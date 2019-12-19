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Финансы
Татьяна Боброва
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«Тинькофф» установил в Москве первый банкомат без физической клавиатуры и печати чеков Материал редакции

«Кеша» — первый полностью цифровой банкомат в России с экраном 32 дюйма и разрешением 4К, утверждают в банке.

49 комментариев
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«Тинькофф» установил в бизнес-центре «Водный» в Москве первый полностью цифровой банкомат «Кеша» без физической клавиатуры и печати чеков. Банкомат разработали «Тинькофф», GRG Banking и компания «АТМ маркет», рассказали vc.ru в банке.

У банкомата большой экран с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К. Пин-код вводится на экране, а чек клиент может получить в электронном виде на смартфон.

Банкомат поддерживает внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Также после завершения тестов устройство сможет проводить операции на основе биометрических данных клиентов.

До 22 декабря 2019 года банк планирует установить ещё два таких банкомата в Москве. Всего на первом этапе будет установлено 23 банкомата, пять из них — в Санкт-Петербурге.

Сколько стоит устройство, в «Тинькофф» не раскрывают, но отмечают, что цена выше классических банкоматов максимум на 10% с учётом затрат на внутреннюю разработку.

«Тинькофф» развивает собственную банкоматную сеть с 2017 года. Сейчас она насчитывает более тысячи устройств по России, уточнили в банке. До конца первого квартала 2020 года она пополнится ещё 500 банкоматами.

#тинькофф #банки #новость

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49 комментариев
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Karen Stepanyan

13

ВТБ и Сбер в срочном порядке начали работать в этом направлении)))

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Dmitry Myachin

7

Физическая клавиатура на банкоматах, она ведь не просто так. Она обеспеивает аппаратное шифрование. То есть пин в ПО просто не доходит. А здесь, как я понимаю, шифрование будет делаться уже внутри ПО. И в случае компрометации ПО этот пин будет доступен злоумышленнику.

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Денис Лукьянов

Dmitry
12

Да и вводить пин на 32-дюймовом экране- ну такое

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Sergei Timofeyev

Денис
3

Ещё лучше, если он не будет закрываться звёздочками, чтобы не ошибиться.

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Андрей Языков

Dmitry
11

Дак хуле, вводишь пароль, а сзади гопники палят чего ты нажимаешь. А потом шифрование в ебальник прилетает

Ответить

Тинькофф

Dmitry
7

В банкомате используется технология Pin-On-Glass, которая соответствует стандартам PCI DSS, что гарантирует безопасность личных данных, в частности, pin-кода.

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Dmitry Myachin

Тинькофф
0

Я же не утверждаю, что всё пропало. Это я так, мысли высказываю. Про Pin-On-Glass почитаю.

Ответить

Юрий Кушниров

Тинькофф
0

Не совсем понятно, как это выглядит.. насколько мой пин-код видел человеку, который стоит рядом? 

Ответить

Dmitry Myachin

Юрий
0

Сегодня даже рядом быть не надо. Современные _телефоны_ позволяют снимать ввод из отражения в очках. Впрочем, позволяют даже отпечатки пальцев снимать с фотографий. Этим мне и нравится клавиатура — её можно закрыть ладонью.

Ответить

Mikhail Golovanov

Dmitry
3

Каким образом физическая клавиатура без ПО разрешает доступ к карте?
Это не замок амбарный, в который ключ вставляешь, и он двигает железные выемки в личине замка

Ответить

Dmitry Myachin

Mikhail
0

Никак. Ввод пина шифршуется самим пин падом и на выходе банковское ПО получает некий объект, который и используется для верификации. К примеру, улетает на бэк банка вместе с инфой по карте, а оттуда получает некие данные в ответ. Но в само ПО банкомата пин в чистом виде не придёт.

Ответить

Mikhail Golovanov

Dmitry
0

А шифруется чем? Там сидят маленькие смурфики, которые ручками шифруют пинкод? Или как вы себе это представляете

Ответить

Dmitry Myachin

Mikhail
0

Для упрощения — пусть будут смурфики. Сути то это не изменит — из пада выйдет уже не пин. А какая магия при этом происходит внутри в данном случае (в этом споре, имею в виду) уже не важно.

А передачу данных можно представить как голубиную почту, если угодно.

Ответить

Mikhail

Dmitry
0

Только вот эти "смурфики" - это все равно какое-то по, которое тоже может быть скомпрометировано
Физ клава не дает защиты от компрометации пина

Ответить

Dmitry Myachin

Mikhail
0

Без проблем. Но тогда как достать теперь пин из пин пада? Наружу же он его не передаст, там его никто не ожидает.

Ответить

Lazy Snow

Mikhail
0

Вот да, я к этому же вёл. Но было интересно, что именно имел в виду автор.)

Ответить

Lazy Snow

Dmitry
0

В случае компрометации какого именно ПО?

Ответить

Dmitry Myachin

Lazy
0

Например, драйвера тачпада. Буквально недавно фирменное ПО ASUS было протроянено: Shadow Hammer.

Ответить

Lazy Snow

Dmitry
1

Ты приводишь в пример частный случай, который является одним из самых крупных и очень проработанных. К тому же узконаправленное (ASUS). После 11./09 не перестали строить многоэтажные дома, надеюсь аналогия понятна. Ломают все и всегда и не факт, что произойдет то же самое. Как по мне, так куда вероятней скиммер поймать, чем наткнуться на подобное.

