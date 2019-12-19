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Финансы
Ольга Такмазьян
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Что говорили и что говорят сейчас инвесторы, политики и предприниматели о деле Майкла Калви Материал редакции

Большинство хранит молчание.

10 комментариев
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Фото: Рамиль Ситдиков, «РИА Новости»

15 февраля 2019 года главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали, а затем арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Вместе с ним задержали ещё пятерых человек:

  • Директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.
  • Партнёра компании по финансовому сектору Филиппа Дельпаля.
  • Партнёра компании Вагана Абгаряна.
  • Бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.
  • Генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова.

Заявление на Калви написал Шерзод Юсупов — акционер банка «Восточный» и партнёр основного совладельца банка Артёма Аветисяна, которому принадлежит 32% компании. Фонду Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного» — через компанию Evision.

По версии следствия хищение произошло так:

  • Одна из портфельных компаний фонда «Первое коллекторское бюро» (Baring Vostok инвестировал в неё в 2012 году) взяла кредит у банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей.
  • Чтобы вернуть долг, Калви с коллегами передал банку 59,9% акций компании IFTG, принадлежавшей «Первому коллекторскому бюро».
  • По оценке Калви, стоимость ценных бумаг составляла 3 млрд рублей, но по мнению правоохранительных органов, их реальная стоимость не превышает 600 тысяч рублей.

Сам Майкл Калви связывает свой арест с конфликтом фонда Baring Vostok с крупнейшим миноритарием банка «Восточный» Артёмом Аветисяном из-за контроля над банком.

Артём Аветисян это отрицает. В опубликованном 18 декабря 2019 года интервью РБК, он сообщил, что ни он, ни его партнёры не стремились к 100-процентному контролю банка, и его цель — возместить ущерб.

Тем не менее Аветисян и Юсупов контроль получили: ещё в июне 2019 года по решению Амурского суда принадлежащая Baring Vostok компания Evision передала компании Артёма Аветисяна «Финвижн» опцион на 9,99% в обмен на 750 млн рублей.

Это позволило Аветисяну и его партнёрам увеличить долю с 40,2% до 50,19%. Доля Baring Vostok снизилась до 41,61%.

В том же интервью РБК Аветисян сообщил, что его компания «Финвижн» готова к мировому соглашению с Baring Vostok и «условий никаких не ставит».

Сейчас Майкл Калви находится под домашним арестом, который продлён до 13 января 2020 года.

Компания заработала в 1994 году — это один из первых международных фондов прямых инвестиций, которые вкладывают средства в проекты из России и других стран бывшего СССР.

По собственным данным, Baring Vostok привлёк в капитал своих фондов $3,7 млрд. Baring Vostok инвестировал в «Яндекс», Avito, «1C», Skyeng, Gett, ivi, «Вкусвилл», Busfor и другие проекты.

Чем известен Baring Vostok

Когда стало известно о его задержании, на защиту инвестора встали участники рынка и экономические эксперты — Герман Греф, Олег Тиньков, Аркадий Волож, бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и другие.

Что они говорили в начале 2019 года

Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как «Яндекс», Ozon, «Тинькофф» и другие. И, не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением.

Герман Греф
президент и председатель правления «Сбербанка», из комментария ТАСС

Я знаком с Майклом Калви свыше 20 лет. Я не встретил более профессионального и честного инвестора в Россию. Baring — это самая успешная и высокопрофессиональная команда на рынке private equity у нас.

Майкл искренне любит Россию и всегда её защищает за пределами, борясь с мифами и стереотипами о моей стране. Мне крайне жаль, что такое случилось. Мне трудно комментировать это по существу, я не в теме, но я верю Майклу.

Олег Тиньков
основатель «Тинькофф банка», из комментария газете «Ведомости»

Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний.

Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, из комментария РИА

Фонд Майкла Калви был единственным, кто не просил контроля, инвестируя в «Яндекс» в 2000 году. Их деньги были умными и деликатными. И это принесло свои результаты: посаженное зёрнышко принесло потрясающие плоды.

Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям Baring на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов.

Они старались не вмешиваться в операционную деятельность, помогая в основном с корпоративно-юридическим устройством. И это работало: когда их инвестициям что-то угрожало, они действовали чётко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права.

Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из Baring, делал что-то неприличное или незаконное. Они всегда были стандартом приличности и законности для рынка.

Аркадий Волож
сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс»

Задержание Майкла Калви, главы и основателя фонда Baring Vostok, безусловно, позор для всего финансового и инвестиционного рынка России.

Для тех, кто не в теме, нужно сказать пару слов, кто такой Майкл Калви и его фонд.

Он приехал в Россию ещё молодым, в начале 90-х, работая в иностранном банке, и стоял у самых истоков формирования российского финансового рынка, когда только начали появляться первые частные компании и вообще рынок акций в России.

Он вместе с нашим рынком падал и возрождался.

Когда случился дефолт 98-го и все зарубежные банки стали убегать из России, он остался верным нашему рынку и выкупил инвестиционную компанию, где работал.

С этого начался его уже личный проект по созданию фонда прямых инвестиций Baring Vostok.

Он был первым и остался до сих пор единственным в России, который работал по настоящим прозрачным, открытым и профессиональным принципам инвестиционных фондов. С начала нулевых именно этот фонд всегда был образцом для российских и международных фондов.

Главной его сделкой, обеспечившей во многом залог успеха для инвесторов, была сделка по покупке акций «Яндекса».

В начале 2000-го консорциумом Runet Holding они покупают за $5 млн 35% «Яндекса».

Именно эти деньги, полученные от Baring Vostok, и дали возможность Аркадию Воложу создать компанию-мечту, полноправного конкурента Google в России и абсолютного лидера интернет-индустрии в России.

Майкл Калви дал деньги «Яндексу» и не мешал им, не вмешивался в бизнес, давал развиваться, верил в успех и через десять лет, в 2011 году, «Яндекс» вышел на Nasdaq с капитализацией $8 млрд.

Пакет, купленный Runet-холдингом за $5 млн, стоил теперь $2,8 млрд.

Они (Baring Vostok — vc.ru) всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачных и конкурентных рынках.

И очень печально узнать, что всё-таки наше «государство» добралось уже и до Baring Vostok, хоть и через частный корпоративный спор.

Если ты сам не идёшь к «государству»… тогда «государство» приходит к тебе.

Сергей Васильев
основатель инвестиционной компании «Русские фонды», первый инвестор и председатель совета директоров Rambler в 1999–2001 годах, на личной странице на Facebook

Да ладно!

Половины российского ИТ-сектора не было бы без Baring Vostok.

Совсем с ума посходили, просто до небес инвестиционную привлекательность сейчас поднимут, я смотрю.

Леонид Волков
ИТ-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального, на личной странице в Twitter

По инвестиционному климату нанесён существенный удар, мне как человеку из венчурной индустрии очень грустно за всем происходящим наблюдать.

Эдуард Гуринович
венчурный инвестор, сооснователь Carprice, на личной странице в Facebook

Я не готов комментировать уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, потому что мы не знаем суть предъявленных ему обвинений.

Но от лица Российского совета фондов прямых инвестиций могу уверенно сказать, что Майкл Калви — один из самых уважаемых инвесторов, который стоял у истоков создания нашей индустрии и обладает высокой репутацией в деловых кругах как в России, так и за рубежом. Благодаря его профессионализму и авторитету в Россию было привлечено около $4 млрд иностранных прямых инвестиций.

Российский совет фондов прямых инвестиций выражает надежду на объективное расследование с учётом приведённых фактов.

