За какими нишами и проектами стоит наблюдать в 2020 году: мнения партнёров Addventure, Sistema VC и других инвесторов
Материал редакции
Почему инвестиции в облака были актуальны девять лет назад, а в медицину — только сейчас.
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Владельцы крупных российских и международных венчурных фондов рассказали, какие сферы оказались самыми прибыльными в 2019 году, а на какие стоит обратить внимание в новом году.
Инвестиции, которые «выстрелили» в 2019 году
Инвесторы ранних стадий оценивают результаты своих вложений постфактум, поэтому многие крупные выходы в 2019 году стали результатом инвестиций пяти-десятилетней давности. Тот же механизм будет работать и в 2020 году.
Облака и маркетплейсы
По мнению партнёра международного венчурного фонда Almaz Capital Александра Галицкого, в 2019 году самой доходным вложением для его компании стала сделка девятилетней давности в области облачного ERP (планирования ресурсов предприятия).
Бизнес-ангел Юлий Зегельман считает, что облачные компании активно растут из-за того, что их технологии становятся стандартом не только для продвинутых технологических индустрий, но и для классических. Компании переводят данные в облака, и у текущих провайдеров услуги появляется всё больше новых клиентов.
Финтех
По словам вице-президента по инвестициям венчурного фонда Sistema VC Искандера Гиниятуллина, оценивать доходность в моменте достаточно сложно. Тем не менее он отмечает, что популярность сервисов вроде Revolut и Robinhood оставляет финтеху статус горячей ниши, за которой стоит продолжать следить.
Его мнение поддерживает и Владислав Кочетков, президент и председатель правления холдинга ГК «Финам»: сейчас компания вкладывает средства в финтех и считает это направление наиболее перспективным в 2020 году.
Также, со слов Игоря Рябенького, проекты из области финтеха и direct-to-consumer продемонстрировали наиболее удачные выходы из капитала его венчурного фонда AltaIR Capital в 2019 году.
Фудтех
Управляющий партнёр фонда Addventure Максим Медведев выделяет фудтех как один из глобальных трендов, которые сейчас «взлетают».
Бизнес-ангел и лидер «Физтех Акселератора» Сергей Дашков также отмечает, что среди его портфельных российских компаний хороший текущий рост в 2019 году показал фудтех-проект «Кухня на районе».
Во что инвестировать в 2020 году
Медицина
Со слов главы инвестиционного направления фонда SDVentures Алексея Плешакова, направление health tech получило рекордное число инвестиций в 2019 году.
В 2020 году многие инвесторы ждут стремительного взлёта в области профилактической медицины и предварительной диагностики заболеваний. Например, большим трендом может стать домашнее использование переносных медицинских устройств.
Юлий Зегельман также планирует в новом году сфокусироваться на проектах в сфере персонализованной медицины, а также красоты и здоровья.
Отдельное перспективное направление в области медицины — это медтех-проекты, связанные с внедрением в медицину искусственного интеллекта.
SaaS (сервисы по подписке)
По мнению управляющего партнёра фонда Addventure Максима Медведева, успех SaaS-проектов — это уже классический пример для венчурных инвесторов: успешные мировые IPO Zoom и Slack подтверждают этот тренд.
Управляющий директор венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава также выделяет SaaS как одну из перспективных сфер.
Искусственный интеллект
По словам Александра Галицкого, фонд под его руководством наблюдает за развитием технологий искусственного интеллекта и интернета вещей — с перспективой на будущее.