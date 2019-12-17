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Финансы
Лиана Липанова
6279

Инвесторы компании-владельца генератора паролей LastPass договорились о её продаже за $4,3 млрд Материал редакции

Но если компания получит более выгодное предложение в течение 45 дней, то сможет расторгнуть соглашение.

51 комментарий
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Разработчик облачных программ для удалённого доступа LogMeIn, владеющий генератором паролей LastPass, договорился о продаже компании за $4,3 млрд. Покупателями выступят частные инвесткомпании Francisco Partners и Evergreen Coast Capital Corporation.

Стоимость одной акции при продаже составит $86,05. Это на 25% больше цены закрытия на бирже 18 сентября 2019 года — в последний торговый день перед утечкой в СМИ информации о продаже компании. Сделку планируют закрыть в середине 2020 года после получения одобрения акционеров и регулирующих органов.

Francisco Partners и Evergreen работают над тем, чтобы удовлетворить уникальные потребности наших активов. Мы считаем, что партнёрство с ними поможет нам обеспечить операционные показатели, необходимые для достижения устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

Билл Вагнер
президент и гендиректор LogMeIn

Компания уточняет, что соглашение о продаже предусматривает 45-дневный период go-shop. Он позволит LogMeIn запрашивать альтернативные предложения о покупке и вступать в соответствующие переговоры. Если компания получит более выгодное предложение, то сможет расторгнуть соглашение с Francisco Partners и Evergreen Coast Capital Corporation.

В 2015 году LogMeIn приобрёл разработчика менеджера паролей LastPass за $125 млн, чтобы интегрировать его в собственную систему удалённого доступа вместе с программным обеспечением для командного управления паролями Meldium.

LogMeIn основана в 2003 году. Согласно данным Crunchbase, общая сумма инвестиций в компанию составляет $30 млн, а рыночная капитализация — $4,19 млрд. На 21:37 мск стоимость одной акции LogMeIn выросла на 4,07% и составила $85,76.

#новость #logmein

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51 комментарий
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Александр Ступин

35

Судя по стоимости, продаётся база данных с паролями, а не сервис )

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Kuper Bad

Александр
0

Забавно) когда сериал закончился "силиконовая долина"))

Ответить

Sergey Redmi

Kuper
1

Силиконовая? Это порносериал? 

Ответить

Denis Papulin

19

Если в 90х Я бы сказал что типа контора которая кейген делает будет стоить 4 млрд, подумали б что больной ** людок.

Ответить

Bulat Ziganshin

Denis
17

вы хоть знаете что такое keygen? LOL

Ответить

Dear Moscow,

Bulat
1

 вы хоть знаете что такое keygen?

Конечно! Это как патч, только с крэком. 

Astalavista, <?>oomer!

Ответить

Anton Kozlov

Dear
0

altavista вы хотели сказать?

Ответить

Dear Moscow,

Anton
0

 altavista вы хотели сказать? 

Nope.

Ответить

Voin Mraka

Dear
0

с крэком и трояном ;]

Ответить

Артём А.

Dear
0

только с крэком

А, это политкорректное название н...?)

Ответить

Eugene Danilov

Denis
7

Lastpass не является основным бизнесом для Logmein. 

Ответить

John Doe

Denis
3

а вы и сейчас можете сказать, т.к. Lastpass  это только небольшая часть бизнеса Logmein. 

Ответить

Артём А.

Denis
0

Не знаю как в 90х, а в 2000х очень многие пользовались сервисом hamachi, который сделала эта контора) классный был сервис, но сейчас он более нишевый.
А lastpass не просто кейген. Да и вообще не кейген, лол. В игры в 90х и 2000х вы точно не играли)

Ответить

John Doe

20

Заголовок вводит в заблуждение - создается впечатление, что продают LastPass, а на самом деле поглащают всю компанию LOGMEIN.

Ответить

Ivano Digital

John
3

Т.е. продают весь набор вот этих тулзов?

Ответить

John Doe

Ivano
1

Ну если судить по документам - да, их полностью поглощают со всеми продуктами. 

Ответить

Max Kovalsky

18

А Рамблер уже приступил к поиску задания на служебное произведение или компашку на 4 охулиарда пронесло?

Ответить

Hecategram Mdap

0

Мир катиться в ***у. 
Причем покупают наверное менеджеры, которые откат имеют не плохой.

