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Несколько банков уже тестируют новый сервис.
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили проект по оценке кредитоспособности россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке.
Представители Объединённого кредитного бюро (ОКБ) и «Яндекса» подтвердили изданию факт сотрудничества. В БКИ «Эквифакс», с которым у «Яндекса» аналогичный проект, отказались от комментариев.
Проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро». Скоринговый балл формируется на основе данных обеих компаний: бюро владеет данными о кредитах, запросах на них, платежах человека и его кредитной нагрузке, а «Яндекс» — обезличенной статистикой о своих пользователях.
При этом стороны не имеют доступа к данным друг друга, объясняет гендиректор ОКБ Артур Александрович. Итоговый балл определяет банк. В ОКБ заявили, что такая схема поможет оценить более 95% заёмщиков. По словам Александровича, несколько банков уже тестируют новый сервис.
«Яндекс» не раскрывает, какие именно данные используются для оценки заёмщиков.
Кредитное бюро передаёт «Яндексу» в зашифрованном виде адрес электронной почты и мобильный телефон, на основе которых система выдаёт некий процент, утверждает близкий к одному из участников проекта источник РБК.
При этом «Яндекс» не может определить, по какому именно пользователю поступил запрос, объясняет собеседник издания. По его словам, компания не передаёт данные клиентов партнёрам. В пресс-службе «Яндекс» также отметили, что данные пользователей не выходят за пределы системы самой компании.
При такой модели оценки заёмщиков данные перестают быть обезличенными, считает управляющий партнёр УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов. По его словам, они описывают поведение в сети конкретного человека, а почта и номер телефона идентифицируют уже не абстрактное, а конкретного заемщика.
Скоринг обезличенных данных не описывает поведение в интернете конкретного человека, но дальнейшая обработка информации может потребовать согласия клиента, объясняет руководитель практики частного права юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова.
Артур Александрович пояснил, что для получения совместного скорингового балла ОКБ и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку данных.
Каждый раз, когда я думаю, что Яндекс достиг дна, ему удается меня переубедить, молодцы. Удалил от греха подальше остатки их сервисов.
Если у вас нет специальных плагинов, чтобы вырезать трекинг с сайтов, то у меня для вас плохие новости
Я раньше так гугловскую капчу проходил: тупо вбивал "купить айфон" и эти жадины меня пропускали 😁
Может я чего то не понимаю, но ОКБ передаёт телефон/почту, а в ответ получает число оценки. Да, ОКБ не получает информацию (со слов), но он получает оценку - получается вполне конкретное число, и это не обезличенные данные.
Весьма очевидно, что яндекс трекает всех российских пользователей. Телефон и почта ему нужны только для того, чтобы найти нужный профайл.
Но вы можете не бояться, подобным занимается любая крупная IT компания, без исключений.
"При этом «Яндекс» не может определить, по какому именно пользователю поступил запрос"
Ну что за бред? Они по логам не смогут видеть это? :D
Передача данных в зашифрованном виде тоже под вопросом. Насколько это надежные алгоритмы и как происходит расшифровка?
Ну и наконец, где гарантия отсутствия злоупотреблений со стороны сотрудников банков, которые смогут сливать дампы скоринга на основе просмотренных мной порносайтов?
Я.Тотальный
Я.Гулаг
А у Гугла есть ещё android и Google pay.
Там как системы называется?
Всего полтора года прошло с того момента как mail.ru начали делать тоже самое https://vc.ru/flood/35685-mail-ru-group-razreshila-byuro-kreditnyh-istoriy-analizirovat-profili-zaemshchikov-vo-vkontakte
Это не то же самое. Там НБКИ получили право использовать данные открытых профилей пользователей ВК. Тут сам Яндекс рассчитывает ваш кредитный скоринг, причем не на основе данных вашего Яндекс профиля, а на основе вашего поведения в сети.
https://vc.ru/flood/38099-vkontakte-otkazalas-ot-sotrudnichestva-s-byuro-kreditnyh-istoriy-i-ne-stala-delitsya-profilyami-polzovateley-zaemshchikov
Обезличенная оценка сама по себе абсурд. Нет предмета оценки )))
То отслеживать расходы по картам , то какие сайты посещал , может еще медицинскую карту прикладывать ???
Coming soon
Мдаа
используйте в Яндексе и банках разные почты и телефоны. чтобы датасеты не пересекались.
Неполучиш кредит тогда
«закрытый контур», ага!
Дэ, Волож пошёл по стопам Цукера...
Гражданство Мальты есть. Нормально.
Ну, если подобную услугу будут покупать, то найдутся люди которые будут эти данные подделывать.
Я.Товарищ
Боюсь это проблема патологических заёмщиков. Брать деньги за деньги по пустякам - это уже диагноз. Попросят согласие на сбор - они его дадут.
Похоже, что настал момент распрощаться с последним оплотом Яндекса - Я.Навигатором :(
Все они нас продают. И наживаются)
Только вчера Яндекс хвалил. Блин.
Кто-то пиздит. Ну как это будет выглядеть? У нас тут есть человечек, у него 800 баллов, но мы не скажем вам кто он.
Многие говорят, что надо отказываться от сервисов яндекса, потому что он передаёт данные банкам для скорринга. Но я бы предложил зайти с другой стороны и отказаться от кредитов (как по мне большее зло). А банки можно понять, они дают деньги и хотят знать кому. Вы же Васе Пупкину вряд-ли захотите в долг дать, ну или под огромный процент как предлагают краудлендинговые платформы
Разрешение на передачу ПД может быть транзитивным.
Если владелец ПД подписал такое разрешение - то не существует рабочего механизма отзыва разрешений по всей цепочке.
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