Ответить

Dmitry Myachin

Lazy
–1

Хорошо. А про атаку через центр обновления Windows рассказать? :) Она была не в прошлом году, а раньше.

Прокол МЕДок даже вспоминать не буду, там вообще васяны с улицы отвечали за обновление ПО.

Ответить

Lazy Snow

Dmitry
1

Так а где связь перечисляемых вами уязвимостей с банковским сектором и украденными миллиардами через «ненадежные банкоматы»? Не через глупых юзеров, не через злоумышленника работающего на одном из этапов поставки ПО, а именно хоть сколь-нибудь массовый взлом банкоматов.

Ответить

Dmitry Myachin

Lazy
0

Я хоть где-то писал про взломы банкоматов? Или у нас обсуждение безопасности должно строиться только от уже случившегося, а не от того, что может потенциально произойти, если вдруг что-то пойдёт не так?

Ведь Trojan.Skimer.18 никогда не случался. И после этого ничего не случалось, включая BOOSTWRITE.

Ответить

Mikhail Golovanov

Dmitry
1

А ну то есть драйвер тачпада скомпроментить можно, а драйвер физ клавы нельзя? Вы случаем не главный эксперт по безопасности в РФ?

Ответить

Dmitry Myachin

Mikhail
–1

Драйвер клавиатуры (в смысле чтобы банкомат мог получить от клавиатуры данные) тоже не имеет доступа к тому, что клавиатура даёт на выходе. Клавиатура — это самостоятельный объект, который внутри себя инкапсулирует всю работу по защите ввода и наружу отдаёт уже готовый объект.

Ответить

Lazy Snow

Dmitry
1

Там выше Тинькофф ответил, что пин вводится через Pin-On-Glass (читай с телефона). Расходимся, спор окончен :D

Ответить

Dmitry Myachin

Lazy
0

Вообще-то ниже. Это раз. Я даже ответил там. Это два.

Ответить

Mikhail Golovanov

Dmitry
0

К тому же закладку гораздо проще поставить на физическую клаву, чтобы считывать нажатия клавиш, чем разрабатывать какой нибудь сниффер трафика или взломать ПО банкомата, т.к. не известно что там за ось, какая система защиты, нужно будет выяснять на собственных ошибках

Ответить

Dmitry Myachin

Mikhail
0

Ну да, проще. А ещё можно камеру навесить. Можно ввод в отражении очков видеть (это доступно даже со смартфонов современных). Способов "проще" — миллион.

Только сниффер то зачем?

Ответить

Mikhail Golovanov

Dmitry
1

Ну а вдруг у них трафик по незащищенному каналу идет, никто же не проверял

Ответить

Dmitry Myachin

Mikhail
–1

Ну, строго говоря, нет ничего слишком страшного в трафике по незащищённому каналу, если уж доводить до абсурда. Ну то есть если я передам криптоконтейнер веракрипт по http, я не буду переживать, что данные эти из контейнера станут доступны только потому что это http.

Ответить

Saucedo Puetz

4

без физической клавиатуры и печати чеков

поди и без денег)

Ответить

Mikhail Golovanov

3

Олег настолько привык быть во всем первым, что отношения заводит только с девственницами.

Ответить

Nikita Reshetnikov

Mikhail
1

а в очереди к терминалу в макдаке подгадывает под заказ 001

Ответить

Sergei Timofeyev

Mikhail
–1

Не рождёнными :)

Ответить

Doktor BArbaris

1

Красивый. Так и хочется разбить чтоб не сглазить

Ответить

Антон Штадлер

Doktor
0

на счастье

Ответить

Lazy Snow

2

Олежа молодец.

Ответить

Артем Акулов

1

Выглядит симпотно и банкомат видно хорошо с большого расстояния благодаря яркому дизайну.

Ответить

Sergei Timofeyev

–3

А не выдача чека не является ли нарушением обслуживания?

Ответить

Lazy Snow

Sergei
1

А электронный чек - считай не чек? Нужен физический, на бересте?

Ответить

Curtis Jackson

Lazy
0

Деньги не дойдут на счёт и как ты будешь доказывать потом?)

Ответить

Lazy Snow

Curtis
1

При операции пополнения ты увидишь, на какую сумму ты пополняешь счёт. И соответственно на эту сумму у тебя будет электронный чек. Он имеет ту же силу, что и физический, при обращении в ТП. И идти с чеком никуда не придётся, magic.

Ответить

Lazy Snow

Curtis
0

За 27 лет ни разу не сталкивался с тем, чтобы деньги не дошли на счёт. У вас так происходило? Чек есть, а денег нет?)

Ответить

Eugene Smirnov

0

Надо было написать «ТинькоВ» ;)

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Комментарий удален

Альфа Одесса Недвижимость

0

Биометрика клиента позволит не давать возможность мошенникам взламывать карты

Ответить

Костя Тупицин

0

Не первый) альфа уже экспериментировали с таким - не зашло

Ответить

Alex Antipov

0

Хочу видео ввода пинкода. На такой диагонали, даже если не подсматривать, все равно увидишь. Ну и отпечатки пальцев на экране. 

Ответить

Lazy Snow

Alex
0

Pin-On-Glass. В статье судя по всему неверно описали этот момент.

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Slava Itprofi

0

Осталось справа рукоятку приделать и будет однорукий Тинькофф))

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