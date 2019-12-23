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Финансы
Альберт Хабибрахимов
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Стоимость акций Tesla достигла $420 — по такой цене Илон Маск хотел выкупить акции год назад Материал редакции

Тот твит о выкупе акций стоил главе компании $20 млн.

  • Стоимость акций Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря сперва достигла, а затем превысила $420 за штуку. По этой цене глава компании Илон Маск обещал выкупить акции и сделать Tesla частной в августе 2018 года. О своих намерениях он объявлял через Twitter и писал, что финансирование обеспечено.
  • Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве и заявила, что его заявления о планах сделать Tesla частной компанией ввели в заблуждение инвесторов.
  • Чтобы урегулировать конфликт, Маск заключил с SEC досудебное соглашение. Он согласился уйти с поста председателя совета директоров и выплатить инвесторам $20 млн. Ещё $20 млн выплатила Tesla.
Elon Musk @elonmusk
Whoa … the stock is so high lol
Реакция Маска на рост акций
В июне 2019 года акции Tesla упали ниже $177, достигнув трёхлетнего минимума
Tesla stock reaches $420 more than a year after…
The road to $420 was marked by setbacks, but was capped off with a surprisingly profitable third…
www.cnbc.com

#новость #tesla

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В 2018 году он возглавлял список «победителей», но его состояние снизилось из-за развода.
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10 комментариев
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Андрей Салмин

1

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Alex Barashkov

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Вот хоть бы кто-то написал причины роста, пошел гуглить и везде статьи как под копирку "Маск твитнул год назад цену акций по 420 и вот она". Причины скачка на той неделе более ли менее понятны, а сегодня что произошло?

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Güero

Alex
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Они собираются завод в Германии открыть, на 500000 авто в год, мож это. Но я скептично настроен

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Алексей Сладков

Alex
0

Китай кредитов дал,1.4 лярда на развите завода в Шанхае
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Nik S

0

Хорошая цена для шорта

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Andrew Simon

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Юрий Белоножкин

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Макс в теме, хахахах 

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Denis Azarenko

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Несуществующие пикапы Маск попродавал да Китай дал кредиты на строительство завода

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Andrew Simon

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Месье Никита

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А вы тоже заходите в топики про теслу, надеясь, что в комменты вернулся Илья Максимов? 

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Alexey Galtsev

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