лидер «Физтех Акселератора» Сергей Дашков также отмечает, что среди его портфельных российских компаний хороший текущий рост в 2019 году показал фудтех-проект «Кухня на районе».

Во что инвестировать в 2020 году

Медицина

Со слов главы инвестиционного направления фонда SDVentures Алексея Плешакова, направление health tech получило рекордное число инвестиций в 2019 году.

В 2020 году многие инвесторы ждут стремительного взлёта в области профилактической медицины и предварительной диагностики заболеваний. Например, большим трендом может стать домашнее использование переносных медицинских устройств.

Юлий Зегельман также планирует в новом году сфокусироваться на проектах в сфере персонализованной медицины, а также красоты и здоровья.

Развитие машинного обучения, machine learning, секвенсирования генома и «больших данных» позволило персонализированной медицине перейти из научной разработки в коммерческую технологию, за которую готовы платить пациенты и страховые компании.

Также всё больше людей сталкивается с депрессией, одиночеством, другими сопутствующими психологическими проблемами и ищут решения на стыке технологии и классической терапии. Отсюда большой рынок для различных приложений и маркетплейсов.

Юлий Зегельман
бизнес-ангел

Отдельное перспективное направление в области медицины — это медтех-проекты, связанные с внедрением в медицину искусственного интеллекта.

Медтех — сейчас не доходная область, но это тот фундамент, который уже показывает, что активный рост происходит и будет происходить.

Искандер Гиниятуллин
вице-президент по инвестициям венчурного фонда Sistema VC

SaaS (сервисы по подписке)

По мнению управляющего партнёра фонда Addventure Максима Медведева, успех SaaS-проектов — это уже классический пример для венчурных инвесторов: успешные мировые IPO Zoom и Slack подтверждают этот тренд.

В 2020 году SaaS будет продолжать набирать поклонников среди инвесторов за счёт модели подписки, высокой маржинальности и быстрой масштабируемости: в этом случае важно найти правильный product-market fit. Особенно горячим направлением будут «вертикальные» SaaS (сервисы, предназначенные для одной отрасли — например, логистики — vc.ru)

Максим Медведев
управляющий партнёр фонда Addventure

Управляющий директор венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава также выделяет SaaS как одну из перспективных сфер.

Всё, что связано с SaaS, VR, AR, машинным обучением, робототехникой и информационной безопасностью, будет перспективным направлением для инвестирования.

Это связано с тем, что эти технологии помогут в будущем наиболее эффективно решать проблемы традиционных больших отраслей и улучшать их бизнес-процессы.

Александр Чачава
управляющий директор венчурного фонда Leta Capital

Искусственный интеллект

По словам Александра Галицкого, фонд под его руководством наблюдает за развитием технологий искусственного интеллекта и интернета вещей — с перспективой на будущее.

Небольшие реализации вложений венчурных инвесторов в сфере ИИ уже мелькают, а больших стоит ждать через три-пять лет. То же самое происходит сейчас с интернетом вещей, а точнее, с интернетом вещей 2.0.

Интернет вещей не «выстрелил» так, как все предполагали — из-за разных технических проблем: от громадной потребляемой мощности процессоров для IoT-устройств, наполнения этих устройств ИИ, безопасности коммуникации и поддержки legacy уже установленных устройств.

Появился новый термин и направление edge computing, которое проявит себя через три-пять лет, потому что в данный момент формируются новые стандарты.

Также лет через пять может «выстрелить» блокчейн — как основа для приложений, связанных со смарт-контрактами, а не с криптовалютами.

Александр Галицкий
партнёр международного венчурного фонда Almaz Capital

В 2020 году будет интересно наблюдать за новыми компаниями, достигающими своего product-market fit в практическом применении технологий ИИ, за сферами, на которые влияет распространение 5G-сетей: IoT, видео и интерактивный контент.

Также можно выделить direct-to-consumer-проекты, которые с точки зрения венчурной индустрии могут не быть высокодоходными, зато находят живой отклик у потребителей и обеспечивают стабильный денежный поток.

Сергей Дашков

бизнес-ангел и лидер «Физтех Акселератора»

#новыйгод

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4 комментария
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Kaschey Bessmertny

1

Прогнозы - дело неблагодарное. Можно сказать одно, произошло замедление темпов развития. Все, что описано в статье мы "ждали" еще в прошлом году.

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Комментарий удален

Anton Chigaev

0

Имхо конечно, но любая технология должна "отлежаться", а то на волне хайпа на данном этапе она может закончится пузырём.
На тот же IoT, несколько лет назад, были возложены большие надежды и прогнозы, а сейчас он не достаточно растёт (как хотелось) и поэтому говорят что не "выстрелил". Но технические нюансы постепенно решаются и он точно будет набирать обороты.

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Иван Петров

0

раз уже знают, то момент упущен. 

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vic buynoff

0

И ни слова о геймдеве. Ок, нам больше достанется.

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