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«Сбербанк» покупает всех

«Все владельцы промежуточных сервисов постепенно будут вытеснены экосистемами. Поэтому выбор был такой — самим становиться экосистемой либо постепенно смотреть на то, как в твоей сфере будут орудовать другие экосистемы», — сказал глава «Сбербанка» Герман Греф в ноябрьском интервью Forbes.

«Сбербанк» активно работает над строительством экосистемы сервисов с 2017 года, за три года банк потратил на покупку активов для неё $1 млрд или 3% от прибыли за это время. В 2018 году «Сбербанк» договорился о проекте с «Яндексом», а в 2019 году создал совместное предприятие с Mail.ru Group и купил долю в Rambler Group.

​Герман Греф демонстрирует экосистему «Сбербанка»

Кадр из трансляции годового собрания акционеров по итогам 2018 года​

Покупка 46,5% онлайн-бизнеса Rambler Group

В апреле «Сбербанк» и Rambler Group объявили о сделке: банк приобрёл 46,5% онлайн-бизнеса холдинга, digital-проекты и сервисы Rambler Group войдут в экосистему банка. Стороны закрыли сделку в августе, источники РБК и «Коммерсанта» оценивали её в 9-11 млрд рублей.

«Сбербанк» получил доступ к:

Онлайн-кинотеатру Okko.

Почтовому и поисковому сервису Rambler.ru.

Изданиям «Газета.ru», «Лента.ру», «Афиша», Ferra.ru и «Секрет фирмы», информационному агентству RNS, спортивному изданию «Чемпионат.com».

Сервису по продаже билетов «Рамблер/Касса».

Блог-платформе LiveJournal.

Сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательская группа «Азбука-Аттикус» не вошли в компанию и остались у совладельца Rambler Group Александра Мамута.

В «Рамблере» я увидел компанию с большим потенциалом. И я увидел огромную возможность соединения наших возможностей с «Рамблером».

Там много подразделений с разным уровнем развития технологий. Есть те, где нужно серьёзно инвестировать. Есть те, которые уже готовы к следующему технологическому шагу. Но главное, что я увидел, — это очень профессиональную высокомотивированную команду.

Наш приход туда — логичный шаг. Сегодня конкурировать в сфере технологий могут только крупные игроки. Технологии стоят больших денег. Герман Греф

глава «Сбербанка» (в интервью Forbes в ноябре 2019 года)

В декабре «Сбербанк» увеличил свою долю в Rambler Group до 49,5%, такая же доля у A&NN, представляющей Александра Мамута. Это произошло после того, как Rambler Group выкупила 6% головной компании у инвестиционной компании Era Capital, которая стала акционером интернет-холдинга в 2018 году в обмен на онлайн-кинотеатр Okko.

Совместный бизнес с Mail.ru Group и 20% голосов

Летом 2019 года «Сбербанк» и Mail.ru Group договорились о создании совместного предприятия для развития сервисов в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и других направлений. Партнёры договорились инвестировать в общий бизнес до 65 млрд рублей, а оценили его — в 100 млрд рублей.

Стороны закрыли сделку в декабре, в совместное предприятие вошли:

Сервис для вызова такси «Ситимобил». Сперва Mail.ru Group планировала внести 22,67% этой компании, но по итогам реструктуризации бизнеса доля СП в «Ситимобиле» составит 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами «Ситимобила» останутся «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян.

Миноритарными акционерами «Ситимобила» останутся «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян. 100% компании SberFood (ранее FoodPlex), которая объединяет цифровые решения для ресторанов (например, систему учёта и сервис для бронирования столов). Rambler Group и инвестфонд GHP Group , с которыми «Сбербанк» развивал эту компанию, получат миноритарные доли в Delivery Club.

, с которыми «Сбербанк» развивал эту компанию, 98,1% Delivery Club.

Каршеринг YouDrive, автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group и сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет».

В конце октября «Сбербанк» объявил о планах приобрести долю в компании «МФ Технологии», которой принадлежат 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group (на 9 октября 2019 года). Сделка была закрыта в декабре: за 11,3 млрд рублей «Сбербанк» выкупил 35% МФТ у «Газпромбанка» и 1% у госкорпорации «Ростех». В результате «Сбербанк» получил около 20% голосов в Mail.ru Group.

