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Финансы
Лиана Липанова
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«Сбербанк» приступил к тестированию отмены комиссий за переводы между регионами Материал редакции

Банк планирует полностью отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года.

  • «Сбербанк» приступил к тестированию отмены «банковского роуминга» в одном из российских регионов. Банк может полностью отменить его к середине 2020 года, рассказал глава компании Герман Греф.
  • Банк также протестирует другие схемы изменения комиссионных платежей, заявил Греф в интервью каналу «Россия 24». Кроме того, он заверил, что «Сбербанк» не покупал и не планирует покупать какой-либо банк на российском рынке из-за сложной интеграции.
  • В середине декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий за внутрибанковские переводы между физическими лицами в разных регионах. Закон должен вступить в силу через полгода после публикации.
  • В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе внутри банка между регионами и назвал их «банковским роумингом». Тогда Греф пообещал заняться отменой комиссий за счёт внедрения новой модели монетизации электронных платежей. Он объяснял, что «Сбербанк» монетизирует только 5% переводов.
Сбербанк может отменить банковский роуминг к…
МОСКВА, 23 дек /ПРАЙМ/. Сбербанк уже начал тестировать отмену банковского роуминга, может отменить…
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#новость #сбербанк

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8 комментариев
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Родион Галанев

12

Тестирование. Вдруг не получится.

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Andrey Sobolev

6

Дождались

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Максим Швецов

1

В аккурат к вступлению закона в силу все и получится :)))

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Kuper Bad

1

Там что сложный механизм?) Там походу ползунок влево перевести надо будет, а они пол года его туда-сюда будут передвигать)

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Rafael Sobol

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Syzygy

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Забавно, конечно, но редакция понимает, насколько по-идиотски смотрится их эксперимент?

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Ilya Finagin

0

Банк также протестирует другие схемы изменения комиссионных платежей, заявил Греф в интервью каналу «Россия 24».

Где-то докрутят и компенсируют эту отмену

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Сергей Ермилов

0

Еще чуть-чуть, еще капельку, еще совсем немножко подзаработать на рабах.

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