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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Партнёры договорились инвестировать в бизнес до 64,6 млрд рублей.
«Сбербанк» и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия для развития сервисов в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и других направлений. Компании получили все необходимые разрешения, в том числе от ФАС, сказано в сообщении на Лондонской бирже.
Партнёры инвестируют в общий бизнес до 64,6 млрд рублей. «Сбербанк» и Mail.ru Group получат равные доли в СП, до 10% пойдут на вознаграждения сотрудникам.
Руководить компаниями, входящими в СП, продолжат текущие команды менеджмента. Управлять совместным предприятием будет совет директоров, в который войдут:
«Сбербанк» и Mail.ru Group договорились о создании совместного предприятия в июле 2019 года, а в ноябре подписали обязывающие документы.
«Сбербанк» также сообщил, что закрыл сделку по покупке доли в компании «МФ технологии», которой принадлежат 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group. «Сбербанк» выкупает 35% МФТ (около 20% голосов в Mail.ru Group) у «Газпромбанка» и ещё 1% — у «Ростеха».
Через три года после сделки «Сбербанк» получит право предложить руководству Mail.ru Group обменять долю банка в совместном предприятии на акции Mail.ru Group, но не более чем на 20%.
А что, удобно, заказал такси, пока едешь - заказываешь в деливери еду, система с учетом твоего маршрута ищет доставщика, который на велосипеде будет мчаться по встречке на мкаде чтобы закинуть пакет с едой тебе в окно такси на ходу
с учетом твоего маршрута
будет мчаться по встречке
Проснитесь, это же сбер, пицца может догнать клиента
Запустят платную подписку, в которой такси будет приезжать с люком в крыше, а пиццу через люк в салон опустит дрон. В итоге по всей москве будут летать тысячи дронов.
Киберпанк ближе, чем кажется
А может 65 тысяч миллионов на что-нибудь полезное потратить?
Или любители дешёвого такси будут ездить рядом с моим ужином) Согревать своим теплом, чтобы не остыл 😸
Сбербанк и Mail.ru
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Совместное предприятие на базе «Ситимобила» и Delivery Club
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Теперь главное не заказать такси в devilery
Новый тариф - супер эконом
Едешь на багажнике велосипеда доставщика
А целевой аудиторией будут те, у кого квартиры эконом-класса 12 кв. м. (но зато в Москве)?)))
Сбер и Мэйл: заключают ярдные сделки с перспективой на триллионы.
В то же время я еду с едой:
Что скажут аналитики?
Диванные?
Сбер скоро превратится в отдельное государство. Осталось скупить еще пару отраслей и выдать сотрудникам паспорта «Сберляднии».
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