После 2022 года «Сбербанк» получит право предложить руководству Mail.ru Group обменять долю банка в совместном предприятии на акции Mail.ru Group, но не более чем на 20%.

Мы давно сотрудничаем с Mail.ru, давно присматриваемся друг к другу. Мы давно вели переговоры и смотрели, как мы будем взаимодействовать и сотрудничать. Потом мы договорились о создании совместного предприятия, в котором объединим некоторые активы.

И в процессе вели переговоры о том, что можем более плотно сотрудничать по большему количеству бизнесов — у нас огромные потенциальные синергии. Потом получили предложение от наших партнеров стать совладельцами контрольного пакета. Собственно, к этому мы и пришли. Герман Греф



глава «Сбербанка» (в интервью Forbes в ноябре 2019 года)

Другие сделки и инвестиции «Сбербанка»

Банк приобрёл сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». На его основе «Сбербанк» планирует создать крупного игрока на рынке поиска вакансий и подбора персонала.

Банк приобрёл 51% Центра речевых технологий, который разрабатывает системы распознавания и анализа лиц и голоса, программы преобразования речи в текст и другие решения в области обработки данных и машинного обучения. «Сбербанк» планирует в том числе использовать технологии ЦРТ для развития собственной биометрической системы.

Банк приобрёл 25% платформы PayZakat, с помощью которой пользователи-мусульмане могут собирать и распределять пожертвования.

Венчурный фонд «Сбербанка» под управлением Fort Ross Ventures вместе с другими инвестировал $46 млн в калифорнийский стартап Fetch Robotics, который занимается производством автономных складских роботов.



Банк приобрёл логистическую платформу Shiptor, вместе с которой банк развивает сервис для отправки и получения посылок «СберЛогистика».

«Сбербанк» и «Союзмультфильм» обсуждают создание совместного предприятия для развития анимационной отрасли. По данным РБК и Forbes, банк может получить 80% ООО «Союзмультфильм» в обмен на инвестиции.

В августе венчурный фонд «Сбербанка» SBT Venture Fund II выкупил долю в Instamart у первого зампреда банка Льва Хасиса. Весной 2019 года в сервис также инвестировали Mail.ru Group и президент «Трансконтинентальной медиакомпании» (ТМК) Александр Митрошенков. В ноябре Instamart сменил название на «СберМаркет».



Банк стал совладельцем сервиса аренды площадок для мероприятий Bash Today.

«Сбербанк» и российская Cognitive Technologies договорились создать компанию Cognitive Pilot для создания и развития технологий беспилотного транспорта. Банк получит 30% в нойо компании, остальные 70% достанутся основателям и менеджменту Сognitive Technologies.



​Экосистема «Сбербанка»



Покупки Mail.ru Group: Relap.io, Performance Group и другие

В апреле приобрела 50,8% разработчика платформы для размещения видеорекламы Nativeroll.

В мае приобрела сервис для поиска работы Worki. Холдинг планирует интегрировать Worki с другим проектами, в том числе с сервисами объявлений «Юла».

В июле приобрела сервис рекомендаций статей и рекламы на медиаплощадках Relap.io. Основатель проекта Сергей Шалаев остался в компании и возглавил рекомендательную систему «Пульс». После сделки Mail.ru Group объединила сервисы рекомендаций myWidget и Relap.io под брендом Relap.

В июле стала совладельцем, а в октября довела до 25% свою долю в компании Performance Group, которая занимается производством и доставкой готового питания под брендами Level Kitchen, Performance Food и My Food. В ноябре Performance Group купила своего конкурента — сервис Easy Meal.



Покупки: «Яндекса»: активы «Везёт», TheQuestion и другие

«Везёт»

В июле компания «Яндекс.Такси» объявила о приобретении активов службы такси «Везёт», которая работает в 123 городах России. Сделка, которая включает программное обеспечение и колл-центры «Везёт», поможет «Яндекс.Такси» увеличить долю в регионах.

Владельцы «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии успешного достижения неких ключевых показателей. Компанией владеют частные лица, их имена в «Везёт» не раскрывают.

Пользователи «Везёт» смогут по-прежнему вызывать машину через приложения компании и по телефону. Водители после закрытия сделки перейдут на единую платформу «Яндекс.Такси», на которой также работают водители Uber в России.

