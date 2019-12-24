Несколько банков уже тестируют новый сервис.

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«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили проект по оценке кредитоспособности россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке.

Представители Объединённого кредитного бюро (ОКБ) и «Яндекса» подтвердили изданию факт сотрудничества. В БКИ «Эквифакс», с которым у «Яндекса» аналогичный проект, отказались от комментариев.

Проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро». Скоринговый балл формируется на основе данных обеих компаний: бюро владеет данными о кредитах, запросах на них, платежах человека и его кредитной нагрузке, а «Яндекс» — обезличенной статистикой о своих пользователях.

При этом стороны не имеют доступа к данным друг друга, объясняет гендиректор ОКБ Артур Александрович. Итоговый балл определяет банк. В ОКБ заявили, что такая схема поможет оценить более 95% заёмщиков. По словам Александровича, несколько банков уже тестируют новый сервис.

«Яндекс» не раскрывает, какие именно данные используются для оценки заёмщиков.

Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки. Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях. представитель «Яндекса»

Кредитное бюро передаёт «Яндексу» в зашифрованном виде адрес электронной почты и мобильный телефон, на основе которых система выдаёт некий процент, утверждает близкий к одному из участников проекта источник РБК.

При этом «Яндекс» не может определить, по какому именно пользователю поступил запрос, объясняет собеседник издания. По его словам, компания не передаёт данные клиентов партнёрам. В пресс-службе «Яндекс» также отметили, что данные пользователей не выходят за пределы системы самой компании.

При такой модели оценки заёмщиков данные перестают быть обезличенными, считает управляющий партнёр УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов. По его словам, они описывают поведение в сети конкретного человека, а почта и номер телефона идентифицируют уже не абстрактное, а конкретного заемщика.

Скоринг обезличенных данных не описывает поведение в интернете конкретного человека, но дальнейшая обработка информации может потребовать согласия клиента, объясняет руководитель практики частного права юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова.