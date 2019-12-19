Партнёры договорились инвестировать в бизнес до 64,6 млрд рублей.

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«Сбербанк» и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия для развития сервисов в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и других направлений. Компании получили все необходимые разрешения, в том числе от ФАС, сказано в сообщении на Лондонской бирже.

Партнёры инвестируют в общий бизнес до 64,6 млрд рублей. «Сбербанк» и Mail.ru Group получат равные доли в СП, до 10% пойдут на вознаграждения сотрудникам.

Инвестиции в совместное предприятие достаточны для реализации текущих бизнес-планов платформы и её выхода на безубыточность. При этом стороны не исключают возможности привлечения дополнительных партнеров для развития платформы в будущем. совместное заявление «Сбербанка» и Mail.ru Group



Что войдёт в совместное предприятие:

От Mail.ru Group войдёт сервис для заказа такси «Ситимобил»: изначально компания планировала внести 22,67%, но сейчас идёт реструктуризация, в итоге доля СП в «Ситимобиле» составит 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами «Ситимобила» остаются «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян.

Миноритарными акционерами «Ситимобила» остаются «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян. СП консолидирует 100% компании SberFood (ранее — FoodPlex) вместо планировавшихся ранее 35%. Партнёры «Сбербанка» по этому проекту — Rambler Group и фонд GHP — получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит 98,1%.

Доля СП в Delivery Club составит 98,1%. Каршеринг YouDrive, автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group и сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет».



СП получит от «Сбербанка» и Mail.ru Group около 47 млрд рублей инвестиций, а при достижении целевых показателей — ещё до 17,6 млрд рублей. «Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд рублей», — заявили партнёры.

Руководить компаниями, входящими в СП, продолжат текущие команды менеджмента. Управлять совместным предприятием будет совет директоров, в который войдут:

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис.

Вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Первый замгендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Директор по развитию экосистемы SberX Андрей Ванин.

Зампред правления «Сбербанка» Светлана Кирсанова.



«Сбербанк» и Mail.ru Group договорились о создании совместного предприятия в июле 2019 года, а в ноябре подписали обязывающие документы.

«Сбербанк» также сообщил, что закрыл сделку по покупке доли в компании «МФ технологии», которой принадлежат 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group. «Сбербанк» выкупает 35% МФТ (около 20% голосов в Mail.ru Group) у «Газпромбанка» и ещё 1% — у «Ростеха».