Производитель электрокаров Rivian привлёк $1,3 млрд от Amazon, Ford и других
Материал редакции
Стартап получает финансирование четвёртый раз за год.
Американский производитель электрокаров Rivian привлёк $1,3 млрд от группы инвесторов во главе с фондом T. Rowe Price. Среди других участников раунда — Amazon, Ford и инвесткомпания BlackRock. Оценка стартапа и подробности сделки не раскрываются.
Это четвёртый раунд инвестиций для Rivian в 2019 году. В феврале компания привлекла $700 млн от Amazon и партнёров, в апреле — $500 млн от Ford, а в сентябре — $350 млн от Cox Automotive.
Основанная в 2009 году Rivian работает над пикапом R1T и кроссовером R1S. Компания открыла предзаказ и рассчитывает начать поставки клиентам в США в конце 2020 года, а с 2021 года выйти на новые рынки. В сентябре Amazon заказала у Rivian 100 тысяч электрофургонов для доставки товаров.
Vladislav Eliseev
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