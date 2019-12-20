Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Ольга Такмазьян
360

Первые итоги работы системы быстрых платежей: в чём её суть, кто к ней подключился и почему не подключается «Сбербанк» Материал редакции

Из-за этого банк оштрафовали на сумму до 10 млн рублей.

1 комментарий
В закладки

28 января 2019 года в России заработала система быстрых платежей (СБП) — с её помощью можно моментально переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если обе стороны имеют счета в разных банках.

Систему разработали Центробанк и Национальная система платёжных карт — оператор национальной платёжной системы «Мир» (дочерняя компания Цетробанка).

Чтобы сделать мгновенный перевод, пользователям не нужно скачивать дополнительное приложение — достаточно зайти в приложение своего банка (если он подключён к системе), выбрать в меню перевод через СБП, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода.

Согласно российскому законодательству, за раз можно перевести не более 600 тысяч рублей. При этом банки-участники СБП могут дополнительно устанавливать собственные лимиты.

Число пользователей СБП, по словам генерального директора НСПК Владимира Комлева, превысило 1,3 млн человек. А с момента запуска системы они совершили более 5,5 млн операций общей суммой более 48 млрд рублей.

Кто подключился

С 4 июля 2019 года Центробанк получил право обязывать банки присоединиться к системе быстрых платежей. Системно значимые банки должны были присоединиться к СБП с 1 сентября 2019 года, а все остальные — с апреля 2020 года.

Позже Центробанк перенёс срок подключения системно значимых банков на 1 октября 2019 года, а остальных банков на 1 октября 2020 года.

Сейчас, по данным с сайта СБП, своё участие в системе быстрых платежей подтвердили 33 банка, включая «Тинькофф», «Альфа банк» и «Рокетбанк». «Сбербанка» среди них нет.

По данным издания Banki.ru, ещё 100 банков направили в Центробанк заявки на подключение к СБП и сейчас проходят необходимые процедуры. Всего в России — 403 банка.

Почему не подключается «Сбербанк»

Банк, на который приходится более 60% карточных переводов в России, пока не подключился к СБП. В марте глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к системе, поскольку у «Сбербанка» есть собственная система денежных переводов, к которой присоединились и другие банки, например, «Тинькофф» и «Совкомбанк».

«Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнёрства, для меня неясно», — заявил Греф.

В начале сентября глава Сбербанка сообщил, что решение о подключении принято, но банк не успеет подключиться к СБП до 1 октября.

«1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Поэтому сейчас ведётся диалог, определяются сроки. Пока окончательные сроки не определены, процесс взаимодействия активный», — пояснял глава «Сбербанка».

В итоге в ноябре 2019 года ЦБ оштрафовал «Сбербанк». О размере штрафа ни одна из сторон не сообщала, но поскольку по действующему законодательству в случае неисполнения предписания в срок ЦБ может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, штраф «Сбербанку» может достигать 10 млн рублей.

В декабре 2019 года Греф уточнил срок подключения к СБП: часть сервисов могут подключить к концу марта.

По мнению руководительницы департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольги Певной, озвученному в «Известиях», «Сбербанк» будет до последнего оттягивать процесс подключения к СБП, несмотря на штрафы, поскольку может лишиться доходов от переводов денег в другие регионы.

«[Они] сейчас платные даже внутри банка. Кроме того, “Сбербанку” невыгоден обмен информацией о клиентах с другими участниками рынка», — считает Ольга Певная.

16 декабря Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам взимать комиссии за переводы в другие регионы в рамках одного банка. Закон вступит в силу через полгода.

Как можно заработать на СБП

Поскольку технически не все банки могут самостоятельно подключиться к СБП, НСПК предложила банкам, уже вступившим в СБП, стать посредниками и подключать к системе другие банки за определённую плату. Такой подход, по мнению НСПК, облегчит расширение СБП и позволит её участникам заработать.

Как сообщил РБК глава департамента онлайн-продаж «Альфа-банка» Александр Солонин, этой возможностью могут воспользоваться небольшие банки, у которых нет своего процессинга (обработки платежей), и они пользуются услугами посредников.

Солонин считает, что небольшим банкам сложно строить и обслуживать инфраструктуру, полностью удовлетворяющую всем требованиям для присоединения к СБП.

Кроме того, банки могут подключиться к системе через третьих лиц — процессинговые компании. Для такого подключения банку не нужно выстраивать инфраструктуру с нуля, что ускоряет процесс входа в СБП.