Сделка ещё не закрыта. В октябре «Яндекс.Такси» отозвала ходатойство, чтобы включить в заявление сервис грузоперевозок «Везёт Добро» и подать его повторно. ФАС планировала рассмотреть ходатойство до конца 2019 года.

Против сделки выступали другие участники рынка. Gett пожаловался в ФАС, что сделка усилит монополию «Яндекса» на рынке такси и вызовет рост цен и снижение заработка водителей. Mail.ru Group, которой принадлежит доля в «Ситимобиле», заявляла, что может заблокировать сделку — такое право компания получила в 2018 году, когда выдала «Везёт» конвертируемый заём. Но пока не сделала этого.

TheQuestion

Весной «Яндекс» купил сайт с вопросами и ответами TheQuestion, который основала журналистка Тоня Самсонова. Детали сделки стороны не раскрывали.

В середине декабря «Яндекс» представил сервис «Кью», в который объединит TheQuestion и другой свой проект «Знатоки». Компания уже переносит профили пользователей и остальной контент, а в начале 2020 года планирует планирует прекратить поддержку «Знатоков» и TheQuestion. «Кью» возглавит Тоня Самсонова.

Другие сделки «Яндекса»

«Яндекс.Маркет» купил российский сервис ScanToBuy, с помощью которго посетители магазинов могут самостоятельно сканировать товары и оплачивать их через приложение. Технологии стартапа легли в основу сервиса «Суперчек»: пока с его помощью можно самостоятельно сканировать и оплачивать товары в сетях «Вкусвилл» и «Улыбка радуги» и сравнивать цены в других магазинах.



«Яндекс» выкупил программное обеспечение компании TicketSteam, которая предлагает систему для управления продажами билетов театрам и другим организаторам, а также билетным операторам. «Яндекс.Афиша» будет предлагать партнёрам решение TicketSteam для управления продажами.

«Яндекс» приобрёл сервис для онлайн-бронирования ресторанов и услуг Bookform. Компания добавит сервис на «Яндекс.Карты» как один из способов бронировать услуги в приложении.

Вместе с группой инвесторов во главе с фондом TMT Investments «Яндекс» инвестировал в образовательную платформу MEL Science, которая предлагает наборы для химических опытов по подписке. Стартап привлёк $6 млн.



Продажа nginx за $670 млн и уголовное дело

Весной американская F5 Networks, которая разрабатывает системы для ИТ-инфраструктуры предприятий, купила компанию-разработчика веб-сервера nginx с российскими корнями. Сумма сделки составила $670 млн.

nginx — один из самых популярных веб-серверов в мире. На декабрь 2019 года его используют более 37% сайтов, в том числе «Яндекс», «Вконтакте», Netflix и McDonald's.

В декабре Rambler Group заявила, что эксклюзивные права на nginx принадлежат ей, поскольку один из создателей Игорь Сысоев разработал веб-сервер во время работы в Rambler в начале 2000-х годов. В московском офисе nginx и в квартирах основателей компании прошли обыски по уголовному делу о нарушении авторских прав.

«Если бы мы не продали компанию, или продали дёшево, или разорились, то ничего этого не было бы», — сказал один из основателей nginx Максим Коновалов. Претензии Rambler Group он назвал «тупым, прямолинейным рэкетом».

После резонанса «Сбербанк» как акционер провёл внеочередной совет директоров Rambler Group. По итогам встречи руководству компании было поручено добиться прекращения уголовного дела против nginx. Но от претензий Rambler Group пока не отказалась.

Андрей Андреев продал сервисы знакомств Badoo и Bumble

Выходец из России Андрей Андреев за $3 млрд продал компанию MagicLab, которой принадлежат приложения для знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen. Покупателем выступила американская инвестиционная компания Blackstone. За свою долю Андреев мог получить $2,2 млрд.

Собираюсь вернуться к тому, что люблю делать больше всего: создавать, запускать и масштабировать большие идеи. Мой следующий проект пока остаётся в секрете, но знайте, что впереди большие новости. Андрей Андреев после продажи MagicLab

Андреев запустил Badoo в 2006 году, а за год до этого продал российский сервис для знакомств Mamba, который создал с партнёром в 2003 году. Группа MagicLab была создана в июне 2019 года: кроме Badoo в неё вошли другие сервисы, в которые инвестировал Андреев — Bumble, Chappy и Lumen. Их общая пользовательская база составляет более 500 млн человек.

