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Финансы
Лиана Липанова
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«Рокетбанк» запустил анонимные виртуальные карты для всех пользователей вне зависимости от возраста и гражданства Материал редакции

Аналогичные продукты есть у «Яндекс.Денег» и Qiwi.

25 комментариев
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«Рокетбанк» предложил пользователям виртуальные карты, которые можно оформить по номеру телефона в мобильном приложении. Компания запустила два вида карт: анонимные и именные, рассказал vc.ru представитель «Рокетбанка».

Этот шаг позволит нам серьёзно расширить географию присутствия, увеличив радиус доставки наших карт с 29 крупнейших городов России до любого уголка планеты, где есть мобильный интернет, а также как минимум удвоить число активных пользователей нашего сервиса.

Андрей Галичкин
менеджер по продукту «Рокетбанка»

Получить анонимную карту «Рокетбанка» могут все желающие вне зависимости от возраста и гражданства. Для её оформления достаточно указать номер телефона.

Она позволяет хранить деньги, оплачивать интернет-покупки и услуги, покучать кэшбек «рокетрублями» и поддерживает оплату в российских магазинах с помощью смартфона с бесконтактной оплатой. Пополнить карту можно:

  • С других карт в приложении «Рокетбанка».
  • Наличными в салонах «Связной», «Евросеть» или «Мегафон».
  • В банкоматах с поддержкой Apple, Google или Samsung Pay.

Именную карту могут получить только российские граждане с 14 лет, указав ФИО, данные паспорта, номер СНИЛС, ИНН или полиса ОМС на выбор.

Она позволяет получать и переводить деньги клиентам «Рокетбанка» и других банков, снимать наличные в банкоматах с Apple, Google или Samsung Pay, платить в зарубежных магазинах и получать кэшбек «рокетрублями».

«Рокетбанк»

Летом 2020 года в России вступит в силу запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Раньше клиенты могли пополнять кошельки наличными через терминалы и офисы операторов сотовой связи, а теперь их можно будет пополнить только с помощью банковского счёта.

Платёжные сервисы «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney, PayPal, VK Pay и другие также предлагают пользователям анонимные электронные кошельки. В октябре 2019 года Qiwi и другие участники финансового рынка попросили ЦБ отказаться от запрета на анонимное пополнение кошельков.

В декабре 2019 года платёжные сервисы, включая «Яндекс.Деньги», Qiwi и другие, попросили упростить идентификацию пользователей электронных кошельков. Например, идентифицировать клиента с помощью номера телефона или банковской карты, а также разрешить использовать водительские права в качестве второго документа кроме паспорта.

#новость #рокетбанк

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25 комментариев
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Дмитрий Касьянов

5

а приставам они доступны?

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Aleksey Krenvalk

1

По номеру телефона, так это не анонимность. Несложно пробить местоположение а то и ФИО владельца сим-карты.

Ответить

Александр Эрик

Aleksey
5

Кажется, Вы не понимаете как это работает, вся хитрость в том, внимание, использовать «левую» (не свою) сим-карту

Ответить

Сергей Бондаренко

Александр
3

А потом симку блочат и денежки пропали.

Ответить

Александр Эрик

Сергей
2

Если Вас это пугает, то укажите свою. Походу, вся суть идеи - привлечь аудиторию которая пользуется qiwi для темных дел?

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Там очень неплохо блочат.

Ответить

Николай Вавилов

Сергей
0

Снимать регулярно наличку.

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
0

33-ФЗ от 18.03.2019. Придётся представляться всё равно.

Ответить

Николай Вавилов

1

Не совсем понятно, в чем анонимность, если у большинства пользователей сотовой связи скан их паспорта лежит в офисе сотового оператора.

Ответить

Александр Эрик

Николай
0

Кажется, Вы не понимаете как это работает, вся хитрость в том, внимание, использовать «левую» (не свою) сим-картy

Ответить

Sergey Ontime

0

Вывод не анонимный. Что им ещё надо?)

Ответить

Sht_Anton

0

Зачем она нужна гастикам. если переводы недоступны?

Ответить

Vl Al

Sht_Anton
0

Доступны. Хавала работала тысячу лет. И будет работать. Еврейские банкиры, разумеется, против.

Ответить

Sht_Anton

Vl
0

тут точно недоступны

Ответить

Vl Al

Sht_Anton
0

Хавала - это "из рук в руки". 

Терминалы не нужны, дорогой.

Ответить

Sht_Anton

Vl
0

а, вы о своем, ну я в халяльных банках и их аналогах не силен

Ответить

Vl Al

Sht_Ant…
0

А они есть. 

Это не еврейские банки. 

Это организации, построенные на безупречном доверии.

Ответить

Александр Эрик

0

Ограничение в 15 тысяч рублей здесь тоже действует, как я понимаю, но почему-то о нем ни слова

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Роман Лебедев

Александр
0
Ответить

Sergei Timofeyev

0

А какой в них смысл, если по 161-ФЗ платежи по таким картам можно делать лишь в отношении юридических лиц? Перевод на другую карту частному лицу невозможен.

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S.Z

Sergei
0

Только оплачивать

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Комментарий удален

Ivano Digital

0

Для чего они нужны то? Взятки давать?

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Vl Al

Ivano
0

Нынче даже за лишние "промилле" взятка 100 000. 

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Oleg Kohen

0

да говнище, с ней ничего нельзя сделать пока полностью не индентифицируешься. типа маркетолухи придумали замануху, чтобы увеличть количество клиентов. типичные уловки Киви, коими сейчас рокет и являются

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Rafael Sobol

0

анонимные виртуальные карты для геев-мигрантов

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