Но в таком случае банкам придётся не только единоразово рассчитаться за подключение, но и оплачивать дальнейшую подписку за использование процессинга.

На сайте СБП в качестве таких технологических провайдеров на сегодняшня указаны 13 компаний:

  • Right Line.
  • BPC.
  • «Золотая Корона».
  • eKassir.
  • «СКБ-банк».
  • «ФинСтрим».
  • «Бифит».
  • Best2Pay.
  • «Солантек».
  • «Инверсия».
  • iDSystems.
  • «АйДи — Финансовые технологии».
  • «Компас плюс».

Чтобы подключиться к СБП через другой банк или вендора, банкам потребуется заключить коммерческий договор, причём, по словам директора дизайн-офиса «СКБ-банка» Виталия Копысова, банки могут подключать как полный комплекс переводов, так и отдельные части, например, переводы от физлица юрлицу.

Как рассказал РБК технический директор «Золотой короны» Андрей Надточий, плату за свои услуги устанавливает банк-провайдер, и она определяется в ходе переговоров.

О готовности стать посредником в системе СБП заявили «QIWI Банк» и «СКБ-банк». Ещё несколько банков — «Росбанк», «Русский стандарт», ВТБ и «Ак Барс» готовы обсуждать возможность участия в проекте в будущем. «Альфа-банк» сообщил, что сейчас не рассматривает подобный формат взаимодействия с другими кредитными организациями.

#СБП #системабыстрыхплатежей

Финансы
Подписаться
Подписан
Отписаться
«Рокетбанк» запустил анонимные виртуальные карты для всех пользователей вне зависимости от возраста и гражданства
Аналогичные продукты есть у «Яндекс.Денег» и Qiwi.
2
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Ольга Такмазьян", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0445\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439","\u0441\u0431\u043f"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 98250, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Fri, 20 Dec 2019 13:58:21 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru
Стань интернет-маркетологом с нуля
Гарантия трудоустройства от Mail.ru Group. Скидка 30 000 рублей до конца ноября
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 98250, "author_id": 271476, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/98250\/get","add":"\/comments\/98250\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/98250"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Dimaloss

0

Сбер диктует условия Центробанку, а тот ничего не может сделать, кроме как погрозить пальчиком. Смех, да и только

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ВТБ
Подписаться
Подписан
Отписаться
Эволюция QR-кода
Что хранится в чёрных квадратах и как их используют бренды.
2
Московский инновационный кластер
Подписаться
Подписан
Отписаться
Наталья Касперская получила благодарность от Минкомсвязи за личный вклад в развитие российской ИТ-отрасли
Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, участвующей в Московском инновационном кластере, получила благодарность от …
1
Revolut
Подписаться
Подписан
Отписаться
Проблема в Chrome 79, разработка новой китайской ОС, обучающие нейронные сети от Uber и другие новости ИТ за неделю
Каждую неделю Revolut публикует интересные новости ИТ и разработки.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Vasiliev
за день
Вот где свой бургер заказали, туда и идите)
«Сбербанк» открыл первый McDonald's в своём отделении в Москве — с одной кофемашиной и доставкой из соседнего ресторана
Виталий Воробьев
за неделю
Подключаете к автопарку?
Я нашел способ отследить всех водителей «Ситимобила»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

John Doe

6 ключевых причин провала…

Александр Привалов

«Афиша» от Rambler Group…

Иван Чистяков

Дизайн для дизайнеров: как мы…

Konstantin Ida

«Яндекс» представил большое…

Дмитрий Жалнов

Разрабатываем линкбилдинг…

Lucky Fucko

Владелец Flickr попросил…

badResistor

«Сбербанк» открыл первый…

Shyngys Eskender

Британская исследовательская…

Alexandr Simonov

«Афиша» от Rambler Group…

Роман Терентьев

«Афиша» от Rambler Group…

Андрей Иванов

«Сбербанк» открыл первый…

Андрей Ковалевский

«Тинькофф» запустил сервис…

Кристина Кореневская

Офис Wargaming в…

Антон Адамов

Анна Смольянова: 500 тысяч…

Павел Андрейчук

Как PayPal потратил $4 млрд на…

Андрей Ковалевский

«Тинькофф» запустил сервис…

Павел Андрейчук

Как PayPal потратил $4 млрд на…

Alexander Nekrasov

Как после интернет-магазина я…

Polina Sergeeva

Запуск реферальной программы по…

Евгений Разманов

«Афиша» от Rambler Group…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }