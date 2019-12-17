Но если компания получит более выгодное предложение в течение 45 дней, то сможет расторгнуть соглашение.

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Разработчик облачных программ для удалённого доступа LogMeIn, владеющий генератором паролей LastPass, договорился о продаже компании за $4,3 млрд. Покупателями выступят частные инвесткомпании Francisco Partners и Evergreen Coast Capital Corporation.

Стоимость одной акции при продаже составит $86,05. Это на 25% больше цены закрытия на бирже 18 сентября 2019 года — в последний торговый день перед утечкой в СМИ информации о продаже компании. Сделку планируют закрыть в середине 2020 года после получения одобрения акционеров и регулирующих органов.

Francisco Partners и Evergreen работают над тем, чтобы удовлетворить уникальные потребности наших активов. Мы считаем, что партнёрство с ними поможет нам обеспечить операционные показатели, необходимые для достижения устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Билл Вагнер президент и гендиректор LogMeIn

Компания уточняет, что соглашение о продаже предусматривает 45-дневный период go-shop. Он позволит LogMeIn запрашивать альтернативные предложения о покупке и вступать в соответствующие переговоры. Если компания получит более выгодное предложение, то сможет расторгнуть соглашение с Francisco Partners и Evergreen Coast Capital Corporation.

В 2015 году LogMeIn приобрёл разработчика менеджера паролей LastPass за $125 млн, чтобы интегрировать его в собственную систему удалённого доступа вместе с программным обеспечением для командного управления паролями Meldium.