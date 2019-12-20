Из-за этого банк оштрафовали на сумму до 10 млн рублей.

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28 января 2019 года в России заработала система быстрых платежей (СБП) — с её помощью можно моментально переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если обе стороны имеют счета в разных банках.

Систему разработали Центробанк и Национальная система платёжных карт — оператор национальной платёжной системы «Мир» (дочерняя компания Цетробанка).

Чтобы сделать мгновенный перевод, пользователям не нужно скачивать дополнительное приложение — достаточно зайти в приложение своего банка (если он подключён к системе), выбрать в меню перевод через СБП, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода.

Согласно российскому законодательству, за раз можно перевести не более 600 тысяч рублей. При этом банки-участники СБП могут дополнительно устанавливать собственные лимиты.

Число пользователей СБП, по словам генерального директора НСПК Владимира Комлева, превысило 1,3 млн человек. А с момента запуска системы они совершили более 5,5 млн операций общей суммой более 48 млрд рублей.

Кто подключился

С 4 июля 2019 года Центробанк получил право обязывать банки присоединиться к системе быстрых платежей. Системно значимые банки должны были присоединиться к СБП с 1 сентября 2019 года, а все остальные — с апреля 2020 года.

Позже Центробанк перенёс срок подключения системно значимых банков на 1 октября 2019 года, а остальных банков на 1 октября 2020 года.

Сейчас, по данным с сайта СБП, своё участие в системе быстрых платежей подтвердили 33 банка, включая «Тинькофф», «Альфа банк» и «Рокетбанк». «Сбербанка» среди них нет.

По данным издания Banki.ru, ещё 100 банков направили в Центробанк заявки на подключение к СБП и сейчас проходят необходимые процедуры. Всего в России — 403 банка.

Почему не подключается «Сбербанк»

Банк, на который приходится более 60% карточных переводов в России, пока не подключился к СБП. В марте глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к системе, поскольку у «Сбербанка» есть собственная система денежных переводов, к которой присоединились и другие банки, например, «Тинькофф» и «Совкомбанк».

«Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнёрства, для меня неясно», — заявил Греф.

В начале сентября глава Сбербанка сообщил, что решение о подключении принято, но банк не успеет подключиться к СБП до 1 октября.

«1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Поэтому сейчас ведётся диалог, определяются сроки. Пока окончательные сроки не определены, процесс взаимодействия активный», — пояснял глава «Сбербанка».

В итоге в ноябре 2019 года ЦБ оштрафовал «Сбербанк». О размере штрафа ни одна из сторон не сообщала, но поскольку по действующему законодательству в случае неисполнения предписания в срок ЦБ может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, штраф «Сбербанку» может достигать 10 млн рублей.

В декабре 2019 года Греф уточнил срок подключения к СБП: часть сервисов могут подключить к концу марта.

По мнению руководительницы департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольги Певной, озвученному в «Известиях», «Сбербанк» будет до последнего оттягивать процесс подключения к СБП, несмотря на штрафы, поскольку может лишиться доходов от переводов денег в другие регионы.

«[Они] сейчас платные даже внутри банка. Кроме того, “Сбербанку” невыгоден обмен информацией о клиентах с другими участниками рынка», — считает Ольга Певная.

16 декабря Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам взимать комиссии за переводы в другие регионы в рамках одного банка. Закон вступит в силу через полгода.

Как можно заработать на СБП

Поскольку технически не все банки могут самостоятельно подключиться к СБП, НСПК предложила банкам, уже вступившим в СБП, стать посредниками и подключать к системе другие банки за определённую плату. Такой подход, по мнению НСПК, облегчит расширение СБП и позволит её участникам заработать.

Как сообщил РБК глава департамента онлайн-продаж «Альфа-банка» Александр Солонин, этой возможностью могут воспользоваться небольшие банки, у которых нет своего процессинга (обработки платежей), и они пользуются услугами посредников.

Солонин считает, что небольшим банкам сложно строить и обслуживать инфраструктуру, полностью удовлетворяющую всем требованиям для присоединения к СБП.

Кроме того, банки могут подключиться к системе через третьих лиц — процессинговые компании. Для такого подключения банку не нужно выстраивать инфраструктуру с нуля, что ускоряет процесс входа в СБП.

Но в таком случае банкам придётся не только единоразово рассчитаться за подключение, но и оплачивать дальнейшую подписку за использование процессинга.

На сайте СБП в качестве таких технологических провайдеров на сегодняшня указаны 13 компаний:

Right Line.

BPC.



«Золотая Корона».

eKassir.



«СКБ-банк».

«ФинСтрим».

«Бифит».

Best2Pay.

«Солантек».

«Инверсия».

iDSystems.



«АйДи — Финансовые технологии».

«Компас плюс».

Чтобы подключиться к СБП через другой банк или вендора, банкам потребуется заключить коммерческий договор, причём, по словам директора дизайн-офиса «СКБ-банка» Виталия Копысова, банки могут подключать как полный комплекс переводов, так и отдельные части, например, переводы от физлица юрлицу.

Как рассказал РБК технический директор «Золотой короны» Андрей Надточий, плату за свои услуги устанавливает банк-провайдер, и она определяется в ходе переговоров.