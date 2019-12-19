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«Кеша» — первый полностью цифровой банкомат в России с экраном 32 дюйма и разрешением 4К, утверждают в банке.
«Тинькофф» установил в бизнес-центре «Водный» в Москве первый полностью цифровой банкомат «Кеша» без физической клавиатуры и печати чеков. Банкомат разработали «Тинькофф», GRG Banking и компания «АТМ маркет», рассказали vc.ru в банке.
У банкомата большой экран с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К. Пин-код вводится на экране, а чек клиент может получить в электронном виде на смартфон.
Банкомат поддерживает внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Также после завершения тестов устройство сможет проводить операции на основе биометрических данных клиентов.
До 22 декабря 2019 года банк планирует установить ещё два таких банкомата в Москве. Всего на первом этапе будет установлено 23 банкомата, пять из них — в Санкт-Петербурге.
Сколько стоит устройство, в «Тинькофф» не раскрывают, но отмечают, что цена выше классических банкоматов максимум на 10% с учётом затрат на внутреннюю разработку.
«Тинькофф» развивает собственную банкоматную сеть с 2017 года. Сейчас она насчитывает более тысячи устройств по России, уточнили в банке. До конца первого квартала 2020 года она пополнится ещё 500 банкоматами.
Физическая клавиатура на банкоматах, она ведь не просто так. Она обеспеивает аппаратное шифрование. То есть пин в ПО просто не доходит. А здесь, как я понимаю, шифрование будет делаться уже внутри ПО. И в случае компрометации ПО этот пин будет доступен злоумышленнику.
Да и вводить пин на 32-дюймовом экране- ну такое
Ещё лучше, если он не будет закрываться звёздочками, чтобы не ошибиться.
Дак хуле, вводишь пароль, а сзади гопники палят чего ты нажимаешь. А потом шифрование в ебальник прилетает
Я же не утверждаю, что всё пропало. Это я так, мысли высказываю. Про Pin-On-Glass почитаю.
Не совсем понятно, как это выглядит.. насколько мой пин-код видел человеку, который стоит рядом?
Сегодня даже рядом быть не надо. Современные _телефоны_ позволяют снимать ввод из отражения в очках. Впрочем, позволяют даже отпечатки пальцев снимать с фотографий. Этим мне и нравится клавиатура — её можно закрыть ладонью.
Каким образом физическая клавиатура без ПО разрешает доступ к карте?
Это не замок амбарный, в который ключ вставляешь, и он двигает железные выемки в личине замка
Никак. Ввод пина шифршуется самим пин падом и на выходе банковское ПО получает некий объект, который и используется для верификации. К примеру, улетает на бэк банка вместе с инфой по карте, а оттуда получает некие данные в ответ. Но в само ПО банкомата пин в чистом виде не придёт.
А шифруется чем? Там сидят маленькие смурфики, которые ручками шифруют пинкод? Или как вы себе это представляете
Для упрощения — пусть будут смурфики. Сути то это не изменит — из пада выйдет уже не пин. А какая магия при этом происходит внутри в данном случае (в этом споре, имею в виду) уже не важно.
А передачу данных можно представить как голубиную почту, если угодно.
Без проблем. Но тогда как достать теперь пин из пин пада? Наружу же он его не передаст, там его никто не ожидает.
Например, драйвера тачпада. Буквально недавно фирменное ПО ASUS было протроянено: Shadow Hammer.
Ты приводишь в пример частный случай, который является одним из самых крупных и очень проработанных. К тому же узконаправленное (ASUS). После 11./09 не перестали строить многоэтажные дома, надеюсь аналогия понятна. Ломают все и всегда и не факт, что произойдет то же самое. Как по мне, так куда вероятней скиммер поймать, чем наткнуться на подобное.
Хорошо. А про атаку через центр обновления Windows рассказать? :) Она была не в прошлом году, а раньше.
Прокол МЕДок даже вспоминать не буду, там вообще васяны с улицы отвечали за обновление ПО.
Я хоть где-то писал про взломы банкоматов? Или у нас обсуждение безопасности должно строиться только от уже случившегося, а не от того, что может потенциально произойти, если вдруг что-то пойдёт не так?
Ведь Trojan.Skimer.18 никогда не случался. И после этого ничего не случалось, включая BOOSTWRITE.
А ну то есть драйвер тачпада скомпроментить можно, а драйвер физ клавы нельзя? Вы случаем не главный эксперт по безопасности в РФ?
Драйвер клавиатуры (в смысле чтобы банкомат мог получить от клавиатуры данные) тоже не имеет доступа к тому, что клавиатура даёт на выходе. Клавиатура — это самостоятельный объект, который внутри себя инкапсулирует всю работу по защите ввода и наружу отдаёт уже готовый объект.
К тому же закладку гораздо проще поставить на физическую клаву, чтобы считывать нажатия клавиш, чем разрабатывать какой нибудь сниффер трафика или взломать ПО банкомата, т.к. не известно что там за ось, какая система защиты, нужно будет выяснять на собственных ошибках
Ну да, проще. А ещё можно камеру навесить. Можно ввод в отражении очков видеть (это доступно даже со смартфонов современных). Способов "проще" — миллион.
Только сниффер то зачем?
Ну а вдруг у них трафик по незащищенному каналу идет, никто же не проверял
Ну, строго говоря, нет ничего слишком страшного в трафике по незащищённому каналу, если уж доводить до абсурда. Ну то есть если я передам криптоконтейнер веракрипт по http, я не буду переживать, что данные эти из контейнера станут доступны только потому что это http.
Олег настолько привык быть во всем первым, что отношения заводит только с девственницами.
Красивый. Так и хочется разбить чтоб не сглазить
Выглядит симпотно и банкомат видно хорошо с большого расстояния благодаря яркому дизайну.
А не выдача чека не является ли нарушением обслуживания?
Деньги не дойдут на счёт и как ты будешь доказывать потом?)
Комментарий удален
Биометрика клиента позволит не давать возможность мошенникам взламывать карты
Хочу видео ввода пинкода. На такой диагонали, даже если не подсматривать, все равно увидишь. Ну и отпечатки пальцев на экране.
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