Ответить

Bulat Ziganshin

Hecategram
9

да уже докатился - две ошибки на пару предложений :D

Ответить

Dmitry Yashin

Bulat
8

4

Ответить

Dear Moscow,

Dmitry
0

Четыре.

Ответить

Alex Potapov

Bulat
0

 докатился - две

тут дефис лишний. либо точка, ну на крайняк тире —

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Alex
0

К длине тире придираться - ну такое.
А точка тут не к месту.

Ответить

lakoros

2

Сколько помню, всегда сидел на LastPass. Но он всё хуже и хуже, заметки убожество. Русский язык в последней версии выкинули.

Ответить

Sergei Timofeyev

lakoros
4

не доверяю я всему этому облачному.

Ответить

Nikita Malyshev

Sergei
5

Попробуйте Enpass. Там нет облака разработчика, можно выбирать любое доступное, гугл драйв и т.д., или грузить на owncloud, если не ошибаюсь, там даже по sftp лить можно. В общем они на это какраз упор и делают, что юзер сам решает какое облако для синхронизации юзать, или не юзать вообще (можно синхронить по локальному WiFi). 

Года два, может три пользуюсь, лучшее из всех что перепробовал. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikita
0

У меня keepass

Ответить

Максим Мекеня

lakoros
0

Переводы делало сообщество, и русское сообщество делало это из рук вон плохо. Видимо, сейчас заменили на профессиональные переводы.

Ответить

Иван Драго

Максим
4

Ну да, при такой оценке и капитализации кому еще делать переводы...
Это ж тыщ 10 придётся потратить, не меньше...

Ответить

Matt Bruin

lakoros
1

ЕМНИП, русский язык выкинули из-за требований Роскомпозора о переносе данных п-лей из РФ в юрисдикцию РФ. Такая же петрушка произошла с мессенджером Flock. После того, как получили "письмо счастья" от РКП, предупредили п-лей, что убирают локализацию, чтобы не доводить до бана.

Ответить

Ware Wow

3

нормальные цены...

Ответить

Doktor BArbaris

0

Как при 30 лимонов заиметь капитализацию в 4 миллиарда? Мизерную долю продать?

Ответить

Evgeni Nabokov

Doktor
5

Получаете доступ к чужим паролям :)

Ответить

John Doe

Doktor
4

Ну это значит, что с 2003 года  они практически не привлекали сторонних средств. 

Ответить

Olga RRR

0

Ничем хорошим такие продажи обычно не кончаются. Достаточно посмотреть на инсту.
Эх, годы нежного пользования ластпасом, похоже, заканчиваются.
Да, последнее обновление - 💩
Шо теперь делать? Какие альтернативы?

Ответить

Александр Львов

Olga
3

1password? 

Ответить

Владимир Чижевский

Olga
3

KeePassXC? 

Ответить

Lucky Fucko

Olga
1

Bitwarden хорош

Ответить

Olga RRR

Olga
0

Робоформ такой был, даже покупала его когда-то, надо посмотреть

Ответить

Artem Zinnatullin

1

Это на месяц подписка, не дайте себя обмануть низкими ценами!

Ответить

Saucedo Puetz

1

У кого пароли в lastpass, срочно их меняйте, а то скоро они обретут новых хозяев

Ответить

Комментарий удален

Doktor BArbaris

alex
0

Тунеядцев на растрел

Ответить

Ivano Digital

–1

Чего хоть этот сервис то делает?

Ответить

Eugene Danilov

Ivano
1

аналог teamviewer вроде

Ответить

Dear Moscow,

Eugene
0

 аналог teamviewer

Для геймеров.

Ответить

Александр Петров

Ivano
0

Пароли придумывает

Ответить

Ivano Digital

Александр
0

Тупо интересно из чего там тогда такая капитализация складывается?

Ответить

Bulat Ziganshin

Ivano
1

у вас есть 45 дней чтоб это выяснить

Ответить

Влад Берг

Ivano
0

он объединяет в сеть через облако

Ответить

Махмуд Абдусаламов

0

у кого-то коварные цели

Ответить

Ivan

0

Сервис за 40 евро в мес удаленный доступ!!!! Я думаю там цена именно за доступы к компам!!! Но кто такое покупает???? Видимо европейские распилы какие-то.

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