Анатолий Чубайс
генеральный директор госкорпорации Роснано, на личной странице в Facebook

В истории с Майклом Калви и Baring самое удивительное для меня оказалось вот что: откуда в соцсетях и прессе такое количество плача по рухнувшему инвестклимату, исчезнувшему венчурному рынку, отсутствию перспектив для российских стартапов? Как будто ещё позавчера в России были инвестклимат, венчурный рынок и стартапы.

P.S. Майклу, конечно, сил и удачи. Хочется наивно верить, что вот в этот раз всё почему-то будет не как всегда.

Александр Финн
сооснователь Personik, на личной странице в Facebook

Среди моих друзей и приятелей есть люди разных политических взглядов — от оппонентов режима через нейтральных до пропонентов. Показательно, что арест Майкла Калви объединил их всех.

Как сказал Буль де ля Мерт Наполеону по поводу убийства герцога Энгиенского: «Это больше, чем преступление, это ошибка».

И совершенно не случайно эту фразу приписывают двум прожжённым циникам — Талейрану и Фуше. Потому что они были циниками, но не политическими самоубийцами.

Борис Ким
сооснователь Qiwi, на личной странице в Facebook

Конечно, есть ещё и вопросы по самому существу дела. По нашему мнению, сегодня вообще отпало официальное обвинение, потому что есть экспертиза, заказанная следствием, которая чётко говорит, что акции стоили даже дороже, чем та сумма, которая фигурировала в обвинении и в заявлении другой стороны. Поэтому просто отпали все основания для любого уголовного дела...

Мы должны сделать всё возможное, чтобы в этот раз было справедливое решение и была изменена мера пресечения. Всё возможное — это значит апеллировать к руководителям наших правоохранительных органов, прокуратуры и следить за процессом.

Борис Титов
бизнес-омбудсмен, из комментария ТАСС

Что они говорят сейчас, спустя десять месяцев после задержания Калви:

Редакция vc.ru написала людям, публично поддержавшим Майкла Калви и поинтересовалась, что они думают о деле сейчас, не пожалели ли о поддержке, и как спустя почти год после ареста предпринимателя изменился инвестиционный климат в России.

Пресс-службы «Сбербанка», Российского фонда прямых инвестиций и «Русских фондов» не ответили на вопросы vc.ru.

Борис Ким, а также пресс-служба «Яндекса» и Роснано отказались от дополнительных комментариев. В «Тинькофф-банке» заявили, что Олег Тиньков не даёт комментарии СМИ. Пресс-служба Бориса Титова пообещала ответить, но не ответила.

Арест Калви, Ивана Зюзина и других топ-менеджеров Baring Vostok не укладывается в моё предпринимательское мышление. Я не компетентный орган и не могу говорить о составе преступления, но как предприниматель вижу, что речь идёт о хозяйственном споре, а не об уголовном деле. И решать хозяйственные споры через арест — это неправильно.

Кроме того, я знаю арестованных лично и давал своё поручительство: это умные, честные и ответственные люди, которые дорожат своей блестящей репутацией и не стали бы нарушать закон.

Каких-то негативных последствий поддержки Калви я на себе не ощутил, но будем честны, митинги я не устраивал и законы не нарушал. Хотя часть предпринимателей мне лично говорили, что я сумасшедший и лезу не туда.

Почему общество так вяло отреагировало на дело Baring Vostok, мне понятно: это не касается каждого, мало кто ассоциирует себя с владельцем банка и не готов влезать в шкуру Калви и других фигурантов дела.

Предпринимательское сообщество отреагировало, но тоже весьма вяло. Мало кто готов «вписываться», все опасаются, что и к ним придут. А вот инвестиционное сообщество прямо грустит. Больше в России нет фонда, готового класть более $50 млн в российский проект.

Эдуард Гуринович
венчурный инвестор, сооснователь Carprice

Я не могу оценить дело по существу, но при любом раскладе я против вмешательства государства и его репрессивной машины в корпоративные споры.

