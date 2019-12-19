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Большинство хранит молчание.
15 февраля 2019 года главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали, а затем арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.
Вместе с ним задержали ещё пятерых человек:
Заявление на Калви написал Шерзод Юсупов — акционер банка «Восточный» и партнёр основного совладельца банка Артёма Аветисяна, которому принадлежит 32% компании. Фонду Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного» — через компанию Evision.
По версии следствия хищение произошло так:
Сам Майкл Калви связывает свой арест с конфликтом фонда Baring Vostok с крупнейшим миноритарием банка «Восточный» Артёмом Аветисяном из-за контроля над банком.
Артём Аветисян это отрицает. В опубликованном 18 декабря 2019 года интервью РБК, он сообщил, что ни он, ни его партнёры не стремились к 100-процентному контролю банка, и его цель — возместить ущерб.
Тем не менее Аветисян и Юсупов контроль получили: ещё в июне 2019 года по решению Амурского суда принадлежащая Baring Vostok компания Evision передала компании Артёма Аветисяна «Финвижн» опцион на 9,99% в обмен на 750 млн рублей.
Это позволило Аветисяну и его партнёрам увеличить долю с 40,2% до 50,19%. Доля Baring Vostok снизилась до 41,61%.
В том же интервью РБК Аветисян сообщил, что его компания «Финвижн» готова к мировому соглашению с Baring Vostok и «условий никаких не ставит».
Сейчас Майкл Калви находится под домашним арестом, который продлён до 13 января 2020 года.
Когда стало известно о его задержании, на защиту инвестора встали участники рынка и экономические эксперты — Герман Греф, Олег Тиньков, Аркадий Волож, бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и другие.
по мнению правоохранительных органов, их реальная стоимость не превышает 600 тысяч рублей.
По мнению. Круто.
Самое годное мнение от Александра Финна. Все четко и по делу. Эдуард Гурнинович молодец, что выступил. На самом деле, нехорошо, что даже высказывание публично воспринимается как угроза. Нехорошо
Тем временем на ару подали в суд в Лондоне за неисполнение решения высокого суда.
Комментарий удален
Что-то мне подсказывает, что это очередное давление со стороны нашего «справедливого» государства в отношении предпринимателя ...
год не могут независимую оценку активов переданных сделать?
Кстати, также вяло общество реагирует и на арест директора «Т-платформы» - Всеволода Опанасенко. А там дела идут печально и не исключено, что процессор "Байкал" того...
Руководители контор хвалят Калви и придерживаются нейтральной точки зрения, не позволяют себе правдивых высказываний.
Сотрудники штаба Навального не стесняются выражений и говорят как есть.
Ну и правильно, если что то вякнешь, завтра весь бизнес отнимут и в сизо закроют. И на самом деле клали все огромный прибор на весь этот ваш инвестклимат, экономику и тд. Руководящие посты ближе к сердцу :)
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