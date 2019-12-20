Прямой эфир
больше миллиона раз
Из-за этого банк оштрафовали на сумму до 10 млн рублей.
28 января 2019 года в России заработала система быстрых платежей (СБП) — с её помощью можно моментально переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если обе стороны имеют счета в разных банках.
Систему разработали Центробанк и Национальная система платёжных карт — оператор национальной платёжной системы «Мир» (дочерняя компания Цетробанка).
Чтобы сделать мгновенный перевод, пользователям не нужно скачивать дополнительное приложение — достаточно зайти в приложение своего банка (если он подключён к системе), выбрать в меню перевод через СБП, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода.
Согласно российскому законодательству, за раз можно перевести не более 600 тысяч рублей. При этом банки-участники СБП могут дополнительно устанавливать собственные лимиты.
Число пользователей СБП, по словам генерального директора НСПК Владимира Комлева, превысило 1,3 млн человек. А с момента запуска системы они совершили более 5,5 млн операций общей суммой более 48 млрд рублей.
С 4 июля 2019 года Центробанк получил право обязывать банки присоединиться к системе быстрых платежей. Системно значимые банки должны были присоединиться к СБП с 1 сентября 2019 года, а все остальные — с апреля 2020 года.
Позже Центробанк перенёс срок подключения системно значимых банков на 1 октября 2019 года, а остальных банков на 1 октября 2020 года.
Сейчас, по данным с сайта СБП, своё участие в системе быстрых платежей подтвердили 33 банка, включая «Тинькофф», «Альфа банк» и «Рокетбанк». «Сбербанка» среди них нет.
По данным издания Banki.ru, ещё 100 банков направили в Центробанк заявки на подключение к СБП и сейчас проходят необходимые процедуры. Всего в России — 403 банка.
Банк, на который приходится более 60% карточных переводов в России, пока не подключился к СБП. В марте глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к системе, поскольку у «Сбербанка» есть собственная система денежных переводов, к которой присоединились и другие банки, например, «Тинькофф» и «Совкомбанк».
«Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнёрства, для меня неясно», — заявил Греф.
В начале сентября глава Сбербанка сообщил, что решение о подключении принято, но банк не успеет подключиться к СБП до 1 октября.
«1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Поэтому сейчас ведётся диалог, определяются сроки. Пока окончательные сроки не определены, процесс взаимодействия активный», — пояснял глава «Сбербанка».
В итоге в ноябре 2019 года ЦБ оштрафовал «Сбербанк». О размере штрафа ни одна из сторон не сообщала, но поскольку по действующему законодательству в случае неисполнения предписания в срок ЦБ может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, штраф «Сбербанку» может достигать 10 млн рублей.
В декабре 2019 года Греф уточнил срок подключения к СБП: часть сервисов могут подключить к концу марта.
По мнению руководительницы департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольги Певной, озвученному в «Известиях», «Сбербанк» будет до последнего оттягивать процесс подключения к СБП, несмотря на штрафы, поскольку может лишиться доходов от переводов денег в другие регионы.
«[Они] сейчас платные даже внутри банка. Кроме того, “Сбербанку” невыгоден обмен информацией о клиентах с другими участниками рынка», — считает Ольга Певная.
16 декабря Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам взимать комиссии за переводы в другие регионы в рамках одного банка. Закон вступит в силу через полгода.
Поскольку технически не все банки могут самостоятельно подключиться к СБП, НСПК предложила банкам, уже вступившим в СБП, стать посредниками и подключать к системе другие банки за определённую плату. Такой подход, по мнению НСПК, облегчит расширение СБП и позволит её участникам заработать.
Как сообщил РБК глава департамента онлайн-продаж «Альфа-банка» Александр Солонин, этой возможностью могут воспользоваться небольшие банки, у которых нет своего процессинга (обработки платежей), и они пользуются услугами посредников.
Солонин считает, что небольшим банкам сложно строить и обслуживать инфраструктуру, полностью удовлетворяющую всем требованиям для присоединения к СБП.
Кроме того, банки могут подключиться к системе через третьих лиц — процессинговые компании. Для такого подключения банку не нужно выстраивать инфраструктуру с нуля, что ускоряет процесс входа в СБП.
Но в таком случае банкам придётся не только единоразово рассчитаться за подключение, но и оплачивать дальнейшую подписку за использование процессинга.
На сайте СБП в качестве таких технологических провайдеров на сегодняшня указаны 13 компаний:
Чтобы подключиться к СБП через другой банк или вендора, банкам потребуется заключить коммерческий договор, причём, по словам директора дизайн-офиса «СКБ-банка» Виталия Копысова, банки могут подключать как полный комплекс переводов, так и отдельные части, например, переводы от физлица юрлицу.
Как рассказал РБК технический директор «Золотой короны» Андрей Надточий, плату за свои услуги устанавливает банк-провайдер, и она определяется в ходе переговоров.
О готовности стать посредником в системе СБП заявили «QIWI Банк» и «СКБ-банк». Ещё несколько банков — «Росбанк», «Русский стандарт», ВТБ и «Ак Барс» готовы обсуждать возможность участия в проекте в будущем. «Альфа-банк» сообщил, что сейчас не рассматривает подобный формат взаимодействия с другими кредитными организациями.
Сбер диктует условия Центробанку, а тот ничего не может сделать, кроме как погрозить пальчиком. Смех, да и только
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще