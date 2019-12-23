«Сбербанк» приступил к тестированию отмены комиссий за переводы между регионами
Материал редакции
Банк планирует полностью отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года.
«Сбербанк» приступил к тестированию отмены «банковского роуминга» в одном из российских регионов. Банк может полностью отменить его к середине 2020 года, рассказал глава компании Герман Греф.
Банк также протестирует другие схемы изменения комиссионных платежей, заявил Греф в интервью каналу «Россия 24». Кроме того, он заверил, что «Сбербанк» не покупал и не планирует покупать какой-либо банк на российском рынке из-за сложной интеграции.
В середине декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий за внутрибанковские переводы между физическими лицами в разных регионах. Закон должен вступить в силу через полгода после публикации.
В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе внутри банка между регионами и назвал их «банковским роумингом». Тогда Греф пообещал заняться отменой комиссий за счёт внедрения новой модели монетизации электронных платежей. Он объяснял, что «Сбербанк» монетизирует только 5% переводов.
Родион Галанев
Тестирование. Вдруг не получится.
Andrey Sobolev
Дождались
Максим Швецов
В аккурат к вступлению закона в силу все и получится :)))
Kuper Bad
Там что сложный механизм?) Там походу ползунок влево перевести надо будет, а они пол года его туда-сюда будут передвигать)
Rafael Sobol
Syzygy
Забавно, конечно, но редакция понимает, насколько по-идиотски смотрится их эксперимент?
Ilya Finagin
Банк также протестирует другие схемы изменения комиссионных платежей, заявил Греф в интервью каналу «Россия 24».
Где-то докрутят и компенсируют эту отмену
Сергей Ермилов
Еще чуть-чуть, еще капельку, еще совсем немножко подзаработать на рабах.