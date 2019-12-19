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Финансы
Альберт Хабибрахимов
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«Сбербанк» и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Ситимобила» и Delivery Club Материал редакции

Партнёры договорились инвестировать в бизнес до 64,6 млрд рублей.

21 комментарий
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«Сбербанк» и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия для развития сервисов в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и других направлений. Компании получили все необходимые разрешения, в том числе от ФАС, сказано в сообщении на Лондонской бирже.

Партнёры инвестируют в общий бизнес до 64,6 млрд рублей. «Сбербанк» и Mail.ru Group получат равные доли в СП, до 10% пойдут на вознаграждения сотрудникам.

Инвестиции в совместное предприятие достаточны для реализации текущих бизнес-планов платформы и её выхода на безубыточность. При этом стороны не исключают возможности привлечения дополнительных партнеров для развития платформы в будущем.

совместное заявление «Сбербанка» и Mail.ru Group

Что войдёт в совместное предприятие:

  • От Mail.ru Group войдёт сервис для заказа такси «Ситимобил»: изначально компания планировала внести 22,67%, но сейчас идёт реструктуризация, в итоге доля СП в «Ситимобиле» составит 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами «Ситимобила» остаются «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян.
  • СП консолидирует 100% компании SberFood (ранее — FoodPlex) вместо планировавшихся ранее 35%. Партнёры «Сбербанка» по этому проекту — Rambler Group и фонд GHP — получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит 98,1%.
  • Каршеринг YouDrive, автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group и сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет».
  • СП получит от «Сбербанка» и Mail.ru Group около 47 млрд рублей инвестиций, а при достижении целевых показателей — ещё до 17,6 млрд рублей. «Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд рублей», — заявили партнёры.

Руководить компаниями, входящими в СП, продолжат текущие команды менеджмента. Управлять совместным предприятием будет совет директоров, в который войдут:

  • Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
  • Первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис.
  • Вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.
  • Первый замгендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян.
  • Директор по развитию экосистемы SberX Андрей Ванин.
  • Зампред правления «Сбербанка» Светлана Кирсанова.

«Сбербанк» и Mail.ru Group договорились о создании совместного предприятия в июле 2019 года, а в ноябре подписали обязывающие документы.

«Сбербанк» также сообщил, что закрыл сделку по покупке доли в компании «МФ технологии», которой принадлежат 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group. «Сбербанк» выкупает 35% МФТ (около 20% голосов в Mail.ru Group) у «Газпромбанка» и ещё 1% — у «Ростеха».

Через три года после сделки «Сбербанк» получит право предложить руководству Mail.ru Group обменять долю банка в совместном предприятии на акции Mail.ru Group, но не более чем на 20%.

#новость #сберmail #сбербанк #mailrugroup

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21 комментарий
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Mikhail Golovanov

11

А что, удобно, заказал такси, пока едешь - заказываешь в деливери еду, система с учетом твоего маршрута ищет доставщика, который на велосипеде будет мчаться по встречке на мкаде чтобы закинуть пакет с едой тебе в окно такси на ходу

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Александр Привалов

Mikhail
1

с учетом твоего маршрута

будет мчаться по встречке

Проснитесь, это же сбер, пицца может догнать клиента

Ответить

Mikhail Golovanov

Александр
0

Запустят платную подписку, в которой такси будет приезжать с люком в крыше, а пиццу через люк в салон опустит дрон. В итоге по всей москве будут летать тысячи дронов.
Киберпанк ближе, чем кажется

Ответить

Александр Привалов

Mikhail
0

А может 65 тысяч миллионов на что-нибудь полезное потратить?

Ответить

Mikhail Golovanov

Александр
2

На новый дизайн логотипа метро?

Ответить

Andrey Kulakov

Mikhail
1

Или любители дешёвого такси будут ездить рядом с моим ужином) Согревать своим теплом, чтобы не остыл 😸

Ответить

ave ego

Mikhail
0

и все это потом утекает через сбербанк

Ответить

Кирилл Крайнов

5

Сбербанк и Mail.ru
@
Совместное предприятие на базе «Ситимобила» и Delivery Club
@

Ответить

Saucedo Puetz

0

Теперь главное не заказать такси в devilery

Ответить

Mikhail Golovanov

Saucedo
2

Новый тариф - супер эконом
Едешь на багажнике велосипеда доставщика

Ответить

Saucedo Puetz

Mikhail
5

Тогда уж в сумке, как маша у медведя:

Ответить

Кирилл Крайнов

Mikhail
0

А целевой аудиторией будут те, у кого квартиры эконом-класса 12 кв. м. (но зато в Москве)?)))

Ответить

East Vostok

1

Сбер и Мэйл: заключают ярдные сделки с перспективой на триллионы.

В то же время я еду с едой:

Ответить

Антон Гранд

0

Что скажут аналитики?

Ответить

Кирилл Баскус

Антон
0

Диванные?

Ответить

evilnw

Кирилл
2

Бывают другие?

Ответить

Denis Kiselev

evilnw
1

Бывают ведущие

Ответить

Alex Antipov

Denis
0

Это водители такси?

Ответить

East Vostok

0

Ппц

Ответить

Wolodimir Polchenski

0

DeepState 0% market enviroment

Ответить

M

0

Сбер скоро превратится в отдельное государство. Осталось скупить еще пару отраслей и выдать сотрудникам паспорта «Сберляднии». 

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