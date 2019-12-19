Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Аналогичные продукты есть у «Яндекс.Денег» и Qiwi.
«Рокетбанк» предложил пользователям виртуальные карты, которые можно оформить по номеру телефона в мобильном приложении. Компания запустила два вида карт: анонимные и именные, рассказал vc.ru представитель «Рокетбанка».
Получить анонимную карту «Рокетбанка» могут все желающие вне зависимости от возраста и гражданства. Для её оформления достаточно указать номер телефона.
Она позволяет хранить деньги, оплачивать интернет-покупки и услуги, покучать кэшбек «рокетрублями» и поддерживает оплату в российских магазинах с помощью смартфона с бесконтактной оплатой. Пополнить карту можно:
Именную карту могут получить только российские граждане с 14 лет, указав ФИО, данные паспорта, номер СНИЛС, ИНН или полиса ОМС на выбор.
Она позволяет получать и переводить деньги клиентам «Рокетбанка» и других банков, снимать наличные в банкоматах с Apple, Google или Samsung Pay, платить в зарубежных магазинах и получать кэшбек «рокетрублями».
Летом 2020 года в России вступит в силу запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Раньше клиенты могли пополнять кошельки наличными через терминалы и офисы операторов сотовой связи, а теперь их можно будет пополнить только с помощью банковского счёта.
Платёжные сервисы «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney, PayPal, VK Pay и другие также предлагают пользователям анонимные электронные кошельки. В октябре 2019 года Qiwi и другие участники финансового рынка попросили ЦБ отказаться от запрета на анонимное пополнение кошельков.
В декабре 2019 года платёжные сервисы, включая «Яндекс.Деньги», Qiwi и другие, попросили упростить идентификацию пользователей электронных кошельков. Например, идентифицировать клиента с помощью номера телефона или банковской карты, а также разрешить использовать водительские права в качестве второго документа кроме паспорта.
По номеру телефона, так это не анонимность. Несложно пробить местоположение а то и ФИО владельца сим-карты.
Кажется, Вы не понимаете как это работает, вся хитрость в том, внимание, использовать «левую» (не свою) сим-карту
А потом симку блочат и денежки пропали.
Если Вас это пугает, то укажите свою. Походу, вся суть идеи - привлечь аудиторию которая пользуется qiwi для темных дел?
Снимать регулярно наличку.
Не совсем понятно, в чем анонимность, если у большинства пользователей сотовой связи скан их паспорта лежит в офисе сотового оператора.
Кажется, Вы не понимаете как это работает, вся хитрость в том, внимание, использовать «левую» (не свою) сим-картy
Зачем она нужна гастикам. если переводы недоступны?
Ограничение в 15 тысяч рублей здесь тоже действует, как я понимаю, но почему-то о нем ни слова
А какой в них смысл, если по 161-ФЗ платежи по таким картам можно делать лишь в отношении юридических лиц? Перевод на другую карту частному лицу невозможен.
Для чего они нужны то? Взятки давать?
да говнище, с ней ничего нельзя сделать пока полностью не индентифицируешься. типа маркетолухи придумали замануху, чтобы увеличть количество клиентов. типичные уловки Киви, коими сейчас рокет и являются
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