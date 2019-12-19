«Кеша» — первый полностью цифровой банкомат в России с экраном 32 дюйма и разрешением 4К, утверждают в банке.

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«Тинькофф» установил в бизнес-центре «Водный» в Москве первый полностью цифровой банкомат «Кеша» без физической клавиатуры и печати чеков. Банкомат разработали «Тинькофф», GRG Banking и компания «АТМ маркет», рассказали vc.ru в банке.

У банкомата большой экран с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К. Пин-код вводится на экране, а чек клиент может получить в электронном виде на смартфон.

Банкомат поддерживает внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Также после завершения тестов устройство сможет проводить операции на основе биометрических данных клиентов.

До 22 декабря 2019 года банк планирует установить ещё два таких банкомата в Москве. Всего на первом этапе будет установлено 23 банкомата, пять из них — в Санкт-Петербурге.

Сколько стоит устройство, в «Тинькофф» не раскрывают, но отмечают, что цена выше классических банкоматов максимум на 10% с учётом затрат на внутреннюю разработку.