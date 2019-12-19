Задержание Майкла Калви, главы и основателя фонда Baring Vostok, безусловно, позор для всего финансового и инвестиционного рынка России.

Для тех, кто не в теме, нужно сказать пару слов, кто такой Майкл Калви и его фонд.

Он приехал в Россию ещё молодым, в начале 90-х, работая в иностранном банке, и стоял у самых истоков формирования российского финансового рынка, когда только начали появляться первые частные компании и вообще рынок акций в России.

Он вместе с нашим рынком падал и возрождался.

Когда случился дефолт 98-го и все зарубежные банки стали убегать из России, он остался верным нашему рынку и выкупил инвестиционную компанию, где работал.

С этого начался его уже личный проект по созданию фонда прямых инвестиций Baring Vostok.

Он был первым и остался до сих пор единственным в России, который работал по настоящим прозрачным, открытым и профессиональным принципам инвестиционных фондов. С начала нулевых именно этот фонд всегда был образцом для российских и международных фондов.

Главной его сделкой, обеспечившей во многом залог успеха для инвесторов, была сделка по покупке акций «Яндекса».

В начале 2000-го консорциумом Runet Holding они покупают за $5 млн 35% «Яндекса».

Именно эти деньги, полученные от Baring Vostok, и дали возможность Аркадию Воложу создать компанию-мечту, полноправного конкурента Google в России и абсолютного лидера интернет-индустрии в России.

Майкл Калви дал деньги «Яндексу» и не мешал им, не вмешивался в бизнес, давал развиваться, верил в успех и через десять лет, в 2011 году, «Яндекс» вышел на Nasdaq с капитализацией $8 млрд.

Пакет, купленный Runet-холдингом за $5 млн, стоил теперь $2,8 млрд.

Они (Baring Vostok — vc.ru) всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачных и конкурентных рынках.

И очень печально узнать, что всё-таки наше «государство» добралось уже и до Baring Vostok, хоть и через частный корпоративный спор.

Если ты сам не идёшь к «государству»… тогда «государство» приходит к тебе.