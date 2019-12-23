Стоимость акций Tesla достигла $420 — по такой цене Илон Маск хотел выкупить акции год назад
Материал редакции
Тот твит о выкупе акций стоил главе компании $20 млн.
Стоимость акций Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря сперва достигла, а затем превысила $420 за штуку. По этой цене глава компании Илон Маск обещал выкупить акции и сделать Tesla частной в августе 2018 года. О своих намерениях он объявлял через Twitter и писал, что финансирование обеспечено.
Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве и заявила, что его заявления о планах сделать Tesla частной компанией ввели в заблуждение инвесторов.
Чтобы урегулировать конфликт, Маск заключил с SEC досудебное соглашение. Он согласился уйти с поста председателя совета директоров и выплатить инвесторам $20 млн. Ещё $20 млн выплатила Tesla.
Андрей Салмин
Это хорошо или плохо?
Alex Barashkov
Вот хоть бы кто-то написал причины роста, пошел гуглить и везде статьи как под копирку "Маск твитнул год назад цену акций по 420 и вот она". Причины скачка на той неделе более ли менее понятны, а сегодня что произошло?
GüeroAlex
Они собираются завод в Германии открыть, на 500000 авто в год, мож это. Но я скептично настроен
Алексей СладковAlex
Китай кредитов дал,1.4 лярда на развите завода в Шанхае
https://tass.ru/ekonomika/7406315
Nik S
Хорошая цена для шорта
Andrew SimonNik
Хохохо, скока денек я в молодости на фортсе проср... из-за подобных мыслей)
Юрий Белоножкин
Макс в теме, хахахах
Denis Azarenko
Несуществующие пикапы Маск попродавал да Китай дал кредиты на строительство завода
Andrew Simon
...
Месье Никита
А вы тоже заходите в топики про теслу, надеясь, что в комменты вернулся Илья Максимов?