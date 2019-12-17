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авторизацию с помощью уговоров
Но если компания получит более выгодное предложение в течение 45 дней, то сможет расторгнуть соглашение.
Разработчик облачных программ для удалённого доступа LogMeIn, владеющий генератором паролей LastPass, договорился о продаже компании за $4,3 млрд. Покупателями выступят частные инвесткомпании Francisco Partners и Evergreen Coast Capital Corporation.
Стоимость одной акции при продаже составит $86,05. Это на 25% больше цены закрытия на бирже 18 сентября 2019 года — в последний торговый день перед утечкой в СМИ информации о продаже компании. Сделку планируют закрыть в середине 2020 года после получения одобрения акционеров и регулирующих органов.
Компания уточняет, что соглашение о продаже предусматривает 45-дневный период go-shop. Он позволит LogMeIn запрашивать альтернативные предложения о покупке и вступать в соответствующие переговоры. Если компания получит более выгодное предложение, то сможет расторгнуть соглашение с Francisco Partners и Evergreen Coast Capital Corporation.
В 2015 году LogMeIn приобрёл разработчика менеджера паролей LastPass за $125 млн, чтобы интегрировать его в собственную систему удалённого доступа вместе с программным обеспечением для командного управления паролями Meldium.
LogMeIn основана в 2003 году. Согласно данным Crunchbase, общая сумма инвестиций в компанию составляет $30 млн, а рыночная капитализация — $4,19 млрд. На 21:37 мск стоимость одной акции LogMeIn выросла на 4,07% и составила $85,76.
Судя по стоимости, продаётся база данных с паролями, а не сервис )
Если в 90х Я бы сказал что типа контора которая кейген делает будет стоить 4 млрд, подумали б что больной ** людок.
вы хоть знаете что такое keygen? LOL
вы хоть знаете что такое keygen?
Конечно! Это как патч, только с крэком.
Astalavista, <?>oomer!
altavista вы хотели сказать?
Заголовок вводит в заблуждение - создается впечатление, что продают LastPass, а на самом деле поглащают всю компанию LOGMEIN.
Т.е. продают весь набор вот этих тулзов?
А Рамблер уже приступил к поиску задания на служебное произведение или компашку на 4 охулиарда пронесло?
Мир катиться в ***у.
Причем покупают наверное менеджеры, которые откат имеют не плохой.
да уже докатился - две ошибки на пару предложений :D
4
докатился - две
тут дефис лишний. либо точка, ну на крайняк тире —
К длине тире придираться - ну такое.
А точка тут не к месту.
Сколько помню, всегда сидел на LastPass. Но он всё хуже и хуже, заметки убожество. Русский язык в последней версии выкинули.
не доверяю я всему этому облачному.
Попробуйте Enpass. Там нет облака разработчика, можно выбирать любое доступное, гугл драйв и т.д., или грузить на owncloud, если не ошибаюсь, там даже по sftp лить можно. В общем они на это какраз упор и делают, что юзер сам решает какое облако для синхронизации юзать, или не юзать вообще (можно синхронить по локальному WiFi).
Года два, может три пользуюсь, лучшее из всех что перепробовал.
Переводы делало сообщество, и русское сообщество делало это из рук вон плохо. Видимо, сейчас заменили на профессиональные переводы.
Ну да, при такой оценке и капитализации кому еще делать переводы...
Это ж тыщ 10 придётся потратить, не меньше...
ЕМНИП, русский язык выкинули из-за требований Роскомпозора о переносе данных п-лей из РФ в юрисдикцию РФ. Такая же петрушка произошла с мессенджером Flock. После того, как получили "письмо счастья" от РКП, предупредили п-лей, что убирают локализацию, чтобы не доводить до бана.
Как при 30 лимонов заиметь капитализацию в 4 миллиарда? Мизерную долю продать?
Ничем хорошим такие продажи обычно не кончаются. Достаточно посмотреть на инсту.
Эх, годы нежного пользования ластпасом, похоже, заканчиваются.
Да, последнее обновление - 💩
Шо теперь делать? Какие альтернативы?
У кого пароли в lastpass, срочно их меняйте, а то скоро они обретут новых хозяев
Комментарий удален
Чего хоть этот сервис то делает?
аналог teamviewer вроде
Пароли придумывает
Тупо интересно из чего там тогда такая капитализация складывается?
Сервис за 40 евро в мес удаленный доступ!!!! Я думаю там цена именно за доступы к компам!!! Но кто такое покупает???? Видимо европейские распилы какие-то.
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