Дело Калви показывает, что основным конкурентным преимуществом финансовых организаций в России является их влияние на силовые структуры. Арест Майкла и его коллег ощущается как большая несправедливость в отношении конкретных людей и как большой удар по репутации российского рынка высокотехнологичных инвестиций.

Дело Калви сильно сказалось на имидже России среди людей, профессионально занимающихся инвестициями. С другой стороны, прямые инвестиции в Россию со стороны европейских и американских инвесторов, для которых этот арест был показательным, в тот момент уже были на минимуме, и это был просто ещё один гвоздь в крышку гроба.

Большая часть инвестиций в российский рынок — это государственные или «окологосударственные» корпоративные инвестиции, на которые дело Калви вряд ли повлияло.

Я не очень слежу за ходом дела, но суть его за прошедшие месяцы не изменилась. Я по-прежнему считаю, что уголовные дела по «экономическим», ненасильственным, статьям должны обходиться без арестов, а финансовые споры должны решаться в арбитраже, без участия силовых структур.

В России традиционно не очень сопереживают богатым, тем более богатым американцам, есть представление о том, что большие деньги нельзя заработать, можно только украсть.

Само дело настолько далеко от актуальной повестки дня большинства россиян, что его просто не заметили. Что касается реакции профессионального сообщества, она была не слишком активной, потому что, с одной стороны, в деле нет ничего принципиально необычного для России, а с другой — публичная позиция, не совпадающая с позицией силовых ведомств, может вызвать ненужное внимание.

Александр Финн
сооснователь Personik

Моё мнение осталось неизменным: дело Калви — настоящий позор. Baring Vostok был и остаётся самым профессиональным и сильным из фондов прямых инвестиций, работающих в России!

Что касается инвестиционного климата, до ареста Калви он был уровня минус 100, а теперь опустился на самое дно, до минус 1000.

К сожалению, общество почти не отреагировало на это дело. И вот почему:

1. Сейчас в СМИ слишком много плохих новостей, очень забит информационный фон, много всякого беспредела происходит.

2. Слишком непонятная фабула дела: «То ли он украл, то ли у него украли». Понятно, что обвинение намеренно так и выстраивало дело, вспомните «дело ФБК», но, увы, это играет роль.

Леонид Волков
ИТ-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального

#делокалви

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10 комментариев
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Денис Демидов

9

Когда пришли за евреями я промолчал потому что я не еврей (с)

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Sergey Ontime

6

по мнению правоохранительных органов, их реальная стоимость не превышает 600 тысяч рублей.


По мнению. Круто.

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Dmitry Marinych

2

Самое годное мнение от Александра Финна. Все четко и по делу. Эдуард Гурнинович молодец, что выступил. На самом деле, нехорошо, что даже высказывание публично воспринимается как угроза. Нехорошо

Ответить

Sandrino Komaroff

1

Тем временем на ару подали в суд в Лондоне за неисполнение решения высокого суда. 

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Комментарий удален

Валентин Шейранов

0

Что-то мне подсказывает, что это очередное давление со стороны нашего «справедливого» государства в отношении предпринимателя ...

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Евгений Вотер

0

год не могут независимую оценку активов переданных сделать?

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Sergey Ontime

Евгений
0

Мнение органов же там.

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Михаил Качалов

0

Кстати, также вяло общество реагирует и на арест директора «Т-платформы» - Всеволода Опанасенко. А там дела идут печально и не исключено, что процессор "Байкал" того...

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Артем Акулов

0

Руководители контор хвалят Калви и придерживаются нейтральной точки зрения, не позволяют себе правдивых высказываний.

Сотрудники штаба Навального не стесняются выражений и говорят как есть.

Ну и правильно, если что то вякнешь, завтра весь бизнес отнимут и в сизо закроют. И на самом деле клали все огромный прибор на весь этот ваш инвестклимат, экономику и тд. Руководящие посты ближе к сердцу :)

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Artem Shevchenko

0

Слабо давили, надо было как с Рамблером, уже отпустили б

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