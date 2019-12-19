Аналогичные продукты есть у «Яндекс.Денег» и Qiwi.

В закладки

«Рокетбанк» предложил пользователям виртуальные карты, которые можно оформить по номеру телефона в мобильном приложении. Компания запустила два вида карт: анонимные и именные, рассказал vc.ru представитель «Рокетбанка».

Этот шаг позволит нам серьёзно расширить географию присутствия, увеличив радиус доставки наших карт с 29 крупнейших городов России до любого уголка планеты, где есть мобильный интернет, а также как минимум удвоить число активных пользователей нашего сервиса. Андрей Галичкин менеджер по продукту «Рокетбанка»

Получить анонимную карту «Рокетбанка» могут все желающие вне зависимости от возраста и гражданства. Для её оформления достаточно указать номер телефона.

Она позволяет хранить деньги, оплачивать интернет-покупки и услуги, покучать кэшбек «рокетрублями» и поддерживает оплату в российских магазинах с помощью смартфона с бесконтактной оплатой. Пополнить карту можно:

С других карт в приложении «Рокетбанка».

Наличными в салонах «Связной», «Евросеть» или «Мегафон».

В банкоматах с поддержкой Apple, Google или Samsung Pay.

Именную карту могут получить только российские граждане с 14 лет, указав ФИО, данные паспорта, номер СНИЛС, ИНН или полиса ОМС на выбор.

Она позволяет получать и переводить деньги клиентам «Рокетбанка» и других банков, снимать наличные в банкоматах с Apple, Google или Samsung Pay, платить в зарубежных магазинах и получать кэшбек «рокетрублями».

​ «Рокетбанк»

Летом 2020 года в России вступит в силу запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Раньше клиенты могли пополнять кошельки наличными через терминалы и офисы операторов сотовой связи, а теперь их можно будет пополнить только с помощью банковского счёта.

Платёжные сервисы «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney, PayPal, VK Pay и другие также предлагают пользователям анонимные электронные кошельки. В октябре 2019 года Qiwi и другие участники финансового рынка попросили ЦБ отказаться от запрета на анонимное пополнение кошельков.