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Финансы
Татьяна Боброва
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Производитель электрокаров Rivian привлёк $1,3 млрд от Amazon, Ford и других Материал редакции

Стартап получает финансирование четвёртый раз за год.

  • Американский производитель электрокаров Rivian привлёк $1,3 млрд от группы инвесторов во главе с фондом T. Rowe Price. Среди других участников раунда — Amazon, Ford и инвесткомпания BlackRock. Оценка стартапа и подробности сделки не раскрываются.
  • Это четвёртый раунд инвестиций для Rivian в 2019 году. В феврале компания привлекла $700 млн от Amazon и партнёров, в апреле — $500 млн от Ford, а в сентябре — $350 млн от Cox Automotive.
  • Основанная в 2009 году Rivian работает над пикапом R1T и кроссовером R1S. Компания открыла предзаказ и рассчитывает начать поставки клиентам в США в конце 2020 года, а с 2021 года выйти на новые рынки. В сентябре Amazon заказала у Rivian 100 тысяч электрофургонов для доставки товаров.
Rivian
Electric vehicle startup Rivian scores $1.3…
Electric vehicle startup Rivian said on Monday it closed a $1.3 billion investment round led by…
www.cnbc.com

#новость #инвестиции #rivian

Финансы
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2 комментария
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Vladislav Eliseev

1

Только недавно смотрел обзор про этот автомобиль. Огонь. 

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Пластиковое Окно

0

Пикап, который мы заслужили. 

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