Французская BlaBlaCar купила российский сервис Busfor

В сентябре французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar приобрёл российский агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor. Сделка закрыта в декабре, её сумму стороны не раскрывают.

Busfor продолжает работать под собственным брендом и развивать свою платформу. В декабря BlaBlaCar начал продавать автобусные билеты через свой сервис, но заявил, что не планирует отказываться от бренда Busfor в ближайшие годы.

BlaBlaCar вышел на рынок автобусных перевозок ещё в январе 2019 года, начав работать с легальными перевозчиками. Прежде компания неоднократно сталкивалась с претензиями автобусных компаний — они обвиняли сервис в работе с нелегальными перевозчиками и требовали заблокировать его в России.

Другие сделки в России и в мире

В медиа

Основатель «Канобу» и игрового проекта RAWG Гаджи Махтиев вместе с неназванным партнёром выкупили издание «Игромания» за неизвестную сумму. Сейчас «Игромания» и «Канобу» входят в одну компанию, но работают отдельно друг от друга.

Основным владельцем русскоязычного телеканала RTVi стал американский предприниматель армянскими корнями Микаэль Исраелян. Он выкупил неназванную долю у Руслана Соколова, владевшего RTVi с 2012 года. Сумму сделки стороны не раскрывают. Основной бизнес Исраеляна — рестораны и ночные клубы в США.

Совладелец группы Hearst Shkulev Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций «Ажур-медиа», которой принадлежит петербургское издание «Фонтанка». Основатели остались миноритарными собственниками, но стороны договорились, что редакционная политика издания не изменится.

Компания Automattic, которой в том числе принадлежит WordPress, договорилась выкупить сервис блогов Tumblr у Verizon. Стороны не раскрывают сумму сделки, но один из источников Axios оценил её в менее чем $10 млн. Verizon купила Tumblr в 2013 году за $1,1 млрд.

Disney закрыла сделку по покупке части активов 21st Century Fox за $71,3 млрд, включая киностудию 21st Century Fox, права на франшизы «Люди-Икс», «Аватар», «Симпсоны» и другие, долю в стриминговом сервисе Hulu, а также несколько спутниковых телеканалов Fox.



С сервисами

Канадская компания-разработчик менеджера паролей 1Password привлекла $200 млн — это первые внешние инвестиции с момента основания в 2005 году. Компания не нуждалась в деньгах, но решила заручиться поддержкой крупных инвесторов, как Accel и Slack Fund, чтобы привлечь корпоративных клиентов.



В телекоме

«Ростелеком» договорился выкупить 55% российского Tele2 и стать его единственным акционером. Сумма сделки составит 132 млрд рублей, а ВТБ как акционер Tele2 получит долю в «Ростелекоме».

В сфере техники и электроники

Apple за $1 млрд приобрела бизнес Intel по производству модемов для смартфонов. 2200 сотрудников Intel перешли на работу в Apple, также компания получила патенты и оборудование. Intel продала свой бизнес после того, как Apple достигла мирового соглашения с Qualcomm и возобновила закупки модемов у этой компании.

Amazon купила производителя роутеров eero, среди инвесторов компании — фонд Grishin Robotics Дмитрия Гришина. Издание Mashable писало, что Amazon заплатила за стартап $97 млн — меньше, чем общий объём привлеченного им финансирования ($148 млн); инвесторы и сотрудники потеряли деньги, а топ-менеджеры получили милионные бонусы.



Google приобрела Fitbit — второго по объёму поставок производителя «умных» часов в мире после Apple. Сумма сделки — $2,1 млрд. По данным источников The Information и CNBC, на покупку претендовала компания Facebook, но Google предложила более выгодную цену.



В торговле

«Севергрупп» Алексея Мордашова приобрела почти 42% ритейлера «Лента» за $730 млн при оценке всей компании в $1,75 млрд. Продавцами выступили американский инвестфонд TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития. Для «Севергрупп» это не первый актив в сфере ритейла — компании принадлежит онлайн-магазин продуктов питания «Утконос».

Французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) договорился о покупке ювелирной компании Tiffany & Co за $16,2 млрд. По данным Reuters, сначала LVMH оценила бизнес в $14,5 млрд, но Tiffany & Co посчитала эту сумму заниженной.

